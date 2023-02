„Hnus.“ Okamura už nemá pro Fialovu vládu jiné slovo

Tento týden vyšel průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, podle kterého jste s velkým náskokem druhým nejdůvěryhodnějším politikem v České republice a věří vám 43 % lidí, přičemž od loňského jara důvěra ve vás vzrostla. Jste jen těsně o 2 % za prvním Andrejem Babišem, který má důvěru 45 % obyvatel. Až za vámi následuje s velkým odstupem prezident Miloš Zeman s 35 %. A premiér Petr Fiala (ODS) se propadl na čtvrté místo s 34 %. O čem podle vás toto pořadí vypovídá?

Velmi si vážím důvěry občanů, děkuji za podporu a slibuji, že stejně jako dosud budu nadále ze všech sil pevně prosazovat politický program SPD, jehož cílem je zlepšení života všech našich občanů.

Když jsem se na výsledky toho průzkumu díval, tak mě ani nepřekvapilo, že tři pětiny lidí nevěří v premiéra Fialu a že nejhůře dopadla Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, které vůbec nevěří rekordních 65 % občanů. Z průzkumu dále vyplynulo, že velký vzestup nedůvěry je u ministrů Bartoše (Piráti), Jurečky (KDU-ČSL), Rakušana (STAN), Válka (TOP 09) a paní Černochové (ODS).

To mě také nepřekvapuje a je vidět, že občané jasně vyhodnocují nekompetentnost a škodlivost Fialovy vládní pětikoalice.

Budoucí prezident, generál Petr Pavel, začal hned po zvolení velmi zhurta. Kromě mnoha jiných věcí podpořil vstup Ukrajiny do NATO, až skončí válka, i dodávání stíhaček Ukrajině. Co by podle vás splnění jeho slov přineslo?

Znamenalo by to, podle mého názoru, otevřenou válku NATO s Ruskem, a proto vstup Ukrajiny do NATO odmítáme. Hnutí SPD chce mír, ne válku. Podle nás by měla Česká republika podpořit mírová jednání.

Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině

Petr Pavel v rozhovoru s agenturou AFP řekl, že spojenci by měli při podpoře Ukrajiny projevit více odvahy. Co říkáte na jeho návrh, aby Západ Kyjevu poslal veškeré dostupné zbraně vyjma jaderného arzenálu?

Petr Pavel nás chce vážně zatáhnout do přímé války proti Rusku. Když v prezidentské kampani někteří tvrdili, že nás prezident republiky nemůže zatáhnout do války, protože na to nemá ústavní pravomoci, neříkali pravdu. Prezident sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, zastupuje stát navenek, podílí se na zahraniční politice a svými prohlášeními může eskalovat situaci.

Rozporuplné reakce zaznamenal i jeho telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu. Bylo správné, aby prezident ještě bez mandátu činil kroky, které mohou mít potenciálně významný dopad na mezinárodní vztahy?

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16952 lidí

Pokud jde o samotný telefonát, Česká republika – stejně jako všechny vyspělé demokratické země světa včetně USA, Německa, Francie, Británie a dalších – oficiálně zastává politiku jedné Číny a Tchaj-wan není Českou republikou uznán.

Nemám problém s obchodní spoluprací či kulturní výměnou s Tchaj-wanem, ale co se týče oficiálních politických vztahů, tak by bylo dobré, aby Petr Pavel a další představitelé Fialovy vlády nedělali zahraniční politiku, která je v rozporu s demokratickými zeměmi a v ničem nepomáhá našim občanům.

Ptám se, co pozitivního z toho bude mít naše země a naši občané, když Petr Pavel poškodí vztahy s Čínou, od které si naši občané kupují každodenně obrovské množství zboží denní potřeby od oblečení, hraček pro děti až po elektroniku?

Naše zahraniční politika by měla mít nějakou logiku. A v podání Fialovy vlády i Petra Pavla to postrádám.

Psali jsme: „Pavel bude napínat své pravomoci jako Zeman a Klaus.“ Komárek už tuší. Padla i předpověď k Babišovi Poslanec, kterého TOP 09 poslala bránit cenzuru. Zapíral. Ale Dan Vávra přidal příběh Značka generál: Budovali to roky, upozorňuje profesor Jirák. Kniha, vystoupení u Šípa, nakloněná média... Pekarová v ráži: Číno, nenecháme si říkat, kam budeme jezdit! A korespondenční hlasování? Bude!

„Slovy bývalého prezidenta Václava Havla považuji tento výsledek za vítězství lásky a pravdy nad lží a nenávistí.“ Takto komentoval prezidentské volby na oficiálním twitteru Ústavního soudu ČR jeho předseda Pavel Rychetský. Neměl by předseda instituce dbající na spravedlnost a dodržování ústavních procedur přece jen méně projevovat své preference, zejména pokud jde o ústavního činitele, jehož třeba bude v budoucnu muset „nezávisle“ soudit?

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský podle mého názoru opět zneužil Ústavního soudu k vměšování do politiky a zpochybnil nezávislost Ústavního soudu. Podle mého názoru je Rychetský politický aktivista, který otevřeně podporuje Fialovu vládní koalici. Není to poprvé, kdy Rychetský takto poškozuje image nezávislosti Ústavního soudu.

Těch případů mě napadá více, jaký teď konkrétně myslíte?

„Přivítal bych, kdyby Česká republika přijala euro, a mrzí mě, že se tak dosud nestalo. Udržování české měny v separaci od evropského společenství mi přijde svým způsobem neprozíravé a hloupé. Mám takový pocit, že naše centrální banka se bojí ztráty svého výsostného postavení, a proto se snaží udržet nás mimo eurozónu,“ řekl nedávno předseda Ústavního soudu.

K tomu následně uvedl, že „patříme do civilizovaného světa a ten český izolacionismus chráněním české koruny neprospívá ani naší ekonomice, ani našemu poslání být součástí evropského národa“. A ještě Rychetský doplnil: „Já se cítím především občanem Evropské unie, víc než občanem malé České republiky.“

Není divu, že obhajoval a podpořil Lisabonskou smlouvu a že Ústavní soud Lisabonskou smlouvu obhajoval proti prezidentu Klausovi. Také je zajímavé, že před rozhodnutím Ústavního soudu jednal Rychetský s německým velvyslancem, který se ho právě na Lisabonskou smlouvu ptal. O nezávislosti Pavla Rychetského podle mě nemůže být ani řeč.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V Česku by podle pracovních návrhů Jurečkova ministerstva mohl věk odchodu do důchodu v budoucnu vzrůst až na 68 let. Pokud by to skutečně přišlo do Sněmovny, jak byste se k tomu postavili jako SPD?

Hranice pro důchodový věk by tak byla jedna z nejvyšších v Evropě. Hnutí SPD jasně odmítá tyto návrhy Fialovy vlády i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na zvýšení věku odchodu do důchodu.

Na sociální dávky pro Ukrajince, na sociální dávky pro nepřizpůsobivé či na posílání zbraní na Ukrajinu Fialova vláda peníze má – ale českým občanům chce zvyšovat věk odchodu do důchodu? Hnus!

Je také šokující, že Petr Pavel tuto vládu a její destruktivní činnost v ekonomice hájí a podle něj se ekonomická situace v ČR zlepšuje.

Nezlepšuje?

V žádném případě! Ekonomika jde do recese a inflace je stále dvouciferná. Téměř třetina Čechů aktuálně žije jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jeden měsíc jejich průměrných životních nákladů. Každá desátá domácnost pak žije zcela bez rezervy. V minulosti si přitom řada z nich část vydělaných peněz dokázala odložit stranou. Vyplývá to z Indexu finančního zdraví Čechů, který realizuje Česká spořitelna se Sociologickým ústavem a s portálem Evropa v datech.

To podle mě dokazuje, jak Fialova vláda ožebračuje české občany. Dle indexu finančního zdraví víc než polovina respondentů, přesně 57 procent, vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Dvě třetiny domácností, které dnes nedokážou tvořit žádnou rezervu, deklarují, že toho byly dříve schopny. Řada lidí tak v důsledku ekonomické a energetické krize sáhla do svých úspor. Pětina respondentů deklarovala, že není schopna ze svého platu nic ušetřit, devět procent musí pokrývat běžné náklady z úspor a tři procenta dokonce z půjček.

Další zpráva je, že obědy ve školách kvůli Fialově vládě opět zdraží. Bez obědů jsou v ČR desítky tisíc dětí! Školní obědy mohou od února znovu podražit, a to až o pětinu. Umožňuje to ministerská vyhláška. Podle odborníků stále přibývá dětí, které zůstávají bez školního jídla. Neziskové organizace odhadují, že kvůli drahým obědům zůstává v Česku bez školního jídla až 40 tisíc dětí. Fialova vláda škodí této zemi a občanům vše zdražuje.

Není pak divu, že Fialova vláda a premiér Petr Fiala si podle průzkumu STEM za svou činnost vysloužili od lidí průměrnou známku 3,8, tedy vlastně čtyřku. Loni občané vládu ohodnotili průměrnou známkou 3,6 a premiéra 3,4, zatímco letos mají průměrnou známku 3,8, což podle mě lecos vypovídá.

Podle mě Fialova vláda nás zatahuje do války, poklonkuje Washingtonu a Bruselu a lidi kvůli ní chudnou. Proto by tato vláda měla skončit.

Jedná se o jednu z podstatných příčin aktuálního nedostatku léků a léčiv v České republice. Ředitelka SÚKL odhaduje, že celkový objem nelegálně vyvedených léčiv může být až dvojnásobný oproti dosud zjištěnému stavu. Česká lékárenská komora ve svém oficiálním prohlášení sdělila, že v minulosti opakovaně, ovšem bez odezvy, nabízela Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomoc při odhalování nelegálních praktik při vyvádění léků do zahraničí a žádala jej o poskytnutí podkladů umožňujících jí zasáhnout proti lékárnám, které se na něm podílejí.

Lékárenská komora kritizuje i to, že dosud nebyla navržena změna zákona o léčivech, která by umožňovala účinnější odhalování a trestání nezákonných vývozců léků. Hnutí SPD s touto kritikou souhlasí. Tato alarmující situace vypovídá mimo jiné o naprosté neschopnosti ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) řídit resort a řešit kritickou situaci na trhu s léky a léčivy, a proto požadujeme jeho demisi.

Se životní úrovní lidí ale může zamávat i legislativa z Bruselu. Třeba avizovaná emisní norma Euro 7, v listopadu odhlasovaná v Evropské komisi, by podle Evropského sdružení výrobců automobilů mohla zdražit automobily v průměru o 2000 eur (téměř 48.000 Kč) a podkopat poptávku, jak napsala i agentura AFP. Co to pro vás jako dlouhodobé kritiky současné politické elity EU znamená?

To znamená, že Evropská unie zdraží auta o 50 tisíc korun. Vláda Petra Fialy podporuje Green Deal a v Bruselu ho podpořil i tehdejší premiér Andrej Babiš. I díky nim budou auta jenom pro bohaté. Hnutí SPD odmítá Green Deal a diktát EU i Fialovu vládu.