„Budeme šetřit,“ slibuje Udženija (ODS). Strop na cenu plynu však radnici pomohl

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k úsporám a řekl, že stát půjde příkladem. Jaké konkrétní úspory už jste provedli a jaké hodláte realizovat v případě dostatečně silné podpory ve volbách na Praze 2 – tedy vašeho obhájení postu starostky?

A jak se podle vás daří slibované úspory vládním politikům?

Myslím, že celkem daří. Každé ministerstvo hledá úspory, kde se dá. Je jasné, že když chcete motivovat lidi k tomu, aby šetřili, musíte jít sám příkladem. A to si myslím, že se vládě Petra Fialy skutečně daří.

Došlo k zastropování cen, které pětikoalice dlouhé měsíce odmítala. Je to správný krok? Nebylo vyhnutí?

Je to naprosto pochopitelný a správný krok, protože evropský trh s energiemi se úplně vymkl kontrole. Ceny letěly raketově nahoru a reálně hrozil kolaps našeho hospodářství a velké sociální bouře. Vláda Petra Fialy sáhla k momentálně jedinému správnému řešení a já jsem za to ráda.

Velkou pozornost poutají energie. Jak je na tom s elektřinou a plynem Praha 2? Měnila dodavatele, upravovala nákupy, závazky? Proběhly nějaké změny v rámci krize?

My se dlouhodobě snažíme nacházet nejvýhodnější cenu na trhu, proto jsme už před lety začali s projektem centralizovaného nákupu elektřiny na komoditní burze. Tím se dostáváme k mnohem výhodnějším cenám především díky odebíranému objemu energií. Do tohoto projektu jsme pochopitelně přibrali i občany naší městské části, různá bytová družstva, takže se k výhodnějším cenám dostanou i občané. Z tohoto hlediska je Praha 2 připravena dobře. Máme fixaci ještě na rok. Ohledně plynu jsme měli velké obavy, ale to, že vláda Petra Fialy zastropovala cenu plynu i pro veřejné instituce, nám velmi pomohlo. Hlavně při plánování výdajů na příští rok.

Jak by se v této tematice měla Česká republika stavět vůči Evropské unii? A zmůže s tím něco během předsednictví?

Premiér Fiala jasně řekl, že kdyby se nenašlo celounijní řešení, má připraven plán pro naši zemi. Já ale pevně věřím, že celounijní řešení se najde, protože ty problémy, co máme my, mají všude v Evropě a všichni je musejí řešit. Je jasné, že energetická politika jednotlivých zemí by měla odrážet jejich národní specifika a konkrétní situaci.

Jestliže znovu usednete do starostenského křesla, na jaké investice, případně projekty se hodláte v dalších čtyřech letech zaměřit?

Ráda bych dokončila projekty, které jsme tyto čtyři roky začali. Dále chceme opravovat náš bytový fond, revitalizovat naše parky, dětská hřiště, opravovat školy a školky a tak dále. Také chceme dokončit projekt Nového domova, což je projekt moderního domova pro seniory a lidi trpící Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. Na jedno naše lůžko v domovech pro seniory čeká až pět klientů, takže navýšení kapacity domova pro seniory je jasnou prioritou. Je toho opravdu mnoho a já doufám, že občané vidí, že pro ně pracujeme a že se Praha 2 mění každý rok k lepšímu.

Co „Dvojku“ momentálně nejvíce pálí?

Prahu 2 jako centrální městskou část pálí pochopitelně nejvíc doprava, parkování a bezpečnost. To jsou oblasti, ve kterých je nutná spolupráce s hlavním městem Prahou, protože jako městská část nemáte úplně pravomoc s nimi pohnout tak, jak byste potřeboval. Musím říci, že současná magistrátní koalice v čele s primátorem Hřibem v tomto ohledu dost selhávala. Komunikace s nimi byla velmi složitá, návrhy a připomínky jednotlivých městských částí většinou ignorovali a celkově byla komunikace dost tristní. Proto doufám, že se to podaří ve volbách změnit a na magistrátu usedne někdo, pro koho budou městské části partnerem, a ne nepřítelem. Typický příklad jsou válející se koloběžky v ulicích všude možně. Strašně nás to štve a dlouhodobě apelujeme na hlavní město, ať s tím něco udělá, a nic se nestalo. Za sebe říkám, že to bude jedna z prvních věcí, kterou po volbách začnu řešit.

Dlouhodobě jste se věnovala ukrajinským uprchlíkům a jejich pohodlí ve vaší městské části. Mluvily jsme spolu o vašich zážitcích i zkušenostech. Jaká je situace nyní?

Co se týče uprchlíků z Ukrajiny, je situace na Praze 2 momentálně naprosto klidná. Za to bych moc ráda poděkovala našim úředníkům, ředitelům škol a školek, ale i neziskovým organizacím, se kterými jsme od počátku spolupracovali. Díky společnému úsilí se podařilo celou situaci zvládnout.

Nakolik se podle vás budou obyvatelé Prahy 2 v komunálních volbách rozhodovat podle celostátní politiky a nakolik podle práce místních politiků?

Já věřím, že naši občané vidí tu spoustu práce, co je za námi, že oceňují kontinuitu a stabilitu našeho působení na Praze 2 a že nám, stejně jako tolikrát v minulosti, dají svou důvěru.

Mnohokrát jsme se spolu bavily o problémech Prahy i celé republiky. Co k tomu všemu ještě dodat těsně před volbami směrem k voličům?

Praha je evropskou metropolí a potřebuje profesionální vedení, aby se mohla správně rozvíjet. Myslím, že po letech různých pokusů a experimentů je nejvyšší čas, aby naše hlavní město řídil někdo, kdo je kompetentní, má jasný plán a schopnosti ho dotáhnout do úspěšného konce. Proto jsme přišli s koalicí SPOLU, abychom přesně tyto devizy nabídli Pražanům, a jsem přesvědčená, že to ocení i ve volbách. Věřím v náš úspěch.

