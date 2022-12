„Co se mi stalo. Co Němcová.“ Hamplová poprvé o odvozu do nemocnice

reklama

Řada čtenářů se na nás obrátila s tím, abychom vám vyřídili přání všeho dobrého. Naposledy se něco podobného přihodilo při nemoci prezidenta Zemana loni. Nicméně toto srovnání by nebylo uctivé. Co se vám tedy ve čtvrtek přihodilo, paní senátorko?



Musím říct, že podpora lidí je neuvěřitelná. Maily, esemesky, dopisy, dárky… Po stovkách. Ještě jednou chci všem, poděkovat, psychicky mne to velmi podpořilo. Co se mi stalo… Na místě to asi vypadalo dost vážně. A rozhodně vám na klidu nepřidá, když se proberete v sanitce. Pamatuji si, jak se mi mírně začala točit hlava, a pak jsem klasicky omdlela. Ono mi už ráno nebylo dobře, ale nechtěla jsem scházet na plénu Senátu. Ale měla jsem se omluvit, a nedat na hloupé řeči. Není mi už opravdu dvacet, jak podotkla paní doktorka v nemocnici. Naštěstí to nakonec bylo jen vyčerpání a k tomu kolísající tlak, lékaři měli na počátku ale opravdu obavy. Dostalo se mi proto srozumitelného doporučení – ať neblbnu, a naučím se i odpočívat. Chtěla bych poděkovat lékařům a veškerému personálu v Ústřední vojenské nemocnici, byli skvělí.

Když mluvíte o tlaku na svou osobu, co konkrétně myslíte?

V tlaku jsem už více než dva roky, zejména pracovním. Jela jsem dvě tři směny, abych tak řekla, aby se lidem dostalo právní pomoci hlavně v době covidové. Ostatně čas nám vždy dal za pravdu, a tolik zrušených opatření je u nás právě proto, že se zvedla část právnické obce a spolu s řadou lékařů šla lidem na pomoc. Byla jsem mezi nimi, a zvládat to vedle své práce bylo opravdu náročné.



Senátorka Němcová po vaší indispozici přispěchala s tvrzením, že na dotyčné schůzi výboru vám pomohli senátoři ODS, kterou prý vaši příznivci mají rádi?



Víte, k tomu se mi snad ani nechce vyjadřovat. Udělala bych totéž, a do něčeho podobného tahat stranickou příslušnost mi už přijde skoro úchylka. To je jako kdybych chtěla stranickou průkazku po záchranářích. Copak mi to jen připomíná… Ale nechtěla bych, aby podle pár jedinců, kteří si nevidí do úst, soudili lidé všechny senátory. S většinou se normálně zastavíme a popovídáme, někteří mi dokonce dávají neveřejně za pravdu, a tuto jejich důvěru samozřejmě nikdy nezklamu. Jen pár je hysterických a nemá problém ostatní hrubě urážet. Ale to není ani o funkci, ani o té průkazce, to je o tom, jaký je to člověk.

Ještě před neformálním jednáním výboru proběhlo plénum Senátu, kde jste s kolegyní Kovářovou odmítly coby jediné podpořit plán zahraničních misí naší armády a výcvik ukrajinských vojáků u nás. Jaké je hlasovat jako skoro jediná „proti“ v případě tak sledovaného bodu?



Mé vystoupení bylo slušné, bez emocí – přednesla jsem, jaké čtyři otázky by si měli kolegové v Senátu položit před hlasováním o cvičení na našem území, které nás aktuálně i do budoucna může mezinárodně ohrozit, a které bude stát skoro miliardu. Tedy hájila jsem zájmy českých občanů, kteří to celé zaplatí. Co následovalo, předčilo mé očekávání – hrubá a lživá urážka od kolegy Lásky, a hysterický výstup paní ministryně, která byla ale také tzv. mimo mísu. To už je jiný, slušně řečený, názor opravdu zakázán? Dokonce i pro senátorku této země? Školit ho bude ministryně jen proto, že za ní v tu chvíli stojí většina Senátu? Sorry… Víte, mám zkušenost od soudů, že druhá strana vypadne z role tehdy, když uhodíte hřebíček na hlavičku. A jak si vůbec mohou dospělí lidé něco podobného dovolit na půdě zákonodárného sboru? Co říká jednací řád? Vystoupili i další kolegové, v klidu řekli, proč budou hlasovat pro, a tím to skončilo. Řada známých jmen se omluvila. Zkrátka každý vykonáváme svůj mandát, jak uznáme za vhodné, a žádný ministr ani ministryně ani kolega nás za to nemá právo jakkoli napadat. Jestli ono to nebylo hlavně proto, že ti vojáci tady byli už před schválením.

Příznivec Ukrajiny by se ptal, proč odmítáte pomoci zemi, kterou ničí ruské útoky na její infrastrukturu. Čili proč odmítáte?



Ale to je právě obrovský omyl, který někdo záměrně buduje, tady jde jen a jen o Českou republiku. Ano, kladu nepříjemné otázky, ale ty jsou zcela na místě. U podobné pomoci je třeba přemýšlet, zda neublížím nad únosnou míru vlastní zemi, tedy zda si neberu velké sousto na úkor svých občanů, kteří tu zemi vybudovali. Jsem zastáncem jakékoli humanitární pomoci, ale nejsem si jista, zda je tou pomocí zbrojení, vojenský výcvik, zda lidem na Ukrajině pomohou silácká slova v Bruselu, taky si nejsem jista, zda se té pomoci dostává těm správným lidem tady i na místě určení, zda do své země nevpouštíme tzv. navždy problematické lidi, zda třeba hlídáme jejich zdravotní stav, a ta neposlední otázka je, zda na to všechno opravdu máme peníze, protože až se ti velcí domluví, nám pak nepomůže nikdo. Tedy ta úvaha je obdobná, jako uvažuje každý z nás doma, než nabídne pomoc sousedovi.

Co jste si pomyslela o výstupu paní Černochové a pana Lásky?



Správně jste si všiml – mluvilo více senátorů, ale protože mluvili věcně a v klidu, včetně mě, nikdo to nerozebírá. Ten divadelní výstup, kterým chtěla paní Černochová jen hrubě zaútočit, si mohla odpustit – nejenže jsem nic podobného nenavrhovala, ale možná by jí měli říct, že už existuje program, na základě kterého už Češi na Ukrajině dávno jsou a poskytují specializovaný výcvik… Ale třeba to neví. Víte, já si myslím, že řadu ministrů této vlády, a jak je vidět, i senátoři se občas najdou, ovládají emoce, hysterie až fanatismus… namísto aby zhluboka dýchali a s pomocí těch, kteří věci rozumí, v klidu a s rozmyslem dobře rozhodovali. Paní ministryně nám svou „uvážlivost“ předvedla na oněch „ruských“, ve skutečnosti ukrajinských raketách. A to šlo o téměř válečný stav, probůh! Tedy není to vůbec o obyčejných ukrajinských lidech, těch je mi líto a kdykoli jim ráda pomohu, protože to jsou ty oběti, ne ti politikové. Není to dlouho, co jsem s některými mluvila o jejich osudu, protože bydlí naproti nám. Mohu vám říct jen jedno – to, co říkali o režimu, ze kterého utekli, by se naší současné vládě taky nelíbilo. Tak, jak oni nechápou mou zdrženlivost a opatrnost, tak já nechápu jejich absolutní odevzdání se do služeb jiného státu i na úkor vlastních občanů s absolutní důvěrou ve vše, co se tam děje.

Popravdě řečeno, překvapila vás činnost v Senátu něčím, co jste nečekala?

Ani ne. Personál mne překvapil, ale moc příjemně, jsou to opravdu profesionálové, a servis tomu odpovídal. V politice jsem se kdysi pohybovala, tedy ani ta mne nějak nezaskočila – jen už jsem odvykla tomu zlému. Musím ale říct, že většina kolegů je zcela nad věcí, a i když máme na něco odlišné názory, dokážeme na to téma i zavtipkovat. Kazí to jen pár politických hysteriků, ale musíme doufat, že je to taky přejde, protože je to nedůstojné dospělých lidí. Samozřejmě bych některá hlasování chtěla vidět jiná, ale považuji za pokrok už to, že v Senátu občas zazní jasně i jiný názor. To k Senátu patří od starověku, pluralita názorů, a kdo to nechápe, a neumí právo jiného na názor respektovat, neměl být raději senátorem. Zkusím to okomentovat s úsměvným nadhledem – co já těch názorů nejen jako senátorka, ale i jako právnička musím vyslechnout a přetrpět, ale vždy se budu chovat na půdě Senátu ke kolegům přátelsky a jako slušný člověk.



