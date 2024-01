„Borec. Vstoupil mezi všechny ty chcimíry a dezoláty.“ Rakušanovy výjezdy. Plán odhalen

Co říká na korespondenční volby? A o čem si ve studiu Triko povídal s poslancem německého Bundestagu Petrem Bystroněm? I o tom v rozhovoru mluví první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Nestoudný ubožák a vyvěšovač pytle s mrtvolou,“ padlo pak například na adresu ministra Rakušana. „Argumentace Ústavního soudu, že vyplacením peněz, na které důchodci měli ze zákona nárok, by vznikla škoda, je naprosto skandální,“ podotýká k rozhodnutí Ústavního soudu ohledně valorizace penzí. Dostal se ke Slovensku.

Máte za sebou volební celorepublikový sněm Trikolory, kterého se účastnila celá řada zajímavých hostů. Zuzana Majerová na něm obhájila pozici předsedkyně a vy pozici 1. místopředsedy. Jaké dojmy ve vás sněmování Trikolory zanechalo?

Ten volební výsledek asi nic překvapivého není, to se očekávalo. Zuzana Majerová i já jsme získali 85 procent hlasů všech delegátů. To je docela slušný mandát. Já ale za nejdůležitější moment celého sněmu považuju něco jiného, a to projev paní předsedkyně, a především reakci delegátů i hostů na něj. Zuzaně Majerové se dostalo ovací ve stoje a opravdu spousty pochvalných slov ode všech hostů, předsedou SPD Tomiem Okamurou počínaje a poslancem Bundestagu a zahraničně politickým mluvčím německé AfD Petrem Bystroněm konče. Majerová totiž naprosto natvrdo pojmenovala realitu, ve které žijeme, od ukrajinské války přes zelené šílenství jménem Green Deal až po Fialovu vládu, a zároveň nevynechala řešení, se kterými přichází Trikolora. Přesně také odůvodnila, proč do nadcházejících voleb jdeme v koalici s SPD. Nastínila rovněž náš společný cíl: Chceme se spolupodílet na sestavování příští české vlády.

Jedním z Vašich hostů ve studiu Triko byl v poslední době právě i poslanec německé AfD Petr Bystroň. Co říkáte na to, co se odehrává v Německu? Jak na protesty zemědělců, tak ale i na protesty právě proti AfD?

Ano, Petr Bystroň byl v sobotu hostem našeho sněmování a v neděli jsme pak spolu natočili ono nesmírně zajímavé Studio TRIKO, ve které popsal německou realitu dnešních dní včetně vámi zmiňovaných demonstrací, těch protivládních i těch proti AfD. Petr Bystroň je bývalý předseda bavorské Alternative für Deutschland, tedy Alternativy pro Německo, současný poslanec německého Bundestagu a zahraničně politický mluvčí AfD a, jak to tak vypadá, také budoucí europoslanec, neboť kandiduje z druhého místa kandidátky AfD a lze očekávat, že tato momentálně nejsilnější německá strana bude mít rovněž vůbec největší zastoupení ze všech také v příštím europarlamentu. Všem doporučuju si tohle Studio TRIKO vyhledat a poslechnout. Fakt to stojí za to.

Podívejme se i na to, jak o tom, co se v Německu odehrává, informují média. Především ta česká. Co k tomu říci? Máte pocit, že je informací dostatek? Z některých míst zaznívalo, že ohledně akcí zemědělců by informací přivítali více…

Naše média se tím nijak neliší od těch německých. Tam se odehrává podobná informační zvůle jako u nás. Možná spíše dezinformační zvůle. Ale všeho do času. Existuje obrovská naděje, vše tomu naznačuje, že euroskeptické politické strany mohou v Evropském parlamentu získat tentokrát většinu a ukončit tak dosavadní panování dlouholetého spřeženectví socialistů, lidovců a (pseudo)liberálů. Koalice SPD a Trikolory je součástí této vlastenecké vlny. Hlavně je ale potřeba, aby k volbám, třeba i se sebezapřením, přišli lidé, kteří Evropskou unii nemilují a poslali do Bruselu a Štrasburku lidi, kteří tu změnu, jež visí ve vzduchu, odpracují zevnitř. Nadávat v hospodě není nic platné.

Velmi rozporuplné reakce jsou na video ministra Rakušana, ve kterém, dá se říci, kritizuje vládu a také vyzval lidi, aby s ním přišli diskutovat. Co byste panu ministrovi vzkázal?

Vít Rakušan je škodná. Za víc slov ten nestoudný ubožák a vyvěšovač pytle s mrtvolou na budově ministerstva nestojí. Co bych mu vzkázal? Že už včera bylo pozdě, aby se pakoval.

A jak hodnotíte jeho výjezdy s besedami „bez cenzury“?

