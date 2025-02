„Budování debilismu. Nechce se vědět.“ Profesor Žaloudík o covidu, vládě i Trumpovi

Pane profesore, ze Spojených států nedávno přišly zprávy, že CIA považuje při šetření původu koronaviru za pravděpodobnější variantu, že byl uměle vytvořen a unikl z laboratoře. Podobně to konstatuje i rozsáhlá zprávy Kongresu USA. Jak to dnes komentovat ve světle „honu na dezinformátory“ z let předchozích, kteří byli za názory tohoto typu vytlačováni z veřejného prostoru?

Nemohu pokládat informace z institucí jako CIA (USA), FSB (Rusko), BIS (ČR), DGSE (Francie), MOSAD (Izrael), BND ( Německo), MSS (Čína) nebo MI6 (UK) za relevantní stran produkce a přijímání pravd o jakýchkoli událostech, věcech či skutečnostech. Jak známo, pracovníci těchto služeb, očíslovaní agenti 00X, milují život, ženy, svoje pozice, drahé kovy, nové zbraně, rychlá auta, komfort a suché Martini a jsou vybaveni právem zabíjet, tedy zabíjet také pravdu či nevhodné informace a nahrazovat je jinými, pro výsledek svých akcí prospěšnějšími. Kontrolují pronikání, unikání, vnikání i zanikání kdečeho a jsou prý jádrem vlastenectví moderních států. Na Wikipedii ani na Googlu se o nich mnoho nedočteme, což je asi správné pro smysl jejich konání, nakolik však prospěšné též pro vládu lidu je otázka, neboť za nimi jdou též mnohá padoušství, ostatně jako za celým lidským společenstvím. CIA měla příležitost se vyjádřit ke koronaviru už v roce 2020 a patrně i léta předtím, činí tak trochu až nyní. Přijímat veřejná kázaní zpravodajských služeb o pravdě, právu, přírodopisu, dějepisu a morálce už pro jejich samotnou profesní povahu nelze.

Tedy ani jejich pravdy o virech. Člověk by si možná jen naběhl a byl by za ještě většího pitomce. Může se však pídit. Pídit se je ovšem nyní dost opomíjeno a nenosí se. Je nazýváno šťouráním, švejkováním, fejkováním a už i svinstvem. Ostatně veřejnost má i jiné priority - slevy, lyžování, dovolené, hitparády, počítačové hry a další. V epoše vědění dáváme pragmaticky přednost médii naservírovanému zboží, tudíž nevědění. Už dříve jsem kdesi napsal, že nevědění je věda a má klasifikačně čtyři stupně závažnosti: 1. nevím (já sám), 2. nevíme (je nás více), 3. neví se (všeobecně) a 4. nechce se vědět. V aktuálně oblíbeném čtvrtém stupni „nechce se vědět“ jsme při současném budování debilismu většinově ukotveni a zdá se, že v pohodě.

Samozřejmě, že onen covidí virus mohl vzniknout různě. Jak z přírodní lásky netopýra k luskounovi, jak se zcela vážně vysvětlovalo, spotřebou netopýrů z tržnic, ale také technologicky pokročilou umělou přípravou viru v laboratořích, ať už cíli bohulibými nebo darebnými. Nebo i jinak, třeba zásahem Stvořitele, autorem člověka, o jehož původu a přeskoku z opice k činiteli také stále není jasno, podobně jako o onom viru. Nevím, zda lidé jsou ochotni sami porovnávat pravděpodobnost jednotlivých variant covidího zrodu a pídit se po mlžných faktech z té i oné strany. A zazněl též silný argument jednoho našeho vědního experta proti pídění se po původu covidu: „ a komu to prospěje?“ Onen expert na zdraví nezdravě ani nepočítal s tím, že by to mohlo prospět člověčí morálce poznávání oproti lžím. Hlavně, aby prý to neprospívalo cizí mocnosti. Ostatně teď už budeme mít na téma neprospívání cizí mocnosti nový paragraf v zákoně, abychom nepracovali s informacemi, které se aktuální moci, jež cizost a vinu určuje, nehodí. Problémem není jeden nový virus, problém je člověk, respektive virus trvale kotvený v člověku. V dějepisu bude celá tato patálie (zkratka pro patologii z Itálie, odkud k nám do vlasti náhle dorazila) snad jednou vedena jako velký zajímavý sociobiologický experiment poznávání chodu a řízení celého lidského společenství strachem, zarouškováním a restrikcemi.

