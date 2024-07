„Budou za tajtrdlíky.“ Ke kolekci na olympiádu si řekli své umělci. A drželi se ještě zpátky

Olympijská kolekce od designéra Jana Černého, vzbudila velkou diskuzi. A z některých stran také velkou kritiku. Sám Černý mimo jiné uvedl, že se jedná o „brutálně speciální“ kolekci.

Když v tom bude hezká sportovkyně, tak se mi to bude líbit….

„Já bych to, na co se mě ptáte, srovnal s tím, co jsem se zrovna dočetl. Dočetl jsem se od nějakého pana Laštůvky vyjádření Michala Davida o tom, co si myslí o dovážení zbraní na Ukrajinu. Tak měl napsat to, co si myslí Michal David, a ne k tomu dávat své přiblblé komentáře, včetně toho, co si myslí o jeho muzice a kritizovat jeho muziku. Někdo, kdo tomu patrně vůbec nerozumí a vůbec nikdy žádnou muziku nesložil. Michal je uznávaný všemi muzikanty, které jsem kdy potkal,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Mě žádáte, abych posoudil nějaký výtvarný návrh na dresy na olympiádu. Mně se můžou líbit, mně se můžou nelíbit, ale abych to posuzoval z hlediska nějakého výtvarného a zejména oděvně výtvarného, čemuž vůbec nerozumím… Pravda, jednou jsem si ušil kalhoty, ale to jen proto, že jsem si koupil psací stůl a ona v něm byla schovaná krásná singrovka. A ušil jsem je tak, že jsem jednu nohavici měl obráceně,“ vzpomíná s úsměvem herec a vysvětluje. Takže po mě opravdu nemůžete chtít, abych posoudil nějaké dresy, jestli jsou dobré nebo ne. To musí posoudit někdo jiný. Já bych se jen ztrapnil,“ kroutil hlavou Ivan Vyskočil a pak přece jen odpověděl na otázku, jestli se mu tedy líbí, nebo ne.

„Víte, to je těžké. Mě přijde má drahá krásná a řekne – podívej ty šatičky, co tomu říkáš? A já tomu neříkám vůbec nic. Když v tom není oblečená hezká holka, tak mi to oblečení samo o sobě nic neřekne. Takže pokud v tom dresu bude nějaká hezká sportovkyně, tak se mi to bude líbit,“ směje se herec.

Bizarnost, nevkusnost, nereprezentativnost…..

Slova chvály nenašel pro olympijskou kolekci hudební producent a promotér Aleš Trdla.

„Stručně řečeno. Bizarnost, nevkusnost, nereprezentativnost. Olympiáda není nějaká rádoby jednostranná, speciální soutěž nebo akce. Je to celospolečensky, napříč generacemi a sociálními vrstvami, vnímána událost, která maže i rozdíly politické, náboženské a etnické. A protože se s olympiádou takto identifikuje téměř každý, je přímo žádoucí, tak jako samotná olympiáda, aby se národní reprezentace stala spojovacím průsečíkem pro celou naši společnost. A právě všechny uvedené atributy by měly být brány v úvahu pro samotný návrh a realizaci oděvů pro naše sportovce, reprezentující Česko,“ domnívá se Trdla a pokračuje. „Jenže uvedené návrhy J. Černého, které byly nakonec i realizovány, právě přinesly spíše rozčarovanost, nesourodost, nevkusnost a skoro to vedlo až k degradaci či zesměšnění českých barev, symbolů. Tedy pokud je tam skrytě vůbec najdeme, přičemž mnohdy to připomíná spíše oděv k maškarnímu plesu, a ne ke sportovnímu klání,“ krčí rameny a dodává.

„Takže jestli mají sportovci hlavně šokovat, potom to splnilo účel. Obávám se však, že oblečení našich sportovců nemělo lidi iritovat či rozdělovat, ale spojovat v jednotu myšlenky o celosvětovém spojení všech národů díky události sportu. Ptám se asi jako většina: Proč zadání právě obdržel pan J. Černý, který zatím vždy svým dílem - snad uměleckým ?? - společnost spíše rozděloval než spojoval? Nebo se snad už i zástupci Českého olympijského výboru tak trochu pomátli?“

Národ roztomilých magorů a počmárané pláštěnky….

Velmi stručně ohodnotil kolekci i herec Michal Gulyáš. „Nemusíte být totální magor, stačí se obléci do olympijského pro české sportovce, a hnedle se dá odtušit, že jsme národ roztomilých magorů. Holt, některé kouřící hlavy už to s tou kreativitou ženou přes Bohnickou linii,“ uvedl.

„Ono je někdy lepší méně, než více...,“ míní publicista Pavel Černocký a dodává. „Obávám se, že oba Černí jsou především egomaniaci, posedlí touhou po pozornosti publika. Ať už motýli na Máji a nebo komické pláštěnky na Olympiádu,“ krčí rameny a vysvětluje. „Oblečení sportovců by mělo reprezentovat zemi, ze které pocházejí, výraznou, ale vkusnou formou. Ty počmárané pláštěnky mají především reprezentovat progresivní myšlení a módní, avantgardní osobnost svého tvůrce. Vyhozené peníze daňových poplatníků“.

Vyjádřil se i moderátor Slávek Boura. „Patřím do skupiny těch, kterým se oblečení pro vrcholové sportovce reprezentující naši vlast na Olympijských hrách nelíbí s akcentem nejen na destrukci estetiky…,“ uvedl stručně a jasně.

Půjdou sportovci za tajtrdlíky?

Hudebník Vadim Petrov se k olympijské kolekci vyjádřil už před časem na Facebooku. A jeho slova nám teď dovolil použít i do naší ankety.

„Můžu říct, že se mi to nelíbí a zároveň dodat, že jsem starej jako kdybych se měl omlouvat, že na mé věkové kategorii nezáleží. Záleží. Taky můžu říct, že mi to je jedno nebo že tomu nerozumím. Všechno výše uvedené je pravda,“ napsal a pokračoval.

„Pravda ohledně díla je složitější. Jestli je to úžasná kreace, splněný sen...atd., jak jsem někde četl článek o autorovi, nebo nevkusný shit, ve kterém je vidět omezenost, tupost, nevzdělanost a komplexy zasvěcených pisálků i autora?“ ptá se a pokračuje.

„Můj vnitřní pocit mi říká, že ti sportovci půjdou za tajtrdlíky. Ten, kdo si to na sebe vezme, se ale jako kašpar cítit nebude. Anebo ano, a pak bude kašpar dvojnásobný. Anebo ne. Bude se jim to fakt líbit. Pak je všechno v pořádku. Pokud jsou s tím olympionici v pohodě, respektuji jejich vkus a rozhodnutí. Možná ale, že je to jako vždycky. Jak jsme malí, tak jsme zamindrákovaný a chceme ukázat, jak jsme ,trendy' a světoví,“ zakončil s několika smějícími se smajlíky.