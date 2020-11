„Do podobné vlády už ne! Schillerová představila od léta sedm nových účesů, ale co rozpočet?“ Ve vedení ČSSD to bouchlo

reklama

Co se vás z událostí v poslední době nejvíce dotklo?

V poslední době mě hodně mrzí, že se některé věci, které jsou zásadní pro Českou republiku, rozhodují na poslední chvíli bez nějaké podrobnější přípravy, bez konzultace s odborníky a řekněme dost chaoticky. Tím posledním příkladem je takzvaný daňový balíček, kdy se vláda na žádné změně daní neshodla. Premiér jako poslanec přinesl svůj vlastní návrh, který neměl řádně vydiskutován, neměl dopočítány dopady do veřejných rozpočtů a navíc se ten balíček ve Sněmovně dost výrazně změnil. Výsledkem je zaprvé, že tady máme návrh, u nějž neznáme dopady na rozpočet, a pak katastrofální dopady na rozpočty krajů a obcí.

Jenom v našem městě je dopad těchto změn přes 20 milionů korun, což jsou samozřejmě peníze, které v době krize budou chybět, protože kraje a města jsou schopny poměrně rychle a efektivně investovat. V minulé finanční krizi v roce 2010 právě situaci s těmito investicemi krajské a obecní rozpočty zvládly, zatímco dnes nám stejnou možnost vlastně tyhle změny berou. Navíc ještě nejsou žádným způsobem promyšlené další dopady.

Právě na daňový balíček jsem se chtěla zeptat. Co to znamená pro vaše město Nové Město na Moravě, o kolik peněz přijdete a jak hodnotíte, že tímto způsobem a v této době – krizi koronaviru – hnutí ANO, ODS, hnutí SPD připravilo města o tyto peníze?

Jak vidíte, na což jste upozornil, že rozpočet na rok 2021 zdaleka nepočítá se všemi dopady. I za to je vláda kritizována. Mluví se ze strany ministra vnitra Jana Hamáčka o rozvratu veřejných financí, podobně se vyjádřil i poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. Považujete ta slova za vhodná či přehnaná?

Česká republika potřebuje poměrně radikální reformu daní a radikální reformu důchodového systému. Ale aby ta reforma daní a důchodového systému mohla fungovat, musí být dobře promyšlená a lidé si musí být vědomi všech souvislostí. Právě, když se o zrušení superhrubé mzdy začalo mluvit v létě, tak aby to celé zafungovalo, hnutí ANO – respektive jeho ministerstvo financí má připravit příslušná opatření na straně příjmů, říci, kde peníze vybrat jinde. My jsme navrhovali například digitální daň nebo sektorovou daň, bankovní zdanění dividend zahraničních firem a podobně. A také přijde s úsporami na straně výdajů, protože stát ještě stále v řadě oblastí plýtvá.

Ministryně financí (Alena Schillerová, pozn. red.) nám od léta představila šest nebo sedm nových účesů, ale ani jedno opatření na straně příjmů a ani jedno opatření na straně výdajů. Což je problém, kvůli kterému reforma nemůže fungovat, protože ona skutečně jen snižuje daně, ale zároveň říká lidem, že co nezaplatí dnes, budou muset i s úroky zaplatit v budoucnosti. Počítá jen se zvyšováním dluhů, ale nedělá jiné strukturální zásahy.

V únoru jste mi řekl: „Myslím, že sociální demokracii vláda s hnutím ANO za podpory komunistické strany brutálním způsobem poškodila. Nicméně jde o škody, které dnes nelze napravit ničím jiným, než tím, že této své pozice ČSSD využije, aby pomáhala lidem, na které se všichni ostatní vykašlali.“ Jaký je váš názor na rozkol mezi hnutím ANO a ČSSD ve vládě, špičkování mezi premiérem a Janem Hamáčkem? Jde o začátek předvolebního boje nebo se skutečně ukazuje, že tyhle dvě strany spolu nemohou fakticky spolupracovat? Jak celou tuhle situaci čtete?