Jak už jsem naznačil, v USA se covidovou dobu zabýval Kongres a výsledkem byla zpráva o více než pěti stech stranách. Bylo by záhodno, aby podobné podrobné šetření proběhlo i u nás, anebo jsme vše potřebné již zjistili, prošetřili a máme ve všem jasno?

Zastavím se nejprve u terminologie, neboť jinde mi k tomu chybí příležitost. Už mě jedna televizní paní redaktorka opravovala a plísnila, že si dělám nevhodnou legraci, když namísto doba covidová říkám doba covidí. Zlobilo ji, že jsem také dodával: „doba covidí, co mnohé nevidí a snad se někdy uvidí“. Trval jsem však na tom, že mluvnicky správné přídavné jméno pro covid je covidí, třeba doba covidí, podobně jako pro bobra bobří nebo hrad hradní. Přece neříkáme bobrová řeka nebo hradový příkop. Jen pro obvod můžeme užít výraz obvodový nebo též obvodní, ale s poněkud odlišnými významy. Nevím jak to vidí lingvisté, já jako maturant z češtiny z roku 1979 to vidím takto. Buďme tedy hlavně veselí a ctěme jazyk český, neboť je už jedním z mála, co národně ještě vlastníme.

Pět stovek stran zprávy amerického kongresu přečte asi málokdo. Zajímalo by mě, co na zprávu říkají také jiné kongresy, respektive parlamenty, třeba Parlament EU. Asi nic, nebo málo. Mají starosti zejména s hájením „našich hodnot“ jak nabádá paní Ursula. Náš český parlament bych však omluvil. Vlajka s nápisem Pravda vítězí nevisí u nás nad sněmovníky, ale nad Hradem. A při důstojnosti našeho důstojnického velení jsou instrukce jak oficiálně vnímat covid, nepřijdou-li ze štábu jiné pokyny. Rozkaz je rozkaz.

Hon na dezinformátory se trochu odklonil od covidu a přesouvá se do legislativy v obecnější podobě. O zprávách amerického kongresu si sice můžeme číst, ale interpretaci, zda je správně chápeme a co s nimi počít nebo je vymlčet, to už zajistí velením určení informační dozorci.

Současná vláda mimo jiné klade mezi své úspěchy, že porazila covid. Kritici namítají, že po převzetí moci Fialovou vládou už pandemie doznívala a mezi lidmi byla už jen minimálně nebezpečná varianta covidu. Mediální pokrytí pandemie pak zcela ukončil začátek války na Ukrajině. Jaké je vaše vnímání této doby?

Ano, souhlasil bych, že současná vláda už leccos porazila, aniž by však prorazila do duší lidu a do dějin pokroku v čemkoli. Vláda také soustavně poráží Rusko třeba překupováním dělostřelecké munice, neboť dělostřelectvo se cenilo už za Valdštejna i Napoleona a omračovalo svojí účinností také polonahé necivilizované kmeny, když jsme je naším kánonem civilizovali též s pomocí kanónů. Při dobrém a hbitém náměru může snad kanón výjimečně trefit i nějaký pomalejší dron, méně již onen hbitý orešnik. Současná vláda kanonýrů a kanónů je mistryní vítězství v bývalých válkách. Je veselé zažívat její šplechty.

S respektem ke zjevení covidu disciplinovaně v roce 2020 zcela ustoupil virus chřipky. Nechutně řádil Babiší, tedy špatný covid. Fialový covid byl pak již lepší a laskavý. Před Fialovou vládou ucukl a umožnil zase návrat chřipky. Možná bych se tímto pozitivním provládním pojetím covidí patálie uchytil jako tiskový mluvčí vlády pro covid a jiná vládní vítězství, co říkáte? Chcete mě? Jako odloženého starého psa s obdivem k donášeným miskám, případně misskám ? A lze vůbec být ještě ironickým, nebo už to není občansky korektní?

