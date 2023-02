„Dal jsem mu výzvu. Ale on se bojí.“ Okamura si to chce rozdat s Fialou veřejně

reklama

Proč podle vás Andrej Babiš neuspěl, dodejme, že téměř o jeden milion hlasů?

Na jedné straně to byla skutečnost, že pro sebe nedokázal zajistit ani podporu všech vedoucích představitelů vlastního politického hnutí, včetně místopředsedy Vondráka, kteří veřejně vyzvali k volbě Petra Pavla, a na straně druhé svým neuváženým vystupováním v průběhu volební kampaně proti sobě sjednotil výraznou většinu občanů bez ohledu na jejich politické preference. Předvolební tvrdé negativní výroky Andreje Babiše směrem k hnutí SPD popudily voliče našeho hnutí, a někteří ho proto nepodpořili v druhém kole. Je však jasné, že ani jejich podpora by byla zdaleka nestačila.

Důvod prohry tedy musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. Potvrdily se také naše předpoklady, že Andrej Babiš ve dvoukolovém systému prezidentské volby neměl šanci uspět prakticky za žádných okolností. Pro hnutí SPD hnutí ANO zůstává i nadále jediným možným koaličním partnerem ze současných parlamentních stran. K této spolupráci nabízíme již řadu let naprosto čestné a férové podmínky. Místo této spolupráce ovšem Andrej Babiš vždy volil kooperaci s představiteli politiky stran současné vládní pětikoalice či politiky, jako je prezident Macron, kancléřka Merkelová a další.

Mohli jsme také slyšet, že prý neúspěch Andreje Babiše způsobil Okamura. Co si o tom myslíte?

To jsou lži a nepodložené spekulace. Jaká je skutečná pravda? Hnutí SPD jasně veřejně a opakovaně před volbami řeklo i mými ústy, že nepodporujeme kandidáta podporovaného Fialovou vládní koalicí, tedy Petra Pavla. Tento týden byla zveřejněna odborná analýza společnosti PAQ Research a Českého rozhlasu, která jasně ukazuje, koho ve 2. kole volili voliči jednotlivých stran. Andrej Babiš prohrál rozdílem téměř milionu hlasů. Hnutí SPD volilo ve volbách přes 500 tisíc voličů a 330 tisíc z nich volilo ve 2. kole jako "menší zlo" Andreje Babiše.

Zhruba 60 tisíc podporovatelů hnutí SPD se ve druhém kole rozhodlo pro Pavla. Přes 100 tisíc voličů SPD nešlo volit vůbec. Důvodem jsou vyjádření Andreje Babiše dva dny před 2. kolem, kdy Andrej Babiš tvrdě zaútočil na SPD, čímž si sám odradil část voličů SPD. Z výše uvedeného ale jednoznačně vyplývá, že i kdyby Andreje Babiše volili všichni i ti voliči SPD, kteří ho nevolili, tak by to zdaleka nestačilo k jeho volebnímu vítězství, protože mu chybělo celkem téměř milion hlasů.

Jak jsem již řekl, důvod prohry tedy musí Andrej Babiš hledat u sebe, nikoliv u SPD. A tím hlavním důvodem jeho prohry je skutečně jednoznačně fakt, že ho před volbami veřejně odmítli podpořit někteří vrcholní představitelé hnutí ANO v čele s místopředsedou ANO a poslancem Ivo Vondrákem a primátorem Ostravy Macurou, kteří přímo veřejně doporučili volit Petra Pavla. Výsledkem je to, že dokonce 12 % původních voličů ANO volilo ve 2. kole Petra Pavla, což také vyplývá z výše uvedené analýzy.

Prezidentské volby skončily, vláda avizovala, že teď se chce vrhnout na „nepopulární reformy“, o kterých kvůli volbám raději mlčela. Co plánuje SPD?

Budeme nadále všemi ústavními prostředky usilovat o odvolání škodlivé vlády Petra Fialy a budeme se snažit prosazovat náš program, který přináší pozitiva pro české občany. Vláda pětikoalice porušila mnohé předvolební sliby. Za dobu její dosavadní existence rapidně stoupl počet lidí a domácností žijících v příjmové chudobě, došlo k bezprecedentnímu růstu inflace, a zejména pak cen energií a potravin, což v kombinaci s výrazným poklesem reálných mezd značně zhoršilo životní úroveň milionů našich občanů. Vidíme spoustu dalších negativních výsledků naší vlády i spoustu negativ, které chystá.

Teď máte na mysli jaké „negativní výsledky“?

V ČR máme po přepočtu na takzvanou paritu kupní síly (místní úroveň příjmů) aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států EU. Vyplývá to z posledních dat indexu HEPI, který tvoří poradenské společnosti Vaasa ETT z Finska, E-Control z Německa a maďarský energetický regulátor MEKH a který srovnává ceny energií v evropských zemích. Zatímco české domácnosti přišla jedna kilowatthodina elektřiny počátkem prosince 2022 v přepočtu na 68,2 eurocentu, Italy jen na 53,71 eurocentu a Němci za ni platili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přesto, že Česká republika (reprezentovaná Fialovou vládou) má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny.

Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácnosti, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich. Jde jednoznačně o odpovědnost vlády Petra Fialy, která má také regulační nástroje, ale nevyužívá jich, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy, a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu. Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom obchodovali pouze s jejími přebytky.

