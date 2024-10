„Koho medaili přebíráš, tomu pozadím prolízáš.“ Vyoral zle sekl Ivana Trojana

Ivan Trojan nás v sobotu oblažil projevem při přebírání medailí od předsedy Senátu. Jednak kritizoval „normalizaci na Slovensku“, pak vyhození Nory Fridrichové a skončil konfliktem na Ukrajině, kde chválil vládní postoje. „Nejsme a nebudeme dokonalá společnost, ale můžeme udělat maximum pro to, aby byla otevřená a demokratická. A svou roli v tom hraje každý jeden z nás,“ řekl závěrem. Co vám takový projev připomíná?

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A klasicky slovní průjmy, mlácení prázdné slámy a spousta bezvýznamných frází, které jsme slyšeli už bezpočetněkrát. Nicméně efekt podobný asi jako když si budete pořád dokola mazat lejno kolem huby a přesvědčovat se, že jde o čokoládu nebo extrakt z lanýže. Bohužel řada umělců bude v každé době pochlebovat danému režimu – ať už z blbosti, z prospěchu nebo z důvodu klidného pracovního zařazení. Zažil jsem spoustu bublin, spoustu kolektivů, nicméně z toho všeho zdaleka nejhůř vycházejí umělci – zejména herci – kteří nezřídka vykazují takřka sektářské chování.

A ještě jednou k Ivanu Trojanovi. Který mluvil i o Miloši Vystrčilovi, který jim medaile předával. „Zastupuje instituci, která hraje důležitou roli v naší společnosti, protože je to pojistka proti účelovým změnám zákonů a ústavy. Slovensko a Maďarsko senát nemají a vidíme, kam to vedlo,“ řekl. Jsou poměry v sousedních zemích jiné, protože mají Senát?

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5472 lidí

Prezident Zeman slavil své 80. narozeniny, na kterých byl například Robert Fico, Viktor Orbán, Z řad jeho odpůrců pár plivanců přišlo, ale „vyznamenal“ se režisér Jan Hřebejk. „Propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou (v Evropě) do ruky,“ napsal na sociální sítě. Vzhledem k tomu, jak se postupovalo proti mnoha jiným, měl by za to být Hřebejk přinejmenším popotahován?

Hřebejk a oni typičtí kvazi dobroseři, „co nejsou jako oni“. Aneb my vás pro vaše naše dobro třeba i postřílíme a vybombardujeme. Ano zajímalo by mě, zda se o jeho příspěvek už zajímá Policie ČR či jiní činní orgáni, kteří jinak spolu s pravověrnými Bobligy z Edelstadtu stíhají kde koho, kdo se byť násobně méně ostře než Hřebejk vymezí proti polobohům z Ukrajiny, přízpůsobivým nepřizpůsobivým, ekonomickým migráčkům či dalším prominentním skupinám u nás. A ano měl by za svá slova být minimálně mediálně konfrontován. Ale to by soudruzi z mediálního mainstreamu nesměli být hlásnými trubkami a děvečkami režimu.

Pak tu máme vládu, která se loučí s Piráty nebo Piráty, co se loučí s vládou. Budou se jmenovat noví ministři, přesouvat povinnosti a tak dále. Neměla by vláda požádat znovu o důvěru, jak navrhuje hnutí ANO?

Nemyslím si, že je to nějak zásadní. On odchod Pirátů je dle mého pro vládu naopak pozitivem, takže teoreticky by vládní „sebedůvěra“ měla ještě vzrůst. Tedy krom odpočtu několika pirátských nul.

Kalousek vystoupil z TOP 09, kterou spoluzakládal, a půlka internetu tuší, že založí nějakou novou stranu. Zvláště, když vládě taktéž okopává kotníky. Jak se na Kalouskovy machinace díváte?

Jako na manévry zkušeného politického matadora, který vždy věděl jak v politice chodit a kam se v pravý čas otočit. Z ohledu politického pro něj v dobrém, z pohledu lidského a charakterového už nikoliv. Myslím, že ačkoliv Kalousek vládu či TOPku občas formálně kritizuje, tak reálně s nimi nadále v drtivé většině souzní. Kalousek vždy byl a bude klamat rameny a převlékat uniformy obdobně jako třeba soudruh PePa Stosedmička. Vzhledem k tomu i k tomu, že se už snažil k teplým a plným politickým korytům vrátit, jeho další účinkování na politické scéně i v rámci nové, nebo zkrátka jenom jiné strany vůbec není z oblasti sci-fi.

Kromě toho, jak se předpokládalo, ve vládě zůstává Jan Lipavský, jako „nestraník“. Co říkáte na ministra, který „opustil loď“?

V zásadě souhlasím s tím, co napsal Erik Best, tedy že „Lipavský odejít nesmí, my Američané do něj příliš investovali“. Tak nějak to v zásadě bude. Samozřejmě kromě toho, že Lipavského zevnějšek velmi dobře reflektuje jeho pokřivený přeambicióznělý charakter. Nadnárodní struktury potřebují ve vládě jeho typy. Jak jsem říkal mnohokrát. Do významné – a nejen politické – funkce se dostanou pouze prověření kádři, kteří jsou buď polodementní, korumpovatelní, nebo vydíratelní. Případně v jakémkoliv poměru tří výše zmíněných atributů.