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek aktuálně patří mezi méně viditelné ministry. Výrazněji bylo jeho jméno na přetřes v dobách, kdy byl mnohdy až akutní nedostatek konkrétních léků, například antibiotik. Sledujete jeho práci? Jak byste ji mohl zhodnotit?

Má-li se hodnotit představitel jako bližní, který má být podle Nového zákona, zatím snad ještě ne podle nových zákonů, především milován jako by šlo o vlastní organismus, dostáváme se vždy na eticky hladkou plochu. Raději bych byl, kdybychom se mohli s bližním hodnotit navzájem napřímo a potřásat si pravicemi, že v nich nedržíme zbraň.

Z mnoha tisícovek dostupných léků se občas objeví tam či onde jejich nedostatek, což stran výroby a dovozu a po naprostém vyhubení tuzemského farmaceutického průmyslu ovlivní jakýkoli náš ministr jen minimálně. Může reagovat jen prohlášeními a omezenými opatřeními v distribuci, což i činívá a má k tomu farmaceuticky zběhlého náměstka. Zde se však hrůzy tolik nedějí, obecně je léků v různých alternativách spíše nadbytek. Hemžení monopolů a oligopolů světa nám jejich dostupnost usnadňuje i komplikuje. Také budoucím ministrům se naskytnou podobné problémy k řešení i neřešení. Má-li být ministr Válek veřejně jakkoli popravován, hledejme jiné důvody a ostřejší nástroje.

Protože veřejnosti ani médiím se nesluší nic tajit, řeknu upřímně, že k panu profesoru Vlastimilu Válkovi mám vztah vnitřně dvojaký až schizofrenní. Jako kolegu profesora, odborníka v radiologii i bývalého předsedu akademického senátu v době mého děkanování a bystrého svědomitého lékaře ho mám stále rád a vážím si ho. Snad si vzájemně jednou i přijdeme na kremaci. Jako politika ho mám občansky rád méně a s rozpaky. Dělá jistě, co umí, co je mu dovoleno a léta zanášené Augiášovy chlévy se mu daří čistit více verbálně než fakticky. Sám bych asi také málo uspěl, možná bych nevětrané chlévy více větral pokřiku nedbaje, nebo je ponechal centrálnímu tlení, zarostení růžovými keři a poutníkům doporučil objíždět metropoli velkým obloukem. Tož nevím jak kolegu Válka více a citlivě přiblížit a neublížit, když už to stejně má jen na pár měsíců.

Nyní se ministr Válek vcelku často na sítích vyjadřuje k nezdravotnickým tématům. Naposledy třeba kritizoval, že do Česka dorazil na neoficiální návštěvu maďarský šéf diplomacie nebo kritizuje Andreje Babiše, že nám prý dělá ostudu v zahraničí. Co na to říci? Má mít ministr zdravotnictví čas řešit i zahraniční politiku?

Nelze zapomínat, že je zde také nešťastná válečná Válkova domovská pidistrana TOP 09, která aby zůstala šťastná a válekschopná, musí být nyní Spolu. Chce-li s vlčicemi a vlky býti, musí asi výti nebo aspoň poštěkávati. Třeba i takto nezištně hrozit podezřelým výletníkům, byť jsou ze zemí přátel. Že se jako výletníci do Česka z pohledu naší centrální vojensky řízené představy o pořádku řádně nehlásí kam a proč sem jedou, co tady budou dělat, co budou říkat, s kým se sejdou a co tím sledují. V soutěži o místo v žebříčku zahraničních vládních ostud však nyní s velkou převahou vítězí někteří jiní současní vládní činitelé. Andrej Babiš zatím vítězí jen v průzkumech volebních preferencí a nemíchejme tyto dvě soutěže.

