„Češi, máte plnou prd*l.” Sezona v Chorvatsku rozvášnila člena ODS

V médiích používáme termín ,,okurková sezóna". Letos to ale má dvojnásobný nádech: Řeší se cena okurek, vlastně vší zeleniny a potažmo všeho jídla. Ministr Výborný tvrdí, že se ceny podaří snížit. Šéf Zemědělského svazu ovšem tvrdí, že ceny už neklesnou, zejména kvůli ekologickým regulacím. Co myslíte, sníží lidovci ceny potravin v marketech?

V normální zemi a v normální ekonomice není cena potravin tématem vlády, ani ministrů. Vůbec by se do toho nikdo neměl pouštět. Jak to dopadá s cenami určitých komodit, do nichž se pletou politici vidíme třeba pohonné hmoty v Maďarsku, které nám btw. spousta pomatených „expertů“ z holdingu Agrofert nebo z protičeské páté kolony dávala za vzor. Jaký byl výsledek? Nedostatek a násobně vyšší drahota. Ona je vtipná celá ta nacibolševická konstrukce potravinové soběstačnosti.

Naše země je rukojmím několika posbolševických agrobaronů, kteří ruku v ruce ničí trh s potravinami. Když před volbami 2021 hlásali nacionální socialisté z SPD a trikolory potravinovou soběstačnost a tvářili se u toho jako pravice (akorát jsou vlevo od A2larmu) docílili by úplně opačného efektu – nedostatku a násobného zdražení. Ale to jejich průměrný volič – nevzdělaný zmanipulovaný deprivant – nepochopí, těm můžete nalhat, že egyptské pyramidy postavil praotec Rus. Druhý negativní vliv je ten, že „Čech“ opravdu „sežere všechno“ protože kdyby ty blafy z Agrofertu nekupovali, tak je prostě markety nebudou prodávat….atd. Ekologické regulace jsou jenom výmluvy, přestože určitý marginální vliv mají, většina z „potravinové drahoty“ je dána zneužíváním nefunkčního trhu všemi složkami v řetězci cenotvorby.

Musíte ale uznat, že ty západoevropské nápady na snižování stavu krav, které prdí a krkají a vypouští tak CO2, jsou až úchylné. A nejde jen o hovězí, ale o prodražování zemědělské výroby obecně. Co pro to vláda může dělat?

Samozřejmě, že to jsou kraviny. Ale Východoevropské nápady unášet a znásilňovat děti, páchat genocidu národa mluvícího podobnou řečí, to je ten hezčí svět co? Zpravidla veškeré „nesmysly z Bruselu“ jsou až na výjimky nějaký rámec, který se dá na národní úrovni velmi dobře uchopit a modifikovat. Bohužel opět naší národní zvyklostí je, že jsme zpravidla papežštější než papež a – lhostejno u jaké politické reprezentace – si děláme největší pakárnu sami sobě. Navíc kyvadlo se od zelenorudého proruského šílenství Gazpromem placených klimaalarmisty. (prokazatelně německým klimaalarmistům posílali stamiliony euro)

pomalu odvrací a umírněný postoj k těmto záležitostem se z dlouhodobého hlediska ukáže jako přínosný. Vzteklé blábolení polovičních bláznů o tom, že „odmítneme Green deal“, a naopak úplně stejně hloupé hýkání blahem nad opět – Kremlem podporovanou destrukci evropské energetiky odklonem od jádra a dalších racionálních kroků – jsou slepé a politicky stupidní cesty. Postoj naší vláda je zcela v souladu s mým viděním světa – dosáhnout kompromisu a dohody a podporovat věci prospěšné pro ČR. To se děje – nikoliv ideálně – ale nejlépe v historii.

Další prázdninové téma jsou ceny v Chorvatsku. Lidé nadávají, že pivo za 4 eura nechť si Chorvati pijí sami. Jiní Češi zase říkají, že kdo nemá na dovolenou v Chorvatsku, nechť sedí doma na zadku. Kterému postoji se blížíte Vy?

Většina Čechů má s prominutím plnou prdel. Chudoba u nás prakticky neexistuje a případné nešťastné lidi, kterým se opravdu objektivně dějí věci, které je do chudoby dostávají, zachytí robustní sociální systém. Nikdo je do Chorvatska jezdit nenutí. Mohou jet klidně na Krym nebo do Sochi, tam jim bude určitě lépe. A mimochodem já doporučuji krásy naší země – abych nebyl jen příkrý…máme tolik míst, kde strávíte dovolenou často mnohem zajímavější a krásnější než na pláži. Anebo u sousedů.

