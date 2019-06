,,Klus a Pazderková nezahrajou... Babiš si rve žíly,” říká režisér Adamec. Když došlo na jiné umělce, byl velmi stručný

ROZHOVOR „Myslím, že je škoda, že co lid této země před 30 léty právě na Václaváku vybojoval, zase na Václaváku hází do koše. Že by kytice od premiéra, co skončila v koši na Národní třídě, byla předzvěstí věcí příštích?“ říká známý režisér Jiří Adamec. Srovnání současných demonstrací s rokem 1989 považuje prý za nabubřelý nesmysl. Vyjádřil se ke slovům některých umělců i k požadavkům „Milionu chvilek pro demokracii“. V rozhovoru pak uvedl, že „není pochyb, že kopat do Babiše se někomu zatracené hodí“, a přidal zajímavou informaci. Zalitoval také, že „nám bohužel chybí elementární tolerantnost k názorům druhých a schopnost uznat porážku“.

Už několik týdnů se napříč Českou republikou konají protivládní demonstrace. Tento týden se akce na Václavském náměstí podle organizátorů zúčastnilo zhruba 120 tisíc lidí, i když oficiální odhad počtu demonstrantů ministerstvem vnitra byl mnohem nižší. Mají tedy organizátoři důvod ke spokojenosti?

Pokud je cílem jejich počínání plný Václavák, pak jistě spokojeni být mohou.

Je na místě srovnání těchto demonstrací s rokem 1989?

To považuji za nabubřelý nesmysl. Tady si jistě docela početná skupina obyvatel zejména Prahy a okolí, plus samozvaných zástupců mnoha dalších míst republiky, vyřizuje účty se svojí nespokojeností s demokratickou volbou občanů v parlamentních volbách. Hlavní město Praha ANO nevolila, respektive jen menší část Prahy dala svůj hlas Andreji Babišovi. Všichni, kteří dali svůj hlas jinému politickému seskupení, než které vytvořil Andrej Babiš, budou po celou dobu čtyř let nespokojeni… to je docela pochopitelné. A budou chodit na náměstí a budou svoji privátní frustraci vydávat za obhajobu „vyššího principu mravního“…já osobně tomu nevěřím ani za mák.

A co požadavek „plného Václaváku“ k přijetí pojistek nezávislosti justice a s tím spojený požadavek na demisi Marie Benešové?

Rozumíte tomu? Já ne. Leda bych si to celé vykládal jen jako protest proti ženě, která se kamarádí s prezidentem Milošem Zemanem. Kterého stejní lidé zcela jistě také nevolili a také budou po celou dobu jeho pobytu na Hradě hodně nahlas obhajovat „vyšší princip mravní“…a to mně přijde nedůstojné, malicherné a hodně povrchní. A navíc nespravedlivé, k člověku, který svoji kariéru de facto prohrál po důsledné obhajobě práva, k člověku, který má v této zkorumpované době pověst člověka bezúhonného.

Další požadavek – ať Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace….

Pokud se po regulérním vyšetření všech okolností okolo zatím domnělého střetu zájmů premiéra zjistí, že Agrofert pobíral dotace protizákonně, nemám nic proti tomu, aby je vrátil. Ale myslím si, že první, kdo by to udělal i bez demonstrací, by byl Andrej Babiš. Opravdu tomu věřím. Stejně jako dnes již dávno vrátil 50 milionů Kč, které údajně získal neoprávněně na rekonstrukci Čapího hnízda, do kterého „ze svých“ vrazil dalších 500 milionů Kč. Vrátil je, aniž mu ta neoprávněnost byla dokázána…

„Václavák“ chtěl konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert.

Ať se Andrej Babiš zbaví médií je další požadavek.

A není to neregulérní a nedemokratické, nutit někoho, aby se zbavil svého majetku? Myslím, že až byznysman Babiš zjistí, že média v jeho vlastnictví jsou ekonomickým propadákem, jistě se jich zbaví…

Demise premiéra Andreje Babiše a jeho vlády – i to je jeden z požadavků Milionu chvilek…

Já myslím, že na změny v čele státu máme demokratické volby. Myslím, že k tomuto demonstrací netřeba. Nikdo nezpochybňuje, že u nás proběhly volby demokraticky, zcela regulérně. A fakt, že si v nich lid České republiky zvolil do čela šéfa vítězné strany, je skutečností, kterou nelze zpochybnit. Jistě, pro mnoho i mně blízkých lidí, je to skutečnost nepříjemná a těžko přijatelná. Ale demokracie je vládou většiny…ať si o ní a její volbě myslí každý co chce.

Mimochodem, jaký je Váš názor ohledně auditu Evropské komise, podle kterého je premiér údajně ve střetu zájmů a Agrofert by tedy prý měl vrátit dotace za zhruba dva a půl roku?

Nemyslím si o tom vůbec nic, tu zprávu neznám. Navíc je to jen auditní zpráva, předběžná, nic v ní není definitivní, vše je možná a snad…a zaslechli jsme a vypadá to…ta zpráva bude stát za diskusi, až to bude jasné a definitivní a vyargumentované tvrzení evropské instituce. Zatím je to jen cár papíru, na němž vypadá Andrej Babiš dost nelichotivě…asi…možná…vypadá to tak. Rozhodně to není materiál, který by stál za plný Václavák a odstoupení úspěšného premiéra. Ale jako prostředek k denunciaci premiéra se to hodit může. Říkal mi kamarád, který bydlí kousíček od Václaváku, jak byla před demonstrací de facto všechna auta polepena pozvánkami na demonstraci. Není pochyb, že kopat do Babiše se někomu zatraceně hodí…

Andrej Babiš argumentuje mimo jiné i tím, že Evropská komise nás skrze dotace trestá za to, že jsme se postavili proti migračním kvótám a držíme se Visegrádu. Je podle Vás něco takového možné?

Podnět k prošetření možného střetu zájmů Andreje Babiše loni do Bruselu poslala česká pobočka Transparency International spolu s Pirátskou stranou. Jak se díváte na fakt, že česká politická strana posouvá problém premiéra své země na nadnárodní úroveň do Bruselu?

Já jsem přesvědčený, že se v Evropské komisi začali Andrejem Babišem a Agrofertem zabývat až na základě udání z Čech. V našich dějinách bohužel nic nového. Jiné země by se v Bruselu za svá práva a své lidi bili do poslední kapky krve, my Češi to řešíme zcela jinak. I historicky vzato…

Vrátíme-li se k demonstracím, vystupují na nich i známé tváře, které z jeviště mluví k účastníkům akcí. Ať už je to například Jiří Mádl, Aňa Geislerová, Marta Issová, Tomáš Hanák nebo nově třeba i Jitka Čvančarová. Má pro lidi to, že k nim promlouvají známé osobnosti, větší váhu? A proč podle Vás právě umělci mají potřebu vyjadřovat se tímto způsobem k politice?

Nechtějte po mně prosím komentář. Neslušelo by se to.

Herečka Iva Pazderková se přidala k bojkotu, který vyhlásil zpěvák Tomáš Klus. Nebude se již účastnit akcí sponzorovaných firmami ze svěřenského fondu Andreje Babiše a bude odmítat rozhovory v jím vlastněných médiích. Má takto vyslaný vzkaz, že Andrej Babiš si umělce nekoupí, možnost ovlivnit nálady voličů? Co si o postoji jak Ivy Pazderkové, tak Tomáše Kluse myslíte?

Myslím, že si Andrej Babiš rve žíly, že Iva Pazderková a Tomáš Klus nebudou chodit na kšefty sponzorované firmami spojených s Agrofertem…budou chodit jiní. To si jsem jistý. A jistě to ovlivní nálady voličů, ale těch už ovlivněných, kteří Andreje Babiše nevolili a volit nebudou. A mluvit o kupování umělců mi přijde až trapné. Když umělec vystoupí, předvede výkon, vykoná práci, dostane honorář…to přece s kupováním umělců nemá nic společného. Kupování umělců, kupování kohokoliv, vypadá podle mého úsudku zcela jinak.

„Nejste lhostejní, chcete žít krásně svůj život. Jste introverti, kterým nedělá dav dobře, a jste tu, nejste někde na plovárně, klaním se vám,“ pronesla k lidem na Václaváku Jitka Čvančarová. Některá slova směřovala přímo k Andreji Babišovi. „Pane Babiši, naše srdce, čest a svobodu si nekoupíte,“ vzkázala premiérovi a v modlící se pozici vyzvala přítomné, aby vydrželi, jelikož to vše potrvá ještě dlouho. Co na její proslov říkáte?

Jak ji mám jako herečku rád, ale vůbec jí v tomto případě nerozumím…

Na slova Jitky Čvančarové zareagoval na sociální síti například člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. "Nejste lhostejní, chcete žít krásně svůj život. Jste introverti, kterým nedělá dav dobře, a jste tu, nejste někde na plovárně, klaním se vám,“ citoval herečku a dodal. „Tak příště Letná... Ve jménu pravdy a lásky. Jenže 120 000 lidi je pořád nesrovnatelně méně, než 1,5 milionů, kteří ho (Babiše) volili, ale ty lidi to nezajímá, prostě to CHTĚJÍ...pauza přes léto a těžký finiš na podzim. Na řadu možná přijdou i ty dlažební kostky... Ať mír dál zůstává s touto krajinou....“Může dojít i na dlažební kostky? A co podle Vás můžeme očekávat v listopadu, kdy uplyne přesně 30 let od sametové revoluce?

Nevím, co se dá na podzim, ani kdykoliv jindy očekávat od lidí, kteří pohrdají volbou občanů ve svobodných volbách a chtějí změnu jen proto, že to chtějí ONI. Chybí nám bohužel elementární tolerantnost k názorům druhých a schopnost uznat porážku. Volby mají své vítěze a své poražené. Konají se na 4-5 let…a za ta léta to může být zase jinak. Jednou jsi vítěz, jednou prohraješ, tak to přece chodí i v životě. Myslím, že je škoda, že co lid této země před 30 léty právě na Václaváku vybojoval, zase na Václaváku hází do koše. Že by kytice od premiéra, co skončila v koši na Národní třídě, byla předzvěstí věcí příštích?

K tomu, co se odehrálo na Václavském náměstí, se vyjádřil například i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten poznamenal, že zatímco v roce 1989 se na náměstí pod koněm skandovalo „Svobodné volby“, nyní se tam demonstruje naopak proti svobodným volbám. Na současných protestech vidí Ovčáček pět zásadních bodů: Útok na svobodu a demokracii, fanatismus s nenávistí, vliv zahraničí v podobě politických neziskovek, angažovanou agitaci novinářů, a nakonec směšný patos vystupujících umělců. Souhlasíte s jeho slovy?

Zkuste v Česku v roce 2019 říci, že souhlasíte. Vypálíte si na čelo Kainovo znamení.

Atmosféra ve společnosti očividně houstne, vidíme to jak na sociálních sítích, tak například i na tom, že člen RRTV Ladislav Jakl byl nedávno na veřejnosti dvakrát napaden. Zatím se vždy říkalo, že nenávist vyvolávají stoupenci Okamury, Zemana… O čem ale vypovídají útoky na Jakla?

To je trest za to, že si dovoluje říkat, co si myslí, už zase se za to trestá. A to způsobem velmi podlým.

O „hrubnutí“ společnosti svědčí i nedávný výrok dnes už bývalého člena ODS Martina Langa, který se velmi nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi, cituji: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Jak na taková slova reagovat?

To snad není třeba komentovat. Dokonce i ODS, která rozhodně prezidentu Zemanovi netleská nikdy a v ničem, uznala, že takéto lidské h…d.. ve své straně mít nutně nemusí.

Ačkoliv demonstrace trvají už řadu týdnů, stejně to bylo ANO, které vyhrálo volby do Evropského parlamentu. Je ale šest mandátů opravdu dobrý výsledek? A jaký vzkaz to dává Milionu chvilek pro demokracii?

Já nevím, jestli šest mandátů do Evropského parlamentu je pro ANO dobrý výsledek, ale Andrej Babiš říká, že jo. Nemám důvod mu nevěřit. A myslím si, že čím víc bude v Praze a velkých městech demonstrací proti Andreji Babišovi, kterým lid mimo centra prostě nerozumí a nechápe je, tím víc hlasů ANO získá v parlamentních volbách.

Celkově jste s výsledky voleb do Evropského parlamentu spokojený?

S čím bych měl být spokojený nebo nespokojený? Tak volili občané České republiky a já jejich volbu respektuji.

autor: David Hora