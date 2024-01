„Krysa cítí, že se loď potápí.“ Vyoral odhadl, proč Rakušan vypustil video

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Proč ministr Vít Rakušan natočil video, které proti němu otočilo ostatní koaliční partaje? „Zřejmě vycítil, že pětidemolice SPOLU ztrácí zásadně podporu a půdu pod nohama,“ odhaduje komentátor Tomáš Vyorala a dodává, že podobné instinkty má i krysa na potápějící se lodi. A poukazuje na to, že Rakušan nezmínil ani svou stranu, tedy „jel čistě na sebe“. „Zajímalo by mě, co myslí těmi kompromisy a taktizováním. Možná mimo jiné i to, že cenzuru a potírání nežádoucích a režim kritizujících názorů nedotáhl do konce,“ říká.

reklama

Ministr Rakušan se postaral o zábavu, když se mu podařilo naštvat úplně všechny videem, které si nezadá se slavnou Nutellou. Co myslíte, že nám tím Rakušan chtěl sdělit?

Odkojenec a „nadějný mladý lídr“ z Aspen Institutu spolu se svými markeťáky zřejmě vycítil, že pětidemolice SPOLU ztrácí zásadně podporu a půdu pod nohama, a tak se v předstihu před nadcházejícími volbami snaží od tohoto vlastizrádného uskupení na oko distancovat. Podobně jako krysa, když vycítí, že se potápí loď. Zajímavé je i to, že v Rakušanově předvolebním klipu nezazní ani jeho vlastní strana, tedy Vítek si jede pouze na sebe. Jinak mě až děsí slova v Rakušanově tweetu s oním videem, kde píše: „Už žádné politické taktizování. Je čas přestat se zbytečnými kompromisy a začít dělat to, co je prostě správný.“ Zajímalo by mě, co myslí těmi kompromisy a taktizováním. Možná mimo jiné i to, že cenzuru a potírání nežádoucích a režim kritizujících názorů nedotáhl do konce. Mám obavy, že pazgřivci tohoto typu by nás v zájmu jejich blaha, orwellovsky proklamovaného za vaše, v lepším případě klidně pozavírali do lágrů.

Psali jsme: „Konec koaličního přátelství.“ Rakušanův útok na Fialu odhalil mnohé. Toto zaznělo

K tomu začal vyvádět europoslanec Peksa, že ODS je „SPD pro lepší lidi“. Neměli by se v SPD ohradit nad tím, že je někdo srovnává s ODS?

To by dle mého zcela určitě měli. Protože být srovnáván se současnou EUrobolševickou, levicově progresivistickou ODS politického – a možná nejen – EUnucha Petro Fialenka je podobně urážející, jako by vaše IQ srovnávali s převlékačem uniforem PePou stosedmičkou, s postrachem králíkáren Jirkou z Jablunkova nebo s pologramotnými hysterkami na baterky typu Němcové či Černochové. Se vší neúctou ke všem výše zmíněným.

A kromě toho, na světlo opět vylézá europoslankyně Šojdrová, tentokrát s tím, jak se musí nenávistné projevy překvalifikovat na trestné činy. Čekal byste, že zrovna lidovci budou ti, kdo budou chtít, aby někdo šel sedět za „blbé kecy“?

Vyzdvihl bych tady s dovolením opět slova mého oblíbeného a neprávem opomíjeného spisovatele Jana Procházky z roku 1967: „Ale slovo i tak zůstává jen slovem. Ani zlé slovo ještě není zlým činem. Stejně jako od dobrého slova vede dlouhá cesta k odpovídajícímu skutku… Závidím všem, kteří jsou si v našem nepřehledném a nepokojném světě vždy a vším jisti.“ A překvalifikovávat slovní výlevy – jakkoliv odsouzeníhodné či vulgární – na trestný čin je krajně nebezpečné. Protože kdo určí onu hranici, co je a co není nenávistným projevem? V současné době pokrytectví, pardon politické korektnosti, a jak se říká generací snowflaků – tedy sněžných vloček – může být a je totiž za nenávistný projev považováno kde co. Třeba když psychicky labilního jedince hrajícího si na nebinární mitochondrii oslovím jiným pohlavím, než si vysnil, na některé z antisociálních sítí. Nebo když si dovolíte zpochybňovat koronafašistické praktiky nařizované zkorumpovanými epidemiology a Prymulology a vykonávané velkou množinou lékařského prostředí. Nebo když si dovolíte pochybovat o oficiálních verzích rusko-ukrajinské nebo izraelsko-palestinské války. Nebo když si dovolíte ptát se na nesrovnalosti ze stran výpovědí policie či ministra vnitra v rámci střelby na Filozofické fakultě UK. A to jsem vybral jen ta kontroverznější témata. Časem by vám v případě vaší nepohodlnosti režimu mohlo pro odsouzení stačit jen sundání náhubku a otevření pusy. A od lidovecké europoslankyně ony tendence vlastně ani nejsou nijak překvapivé. Ostatně církev historicky a principiálně s demokracií není úplně zajedno. Je potřeba umět alespoň v hlavě oddělovat náboženství coby duchovní směr a instituci církve jako takovou.