Minulý týden jsem si dal 3 nejvyšší vrcholy Velké Fatry a je pravdou, že by se tam dal týden strávit úplně v pohodě. Trošku mě dole v restauraci vyděsila obsluha s dotazem jestli: „som stretol medvěda“ ale jinak nádhera. Objevujte krásy Česka, Moravy, Slezska, Polska, Slovenska…jestli je Vám moře drahé. Od mých známých mám informace, že zaplatili za dovolenou podobně, jako v minulých letech.

Mimochodem, když jsme narazili na to Chorvatsko... Jak to vlastně Vy osobně máte s přijetím eura? Vy, Ondřej Šimíček, sám za sebe?

Otázka v současnosti dost zbytečná, když nesplňujeme maastrichtská kritéria. Jakmile je splňovat budeme, už ať to je a další „netéma“ se spláchne do minulosti. Firmy už si vybraly. Úvěry v eurech rostou raketovým tempem, mladá generace nechápe, proč se jinde platí eurem a u nás pořád korunou….a je vtipné, že se vůči koruně vymezují velcí „národovci“ když je koruna nejen názvem, ale i dobou vzniku pozůstatkem Rakousko – Uherské monarchie. Tyto paralely jsou opravdu velmi vtipné.

Psali jsme: „A Češi si to nechali líbit.“ Jídlo, vláda, všechno. Vážné odhalení Kebab skoro za pětikilo, realita dnešního Chorvatska. Když to Němci chtějí, tak ať platí... Ubytování až o 30 % nahoru. „Češi si tu i vaří. Ale paštiky? Ne.“ Z ostrůvku v Chorvatsku „Vypadni!” A smích. Rajchlova akce, kam přišel novinář Bartkovský. Nové informace

Musím se opět zeptat, kam se to sune s těmi koalicemi/nekoalicemi pro eurovolby. Vycítil jsem, že Vy osobně jste pro kandidaturu v rámci SPOLU. Dopadne to?

Zákulisních informací je hodně. Já už se k tomu vyjadřoval v mnoha textech. Formát koalice SPOLU je tou nejlepší možnou variantou ze všech. Jestli půjdeme sami dostaneme výprask nejen my, ale i menší partneři (a to si myslím, že paradoxně oni menší, než my) Náš volič nepotřebuje bláboly o normálním tradičním světě, který chráníme před zlými progresivisty. To je rétorika pro jedince s nulovou schopností vnímat realitu současného dynamicky se měnícího světa. Naše strana vyhraje volby sama se 35%, ale ještě ten čas nenastal. A je politicky velmi nemoudré rozbíjet funkční koaliční formát i za cenu krátkodobých ztrát, z dlouhodobého strategického hlediska je to jediné správné rozhodnutí. Pan premiér to tak chce, je ale pod tlakem části straníků, kteří razí opačný pohled – tedy že je super dát Babišovi šanci vyhrát volby….já tohle nesdílím. Je to nemoudré.

Jan Zahradil se vrací do české politiky, ohlásil. A dokonce naznačil, že by si možná rád sedl do Poslanecké sněmovny. Vy máte názory poněkud opačné, Pavel Novotný Zahradilovi rovnou nadává do členů SPD. Co tedy s Janem Zahradilem?

Pan kolega Zahradil je významnou osobností naší strany. Cítím k němu obrovský respekt za práci, kterou pro ODS zejména v dobách krizových vykonal. Sám jsem jej do EP kroužkoval několikrát, naposledy už ne. Oceňuji jeho geopolitické pohledy nezatížené tím, že by na problematiku např. jihovýchodní Asie nahlížel optikou nedovzdělaného klauna z nějaké bohulibé politické neziskovky, ale zároveň sdílím jiné pohledy na spoustu věcí. Zaprvé politika lidských práv – ač neaplikovatelná vždy a všude – je univerzálním dobrem a naše země se zkušenostmi, které má za sebou, by je měla vždy a všude prosazovat a podporovat (zde velký kredit paní předsedkyni Pekarové – Adamové).

Za druhé, ač milovník Kissingera – aplikovat jeho schopnosti ze 70 let minulého století na fungování geopolitiky roku 2023 je eufemicky řečeno usměvné. Svět je jinde, Henry je jinde…a tak dále. Je svobodným občanem a členem strany. Ať si dělá co uzná za vhodné, ať je zdráv a ať se mu všechno daří. Já mu do toho nemám co mluvit. Pavlíka nekomentuju, je to kamarád a mám za to, že se takto mezi sebou členové jedné strany dehonestovat nemají.

Pojďme ještě na Ukrajinu, tomu se nemůžeme vyhnout. Ti, kteří Ukrajinu zrovna nemilují, se pošklebují, že protiofenzíva nějak drhne. Nemají přeci jen pravdu?

Vojenští experti z wishe, kteří sotva najdou Ukrajinu a frontu na glóbusu, mají plné huby selhání ofenzivy apod. Musíte si uvědomit, že válka není počítačová hra. Velká ofenzíva, budeme-li to takto nepřesně nazývat, se také vyznačuje minimální informovaností z ukrajinské strany. Drtivá většina informací, které jsou k dispozici, jsou ze strany ruské, z telegramu apod. Je to zcela jistě záměrem strany hrdinné Ukrajiny, která se brání proti nelidské agresi ruských skřetů a vrahů. Tuto zvěř by mělo mezinárodní společenství postavit na stejnou úroveň, jako nacistické zločince po II. Světové válce. Zpátky k ofenzivě. Opravdoví odborníci tvrdí, že to může trvat mnoho měsíců a záleží na spoustě faktorů. Bohužel v Česku ani strana „protiruská“ bohužel není prosta úplných pomatenců, jejichž geopolitická kompetence odpovídá plus mínus Janě Peterkové, jen z druhé strany. Také oni se podílejí na šíření různých nesmyslů ohledně spousty věcí. Víte Já si dávám pozor na „dezinfo“ (úvozovky záměrně) ze všech stran. Velká část „bojovníků s dezinformacemi“ jich sama víc vytvoří, než kolik jich odhalí.

Ministru Stanjurovi se trochu rozjíždí státní rozpočet. On věří, že přijdou příjmy, díky kterým se stanovený deficit dodrží, jenže už i provládně naladění novináři tvrdí, že Stanjura selhal. A europoslankyně Gregorová by ho rovnou ráda vyhodila. Co říci na obranu vašeho ministra financí?

Europoslankyně Gregorová by měla vysadit zakázané látky. Ta drzost, s jakou neúspěšná europoslankyně, navázaná na německé zelenorudé pomahače kremelských vrahů kádruje politiky koaličních partnerů je nekonečná. Od ní je to však pouze strhávání pozornosti. Není tajemstvím, že její cesta k obhajobě teplého místečka v Europarlamentu není jistá. Pan ministr dělá, co může. Uřídit požadavky pěti stran je opravdu nadlidský úkol. Mám za to, že by měli na MF mnohem více akcentovat úspory v provozu státu ve střednědobém a dlouhodobém výhledu – což je komplexní digitální transformace ekonomických agend – a nějak se to nedaří. Nazývám to třetím pilířem konsolidace veřejných rozpočtů, opět jsem o tom psal spousty textů a vystupoval na mnoha odborných konferencích.

Máme za sebou první čtení zákona o manželství homosexuálů. Jak se Vám dívá na to, že jedna část vládní koalice to energicky proponuje, zatímco lidovci to tvrdě odmítají? Nemá tahle země důležitější problémy?

Někdy si připadám jako vážený pan Jindra Šídlo – ke každé otázce můžu říct – jo o tom jsem psal. Debata o manželství pro všechny, jak jsou nepřesně pojmenovávány změny některých zákonů, je to nejodpornější, nejkřivější a nejvíc demagogické blábolení ze všech stran spektra, co jsem za posledních X let slyšel. Na jedné straně zdivočelí extrémisté Jsme fér, na druhé straně úplně stejně vyšinutí někteří poslanci konzervativního smýšlení – že je snad homosexualita proti přírodě a podobně. Prosím Vás, je to úplně zbytečná debata. Ve řecké Spartě házeli novorozená děvčata ze skály…..před 150 lety neměly ženy volební právo…….před 100 lety byla násobná dětská úmrtnost……..na začátku průmyslové revoluce rozbíjeli takoví „konzervativci“ stroje……..

Svět se mění. Žádný tradiční a normální svět neexistuje a neexistoval. Společnost se dynamicky vyvíjí a sňatky svéprávných dospělých osob libovolného pohlaví jednou budou. Já tento koncept – že stát nemá lidem mluvit do toho, jak si svoje soužití uspořádají – prosazuji od roku 2005, kdy se jednalo o registrovaném partnerství. Je pravicové a konzervativní nemluvit lidem do toho, jak si život uspořádají. Kdo jim do toho mluvit chce, je prostě komouš. Nemáte zač.

