„Blonďatá děvko!“ Česká krajanka v Rakousku popsala napadení imigranty. Lidé prý už mají chování přistěhovalců plné zuby. Ženy obtěžují v metru

Rakouská lidová strana (ÖVP) a Svobodná strana Rakouska (FPÖ) složily do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena slavnostní přísahu. Jaké změny očekáváte od této vlády?

Lidé od nové vlády očekávají určitě hodně změn. Ten hlavní bod je snížení nebo dokonce zastavení migrace, zajištění bezpečnosti a ochrany občanů, což je tu teď velké téma. Očekávají od vlády více respektu k vlastním občanům. Ti by měli být na prvním místě. Chtějí, aby byly zachovány tradice a zvyklosti místních obyvatel. Aby byly zavedeny ostřejší tresty vůči migrantům, kteří spáchali nějaký trestný čin.

S tím souvisí i má další otázka. Složení takové vlády je pravděpodobně důkazem, že Rakušané nejsou spokojeni s dosavadní migrační politikou. Je to tak? Jaké změny ve společnosti je přiměli takto rozdělit hlasy ve volbách?

Ano. Rakušané ovlivnili hodně poslední volby z toho důvodu, že už jim docházelo, co se vlastně děje a mají už všeho plné zuby. Také strach z budoucnosti, strach o děti a sebe samé. Zkrátka je to znát, že se lidé bojí a večer jsou v některých částech Vídně ulice prázdné. Mají mimo jiné i strach z islamizace.

Jedna z mých otázek byla, co by dle vašeho názoru chtěli Rakušané nejvíce změnit? Je to tedy migrační politika?

Ano, Rakušané chtějí nejvíce změny v migrační politice. Jsou nespokojení s prezidentem Alexandrem Van der Bellenem. Ten totiž háji zájmy migrantů a lidé jsou už naštvaní.

Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s migranty? Máte nějaké? A jaké příběhy slýcháte kolem sebe?

S migranty jsem už sama měla nepříjemný zážitek. Oslovili mě černoši anglicky na ulici před obchodním centrem, a když jsem nechtěla komunikovat, jeden do mě strčil a povalil mě na zem, a že jsem blonďatá děvka. Mé kamarádky byly obtěžovány v metru. Mnohé opustily kvůli dojíždění práci, nechtěly jezdit metrem. Kradou v obchodech. Jsou drzí a hluční. Na nikoho neberou ohled. Samozřejmě jsou mezi nimi i lidé slušní, ale těch je minimum. Lidé mají zkrátka strach.

Právě jsem dokončila rozhovor s Ottou Černým, podle něhož je ve Švédsku na 51 zón, v nichž jen obtížně zasahují záchranáři, hasiči i policisté. O no-go zónách se mluví i ve Francii, Anglii a v dalších zemích Evropy. Jak je na tom v tomto ohledu Rakousko? Existují tam nějaké? Nebo podobné nebezpečí podle vás nehrozí?

Co se týče no-go zón, máme tu vídeňské okrsky, kde bych opravdu nedoporučovala večer vycházet ven. Například Favoriten 10. okres nebo Ottakring 16. okres, kde tenkrát černoch rozsekal a zavraždil sekerou ženu vracející se z práce v pozdních nočních hodinách. Žije tam mnoho cizinců různých náboženství a národností.

Otta Černý zrovna tak zdůraznil závažná čísla ze statistik, která ukazují zhoršení kriminality, jíž se dopouštějí nejčastěji migranti, zvláště pak jde-li například o znásilnění. Jaké informace můžete poskytnout o Rakousku?

Co se týče kriminality, v poslední době se to zklidnilo, nebo o tom moc nepíšou, ale to je otázka casu. Na nádražích jsou mezi nimi stále potyčky. Tam se totiž scházejí a potom dochází až ke krvavým rvačkám. O znásilněních se též psalo v novinách. Například ten chlapec znásilněný Afgháncem ve vídeňských lázních. Nebo aféra, kdy mladý migrant znásilnil v Traiskirchenu starou babičku. Pořád se něco dělo.

Jak to vypadá se školstvím? Slýchávám z příběhů v Anglii, Německu i Švédsku, jak se situace na školách mění. Mluví se o tom, jak je nutné, aby si Evropané udrželi svoje vlastní tradice a měli dost sebevědomí. Pochopitelně je základem k tomu škola. Dodržují v Rakousku výuku tak, aby místní obyvatele podporovali ve vědomí o tradicích?

O školství toho moc nevím, mé dceři už je 32 let. Ve vídeňských školách už je plno migrantských dětí s islámským náboženstvím. V některých třídách odstranili kříže a nepodávají ve školkách a školách vepřové maso. Ale co se týče venkova, mám informace od kamarádky, že se nic nezměnilo, i děti se učí vlastenectví a lásce k Rakousku. Jedinou změnou je, že pro migrantské děti zavedli ve školách islámskou výuku náboženství.

Čím dál častěji se ukazuje, že zahraniční obyvatelé se ve své zemi bojí o problémech s migranty mluvit. Následkem bývá, že přijdou o práci, jsou prověřováni, označováni za rasisty a xenofoby. Je svoboda slova v Rakousku stále svobodou slova?

Zatím nevím o žádném problému. Slyšela jsem, že nějaké firmy prý dávaly výpovědi za názory, ale já osobně jsem se s ničím takovým nesetkala. Dřív se lidé báli mluvit, ale teď s novou vládou je to volnější. Lidé se probouzejí do reality a jak vidíte, odrazilo se to i ve volbách.

Evropská unie hodlá Českou republiku pokutovat za to, že se nepodílí na kvótách při rozdělování migrantů v Evropě. Co na to říkáte?

To, že Evropská unie chce pokutovat Českou republiku za nepřijímání kvót, je prostě nepřípustné. Proč si každá země nemůže rozhodnout sama? Tady vidíte, že je tu něco v nepořádku. Zkrátka diktát Evropské unie. Rakousko se tomu brání též a doufám, že nepodlehne.

A jak chování České republiky, ale i Slovenska, Maďarska či Polska vůči kvótám vnímají právě Rakušané?

Rakušané to vnímají dobře a mají pochopení. Jsou si vědomi, že tato migrační vlna není nic dobrého.

Do roku 2050 se může počet muslimů v Evropě údajně až ztrojnásobit. Jak jejich přítomnost mění Evropu?

Pokud se počet migrantů mnohonásobně zvýší, bude se jednat o pohromu pro Evropu. Evropa není schopna tolik lidí pobrat, natož živit. To je zkrátka nemožné. Položí ji to jak ekonomicky, tak i z hlediska náboženství a jiné kultury, což povede k občanským válkám.

A jak se proti nepříznivým změnám bránit? Je ještě cesta zpět – především pak pro západní Evropu?

Západní Evropa je podle mě už ztracena, už teď je zaplavena migranty a islámem a nevím, zda se to dá ještě vrátit zpět. Pokud tam budou stejní politici, nic se nezmění. Pan Schulz prohlásil, že chce do roku 2025 Spojené státy evropské. No co to má znamenat? Rakousko se už brání, ale mám obavy, aby nepovolilo. Takže v Rakousku možná máme ještě šanci, ale Německo je podle mne ztraceno.

Sledujete dění v České republice? Jak vnímáte Miloše Zemana na postu prezidenta?

Miloš Zeman je podle mě dobrý prezident, ale měl by se více prosadit a nejen mluvit. Jinak lidé v České republice s volbami spokojeni nejsou. Domnívám se, že šlo o nějaký podvod. Vítězství Andreje Babiše a Pirátů mne úplně zklamalo a nejen mne. Zrovna Babiš dobrou pověst nemá, víme, o co jde, a nechci to zde rozebírat. Nechápu, proč ho lidé volili.

V Čechách zaznamenala volební úspěch strana SPD Tomia Okamury. Co to podle vás vypovídá o české nátuře a současné atmosféře u nás?

Tomiu Okamurovi fandím. Vím, že je to člověk, kterému nejde jen o pozici, ale i o budoucnost českého národa. Bohužel lidé si neuvědomují současnou situaci v Čechách a jsou rozdělení do dvou táborů. Je škoda, že právě mladí lidé si rizika neuvědomují a přiklání se k levici jako by nevěděli, co znamená vlastenectví. Sami to vidíme na demonstracích, většinou mladí a studenti demonstrují za levici, nevědí, co je hrdost být Čechem. Škoda. Asi je to už ve školách neučí.

autor: Zuzana Koulová