Fotogalerie: - Gottwald II, dnes zase Mayrau

O zábavu se postaral prezident Argentiny Milei v Davosu, který mezi ostatními státníky začal nadávat na socialisty a globalisty. Zaznamenal jste vůbec, že summit v Davosu probíhá? A co na jeho slova říkáte?

Zaznamenal jsem pouze okrajově, nic zásadního o něm nevím. Tím, že Milei nadává na socialisty a globalisty bych se nenechal mást, neb on sám je jejich nedílnou součástí. Tedy pouze standardní klamání rameny.

Přesunutí točeného piva do vyšší sazby DPH hrozí, že zničí českou pivařskou kulturu, protože si lidé dají v hospodě jen jedno nebo dvě piva, protože na víc nebudou mít peníze. Nepřijdeme tak o jednu z těch mála věcí, která ještě držela společnost tak nějak pospolu?

Ale to je přece záměrem od samého prvopočátku všech možných kroků schovávaných za to, že jsou pro naše dobro. Papaláši v Parlamentu a ti, kteří je řídí, přece nechtějí, aby se lidé potkávali někde – mimo internet – bez jejich vědomí a vyměňovali si tam poznatky, nedej bože konspirovali proti režimu.

Psali jsme: Fiala sem dotáhl Západ – pivo za 80 Kč. Po článku se to rozjelo

V Německu stále protestují farmáři, dokonce navezli hnůj před supermarkety Lidl nebo sklad Amazonu. Myslíte, že česká média pokrývají situaci u sousedů adekvátně?

Zcela bezpochyby nikoliv. Ale to je takový evergreen našich médií hlavního proudu v čele s nevyváženými, neobjektivními a závislými veřejnoprávními médii a jejich předními propagandisty, které jsme nuceni platit z našich kapes. Co se jejich světonázoru a zájmům jejich pánů z Bruselu, Washingtonu a Berlína nehodí do krámu, to jest probíráno okrajově, nebo vůbec. Jako by to nebylo. Je třeba mít stále na paměti, že média hlavního proudu podobně jako průzkumy veřejného mínění realitu nereflektují, ale snaží se vytvářet takovou, která souzní s cíli a zadáním stávajícího režimu. Ať je jakýkoliv.

V Parlamentu probíhají obstrukce kvůli korespondenční volbě. „Poslouchám schůzi Sněmovny a zase mě překvapuje, jak moc nadproporční zastoupení mají v našem zákonodárném sboru domovnice,“ okomentoval to Petr Honzejk z HN. Neměly by se proti tomu Jana Černochová nebo jiné poslankyně pětikoalice bránit?

Je fakt, že ze strany uvědomělého Bakalova propagandisty Honzejka je to značně genderově zpátečnické vyjádření. Opět se lepšolidé chytají do svých vlastních pastí. A domovnice ve Sněmovně zatím mlčí. Neb slova vyšla od koně z jejich stáje.

Psali jsme: „Němci se usmívají.“ Vyoral k Jágrovi a kádrování. Ale i k vážnějším věcem… „To mu poradil Kolář. Mladí to spíš zbaští.“ Vyoral k projevu, nad kterým kavárna zajásala Sto chutí odpálit pár pořádných rachejtlí. Na truc Rakušanovi. Ministr Vyorala nadzvedl „Fiala by neporazil ani sám sebe.“ Po nedělní nakládačce od Babiše byl Vyoral krutý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE