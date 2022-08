„Kecy, kecy, kecy. Čarodějnice přiletěla na Tchaj-wan, aby ještě víc rozes*ala svět.“ Štěpánek ve varu

„Někteří politici, respektive některé zájmové kruhy, evidentně touží po třetí světové válce, a tak dělají všechno pro to, aby oheň válečného konfliktu rozfoukali. Proč to dělají? Stará poučka říká: Když nevíš, hledej stopu peněz,“ komentuje aktuální dění ve světě i u nás Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory. Podle jeho slov to navíc nebylo Rusko, ale Ukrajina, která svévolně zastavila tok ropy, a to dokonce tak, že vůbec nic nám nedala dopředu vědět. „Čeho jsme svědky? Nestoudného počínání země, kterou naše válečnická vláda podporuje, seč může,“ je přesvědčený Štěpánek, podle kterého je naše země už dávno součástí mezinárodní mocenské bitvy.

Přestože se Západ snaží vytvořit co největší tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina, Turecko zvolilo zcela jiný přístup, o čemž svědčí nedávné setkání prezidentů obou zemí. Není to přece jen trochu schizofrenní situace, obzvláště, když si uvědomíme, že Turecko je členským státem NATO, tedy vojenské aliance, na kterou Západ spoléhá v případě ruské vojenské agrese?

Nic překvapivého na tom není. Turecko jen dělá, co je pro Turecko výhodné. To jen my, nebo přesněji Fialova válečnická vláda, jsme tak hloupí, že namísto toho, abychom dělali, co je výhodné pro Českou republiku, provozujeme raději politiku, která českým občanům škodí.

Pozornost celého světa se obrací k Číně, která po návštěvě předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu eskaluje vojenské napětí a zřejmě se připravuje na invazi. Nestojíme na prahu dalšího válečného konfliktu?

Na facebooku jsem tchajwanskou návštěvu předsedkyně Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Pelosiové okomentoval těmito slovy: „Čarodějnice přiletěla na Tchaj-wan, aby ještě víc rozes*ala svět." Omlouvám se za lehce jadrný slovník, ale přiléhavěji to snad ani vyjádřit nejde.

K Tchaj-wanu však vyjadřuje velkou náklonost mimo jiné také Česká republika, především pak prostřednictvím předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS. Nehrozí, že se tak i naše země stane součástí další mocenské bitvy?

Že to hrozí? Ale kdepak. To nehrozí, to už tu dávno je. V plném proudu.

Je podle vás správné v dnešní ekonomicky složité době vyostřovat mezinárodní vztahy podobnými symbolickými návštěvami? Předseda Senátu Miloš Vystrčil taková gesta hájí tím, že autokratům není možné ustupovat, neboť bychom se stali jejich vazaly. Souhlasíte s tímto hodnocením?

Kam politika podobných gest vede, vidíme všude kolem sebe. Někteří politici, respektive některé zájmové kruhy, evidentně touží po třetí světové válce, a tak dělají všechno pro to, aby oheň válečného konfliktu rozfoukali. Proč to dělají? Stará poučka říká: Když nevíš, hledej stopu peněz.

Mezitím se většina evropských zemí začíná připravovat na riziko přerušení dodávek plynu do Evropy. Británie uvažuje v případě krize o organizovaných odstávkách plynu jak pro průmyslové podniky, tak pro domácnosti. České Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s návrhem vyhlášky, podle které by teplárny mohly snížit teplotu v domácnostech a veřejných budovách na 18 stupňů. Jsou to podle vás kroky správným směrem?

Kéž by západní země tolik energie, kolik spotřebovávají při vymýšlení sankcí a pak při řešení důsledků, které ty sankce mají nikoli na Rusko, nýbrž na ně samotné, věnovali úsilí o diplomatické řešení ukrajinské války. Aby usilovali o mír, a ne o co nejdelší válku. Opakuju to už snad posté. Namísto příčin války se řeší pouze její důsledky, a to ještě vymýšlením takových zhůvěřilostí, jako je zima v našich bytech.

Sotva začala cena benzínu klesat, Rusko přerušilo dodávku ropy ropovodem Družba a vede s Ukrajinou spor o tranzitní poplatky. Společnosti MOL a Slovnaft dokonce nabídli Ukrajině, že tyto poplatky zaplatí za ni. Čeho jsme podle vás svědky?

To je chybná interpretace toho, co se stalo. Rusko žádnou dodávku nepřerušilo. Tranzitní poplatky uhradilo. Ale Ukrajina je nepřijala. Tok ropy svévolně zastavila Ukrajina, a to dokonce tak, že vůbec nic nám nedala dopředu vědět. Čeho jsme svědky? Nestoudného počínání země, kterou naše válečnická vláda podporuje, seč může.

Do pomoci lidem s energetickou krizí se po vládě zapojil také Jihočeský kraj, který pro svou ohroženou část občanů připravil finanční dotace. Hejtman Martin Kuba za to však sklidil kritiku ostatních hejtmanů s tím, že tuto pomoc by měla řešit vláda a měla by mít pro občany stejná pravidla bez ohledu na to, kde žijí. Co vy na to?

Ani se těm ostatním hejtmanům nedivím, neboť Kuba předvádí čistě populistické gesto. Navíc v obecné rovině platí, že aby bylo možné nějaké peníze někomu rozdat, je nutné je předtím někomu jinému sebrat. Kuba nerozdává ze svého, ale z veřejného. Tohle obvykle dělají populističtí politici z levého břehu. Ale u současné ODS už mě nepřekvapuje vůbec nic.

Vláda zároveň ujišťuje občany, že je nenechá padnout a že zabránit největším dopadům má především úsporný tarif nebo fakt, že má vláda rezervovanou kapacitu v nizozemských zásobnících na zkapalněný zemní plyn, které by pokryly až třetinu roční spotřeby plynu v ČR. Bude to podle vás stačit?

Kecy, kecy, kecy. Úsporný tarif se víceméně rozplynul ještě dřív, než vzniknul, zkapalněný plyn v nizozemských zásobnících možná opravdu je či bude, ale vláda už neříká, za kolik, přičemž můžeme vsadit boty na to, že to bude astronomická pálka, naprosto nesrovnatelná s tím, za kolik bychom mohli nakupovat ruský plyn, kdyby si Fiala a spol. v cizích službách nehráli na největší válečníky. Suma sumárum: Čeští občané jsou ti úplně poslední, na které Fialova vláda myslí. Ale abych odpověděl na vaši otázku, zda to bude stačit. Nemůže to stačit už také proto, že Fialova vláda nejenže problémy neřeší, ale ani nemůže řešit, neboť ona sama je součástí problému.

