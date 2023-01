„Hazardování s lidskými životy!“ Válek se směje, ale podívejte na Čínu. Vážné varování je tu

Historik a ekonom Ladislav Žák má obavy z covidu a v té souvislosti hovoří o nezodpovědnosti naší vlády v čele s ministrem zdravotnictví, prezidentem podle něj nebude Babiš, který ve druhém kole prohraje, ale někdo z dvojice Pavel a Nerudová. On sám by dal přednost dámě. Volba prezidenta patří podle něj do rukou lidu, nikoliv politiků, kteří by si ji nyní opět chtěli přivlastnit změnou zákona.

Rok 2020 patřil covidu, byli jsme šokováni tím, jak naše svoboda doznala vcelku razantních omezení. Další šok přinesl rok 2022, ještě v lednu by určitě nikdo neřekl, že nás čeká velký válečný konflikt. Budete se mnou souhlasit, že události jsou čím dál tím hůře predikovatelné?

Víte, já se domnívám, že to celé je pouze o přístupu k těm správným informacím. Ten, kdo ho měl, mohl velmi dobře predikovat, že covid nezůstane stát na hranicích Číny nebo že mezi Ruskem a Ukrajinou se odehrává cosi nebezpečného, co může vyústit v konflikt.

Ale konflikt těchto rozměrů nemohl anticipovat nikdo, řekl bych…

Ano, v tom s vámi souhlasím. Mohl předvídat konflikt. V současnosti už je to tak, že Putin se snaží Ukrajinu zničit, protože zjistil, že ji nedokáže dobýt. To můžeme predikovat ihned.

Hovořili jsme o covidu, nemáte obavy, že budeme opět vystaveni nové vlně přicházející jak jinak než z Číny?

Já obavy mám a velké, Čína se chová úplně stejně jako před dvěma lety – to jest mlží, odmítá poskytnout konkrétní statistiky. Ale líbí se mi, že naše vláda a vysmátý ministr zdravotnictví jsou vůči těmto obavám zcela rezistentní. To, když ministr zdravotnictví prohlásí, že povinné očkování u nás nezavede, že je to zbytečné a že o tom neuvažuje, že uvidíme v létě!

Ale copak tušíme, jaká mutace, jaká varianta toho viru se k nám dostane z východu či z USA? Z mého pohledu je to nezodpovědné hazardování s lidskými životy.

Je zajímavé, když historici odkrývají souvislosti některých událostí, jak zaznamenávají první drobné zmínky v médiích. Já se obávám, že jednoho dne historici s odstupem konstatují, že jsme zde po desetiletí z vlastních peněz živili zcela neperspektivní technologie a že jsme plánovali vzdušné zámky – navíc v době ekonomické a především energetické krize, takže jak provedení, tak načasování bylo prostě tragické… Co vy na to? Budou se naši vnuci jednou toto učit o Green Dealu?

Já jsem obecně fanouškem jakékoliv technologické příležitosti. Pro mě Green Deal je takovouto příležitostí. A je jen na nás, zda podlehneme té bruselské indoktrinaci, nebo toho využijeme svým způsobem jako možnost k technologickým inovacím. Takže z mé strany – kdy jindy než teď!

Premiér Petr Fiala ve svém novoročním projevu řekl, že nejsme žádnou bezvýznamnou zemí na okraji Evropy. Není spíše přání otcem myšlenky?

Roste podle vás význam zemí bývalého východního bloku v návaznosti na dění na Ukrajině?

Určitě, souhlasím s tím, že roste. My víme, co to je pud sebezáchovy a přirozená plachost. Čím více jdete na západ, tím více cítíte naivitu a indoktrinaci. Oni jsou indoktrinováni, ale vlastně ani netuší proč a kým. To je minulá Evropa. Starší, bohatí lidé, kteří raději nechtějí vůbec nic slyšet, ale mě děsí, že už to nechtějí slyšet ani ti mladší. Oni nereagují nebo reagují zcela neadekvátním způsobem.

Vstupujeme do třicátého roku existence samostatného českého státu. Jak po letech vnímáte rozpad federace?

Vnímám to úplně stejně jako tehdy – to jest, že šlo o jedinou možnost, ale upřímně řečeno, nemám rád termín rozpad federace, protože šlo o rozchod. Taky se mi hrozně líbí, když slyším dnešní komunisty, jak vykřikují, že tento rozchod byl chybou. Přitom slovenští komunisté stáli v čelní linii těch, kteří chtěli samostatnost. My jsme jim nabízeli cokoliv, ale jim nebylo nic dostatečné. Ale buďme korektní, samozřejmě že v lecčems pravdu měli, v Česku zase působila nikoliv nepodstatná skupina lidí, kteří chtěli dosáhnout reálného vyrovnání se Slováky, takže jim chtěli sebrat veškeré výhody, které považovali za zbytečné a neoprávněné. Ovšem i to bylo subjektivní. Už bych se k tomu nevracel. Vše dospělo do takového bodu, že už na jaře 1992 bylo jasné, že se federace rozdělí.

Prezident Miloš Zeman už na Pražském hradě dosluhuje. Brzy bude zvolena nová hlava státu. Jak sledujete tu kampaň a koho byste případně volil vy sám?

Pokud ve druhém kole bude Babiš a někdo – vyhraje ten někdo. Kdybych tam šel, tak bych hlasoval pro dámu, protože to je jediná viditelná změna, kterou je možné učinit. Miloš Zeman to bohužel dotáhl na absolutní dno, takže všechno teď může být už jedině lepší. Tedy snad kromě Babiše, ale tomu opravdu naději nedávám. Takže vylučovací metodou – Petr Pavel, nebo Danuše Nerudová.

Právě přímá volba prezidenta je některým politikům trnem v oku a vyzývají ke změně zákona. Jak na to nahlížíte?

Já říkám – vše, co nebudou řešit politici, tak zaplať pánbůh za to.

To jste pak ideálním příznivcem politiky referend Tomia Okamury...

Tak to si nemyslím, já zase nechci, aby se hlasovalo o každé hlouposti, ale toto považuji za právo každého obyvatele, respektive občana této země, aby si zvolil svého prezidenta. A politici si teď říkají, my to máme v rukou, my se vždycky nějak dohodneme, takže to teď pojďme těm lidem sebrat! Takže jen pevně doufám a věřím, že k tomu nedojde.

