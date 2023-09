„Bizár jako prase.“ Sexuální rady od soudce? Okamura nebyl na Pavla laskavý

Prezident Petr Pavel podle Tomio Okamury opakovaně prokazuje svou nezkušenost a nepřipravenost. Toho zjevně využívá několik podnikatelů za jeho zády, kteří si jej podle předsedy SPD vodí jako loutku. Republika se mezitím řítí čím dál rychleji do průšvihu, který po štědře podporovaných uprchllících z Ukrajiny může dorazit nová masivní vlna uprchlíků z Afriky, při které nás ministr Rakušan zavázal k účasti na jejich přerozdělování.

Na tento pátek svolala vládní pětikoalice mimořádnou schůzi Sněmovny, na které chtěla schválit v závěrečném třetím čtení tzv. „konsolidační balíček“. Jednání má zatím celkem dramatický průběh, jak chcete v průběhu třetího čtení pokračovat dále?

Ano, podařilo se nám ve Sněmovně zabránit závěrečnému hlasování o prudkém zvýšení daní, které prosazuje Fialova vládní koalice. Budeme dál ze všech sil bojovat za všechny občany, kteří si stejně jako my nepřejí zvyšování daní.

Vládní návrh přináší nejrozsáhlejší zvýšení daní a pojistných odvodů v historii samostatné ČR. Fialova vláda chce během následujících dvou let zvýšit lidem daně v celkovém objemu o 100 miliard korun! Poslanci hnutí SPD udělají vše pro to, aby tyto návrhy zákonů nebyly v předložené podobě schváleny.

Podali jsme k nim více než třicet vlastních pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je zabránit masivnímu zvýšení všech přímých i nepřímých daní a ochránit příjmy českých občanů, existenci a prosperitu českých firem i příjmy samospráv – obcí a krajů – které zajišťují klíčové veřejné služby.

Fialova vláda ničí systém veřejných financí i životní úroveň občanů, kteří oprávněně demonstrují.

Demonstrace SPD v Českých Budějovicích tento čtvrtek

Vláda škrtá a nabádá všechny k uskromnění, současně minulou středu schválila návrh Mariana Jurečky na prodloužení dosavadní podpory pro imigranty z Ukrajiny až do března 2025. Tušíte jako opozice, kde na to chce brát?

Odmítáme další plošnou podporu ukrajinským imigrantům. Podle Ministerstva vnitra udělila Česká republika od začátku válečného konfliktu na Ukrajině dočasnou ochranu 504 tisícům Ukrajinců! Režim dočasné ochrany například umožňuje bezvízový vstup do ČR, nárok na sociální dávky z českého státního rozpočtu či zdarma využívání služeb zdravotnictví. Hnutí SPD prodloužení režimu plošné dočasné ochrany pro Ukrajince v ČR ve Sněmovně nepodpoří. Preferujeme, aby byl dlouhodobý pobyt každého cizince na našem území posuzován individuálně, na základě našich zákonů a předpisů.

Na příkladu masové rekreační turistiky Ukrajinců z ČR do své vlasti a zpět je rovněž patrné, že se do velké míry nejedná o stav uprchlictví před válkou. Proto jsme toho názoru, že by se tito lidé měli vracet zpět na Ukrajinu na území, kde se nebojuje.

Navíc stále více Ukrajinců žaluje, mnohdy bohužel úspěšně, ČR u soudů, když jim dočasnou ochranu neudělí z toho důvodu, že ji již získali, nebo o ni požádali, v jiném státě EU. Naší zemi z těchto důvodů dokonce hrozí sankce ze strany EU, protože česká právní úprava je údajně v rozporu s unijním právem. I zde je zcela patrné, jak jsou normy a politika EU pro ČR škodlivé, zejména v záležitostech imigrace. Navíc čím dál víc Ukrajinců u nás páchá násilnou kriminalitu.

Tím míníte případy znásilnění v Plzni a Hostivaři?

Nejen to. Osmadvacetiletý Ukrajinec Denys Dakov, který přijel do České republiky před rokem, zranil českého mladíka tak, že poté dlouhé měsíce bojoval o život a ochrnul. Dakovovi hrozí až osm let vězení za ublížení na zdraví, předseda senátu nicméně avizoval, že připadá v úvahu překvalifikování činu na přísnější paragraf.

K dalšímu napadení došlo v Rokycanech, kde dívka vypověděla, že je napadli Ukrajinci.

Mezi pašeráky migrantů do Saska přes Česko a Polsko převládají Ukrajinci. Vytlačují Syřany.

A ministr vnitra Rakušan místo toho, aby hájil české občany, tak napadá SPD.

Ukrajinci mají jinou mentalitu a je logické, že střetů s českými občany bude přibývat. Neřešením problému s obrovským číslem ukrajinských imigrantů na našem území bohužel pouze naroste vzájemná nevraživost. Navíc už i Polsko sdělilo, že hodlá výrazně omezit pomoc ukrajinským uprchlíkům a přestane na Ukrajinu dodávat zbraně.

Hnutí SPD chce být součástí příští vlády a pakliže by k tomu došlo, což záleží na rozhodnutí voličů, tak zrušíme všechna škodlivá rozhodnutí Fialovy vlády.

Když jste zmínil Ukrajince a Poláky, co říkáte té diplomatické roztržce mezi Varšavou a Kyjevem ohledně obilí?

Ukrajinský prezident Zelenskyj se chová jako nevychovaný a nevděčný spratek, když obvinil Polsko, že pomáhá Rusku. A pro Poláky platí „pro dobrotu na žebrotu“.

Polsko hájí jen své národní zájmy a zájmy svých zemědělců. Jen Fialova kolaborantská vláda nadále slepě a servilně poklonkuje Kyjevu a Washingtonu. A i u nás se objevují případy dovozu nekvalitních či dokonce zdraví škodlivých ukrajinských potravin.

Počkejte, pane Okamuro, vy máte nějaké konkrétní podezření?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na nebezpečné kuřecí maso z Penny Marketu. Prsní řízky pocházející z Ukrajiny a zpracované na Slovensku obsahovaly bakterii salmonely, která způsobuje onemocnění salmonelóza. Maso zachytili inspektoři v provozovně v Olomouci. Není to zdaleka první případ, kdy maso z Ukrajiny obsahuje salmonelu!

Hnutí SPD podporuje zákaz dovozu nekvalitních a zdraví škodlivých potravin z Ukrajiny. Bakterii salmonely odhalila inspekce v půli srpna v kuřecím masu prodávaném v obchodě Tesco. Výrobek rovněž pocházel z Ukrajiny a na Slovensku jej balila společnost WE Trade.

A v červenci inspekce upozornila na dvě šarže kuřete bez drobů původem z Ukrajiny, které našla v prodejnách JIP východočeská v Českých Budějovicích a Harrachově.

My si tu mezitím řešíme naše malé lokální skandály na hraně bizáru, třeba poslední nominaci Petra Pavla do Ústavního soudu, kterou je soudce Pavel Simon. Co na to říkáte?

Tak to je síla a bizár jako prase. Nejnovější kandidát na ústavního soudce Pavel Simon, kterého prosazuje prezident Petr Pavel, způsobil poprask poté, co vyšlo najevo jeho propojení s kauzou H-System, odmítnutím odškodnit signatáře Charty 77 Petra Hanzlíka.

A nově spojení s esoterickou skupinou „Čchi-kung Orel v hnízdě.“ Klientům například radí, aby po čtyřicítce méně ejakuovali, neboť tím ztrácí zbytečné množství energie. Jakoby Pavlovi nestačil případ soudce Roberta Fremra, kterého také navrhoval do Ústavního soudu a který odsoudil v letech 1983 až 1985 za emigraci 172 lidí ve 124 samostatných případech. To má být ten návrat důstojnosti prezidentského úřadu?

Ústavní soud je klíčovou institucí našeho justičního systému, který má chránit ústavně garantovaná práva a svobody občanů a proti jehož rozhodnutí již neexistuje žádný opravný prostředek. Proto musí být tento orgán tvořen nezpochybnitelnými osobnostmi s vysokým morálním kreditem a čistou minulostí, které rovněž nebudou vydíratelné.

To, že Petr Pavel ve výběru kandidátů na ústavní soudce opakovaně zásadně selhává, je projevem jeho naprosté politické nezkušenosti a nepřipravenosti na výkon úřadu prezidenta republiky. Nabízí se otázka, zda je prezident Petr Pavel jenom něčí loutka…

Není to označení „loutka“ přece jen přehnané?

Média informují o tom, že prezidenta Petra Pavla z pozadí jako šedá eminence řídí bývalý diplomat a byznysmen Petr Kolář. Web iDnes s odvoláním na své zdroje dokonce napsal, že Pavel se stoupajícím vlivem některých osob nemá sílu cokoliv udělat. Čím dál větší vliv má mít též podnikatel a miliardář Jan Dobrovský.

Tímto spolumajitelem kolínské chemičky Draslovka mě přivádíte k Vítu Rakušanovi. Jeho ministerstvo vnitra chystá reklamní kampaň za 42 milionů z veřejných peněz, účelem je dle ministra Rakušana poukázat na pozitivní kroky celé vlády. Povede se podle vás přes billboardy a videa přesvědčit občany, co všechno pro ně Fialův kabinet udělal?

To je naprostá nestoudnost. Fialova vláda si za 42 milionů z peněz daňových poplatníků udělá vlastní propagandu. Přitom vláda navíc hovoří o tom, jak je potřeba šetřit. Z veřejných peněz navíc získává nefér výhodu vůči opozici. Kampaň ovlivní eurovolby i krajské volby v příštím roce, poběží totiž i během nich!

Zdražování pohonných hmot stále pokračuje, vypadá to, že i zrychlí. Premiérův poradce Křeček z televize radí, ať se lidé zásobí a tankují plné nádrže, dokud jsou ceny ještě snesitelné. Kde vidíte příčiny?