Česká republika je také jedinou zemí Evropské unie, která loni ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila státní dluh. Dostal se na 45,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP), uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Tady máme vysvědčení Fialovy vlády, která zadlužuje extrémně naši zemi. Ještě v roce 2021 byl poměr dluhu k HDP 40 procent a v roce 2019 to bylo 29 procent.

Podle výzkumu agentury PAQ Research jsou chudobou nejvíce ohroženy domácnosti samoživitelů. Pod hranicí chudoby jich je kolem čtyřiceti procent. Jakoby toho nebylo málo, vláda ještě lidem spoustu věcí ještě zdraží.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec

Teď asi myslíte na úvahy ministra Stanjury o „zjednodušení systému“ u DPH, že?

Ano. Současná vláda zoufale hledá další příjmy státního rozpočtu, a to zejména ve formě zvyšování daní či miliardových úvěrů u zahraničních bank a Evropské komise. Ať již z důvodů krocení astronomických deficitů státního rozpočtu, inflace, na předražené armádní zakázky, anebo na pokračující finanční a vojenskou pomoc Ukrajině a Ukrajincům. V této souvislosti vládní představitelé hovoří zejména o zrušení nejnižší sazby DPH 10 procent (kde jsou např. pitná voda, točené pivo, kojenecká výživa, léky, knihy, ubytovací a stravovací služby) a tyto položky přesunout do nové vyšší sazby DPH v odhadované výši 14 procent.

Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní. Za situace, kdy zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky (kterých je navíc akutní nedostatek) vůbec vyzvednout a začít je užívat, zvyšovat ještě navíc DPH může pouze blázen a asociál. Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou bránit, zatímco odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností vyvážejících kapitál z ČR.

Vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku a podobně. To hnutí SPD odmítá! Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o tom, že pokud vláda tak zásadně změní programové prohlášení vlády, tak by měl premiér Petr Fiala (ODS) opětovně předstoupit před Sněmovnu a požádat znovu o důvěru vládě, kterou tato nejhorší vláda v novodobé historii stejně dlouhodobě od občanů nemá.

Nápadů spusta. Před volbami ale koaliční politici skončili jednání sněmovny už ve středu, i když mělo být až do pátku. Překvapilo vás to?

Politici pětikoalice si nejspíš chtějí udělat prázdniny a vyrazit na hory. Vidíme, že Fialova vládní koalice nechce pracovat pro občany. My jsme na schůzi navrhovali závažné body, to znamená chtěli jsme tady řešit to, že vláda chce zvyšovat občanům plošně DPH, zdražit jim vodu, zdražit jim pivo, zdražit jim léky, chtěli jsme tady řešit nedostupnost základních léků v České republice, chtěli jsme tady řešit, chtěli jsme se ptát vlády, ministrů ohledně drahých potravin a chtěli jsme se ptát na řešení drahých energií. Milion lidí se dostalo pod hranici chudoby, dalšímu milionu lidi chudoba hrozí podle i mezinárodních statistik. A oni nám všechny ty naše body zamítli, nechtěli o tom diskutovat.

Nechtějí pracovat, zatímco miliony občanů a tisíce firem jsou v problémech. Navíc zamázli interpelace. Premiér Petr Fiala se neustále vyhýbá názorové konfrontaci.

Pane předsedo, jaké „vyhýbání“ máte na mysli?

Já jsem už opakovaně vyzýval Petra Fialu, ať se mnou jde do živého vysílání do televize. Už je premiérem více než rok. On se bojí jít se mnou do televize do přímého vysílání. Ptal jsem se například i v televizi Prima, zdali by ho oslovili, abychom mohli jít v Partii na Primě, prostě Okamura - Fiala, případně předseda druhé opoziční strany. Ale debatovat se mnou prostě nejde.

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že by na Ukrajině mělo být vyhlášeno okamžité příměří a měla by začít jednání o míru, i kdyby ta mohla trvat měsíce i roky. Něco podobného říkáte již několik měsíců i vy, že? Co pro vás znamená, že si vaše návrhy osvojuje maďarský premiér?

Ano, to je přesně i postoj hnutí SPD. Chceme mír, ne válku. Toto není naše válka a Česká republika by v ní měla být neutrální. Je to podobné tomu, co říká poslanec SPD Jaroslav Bašta, že i špatný mír či příměří je lepší než válka.

Zatímco my zde řešíme válku na Východě, na Západ od nás opět ožívají problémy se soužitím s menšinami. V Německu minulý týden zavraždil ve vlaku čerstvě z vězení propuštěný Palestinec dva lidi a dalších sedm zranil a na jihu Španělska zase pro změnu imigrant z Maroka zabil v nejméně dvou kostelech jednoho muže a další čtyři lidi zranil. Myslíte, že nás čeká po zdánlivě klidnějších letech další vlna islámského radikalismu?

To jsou plody masové imigrace a multikulturalismu. A ten Palestinec byl recidivista, který již v minulosti napadal lidi. Kdyby ho zavřeli či vyhostili, ti lidé mohli žít! Šílené, kam nás vede sluníčkářská pseudotolerance! A podobné je to s tím Marokáncem. Byl ve Španělsku nelegálně a čekal na vyhoštění do Maroka. Kdyby byl někde v detenci, vůbec se to nemuselo stát. A při útoku křičel Alláhu Akbar! Zase ten „mírumilovný“ islám.