Nezaměňoval bych dvě věci. Nezaměňoval bych to, že Andrej Babiš samozřejmě s takovou radostí a oblibou různým způsobem ponižuje svoje partnery, což je dáno osobností Andreje Babiše. Záleží, jak se člověk narodil, jak je vychován, tím je to dáno a nechme to být. Mnohem důležitější je, že sociální demokracie je ve vládě zejména proto, aby zabránila rozvratu solidárních systémů. Ať už je to systém zdravotnický, systém sociální nebo právě systémy obecných veřejných rozpočtů a samospráv. To se po dobu třech let podařilo. Bohužel na samém konci volebního období, několik měsíců před volbami, se hnutí ANO rozhodlo ostře otočit doprava a spolupracovat na demontáži tohoto systému.

Sociální demokracie vždy na rovinu přiznávala, že k tomu, aby udržela solidární systém v chodu, je potřeba vybírat vysoké daně. ODS vždy v minulosti na rovinu přiznávala, že proto, aby mohla snížit daně, musí zavést poplatky u lékaře, školné na vysokých školách, musí privatizovat důchodový systém, převést část do soukromých fondů, musí omezovat některé služby státu anebo si od občanů nechat přímo zaplatit. Zkrátka je to taková ta jednoduché politika. Když budete u dětského lékaře platit na prkno stejně jako u zubaře, můžete mít nízké daně. Tohle ODS na rovinu přiznávala. Nyní jsme v situaci, kdy ve spojení s hnutím ANO říká lidem: My vám přineseme nízké daně. Ale druhou část pravdy zatajuje. V tom to na rozdíl od minulosti není fér.

Pomohl by podle vás sociální demokracii odchod z vlády?

Sociální demokracie skončí ve vládě nejpozději s koncem tohoto volebního období. Já myslím, že sociální demokracie by měla dát najevo, že v budoucnu se na takových experimentech hnutí ANO nebude podílet a do podobné vlády už nevstoupí. To bychom měli říci velmi jasně. Otázkou je, zda má smysl vystupovat z vlády asi osm, devět měsíců před volbami. Osobně si myslím, že by České republice neuškodilo, kdyby volby byly dříve než v říjnu příštího roku.

Také jste mi minule řekl, že ČSSD vlastně má v podstatě dostatek lidí i kvalitní celý aparát, ale nedokáže využít svůj potenciál. Chci se zeptat, zda se to za posledních šest měsíců změnilo. Zda se ČSSD naučila využívat svůj potenciál?

Máme za sebou krajské volby a ty krajské volby nám mimo jiné ukázaly, kde má sociální demokracie potenciál vyšší a kde nižší. V některých krajích byla ČSSD relativně úspěšná, jinde byla neúspěšná. To stojí za hlubší vhled a potřebu uvědomit si, že lidé v krajích také reprezentovali určitý styl politiky, určité ideály a dejme tomu i schopnost spolupracovat s jinými politickými stranami, jinými sdruženími nebo nezávislými osobnostmi. To vše nám ukazuje, kde sociální demokracie potenciál má a kde má naopak zapracovat, kde selhává.

Jak moc se obáváte o budoucnost sociální demokracie v Poslanecké sněmovně vzhledem k dvěma plánovaným koalicím opozice – tedy STAN s Piráty – a další TOP 09, KDU-ČSL a ODS?

Domnívám se, že v tuto chvíli nejde ani tak o to, zda se sociální demokracie udrží ve Sněmovně nebo ne. Jsem přesvědčen, že přes pět procent v příštích volbách dostane, ať už půjde do voleb samostatně a bude obhajovat svoji současnou politiku, nebo se spojí s některými dalšími silami. Čili nejde o nějakou záchranu ČSSD – potřebu přelézt pět procent. Ale myslím, že do budoucna by sociální demokracie měla hledat, co ji spojuje s ostatními levicovými a středolevými stranami, aby vytvořila podobný blok, o což se dnes snaží pravicové strany. Bez ohledu na tyto sněmovní volby – čím dříve to udělá, tím lépe. Ale pokud to neudělá před těmito sněmovními volbami, neznamená to, že by o to měla přestat usilovat v dalších letech.

