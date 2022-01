„Děti začnou být zlé.“ Nenutil roušky a letěl. Teď má svou školu a řekl vše

reklama

Ivan Semecký ještě před rokem pracoval jako ředitel Waldorfské školy v Semilech. Odmítal nutit děti nosit roušky a testovat se, a tak ho městští radní odvolali. Poslání vzdělávat děti ale neopustil, vede komunitní školu v Českém ráji u Turnova a pracuje na dalším projektu. Komunitní školu založil ve spolupráci s rodiči, kteří mají děti v režimu domácího vzdělávání, a o zájemce není nouze.

A ani stát jim takzvaně klacky pod nohy nehází. „Za těch pět měsíců od září, co fungujeme, jsme nenarazili na žádné komplikace ze stran jakýchkoli institucí či jednotlivců. Jsme v maximální míře naplnění a děti chodí s nadšením do školy a bez obav, kde je co zaskočí, kde si musejí nasazovat roušku nebo jak často se mají testovat. My jsme škola bez podmínek,“ řekl redakci Semecký s tím, že uvítal vstřícný postoj turnovské radnice, aby mohli bez problémů fungovat. Dále uvedl, že od samého začátku přistupují ke covidu přirozeně. Pokud mají děti zdravotní problémy, nechají ho rodiče doma. Rodiče sami mohou děti testovat, a jestliže se ukáže pozitivní případ, ostatní rodiče dostanou upozornění. Je pak na jejich vlastní zodpovědnosti, zda svoji ratolest do školy pošlou, nebo ji nechají doma.

„Troufám si tvrdit, že nemáme výraznou neúčast dětí ve škole. Odpovídá běžnému standardu v průběhu roku, jak jsme byli zvyklí,“ popsal. Stejný přístup by doporučoval i státu v případě koronavirové mutace omikron, která posílá do karantény desítky tříd a mnoho pedagogů státních škol, některé školy se proto vracejí k distanční výuce. Ivan Semecký se domnívá, že by covidu ve školách neměli věnovat větší pozornost, než si zaslouží. „Doporučoval bych školám, aby se chovaly podobně jako my. Už jen právě proto, a to se týká i dospělých, že vše hodně ovlivňuje psychika. Je třeba začít k věci přistupovat s větším optimismem, jde o prevenci psychosomatiky a vnitřní vyrovnanosti každého z nás,“ vysvětlil.

Rozhodovat by měli ředitelé

Komunitní škola nemusí vládní opatření dodržovat, protože nespadá do školského systému. Její existence je založena na spolupráci mezi rodiči, učiteli a dětmi, mohou prý proto sloužit jako inspirace, jak fungovat bez opatření, žít normálně a zdravě. „Děti normálně chodí do školy a spoléháme se na zodpovědnost rodičů. Jsem zastáncem co největších kompetencí pro samotné ředitele škol, protože nejen co se týká fungování v této době, ale obecně by měl o škole rozhodovat ředitel, ne aby někdo z ministerstva diktoval podmínky. Sám může posoudit na místě situaci a zavolat na hygienu, ne jen jako služebník poslouchat, co se mu řekne,“ uvedl.

Ivan Semecký chce dát šanci nové vládě a novému ministrovi školství, kterým je Petr Gazdík (STAN). „Musím říci, že obecně je to velká příležitost a byl bych rád, kdyby vláda využila zejména ODS, která se vrátila po mnoha letech na výsluní, a aby ukázala svůj potenciál. Ať vláda dostane šanci, nechci ji předem odsuzovat – od samého začátku má dost příležitostí, aby přesvědčila, že chce změnu, kterou slibovala. Co se týká školství, nemohu posoudit, zda se vliv ministra Gazdíka projevil v jakémkoliv smyslu, ale co mohu posoudit, je přístup ministerstva při zakládání nových škol. Chceme založit soukromou školu a usilovat, abychom byli součástí něčeho, s čím nejsme spokojeni a na základě nespokojenosti poukazovat na to, co lze dělat lépe. Byl jsem opakovaně upozorňován, že zápis nové školy do rejstříku je namáhavý a zdlouhavý proces. Proto jsem byl potěšen, když mne Ministerstvo školství informovalo, co ke schválení žádosti ještě potřebují. Udělalo mi to velkou radost a vypovídá to o něčem jiném, než jsem dosud slýchal. Zda je to způsobené úředníkem nebo ministrem Gazdíkem, na to se neptám, ale rád se podělím, že mi ministerští úředníci pomáhají,“ poznamenal Semecký.

Jednu cestu už jsme vyzkoušeli a nebyla to dobrá volba

Dodal také, že soukromá škola by měla také fungovat na svobodnější formě vzdělávání. Spolek pro svobodné vzdělávání – tedy komunitní škola bude zase existovat tak dlouho, dokud bude pro její zakladatele smysluplná. Semecký tvrdí, že je na cestě změnit cestu, jakou se v koronavirové době při vzdělávání dětí vydat. „Odpovědi už máme. Jak stanoviska odborníků, tak praktické zkušenosti všech rodičů, dětí a učitelů, tak jakou cestou se vydat? Jednu cestu už jsme vyzkoušeli, všichni víme, že to nebyla dobrá volba, ale nikdo nemá na to říci: Ne, nebudou zůstávat doma. Druhou cestou je systém promořování a já jsem pro druhou variantu,“ řekl redakci.

Tvrdí, že zvolení očkování místo promořování přinese ještě větší dopady. Stále však platí, že impulz musí vzejít od rodičů. „Jestliže chtějí rodiče věřit, že co se pořád vykládá jako jediná možná cesta, kterou už jsme si vyzkoušeli, je to jejich právo. Opravdu jde o osobní rozhodnutí každého rodiče, každého z nás, aby se k tomu nějak postavil. Buď nám první pokus stačil, nebo si na případu omikronu můžeme zkusit jinou situaci – inspirovat se třeba jinde než v Rakousku,“ navrhnul zkušený ředitel.

Dopad na děti může vyústit jejich agresivitou

Podotkl rovněž, že záleží na české vládě. Zda i přes veškeré skutečnosti, že není dobré znovu zavírat školy a zavádět distanční výuku, přesto k těmto krokům přistoupí, lze dle Semeckého jen těžko předvídat. „Spíše je otázka, zda někteří politici nemají jiné zadání, než by bylo potřeba. Tím jen říkám, že lze těžko dohlédnout, proč se už dva roky děje stále to samé, zatímco je dost studií, aby se k tomu přistoupilo jinak. Věci se opakují, ale vidím naději už například v tom, že se v úterý neprojednával pandemický zákon,“ připomněl.

A na závěr zdůraznil, jak velké dopady na žáky a studenty má distanční a jinak omezená výuka. „Mám obavy, že pokud dopad na školní děti velmi rychle neskončí a nezačne se vytvářet prostor, aby se děti mohly chovat normálně, tak začne postupně narůstat i agresivita mezi dětmi. Jak se na začátku slavné pandemie začalo ukazovat, že se velmi rychle štěpí i společnost dospělá, tak nyní to začíná houstnout mezi dětmi a vše dopadá i na ně. Mladí to vidí u starších a starší děti u rodičů. Některé mladší děti si ani neuvědomují, co se vlastně děje, ale už jen to, že slyší daná slova a vidí, jak se starší chovají, nerozumějí, proč mají mít roušku přesto, že někteří rodiče to vysvětlují, tak se dostávají do rozepře i děti mezi sebou. Tím se posilují nešvary nejen ve školních kolektivech, ale mohou vyvrcholit i takzvanou šikanou a klidně i fyzickým napadením. Slýchám to v příbězích rodičů, kteří už nechtějí, aby jejich děti chodily do klasické školy,“ dodal Ivan Semecký.



