„I kdyby se v Bruselu stavěli na hlavu. Ne!“ Okamura ohlásil, co udělá, pokud bude ve vládě

reklama

Hnutí SPD ve středu vyhrálo soud. Ministerstvo vnitra se bude muset podle rozsudku veřejně omluvit hnutí SPD za to, že jej nepravdivě jmenovalo ve zprávě o extremismu a označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a nepravdivě mu přisoudilo dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Co tomu říkáte?

Tak jsem rád, že alespoň někdy v našem státě ještě funguje na některých místech spravedlnost. Soud potvrdil, že nás vládní představitelé lživě označili za extrémisty, populisty, xenofoby a šiřitele nenávisti. Soud potvrdil, že nic z toho není pravda a že je SPD demokratická a legitimní strana. Je smutná vizitka našeho státu pod vedením vládních politiků, že účelově zneužívají státní úřady ke špinavému politickému boji proti politické konkurenci a nepohodlným politickým názorům.

A co se konkrétně před soudem projednávalo?

Dovolím si citovat. V řízení před soudem bylo na základě stovek provedených důkazů spolehlivě prokázáno, že SPD je legitimním demokratickým subjektem, jehož aktivity i ideologický program spočívají převážně v ochraně sociálně slabších obyvatel (zejména důchodců a zdravotně postižených), podpoře mladých pracujících rodin a českých firem (zejména zemědělců), podpoře porodnosti, umožnění většího zapojení občanů při správě věcí veřejných, ochraně občanů před dluhovou pastí, snižování daňové zátěže, podpoře dostupnosti zdravotních služeb a šetření státu na výdajích, nikoliv v šíření nenávistných a xenofobních projevů, jak tvrdilo Ministerstvo vnitra pod vedením vládních politiků.

V souhrnné zprávě dle soudu Ministerstvo vnitra rezignovalo na řádné odůvodnění a prokázání jakýchkoliv svých negativních tvrzení k tíži SPD, v průběhu samotného soudního řízení Ministerstvo vnitra předložilo podklady, kterými byly ve značné míře bulvární články či vyjádření osob, jejichž jednání dle soudu nebylo přičitatelné politickému hnutí Svoboda a přímá demokracie, přičemž velké množství těchto podkladů se ani nevztahovalo k období, které mělo být danou souhrnnou situační zprávou monitorováno.

Celá věc má podle mě i ústavněprávní rovinu.

Z jakého důvodu?

Podle našeho názoru Ministerstvo vnitra pod vedením vládních politických stran nesprávným úředním postupem zasáhlo také do svobodné soutěže politických stran, když zcela rezignovalo na požadavek rovného zacházení s jednotlivými politickými stranami a hnutími a svou pozornost v negativním slova smyslu škodlivým způsobem zaměřilo v zásadním rozsahu pouze na politické hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Psali jsme: „Nezastrašíte nás.“ Vnitro napadlo SPD za zahraniční styky. Odpověď Lidé jsou naštvaní a mají strach. Espéďák z „vyloučeného“ kraje má vzkaz pro Fialu „Už mi ruší koncerty. Chtějí mě lynčovat.“ Roman Horký promluvil po návštěvě policie Senátor Láska má obavy. Fanoušci Rajchla jsou prý schopni kácet stromy na koleje

Nemůžu se vás nezeptat na úmrtí poslance SPD Jaroslava Bašty…

Je mi to moc líto a pro SPD i pro naši zemi je to obrovská ztráta. Odešel velký vlastenec, kamarád, velice moudrý, čestný a laskavý člověk. Bude nám moc chybět odborně i lidsky. Přesto se našly nějaké hyeny, které na něj plivaly špínu.

Koho máte na mysli?

V Písmu se píše „Kdo má uši, slyš“. Já bych to parafrázoval jako „Kdo má oči, čti“. Myslím, že mnozí lidé si o kvalitě některých českých novinářů a komentátorů nedělají oprávněně iluze.

V sobotu se konala celostátní konference SPD. Jaké je její zásadní poselství?

Především chci poděkovat za důvěru. Moc si toho vážím. Společně se zvoleným vedením budeme nadále bojovat, aby Česká republika a čeští občané byli na prvním místě. Zanedlouho budou volby do Evropského parlamentu. Chceme v nich uspět a společně s našimi partnery v Evropském parlamentu, jako jsou Národní shromáždění Marine Le Penové, Liga Mattea Salviniho, Strana pro svobodu Gerta Wilderse, rakouská FPÖ, německá AfD a další, chceme bojovat proti diktátu Bruselu, Green Dealu EU, imigraci a neomarxismu. A říkáme jasně - peníze Čechům, ne Ukrajině. Chceme mír, ne válku. Nechceme euro, ale zachování české koruny. Chceme právo na referendum. Vlastenecké strany v naší evropské frakci posilují, takže máme velkou šanci zablokovat šílenosti z Bruselu. Krajské i evropské volby v letošním roce budou současně referendem o škodlivé probruselské vládě Petra Fialy i o euru, které pětikoalice ve své většině prosazuje. SPD má také jasnou ambici být příští rok součástí vlády.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve středu také Evropský parlament finálně schválil Migrační pakt EU…

Schválení Migračního paktu EU, na jehož přípravě se v Bruselu přímo podílela Fialova vládní pětikoalice, a který znamená povinné přerozdělování afrických a islámských migrantů i do České republiky, nebo placení výpalného půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta, je pro SPD zcela nepřijatelné. Hnutí SPD absolutně odmítá Migrační pakt EU. Je to pozvánka dalších nelegálních migrantů do Evropy. Nechceme v ČR žádné africké a islámské migranty. Zároveň říkáme NE islámu v ČR!

A co s tím budete dělat?

Hnutí SPD vyvine maximální úsilí, abychom po červnových evropských volbách Migrační pakt EU v Bruselu znovu otevřeli a odmítli. A pakliže bude SPD v příští české vládě, nebudeme respektovat Migrační pakt, i kdyby se v Bruselu stavěli na hlavu. Jeho nerespektování už oznámilo Maďarsko, Polsko i Slovensko. Fialova vláda mlčí. Zároveň prosazujeme referendum o Migračním paktu! Také bych rád připomenul, že po hlasování Migrační pakt přivítal ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN jako dobrou zprávu, jelikož vládní pětikoalice podporuje nelegální migraci z afrických a islámských zemí do Evropy.

Připomenu aktualitu. Německo je šokováno nárůstem kriminality imigrantů. Nejvyšší nárůst kriminality u cizinců je v případě mládeže od 14 do 18 let věku, kdy bylo meziroční zvýšení o 31,4 procenta. Problémem je také kriminalita neněmeckých dětí mladších 14 let, kdy meziroční nárůst byl 30,9 procenta. Vysoký je nárůst kriminality též u dospělých cizinců mladších 21 let, který činil 27,4 procenta. Když si takový problém Němci způsobili a imigranty zvali, ať si ho řeší, ale ať je nezvou a neposílají k nám!

Psali jsme: Děti a mladiství v Německu jsou čím dál agresivnější. Mimo jiné kvůli covidu

Hnutí ANO chce kvůli Migračnímu paktu EU svolat mimořádnou schůzi…

To je hezké a jsme pro. Pak ale nechápu, proč europoslankyně zvolené za ANO Charanzová a Dlabajová proti paktu nehlasovaly. Tyto dvě nejznámější europoslankyně zvolené za ANO podpořily svým hlasováním Migrační pakt. Náš europoslanec Ivan David hlasoval samozřejmě proti. Ještě dodám, že SPD opakovaně ve Sněmovně navrhuje zařazení mimořádného bodu na téma Migračního paktu EU, ale vždy nám ho vládní koalice zamítla.

Důležitou událostí byly také slovenské prezidentské volby.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 16% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 5% Karel Havlíček 2% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 46232 lidí

Zahraničněpolitický expert německé opoziční CDU Norbert Röttgen s poukazem na údajné proruské směřování Bratislavy naznačil, že by Slovensko, ale také Maďarsko, mohly odejít z Evropské unie. Slovensko se podle poslance musí rozhodnout, zda následovat maďarského premiéra Viktora Orbána, nebo zůstat v EU. Expert německých vládních Zelených na evropskou politiku, poslanec Anton Hofreiter, zase pohrozil, že Slovensku by mohly být seškrtány peníze z EU…

Někteří němečtí politici ukazují typickou povýšeneckou aroganci a pohrdání demokracií i slovanskými národy. Když podle sluníčkářů nedopadnou volby tak, jak chtějí oni, není to pak prý demokracie. U Němců se k tomu navíc přidává typický pohrdavý nadřazenecký postoj k postkomunistickým zemím. Vyhrožování a vydírání, to je to, co umí. Podobně se u nás chová premiér Fiala, ministr vnitra Rakušan a paní Pekarová Adamová.

Česko domlouvá s Ukrajinou podobu bilaterální dohody o bezpečnostní spolupráci; v květnu či v červnu by mohla být uzavřena, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel po summitu iniciativy Trojmoří ve Vilniusu. O konkrétní podobě bezpečnostní dohody s Ukrajinou je podle Pavla předčasné mluvit. Bude to podle něj možná o dodávkách materiálu, možná o nějaké pomoci nemateriální, jako je třeba podpora se zpravodajskými informacemi, případně technologiemi. Může to být ale i spolupráce obranného průmyslu, případně přenos některé výroby na ukrajinské území. Co o tom soudíte?

Zatím není znám konkrétní obsah dohod, ale takovéto dohody nás přibližují k otevřenému válečnému konfliktu s Ruskou federací. Hnutí SPD chce mír, ne válku a podporujeme mírové řešení. Není to naše válka a neměli bychom se do ní motat. Naším zájmem je mír. A jsme po celou dobu jedinou stranou v Parlamentu, která hlasuje proti posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům. Hnutí ANO společně s Fiaovou vládou po celou dobu aktivně podporuje posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům.

Psali jsme: Izraelci. Pětkrát denně do krytu. Mistrovat je z tepla obýváků... Hudebník a politik ztrhal Kluse a další Pryč z koalice! Cyril Svoboda promluvil o „špinavé práci“ pro Fialu Britové zvažují dodání speciální zbraně na Ukrajinu. Test na bojišti Politici se shodli: Už je pozdě. Rozdělená Ukrajina Putinovi stačit nebude

Ve čtvrtek proběhla ve Sněmovně mimořádná opoziční schůze na téma korupčních kauz stran a představitelů vládní koalice týkající se hlavně zapojení Petra Fialy v pochybné Podnikatelské družstevní záložně. Co jste říkal celému průběhu?

Samé vytáčky premiéra. Opozici prý vede závist k jeho úspěchům! To myslí obrovské zdražování a zadlužování a rekordní propad reálných mezd a životní úrovně v naší zemi? Ten člověk je opravdu z jiné planety. Moc dobře ví, že zásadním problémem jsou rozsáhlá podezření z kriminálního jednání v Podnikatelské družstevní záložně a její personální propojení s ODS, včetně někdejšího financování této strany, praní špinavých peněz, anebo zpronevěra stamilionů korun, včetně peněz na nákup zbraní a munice pro Ukrajinu či ztráta finančních prostředků české civilní rozvědky. A premiér se jen snaží odvrátit pozornost od této další mega kauzy.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29887 lidí

Nebo se premiér chlubí tím, že Češi platí za sociální a zdravotní pojištění nejvíc z vyspělých států světa? Fialova vláda přesto zvyšuje daně a odvody. V rámci aktuálního srovnání zemí OECD, které čerpá data z roku 2022, má Česká republika druhé nejvyšší odvody na sociální a zdravotní zabezpečení. Jsme na úrovni 15,8 procenta HDP, před námi je Slovinsko na úrovni 16 procent HDP. Poté je Francie s 15 procenty. Rakousko s 14,7 procenty či Německo s 14,6 procenty HDP.

Pokud se však budeme dívat z pohledu toho, jak moc se kvazidaň v podobě povinného pojištění podílí na státním rozpočtu, jsme na prvním místě ze všech zemí OECD. V posledním měřeném roce 2022 tvořilo pojištění necelých 47 procent, tedy skoro polovinu, ze všech daní, jejichž výnosy putují do rozpočtu.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 13% Neškodí 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38585 lidí

Na schůzi Sněmovny se v pátek v závěrečném třetím čtení hlasovalo o návrzích na zvýšení příspěvku na péči pro vážně zdravotně postižené občany závislé na péči jiných osob. Jak jste spokojen s výsledkem?

Fialova pětikoalice opět “zařízla” lidi se zdravotním postižením. Zamítla všech pět návrhů SPD na navýšení příspěvku na péči těmto lidem, které podala naše poslankyně Lucie Šafránová. Takže lidé se zdravotním postižením v 1. stupni závislosti nedostanou vůbec přidáno a jejich příspěvek na péči zůstává na směšných 880 Kč/měsíc. Za tyto peníze si nemohou dovolit zaplatit adekvátní pomoc, kterou nutně potřebují, protože nezvládají až 4 základní životní potřeby jako je např. hygiena, oblékání, komunikace, péče o domácnost, stravování atd. Přitom tento příspěvek ještě v roce 2012 činil 2 tisíce korun měsíčně, než jej tehdejší vláda Petra Nečase (ODS) bezdůvodně takto enormně snížila. Hnutí SPD navrhlo zvýšit příspěvek na péči nejen občanům v 1. stupni závislosti, ale i výraznější zvýšení příspěvku na péči občanům ve 2. stupni závislosti, protože i zde je vládní návrh nedostatečný. Hned v úterý navrhneme předřazení našeho návrhu na zvýšení příspěvku na péči pro lidi se zdravotním postižením. Tenhle boj za naše nejzranitelnější občany nikdy nevzdáme. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení tohoto příspěvku již na začátku tohoto volebního období, ovšem vládní poslanci více než dva roky blokují jeho řádné projednání. Aktuální vládní návrh je naprosto nedostatečný a nespravedlivý, protože neobsahuje zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. stupni závislosti, přestože se nezvyšoval již téměř 9 let.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ať vládnou ANO a SPD spolu! Miloš Zeman navrhl příští vládní koalici Novináři nevydýchali. Omluva pro SPD je vytočila Okamura popsal „návštěvu z Antify“. Zoufalá pětikoalice už nemá co nabídnout, říká Na Čechy kašlete, na Ukrajinu máte? A ještě na dluh? Okamura ve varu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama