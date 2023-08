„I Židy soudili podle práva, pane Fremre.“ Vidlák i o tom, jak ho vyhnali z kostela. Podrobně

reklama

Občané si dělají srandu, že takhle studenou vlnu spalujících veder ještě nezažili. Média hlásí, že vedra, důkaz globálního oteplování, ještě zažijeme. Nejste z toho trochu „jelen“?



Naštěstí si to naši klimaalarmisté včas zařídili tak, že všechno je důkaz klimatické změny. Když je teplo, tak to se ohřívají oceány, když je zima, tak se rozpadá golfský proud. Když méně prší, je to klimatická změna, když jsou záplavy, tak je to klimatická změna. Koneckonců, co jiného by také chtěli dělat? Vždyť z klimatické změny dobře žijí. Nejbohatší lidé planety do toho nacpali hromadu peněz...

Ale letos se fakt bavím, jak to pojímají mainstreamová média. Televize byla plná reportáží o spalující vlně veder, předpověď počasí měla žhnoucí grafiku, aby chudák ovčan poznal, jak vypadá vedro... a pak Daniel Vávra zveřejnil nejvyšší denní naměřené teploty v Praze... Jeden den v červenci bylo víc než třicet pět stupňů. Třikrát naměřili víc než třicet stupňů, zbytek července ani třicet nenaměřili.

Ministr Hladík prohlásil, že se Česká republika otepluje dvakrát rychleji, než zbytek světa. Ale když se podíváte do zahraničního tisku, tak zjistíte, že i Austrálie se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. I Británie, Francie, Nový Zéland, Kalifornie... Všechny země světa se oteplují dvakrát rychleji než ostatní země světa.

Je radost mít takové apologety, že?

Z dešťů, které přišly s ochlazením, nemají radost zemědělci, kterým voda přerušila žně. Je to pro úrodu fatální?



Zajímavé je na tom to, že v posledních letech jsme nic podobného nezažili. V létě přicházely intenzívní bouřky, to ano, ale že bychom měli týden špatného počasí, to tu bylo naposled někdy v devadesátkách. Před několika roky bylo běžné, že vedra začala koncem května a skončila s novým školním rokem. A bylo opravdu sucho, které deště jen zmírnily. Deficit vláhy byl dlouhodobý a problematický. Teď prostě jen chvíli nepršelo. Ale naštěstí nemusíme tápat a víme, že za to může klimatická změna a vypouštění CO2 z vašeho zahradního grilu.

Na „velké scéně“ se odehrávají scény kolem soudce Roberta Fremra, který se ukazuje jako „bolševický kádr“ z 80. let, odsuzující emigranty. Prezident Pavel pozdržel jeho jmenování, leč poznamenal, že Fremr v 80. letech soudil podle práva. Uspokojuje Vás takové vysvětlení?



Mě by spíš uspokojilo, kdyby Pavel řekl, že Fremr nesoudil podle komunistického práva, ale podle lidské spravedlnosti. I Havel byl odsouzen podle práva. I Židé byli omezováni podle práva. Naproti tomu, rok 89 nebyl podle práva. Sedmnáctý listopad nebyl podle práva. Není to tak dávno, co se svolávaly masové demonstrace kvůli Andreji Babišovi a jeho údajné komunistické minulosti. Podobné výtky zaznívaly i vůči Zemanovi... teď najednou tady máme příkladnou ukázku toho, co liberální komunistobijci u jiných tepali, ale u svých oblíbených komoušů to tolerují. Jestli tohle není dvojí metr, tak už nevím, co by jím bylo.

Navíc tak nějak pochybuji, že předvolební sebereflexe našeho prezidenta byla myšlena upřímně, když svého oblíbeného soudce obhajuje tím, že soudil podle práva. Podle této logiky bychom jaksi museli osvobodit i Brožovou Polednovou. Koneckonců, všichni konfidenti STB také jednali zcela podle práva, ne?

Ano, v době vrcholného nástupu Andreje Babiše se řešilo, zda člověk s takovou minulostí v 80. letech vůbec má být ministrem nebo premiérem. Teď komentátor Petr Honzejk přednesl zásadní myšlenku: Každý, komu je nad 50 a nebyl disidentem, by měl zpytovat svědomí nad tím, že „komunismu“ pomáhal. Jak jste z toho moudrý?



Jo, to je taková Mašínovská logika. Kdokoliv, kdo proti režimu aktivně nevystoupil, je vinen a je legitimním cílem. Stejně funguje i západní sankční logika. Potrestáme obyvatelstvo nějaké země za to, že aktivně nevystoupilo proti svému diktátorovi. Možná proto jsou diktatury v poslední době tak stabilní. Nikdo nemá důvod stát se nadšeným obyvatelem Západu. V dnešní době by Karel Gott v západním Německu nehrál. Chtěli by po něm podepsat papír, že Husák je diktátorská svině. To přece byl kdysi ten rozdíl mezi svobodným Západem a nesvobodným Východem... Obyvatel diktatury měl problém vyjet, ale když už ho pustili ven, tak ho demokracie bez problémů pustila dovnitř. Svobodný Západ si cenil schopností, nikoliv postojů. Sovětští sportovci klidně mohli přijet na olympiádu a vraceli se s očima navrch hlavy, jak hodní tam na ně byli. To byla reklama na demokracii... Dneska se ruský sportovec vrátí domů a hlásí tam, že jsme se tady všichni zvencli a Putin má pravdu, když říká, že to s Rusy nemyslíme dobře.

Vám politika vlezla do osobního života během Vaší návštěvy sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi. Můžete čtenářům přesně popsat, co se stalo?



Víte, já do kostela teď půl roku nechodil. Už v zimě totiž projednávali ve staršovstvu (vedení sboru) provolání, kterým by se ode mě distancovali. Nakonec na to nedošlo, ale chybělo jen málo. Moc se mi pak mezi bratry a sestry nechtělo. V Evangelické církvi má každý sbor dva statutáry. Faráře a zvoleného laického kurátora. Tento kurátor má i svého místokurátora a právě tento místokurátor už v zimě zaujal postoj klasického liberála, že nemám v kostele co dělat. Půl roku jsem nechodil, ale trpěla tím moje manželka, pro kterou byl místní sbor srdeční záležitostí. Nakonec došlo na rozhovor s místním farářem, který mě ujistil, že "dokud je on farářem, nikdo mě nebude z kostela vyhánět". A tak jsem do kostela zase šel. Vydrželo to jen jednu neděli. Hned na té další při oficiálních ohláškách onen místokurátor přímo od "kazatelny" prohlásil, že dnes se v kostele sešla pestrá sešlost domácích, hostů, dezinformátorů a proruských kolaborantů, čímž myslel mě. Oficiální představitel sboru to řekl při oficiálních ohláškách. Rozhodl jsem se, že to budu brát jako oficiální postoj sboru.

Vzpomněl jsem si na scénu z F.L. Věka a napodobil Radka Brzobohatého. Vstal jsem, prošel jsem středem kostela, na prahu jsem si vytřepal prach z obuvi a prásknul jsem za sebou dveřmi.



Je to tedy dost silné kafe. Ovlivnilo to nějak Váš vztah k víře, potažmo k prostředí, ve kterém žijete?



Můj vztah k víře to neovlivnilo. Tatínek mi vždy vštěpoval, že Pánbůh je nad všemi lidskými hádkami, nad vší politikou i nad vším člověčím nepřátelstvím. Ale hodně to ovlivnilo vztah mé ženy k prostředí, ve kterém žije. I další farníci byli docela překvapeni, kam to vlastně chodí a jak si lidé, které si zvolili, aby je vedli, představují křesťanskou lásku. Víte, když jsem o tom v předchozím půlroce s někým mluvil, mysleli si, že trochu přeháním. Že to přece nemůže být pravda. A pak najednou rázem zjistili, že to pravda je.

Aneb jak liberální demokracie jednou větou zničila sbor, který tu je už víc jak sto padesát let... Ale tohle nebude jediný případ. Všude to jde z tlustých do tenkých, masky se odhazují a (slovy Karla Kryla) se ukazuje, že ta naše demokracie má místo srdce břicho a místo duše tlamu.

Abychom tedy dotyčnému církevnímu představiteli udělali radost, tak co soudíte o posledních posunech na ukrajinské frontě? Tedy jak té vojenské, tak diplomatické?



Pojďme ještě k přízemním věcem. Vláda zatížila benzín a naftu opět vyšším zdaněním, do toho podle ekonomů hrozí růst ceny těchto komodit na burzách. Jsou to zase „nářky dezolátů“, nebo máme reálný problém?



Já myslím, že od loňského jara se stále potácíme na okraji propasti. Stačilo, aby byla tuhá zima a všechny nářky dezolátů by se vyplnily. Stačilo, aby si Putin usmyslel, že zavře ropovod Družba a ceny benzínu by opravdu byly tříciferné. Stačilo, aby to Ukrajinci někde přerušili podobně jako čpavkové potrubí a všechny katastrofické vize bychom na vlastní kůži prožívali. Stejně tak si myslím, že se to klidně ještě může stát. Pořád může přijít tuhá zima, pořád si Číňan, Ind či Rus mohou říct, že jim naše katastrofa za to stojí, i když to znehodnotí jejich úspory v dolarech. Pořád totiž platí, že suroviny jsou v Rusku a továrny v Číně. Pořád platí, že elektrárny zavíráme a nestavíme nové. Navíc platí, že Rusko má hospodářský růst a my máme recesi... henti ožralí mužici se stali největší evropskou ekonomikou před Německem a pátou největší na světě... ale nemusíme se bát, Péťa to má pod kontrolou. Ostatně, kdyby bylo všechno tak náramně v pořádku, tak by nedělali balíčky a nezvyšovali daně.



Ekonom Petr Bartoň byl v TV komentovat vyšší ceny potravin v porovnání s kupní silou v západních zemích. Smál se, že ceny se opravdu neurčují od úrovně mezd, že to bychom si klidně mohli určit po roce 89 ceny zboží dle kupní síly a bylo by dobře. Co k tomu říci?



Řekl bych, že jesli to takhle půjde dál, tak uvidíme věci nevídané a neslýchané, které nikdo v žádné ekonomické příručce nepopsal, protože mu na mysl nepřišlo, že by něco takového bylo možné. Ale nemělo by nás to překvapit. Bavit se o volném trhu v prostředí, kde vyhláška o prodeji zelí má stovky stránek a kde musíte splnit milion předpisů, to může jen blázen. A nebo liberál.