Ministr zdravotnictví má jistě řešit rovněž zahraniční politiku, a to vždy ve vztahu k problematice zdravotnictví,. Třeba naši harmonizaci s pravidly a regulacemi v EU, navazování zdravotnické přeshraniční spolupráce, omezování euroomezenosti pro naše lepší zdraví, externí zdravotnickou pomoc potřebným nebo zahraniční inspirace využitelné ku prospěchu našich pojištěnců. Zajisté nemá tvrdnout jen v domácí izolaci. Ostatně nácvik rozletu má už z D1 a ze stálého přejíždění z moravského Brna do české Prahy a zpět.

Ministr zdravotnictví může prospět zahraničním aktivitám státu též stálým připomínáním starého lékařského pravidla „primum non nocere“ (hlavně neškodit) ve vládě a upozorňovat na zdraví škodlivé faktory jako jsou kvalita dovážených potravin nebo válčení, které zvyšuje úrazovost, pokud se nedaří zabíjet na místě. Vzdálené mimozemské aktivity bych od ministra nežádal, byť jakéhosi výzkumného projektu stran zdraví na sondách ve vesmíru se už prý také účastníme.

Snad vážený kolega Vlastimil Válek ocení, že ho v těchto věcech zde v PL hájím a nenarušuji integritu a kohezi aspoň mezi námi Moravany, když už mnohá integrita a koheze s jinými etniky narušována je. A hodí-li se vůbec panu ministrovi radit, v dalším rozkmotřování s názorově se lišícími bych nepokračoval.

Mimochodem, s jakými pocity sledujete nejen dění na Slovensku a v Maďarsku, ale především tendenci české vlády vývoj v jiných zemích kritizovat? Podle některých se Fiala a jeho lidé dokonce vměšují do dění v těchto státech a rozbili Visegrádskou čtyřku.

Sleduji to s pocity stydlivými a nepříjemnými. Jakoby mě někdo drsným kartáčem necitlivě drhnul v nahém podbřišku. Statečně úpím a omlouvám se, a to nejen dotčeným bratřím.

Ne-li za darebné vazalství, tedy za nepředstavitelnou hloupost představitelů. Snad to nepřejde na potomky. Neplísnil bych jistě partnery za jejich názory, scházel bych se s nimi o to více kolem kulatých i hranatých stolů, volně tříbil postoje s respektem k jejich náhledům a důvodům a spolu s nimi vyzrával. Na moravských tancovačkách si šohajové mnohdy i nafackovali, ale pak byli zase o to lepší kamarádi a zapili to v radosti, že jsou spolu, nikoli jenom SPOLU nebo že STAČILO!. A to šlo vesměs o vážné vztahy, třeba k děvčatům.

Tady jde pouze o demokratickou výměnu názorů při běžné diplomatické práci. Názory totiž vždy vyzrávají i stárnou, jen zmíněné dámy prý nestárnou.

Visegrádská čtyřka nebyla už v dobách svého rozpuku po východozápadním vyrovnávání se západním Společenstvím uhlí a oceli, jak zněl původní název zárodku EU, u západních partnerů příliš vítána, že je podivnou strukturou uvnitř struktury. Tedy pozor na starořímské „divide et impera“ (rozděl a panuj). Programově to teď vypadá, že dochází na básníkova slova: „stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším celém světě“. V jakémkoli dění uvnitř i venku lze vždy nalézt různě namíchané prvky hlouposti a prvky darebnosti.

Nejsem v moderní sociologické terminologii eurodesolát, možná jen desolát. Eurovlast mám rád, stěhovat se za lepším není kam. Klidná, leč mrazivá Antarktida neláká. Muskův nevlídný Mars rovněž ne. Mrzí mě, když namísto koheze rozumem dochází v unii ke spouštění opouštění jak v praxi ukázalo již odpojené Spojené království. Vadí mí sebepoškozování se, které nechť zkoumají spíše psychiatři. Nevím nakolik je greendealové a ekologické vozit kouřícími dieselovými megaplavidly suroviny a zemědělské komodity přes oceán, když je máme poblíž. Netěší mě ani halasné bubnování k dobrodružnému válečnictví, prý v zájmu bezpečnosti. Vadí mi plýtvání zdroji a prostředky pro pochybné cizí zájmy.

Světová média plní od loňského listopadu a nyní hlavně od 20. ledna návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Čeští komentátoři dosud výrazně drží své staré pozice a varují před ním, kritizují jeho kroky a mluví o nebezpečí a rozkladu demokracie ve Spojených státech. Jaké je vaše vidění situace?

Napočítal jsem už skoro dvacet druhů demokracie. Od té otrokářské athénské a římské, lidové, sociální, křesťanské, občanské, parlamentní, konstitučně monarchistické, oligarchické, prezidentské, konfederační, federační, unijní, autentické, rozvíjející se, mladé a mnohé další až po tu naši demokracii protektivní či protektorátní. Ta naše s našimi hodnotami je prý vždy momentálně lepší než ty jiné a pro další kolébání nám má sloužit příkladem kolébka demokracie, demokracie kolébková, tedy americká. O rozklad které z oněch demokracií má tedy nyní jít?

V trvalé úctě k práci našich komentátorů si pro zábavu po práci můžeme pouštět záznamy komentářů z různých etap našeho vlasteneckého vývoje, což jedince více posílí v nezávislém vnímání chodu světa. A o to jde, u mladých především a naléhavě.

Trumpův nástup byl nevídaný co se týče rychlosti podnikání prakticky nespočtu kroků a rozhodnutí. Jeden z prvních dekretů byl o tom, že existují pouze dvě pohlaví a zákaz ve federální sféře používat cokoli jiného. Anebo zákaz účasti biologických mužů v ženských kategoriích sportu. Evropa ovšem dosud jede ve vyjetých kolejích a rozmach počtu údajných dalších pohlaví a další pilíře progresivismu zde zůstávají. Dorazí obrat i k nám?

Povinnou úctu k opakovaně demokraticky zvolenému prezidentovi nyní spřátelené, dříve nepřátelské, a ještě předtím též spřátelené, byť tehdy více izolované země v zámoří panu Donaldu Trumpovi mohu vyjádřit jen neosobním stanoviskem, že pan Trump je pro mě spíše fenomén. Jako každý výrazný fenomén zahrnuje vlídnost někde a nevlídnost jinde. Třeba jako klimatické fenomény El Niňo a La Niňa, byť z druhé strany zeměkoule. Ale i ty se projevují důsledky také leckde jinde.

Fenomén Trump asi přirozeně hledá rozdíly jen mezi dvěma pohlavími, a to po staru podle typu přirození. Progresivisté, a už prý i justice, je nalézají též v myslích, neboť tam lze najít i vetknout leccos. Bez významu nejsou ani zevní vlivy na hormonální ladění, včetně ladičů umělých a kontaminujících vody i potraviny. V přírodě existují i hermafrodité nebo také vegetativní reprodukce výhonky, což ale trvalé přežití zdravé populace nezajistí, snad jen u šneků nebo jahodníku. Nicméně když si teď jako obézní stařík třeba pošetile umíním, že se nově cítím být půvabnou bezvousou štíhlou blondýnkou, bude mi to vůči rozumu i urologům málo platné. Nenazval bych to však nesvobodou. Mohu to tutlat nebo dávat na odiv, mohu do duhového průvodu vyrazit nebo s volným časem naložit jinak. Asi jsem teď mnohé čtenáře, po staru nezařazené, ranil, ale snad i trumpovsky probudil ze sna.

Pokud jde o očekávanou změnu pořádku v nepořádku světa, tak u nás na venkově soudíme, že když se jímkou občas zamíchá, vyplave zdola mnohé nestravitelné, obsah se prokysličí a přerozdělí se živné zdroje, ať už se pak produktem hnojí, odteče, odčerpá se nebo vsákne. Poté co nás z úřadu opustil národní prognostik, lze se spoléhat už jen na prognózy expertů pozvaných do televize a ty se denně dost mění. Též podle toho jak se Fenomén Trump právě v projevu projeví, co vyvolá nebo zase odvolá. Nelze než to stoicky pozorovat a pracovat s variantami.