Je to ubohost dělaná a natáčená na efekt pro intelektuálně nesmělé jedince, kteří takové politické hyeny, jako je Rakušan, podporují. Celé je to vymyšlené tak, aby tenhle typ lidí mohl následně vykřikovat: „Úžasné! Podívejte se, jaký je ten Vítek borec. On se nebojí vstoupit do jámy lvové mezi všechny ty proruské chcimíry a dezoláty.“ Proč by se měl bát, když mu za zadkem stojí tlupa policajtů.

Velké dohady ve Sněmovně, ale i mimo ni, vyvolala otázka korespondenční volby pro Čechy v cizině. Jaký je Váš názor?

Na celé téhle věci je nejstrašnější, že poslední, o koho pětikoalici skutečně jde, jsou zahraniční voliči. Jediné, co je žene, jsou volební procenta, která by jim voliči ze zahraničí mohli přisypat. Nicméně každý má právo na svůj názor, tedy i strany vládní koalice, třebaže je to názor hloupý, ba přímo škodlivý. Neexistuje totiž žádný důvod, proč by pro naši zemi snad mělo být přínosem, že o tom, kdo tu bude vládnout, budou ve zvýšené míře rozhodovat občané, kteří tu vůbec nežijí, a tudíž ani neponesou důsledky své volby. Nemluvě o prolomení tajnosti a rovnosti voleb atd. atd. Tahle argumentace nás, odpůrců korespondenčního hlasování, je dostatečně známá. Mě na celé věci ale popouzí ještě jiná věc. V případě pětikoaličních stran se stalo zcela běžnou praxí, že ze dne na den přicházejí s legislativními návrhy, které nejen že vůbec neměly ve svých programech, ale ani o nich neproběhla jakákoli předchozí veřejná diskuse. Také volební zákon je natolik vážná věc, že veřejnost si zaslouží, aby opakovaně nebyla překvapována návrhy, ze který opět, jak již zmiňované péro z gauče, trčí jejich účelovost. Je to hanba, co pětikoalice provozuje, a tahle praxe ji dříve či později dostihne. Je to prosté: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Máme tady také „novinku“ tohoto týdne. Ústavní soud zamítl návrh poslanců hnutí ANO, kteří napadli nižší valorizaci penzí. Tu prosadila vládní koalice. Důchodci kvůli tomu v červnu dostali přidáno v průměru o tisíc korun méně, než čekali. Co k tomu říci?

Nejsem právník, takže odborný komentář ponechám povolanějším, ten politický si ale neodpustím. Bylo to první opravdu vážné rozhodování do značné míry již prezidentem Pavlem obměněného Ústavního soudu, vlastně jeho jakási premiéra ve skutečně zásadní věci, a veřejnost očekávala, jakou vizitku jí noví nejvyšší strážci ústavnosti pošlou. A poslali. Poslali vizitku, která je v očích značné části naší veřejnosti diskvalifikuje. Paragrafy jsou klikaté, odůvodnit lze leccos. Jenže nesmí z toho, jak péro z gauče, trčet, že Ústavní soud má raději Fialovu loupežnickou vládu, než pětikoalicí okradené české důchodce. Argumentace Ústavního soudu, že vyplacením peněz, na které důchodci měli ze zákona nárok, by vznikla škoda, je naprosto skandální.

Když jsme u věcí, které vyvolaly v české společnosti v poslední době dost velkou diskuzi, jak vidíte „kauzu“ kolem brankáře Hudáčka, se kterým klub v Kladně rozvázal spolupráci v reakci na kritiku některých fanoušků a hokejových expertů v souvislosti s jeho předchozím angažmá v KHL? Připomeňme, že Hudáček následně získal angažmá ve Frankfurtu…

Podívejme se i na Slovensko. Prezident Fico sklidil obrovskou kritiku za slova o Ukrajině. Tu prý označil za zkorumpovaný a nesuverénní stát. Také uvedl, že v Kyjevě není válka. Co k tomu říci?

Čí obrovskou kritiku? Těch kašpárků, gaučových válečníků, kteří si válku představují jako nějakou počítačovou hru? Těch politických gaunerů, kteří u nás i na Slovensku hájí cizí velmocenské a obchodní zájmy na úkor vlastních spoluobčanů? Normální lidé, jež neopustil zdravý rozum, naopak drží politikům, jako jsou Fico či Orbán, palce.

Vlnu nevole sklízí i slovenská ministryně kultury. Proti té vznikla petice, která má už přes 170 tisíc podpisů. Ministryně například obnovila kulturní spolupráci s Ruskem a Běloruskem. Nechce prý také, aby ministerstvo kultury finančně podporovalo LGBTI+ neziskovky… Měla by odstoupit?

Jaká nevole? Nevole hlupáků a demagogů s vymytými mozky. S tím musíte v politice počítat. Odstoupit? Proboha, proč? Boj s lidskou blbostí sice nelze vyhrát, ale bojovat proti ní se nikdy nesmí přestat. Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová je statečná žena.

