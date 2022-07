„Fuj. Divadýlko. Nepůjdu.“ Ani politikům se „šrot na Letné“ nelíbí

reklama

„Zřejmě zítra večer. Vnímám to jako symbol, jak mohla vypadat naše země, pokud bychom nebyli schopni zastavit ruskou invazi na východě,“ vysvětlil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„Vojenská technika mě zajímá obecně, takže když se najde chvilka volného času, rád bych se tam podíval,“ prozradil Jiří Horák, poslanec za KDU-ČSL, člen výboru pro obranu a zahraničního výboru, starosta města Bučovice.

„Výstava je to určitě zajímavá a poučná. Žiji ale v Jizerkách a na tuto výstavu speciálně do Prahy nepojedu,“ konstatoval senátor Jaroslav Zeman (SLK, senátorský klub ODS), člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Nepůjdu...Zažil jsem to v Kyjevě při minulém konfliktu. Tam jsem to ještě trochu chápal, ale musím myslet na to, že v tom někdo uhořel nebo byl zabit. Chápu nutnost odporu, ale zároveň musím myslet na tu strašnou dehumanizaci, kterou válečné konflikty doprovázejí,“ objasnil Lubomír Zaorálek (ČSSD), bývalý ministr zahraničí i kultury.

„Výstava má obrovskou symboliku a tou je ukázat hrůzy války, která je strašně blízko, ale zájem veřejnosti bohužel klesá. Putin se zbláznil a chce obnovit SSSR, a proto musíme být ve střehu,“ zdůraznil Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda Senátu ČR.

„Již jsem byl. Včera jsem jel kolem na kole. Výstava je dobrý nápad, zničené ruské tanky a těžká technika jsou obklopeny zvědavci včetně mnoha dětí. Lidé si tak přiblíží hrůzy války a uvědomí si, abychom dělali vše, co je v našich silách, aby se něco podobného nestalo u nás,“ připomněl Libor Rouček (ČSSD), bývalý místopředseda Evropského parlamentu.

„Škoda, že podobnou expozici někoho nenapadlo importovat a instalovat také v případě válečného šrotu z bombardování Bělehradu, války v Afghánistánu, války v Iráku, války v Sýrii či aktuálního válečného konfliktu v Jemenu. Bylo by to nepochybně také nesmírně impresivní. Teď už zbývá pouze zbudovat kamenné piedestaly a vystavit použitou válečnou techniku na náměstích našich měst coby válečné artefakty podobně jak tanky Rudé armády po druhé světové válce, pouze v jakémsi obráceném gardu. A teď vážně. Tohle může vymyslet jen beznadějně chorý mozek,“ domnívala se Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně Trikolory.

„Vystavujeme snad někde na náměstí trosky z havárie Pendolina? Ukazovat vojenské vraky mi připadá stejně hloupé, jako byl hloupý tank na Smíchově. Jediné, jak by se to dalo vylepšit, je nalakovat to na růžovo, ale to se smí, až válka skončí. Zase to moc velká recese to není,“ konstatoval Jiří Payne, bývalý europoslanec za Svobodné.

„Nepůjdu...Je to chucpe,“ stručně zareagoval Miroslav Janulík, poslanec hnutí ANO, člen výboru pro obranu a zdravotnictví Poslanecké sněmovny České republiky.

„Vrakoviště nebývají cílem mých výletů, a ta válečná už vůbec ne. Raději navštěvuji místa mírových konferencí, byl jsem ve Versailles, v Jaltě i v Postupimi. Vystavování dobyté válečné techniky je jako vystavování popravených. V podstatě je to hluboce středověký rituál, jímž se vládnoucí moc naparuje a ukazuje svoji sílu. Něco jako když hudrá krocan. Letenská výstava je o to trapnější, že tuto techniku dobyla cizí armáda, takže jde hlavně o projev militarismu, což je mi absolutně cizí,“ uvedl Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Jako reportér Evropy 2 a Frekvence 1 jsem byl několikrát ve válce. Vždycky pod heslem ‚Válka je vůl‘ (název populární písně jedné české kapely). Z války by se neměla dělat show. Měli bychom se snažit iniciovat jednání o míru, a ne podněcovat k válce. Rád bych viděl některé politiky poté, co na ně hodinu někdo míří nataženou automatickou zbraní. Zažil jsem to, mimo jiné, v bývalé Jugoslávii,“ zavzpomínal Stanislav Berkovec, poslanec hnutí ANO, člen volebního a petičního výboru.

„Omlouvám se, ale než dá pan Fiala se svou skvadrou Česko do pořádku, mám spoustu jiných, ale o to neradostnějších všedních starostí. Na zbytečnosti a velmi plochou propagandu fakt nemám čas. Mě osobně daleko více, než podobná divadýlka, trápí, že tam někde na východě denně umírají na obou stranách obyčejní lidé a zbytečně. A že jistí oligarchové s nakradenými miliardami se válí někde na jachtách. Zatímco my peníze na válku posíláme. Divná doba, divný a tupý svět. Lituji, to není můj styl ani myšlení, natož chování. Stydím se za EU, byť jí údajně ČR toho času předsedá,“ okomentoval bývalý poslanec ČSSD Jiří Koskuba, primář interny Na Bulovce.

„Tak tam nepůjdu určitě. Jako že PR války a její podpora našimi ministry? Přijde mi to hodně za čarou,“ konstatoval bývalý poslanec Úsvitu a diplomat Milan Šarapatka.

„Dívat se nepojedu, protože za svůj profesní život jsem viděl zničené vojenské techniky dost. Osobně si myslím, že tento nápad s výstavou je dost podlý a vyvolává spíš pocit zhnusení z toho, kam až jsou mocipáni schopní zajít. Vyvolává to jistou paralelu s historií, kdy podobnou výstavu organizoval kat českého národa,“ sdělil europoslanec SPD Hynek Blaško, generál Armády ČR v záloze.

„Nevím, kdo platí určitě nákladný dovoz této výzbroje zrovna do České republiky. Podívat se na ni určitě nepůjdu. Navíc mnohem větší a zřejmě i zajímavější výstava - ale v opačném gardu - je i v Ruské federaci,“ uvedl Radovan Vích, poslanec SPD, předseda kontrolního výboru.

„Vojenskou techniku a techniku obecně mám velmi rád, ale to, co je na Letné, jsou vlastně válečné hroby vojáků! To je jako chodit se dívat na použité rakve. No fuj, naše proválečná propaganda klesla morálně hodně hluboko, na úroveň fašisty Goebbelse, který Pražanům kdysi zpřístupnil totéž! Teď už může nějakého milovníka konečných řešení napadnout používat kremační pece Osvětimi k propagandě vytápění! Fuj,“ napsal bývalý poslanec a exmístopředseda KSČM Leo Luzar.

„Nepůjdu. Myslím, že každý ví, kdo je v této válce agresor, ale kvůli tomu se nemusí vystavovat zničená technika. Chodit se dívat, fotit se u toho. Nevidím v tom smysl. Pomáhat se dá jinak, což většina Čechů i světa od začátku ruské agrese dělala a dělá i teď,“ vysvětlil Marek Černoch, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

