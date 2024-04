„Demagogie! To si žádná vláda nedovolila.“ Fiala se chválil, odborník se neudržel

Fialova vláda nemá na poklesu inflace ke dvěma procentům žádnou zásluhu. To jde mimo ni. Vláda ekonomiku neřídí, ani to neumí. Nástroje, které k tomu má, nevyužívá. Jen se chlubí cizím peřím. „Jestli dnes říká Fiala nebo Stanjura, že začínáme bohatnout, tak zapomínají říct, že začínáme bohatnout poté, co se republika vrátila s životní úrovní někam o pět, šest, osm let zpátky. Jinak to je bohapustá demagogie, kterou nepamatuji. To si nedovolila žádná vláda,“ říká pro ParlamentníListy.cz makroekonom Jaroslav Šulc. Nicméně připouští, že za rok a půl na to lidé v předvolebním guláši mohou zapomenout.

Ještě rok a půl zbývá do příštích parlamentních voleb a zvolna začíná docházet na slova premiéra Petra Fialy, že v době jejich konání už lidé ocení, co pro ně pětikoalice ve funkčním období udělala, a znovu jí dají svůj hlas. Začněme inflací. Ta naposledy spadla ke dvěma procentům a prý ji zkrotila vládní opatření. Má tohle tvrzení nějaké opodstatnění?

Rozumím tomu, že marketinkoví poradci vlády pětikoalice dělají maximum. Ale pokud vyloženě nelžou, tak dávají takové informace, které jsou minimálně polopravdami. Ano, inflace se stáhla ke dvěma procentům. Otázkou ovšem je, jak vysoká bude za první kvartál. Ale především se nedá odpárat skutečnost, že inflace za poslední dva roky byla řádově desítky procent. Jediná sociální skupina obyvatelstva, jíž byla inflace ještě do loňska jakž takž kompenzována, byli důchodci. Valorizace za Babišovy vlády byly skutečně velkorysé a uchránily státní rozpočet od extrémních výdajů na sociální výpomoci. Protože pokud by se těm dvou a půl milionu důchodců nedostalo formou částečně valorizovaných důchodů, tak by si museli chodit pro sociální dávky. A jestli dnes říká Fiala nebo Stanjura, že začínáme bohatnout, tak zapomínají říct, že začínáme bohatnout poté, co se republika vrátila s životní úrovní někam o pět, šest, osm let zpátky. Jinak to je bohapustá demagogie, kterou nepamatuji. To si nedovolila žádná vláda.

Těmi polopravdami máte na mysli to, že komentují poslední inflaci 2,3 procenta, ale už zapomínají dodat, o kolik země za jejich vládnutí zchudla?

To je oblíbený trik. Vždyť co to znamená inflace dvě procenta? To, že se k těm předchozím třiceti procentům připočtou nově dvě procenta, takže zboží je dražší o 30, 35, 40 procent. Lidi nekupují za inflaci, oni kupují za ceny zvýšené inflací. A to, že teď inflace, zaplaťpánbůh, spadla ke dvěma procentům, je jenom přechodná záležitost, zase půjde nahoru. Takže zaměňovat inflaci za ceny je prostě omyl, nebo lež.

Vláda šíří optimismus, Petr Fiala mluví o konci zdražování, jeho ekonomický poradce Štěpán Křeček dokonce mluvil o dni vítězství nad inflací. Co tedy vás vede k tomu, abyste hovořil o dvouprocentní inflaci jako přechodné záležitosti?

Tak není to žonglování se slovíčky. Je velmi pravděpodobné, že inflace už nebude těch 15, 16, 18 procent, že nebude ani 12, že nebude ani 10. Čili zdražování zpomaluje, ale pořád zdražování trvá. To znamená, jestli je inflace dvě procenta, tak se zdraží o dvě procenta. Jestli je inflace 5 procent, tak se zdraží v průměru o 5 procent. Nezpochybňuji skutečnost, že některé výrazné proinflační impulsy vyhasly, především pokud se týče energií, ale to neznamená, že se přestalo zdražovat. Jen se zdražuje méně, než se zdražovalo v předchozích dvou letech.

A za to, že pan Křeček mluví, jak mluví, je placen. Tomu rozumím. Také jsem dělal poradce předsedů vlády, ale nikdy bych takovou apodiktiku, nezvratnost, nepochybnost za své šéfy nevypustil, i kdyby to byla pravda. To se prostě nedělá. To je horší než servilita. Ale snad to ani nebyl jeho výplod, ale vymyslel si to nějaký hodně servilní novinář. Považuji totiž pana Křečka za gramotného ekonoma. Ale propagandista umí všechno možné.

Zmínil jste vyhaslé proinflační impulsy typu cen energií. Ty sice už nerostou, ale že by byla jejich výše nějakou hitparádou, která by připomínala ceny z doby před dvěma lety, to tedy ne. Je třeba se smířit s tím, že tehdejší ceny už jsou v nenávratnu a bernou mincí do budoucna je jejich aktuální cenová hladina?

Ale to jen potud, pokud se nestane nic katastrofického. Neumím vůbec odhadnout, jak se může vyvíjet konflikt kolem Izraele, kolem Gazy, jak se může zachovat Kuvajt, jak se mohou zachovat další země OPEC, pokud jde o určení cen surovinových zdrojů. V tuhle chvíli mě nezajímá Rusko, protože to obchází evropský trh oklikou. Rusko se dohodlo s Indií, s Pákistánem a hlavně s Čínou, takže už má na evropský trh vliv minimální. A Němci si nechali vyhodit Nord Stream. Ale hlavní inflační impuls – energie – je v tuto chvíli neutralizován. Sice jsou energie dražší, ale není to taková rána, jako to bylo v předchozích dvou letech.

Existuje kromě energií ještě nějaká významná komodita, u níž by se mohly ceny utrhnout ze řetězu?

Nevím, co udělají ceny potravin. Jestli tomu dobře rozumím, tak existují dvě protichůdné tendence. V tuhle chvíli se zdá, že aspoň v České republice jsou zásoby spodní vody na běžné úrovni začátku dubna. Na druhé straně to vypadá, že tím, jak se jaro urychlilo možná o 14 dní, tři týdny, tak se republika hodně zazelenala. V důsledku toho se zvyšuje odpar vody z listů a dochází ke zrychlenému čerpání spodních vod rostlinami, stromy a tak dále, tedy proti normálu se zrychluje odčerpávání zemní vláhy. Jestli teď nepřijdou výrazné deště, a to, co má přijít během středy a čtvrtka, jsou jen sezonně obvyklé srážky, tak nám hrozí velká sucha už v červenci, v srpnu, což může mít docela zásadní dopady do rostlinné výroby a do zemědělských sklizní. Čili je tu řada potenciálních faktorů, které mohou inflaci v krátkém časovém horizontu opět oživit.

Není to ale otázka dvouciferných hodnot, na které jsme si především v průběhu minulého roku museli zvykat?

Zhoršující životní úroveň obyvatelstva v posledních dvou letech šla ruku v ruce s obtížnou situací firem. Jaká je jejich perspektiva v době, kdy inflace klesla ke dvěma procentům?

Je to obdobné jako v jiných tíživých situacích. Některé firmy se budou umět zorientovat a přežijí, jiné si svůj bankrot oddálí tím, že si vezmou půjčky, které nebudou schopny splatit, no a budou i firmy, které půjdou od válu bez toho, že by se pokoušely získat tenhle úvěrový dopink. Situace je velmi vážná v okamžiku, kdy se poptávka pohybuje blízko finančním hladinám. To znamená situaci, kdy domácnosti mají pořád hluboko do kapsy, nevytvářejí dostatečný tlak na koupi spotřebního zboží. A na aktuální zdražování služeb budou reagovat tak, že je budou omezovat. A využívat je budou jen ti, kteří na ně mají. To je ta naše stará písnička. Všechno je o struktuře. Budou podniky, kterým se bude dařit, najdou poptávku, najdou skuliny na trhu, budou také podniky, co budou jen tak tak živořit, ale i podniky, co budou muset zavřít krám.

Za rok a půl tedy voliči vystaví pětikoalici účet za její vládnutí. Pokud by hlasovali podle stavu své peněženky, jak by to mohlo začátkem října příštího roku asi tak dopadnout?

To samé, co jsem říkal o firmách, platí i o domácnostech. Jsou domácnosti, které mají tak vysoké příjmy, že se jich vysoká inflace nedotkla. Navíc jsou schopny vzhledem k nadprůměrné finanční gramotnosti své vysoké příjmy dobře investovat. Ale jsou i domácnosti, co žijí z ruky do huby, a ty mají problémy. Tak si půjčují u dětí, u přátel, u známých a tak dál. A třou bídu, když to řeknu takhle jednoduše. Ti lidé s vysokými příjmy nemají důvod volit někoho jiného než tuhle pravicovou a asociální vládu. Takže u takových 15-20 procent domácností má tahle vláda své hlasy jisté. Pak je tady ta část populace, která se nechá opít propagandou. Ti si nechají namluvit kdovíco, i když mají peněženku poloprázdnou. Ti budou hledat „nové Věci veřejné“ nebo jiné nově vzniklé politické subjekty, které jim budou slibovat, že za nich bude lépe. A pak jsou ti, kteří si to umějí spočítat a řeknou: Stačilo, dost a chceme úplně jinou volební sestavu.

Může zafungovat faktor času, že lidé zapomenou na zchudnutí o čtvrtinu až třetinu a pomalejší inflace ve zbývajícím čase do voleb přiměje voliče, aby dali hlas znovu koalici Spolu, Pirátům či STAN? Nebo může sehrát roli to, že předseda vlády Petr Fiala je absolutně nejméně důvěryhodnou politickou figurou v zemi ze všech hodnocených politiků?

Samozřejmě v období dovolených před příštími parlamentními volbami můžeme čekat guláš demagogie, kdy se budou vytahovat nejrůznější fámy a nejrůznější nesmysly. Nicméně je evidentní, že pokud už k tomu dalšímu zhoršování životní úrovně nedojde, tak to jsou body pro současnou koalici. Lidé zapomenou, o kolik jim klesla životní úroveň a nechají si namluvit, že bude líp. Lidé raději slyší sliby než hrozby. To je v lidské povaze. Pro ty, co uvažují střízlivě a nenechají se oblbnout, bude peněženka důležitá, ale – jak se říká – lidé jsou různí. A do voleb je ještě skoro rok a půl.