Nejlépe však s variantou lepší vlastní soběstačnosti, většího sebevědomí a menšího spoléhání na protektory. Sebevědomí nám letos ještě nehrozí, dobíhající vláda bude dále rozvíjet navyklé lokajství a vazalství. Jen je nutno poznamenat, že ať už jsme povahy holubičí nebo jestřábí, tak vzmach perutí výletem do konečníku možný není. Věřme si spíše ve vzletu mimo navyklou rektální trajektorii. Vítejme příležitosti k restrukturalizaci cílů, vlivů i zájmů. Říše vznikají i zanikají. O multipolaritě světa se zatím jen plkalo, teď nastupuje. Zamíchat občas jímkou se hodí a spadne-li do ní nešikovný míchač, musí se umět vysoukat, poučit a očistit oděv. Převlékat si pohlaví nepomůže.

Americkým ministrem zdravotnictví by se měl stát Robert Kennedy junior. Ten patří nejen ke kritikům používání dostatečně nevyzkoušených vakcín, ale i mezi hlasité odpůrce vysoce průmyslově zpracovaných potravin, které podle něho způsobují řadu onemocnění a problémů. Některé americké fast foody už oznámily, že přestávají používat rafinované rostlinné oleje a vrací se k hovězímu loji. Do jaké míry má Kennedy pravdu? Mohou průmyslově zpracované potraviny skutečně z dlouhodobého hlediska působit negativně na zdraví nebo vyvolat některé nemoci?

Kéž by byl svět jen o zdravé výživě z amerických fastfoodů a kéž by se hamburgerů dostalo všem hladovým. Svět je pohříchu větší než USA a z hladu se lidé mnohde probouzejí dříve. Z nenažranosti zase hůře a neklidně spí. Klidně odpočívat bude nyní těžké, to nás všechny napříč a spravedlivě jednou teprve čeká. Tož uvidíme, co nové autority dokáží a zda jim to nezakáží. Témat, nejasností i deformací se vztahem k narušování zdraví ziskuchtivou civilizací je už nakupeno hojně. Jen si vybrat a nepřebrat.

Dva Kennedyové byli už i se svými pravdami zastřeleni. Fenomén Trump byl zatím jen postřelen do ušního boltce a, ač zkrvaven, zdravě a energicky zahrozil světu pěstí. Těším se tedy. I na další zdravé proměny nezdravého světa v našem volebním roce. Spoléhal bych nicméně ještě ze zvyku na spontánní instinkty lidu, byť ctihodný předseda Ústavního soudu prý v nich vidí rizika.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., je významný český lékař, chirurg a onkolog, který se narodil 7. srpna 1954 v Ježkovicích. V roce 1979 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V roce 1992 získal titul kandidáta věd (CSc.), v roce 1998 se habilitoval na docenta a v roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru chirurgie.

Po ukončení studia nastoupil do Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně, kde působil jako chirurg a onkolog. V letech 2000–2001 a znovu 2014–2019 zastával funkci ředitele tohoto ústavu. Mezi lety 2002–2008 byl náměstkem ředitele pro rozvoj, vědu a výuku. Jeho odborné zaměření zahrnuje onkochirurgii, preventivní onkologii a organizaci zdravotnictví.

V akademické sféře působil jako proděkan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v letech 1999–2002 a následně jako děkan této fakulty v období 2003–2010. Během svého působení se podílel na rozvoji lékařského vzdělávání a výzkumu.

Prof. Žaloudík je autorem a spoluautorem řady odborných publikací. Mezi jeho významné práce patří například článek “Chirurgická léčba solidních nádorů v České republice”, publikovaný v časopise Rozhledy v chirurgii v roce 2010, a “Chirurgické aspekty léčby sarkomů měkkých tkání”, zveřejněný v časopise Onkologie ve stejném roce.

Kromě odborných článků je také autorem knih určených širší veřejnosti. V roce 2020 vyšla kniha “Protože bloudíme, je o čem mluvit”, která formou rozhovoru přibližuje jeho pohled na medicínu, politiku i životní filozofii.

Prof. Žaloudík se rovněž angažoval v politice. V letech 2010–2022 byl senátorem za obvod č. 55 – Brno-město jako nestraník za Českou stranu sociálně demokratickou. Od roku 2020 je zastupitelem Jihomoravského kraje.