Hlavní odpovědnost za tyto trendy nese Fialova vláda, která od července zvýšila spotřební daň na motorovou naftu, i když jsme v SPD před tímto krokem a jeho důsledky varovali. Zdražování pohonných hmot se dále promítne do zdražování veškerého dalšího zboží a služeb, jelikož jejich prodejci a poskytovatelé si do výsledných cen započítají zvýšené náklady na dopravu. Navíc zvýšení spotřební daně na naftu nepovede ani k jejímu vládou předpokládanému vyššímu výběru, protože klesne poptávka, a zejména provozovatelé nákladní a tranzitní dopravy budou tankovat v sousedních státech, kde jsou pohonné hmoty levnější.

Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak vede pouze k poklesu našich veřejných příjmů a prohlubování rozpočtového deficitu. A těch negativních zpráv z ekonomiky a společnosti je zase více…

Povídejte...

Zatímco na začátku roku mírně klesl podíl Čechů s finančními problémy, od března opět narůstá. V dubnu i v červnu vzrostl podíl Čechů, kteří vycházejí se svým příjmem s obtížemi. Klesl také podíl lidí, kteří jsou schopni na konci měsíce něco ušetřit, a naopak narostl podíl těch, kteří musejí sahat do úspor. Řekla to Kamila Fialová ze Sociologického ústavu AV ČR. Nyní s penězi nevychází šedesát procent Čechů, což je o pět procentních bodů více než v březnu. Vyplývá to z Indexu prosperity a finančního zdraví Čechů.

Česká republika má kvůli Fialově vládě také druhou nejvyšší inflaci v EU! Nejvyšší inflaci mělo v srpnu podle Eurostatu s hodnotou 14,2 procenta Maďarsko, druhá nejhorší byla Česká republika, kde inflace dosáhla 10,1 procenta. Tyto dvě země jsou zároveň v EU jediné, kde byla inflace v srpnu nad deseti procenty. Nejnižší míru inflace mělo v srpnu letošního roku Dánsko, kde podle metodiky Eurostatu činila 2,3 procenta. Následují Španělsko a Belgie (obě 2,4 procenta).

A Lidovky upozornily na šílený nedostatek dětských lékařů. Podle šéfky Odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové jejich poslední průzkum dokonce ukázal, že počet dětských pacientů bez jakékoliv péče už přesáhl 200 tisíc!

Takže v českém zdravotnictví chybí dětští lékaři, chybí naprosto nezbytné léky, spousta lidí nemá ani své zubaře. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 přesto zůstává ve své funkci. Vyřešit situaci může jen demise jeho a celé škodlivé Fialovy vlády! Prezident Pavel by měl přestat mlčet a zasáhnout! Jelikož ho ale ve volbách Fialova vláda podpořila, tak prezident Pavel vládu také podporuje…

Nyní se zdá, že budeme jako Evropa k tomu všemu řešit další migrační vlnu na úrovni, která možná překoná i neblaze proslulý rok 2015. Podle informací Agentury EU pro otázky azylu počet nelegálních imigrantů do států Evropy do konce letošního roku jen za letošní rok překoná číslo jeden milion. Co s tím teď máme dělat?

Tato situace je důsledkem vstřícné proimigrační politiky EU, na které se aktivně podílí i Fialova vláda. Situace se ještě zhorší po případném finálním schválení tzv. Nového migračního paktu EU, který za ČR jménem Fialovy vlády odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN.

Tento pakt předpokládá každoroční přerozdělování desítek tisíc převážně muslimských a afrických imigrantů napříč členskými státy EU, kterému se jednotlivé země budou moci vyhnout pouze za cenu placení miliardových pokut do zvláštního fondu EU.

Ochrana vnějších hranic EU naprosto nefunguje, selhala i dohoda s Tuniskem, která měla imigraci ze severní Afriky do Evropy minimalizovat. Z důvodu zajištění bezpečnosti našich občanů proto požadujeme trvalou ostrahu českých státních hranic a celostátní referendum o samotném členství ČR v EU.

Evropský parlament ale rozhodně nespí, třeba schválil návrh směrnice, která má zvýšit cíl pro podíl obnovitelných zdrojů z 32 procent na 42,5 procenta do roku 2030…

Vidíme, že z Evropské unie přišla další ptákovina, která bude ničit životní úroveň českých občanů. Euro-soudruzi poručí větru dešti a plány pětiletek stachanovsky splní! Nevadí, že přitom zničí ekonomiky členských států...

Česká republika při tom bude trpět nejvíc, protože máme velký podíl fosilních paliv na energetickém mixu. Budou se muset zavírat uhelné elektrárny, nové bloky jaderných se do takové doby nestihnout postavit. Navíc jaderná energie nemá v Bruselu na růžích ustláno.

Celé to povede k tomu, že nebudeme energeticky soběstační a elektřina a teplo se bude zdražovat.

