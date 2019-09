„Lež, že Šaroch změnil názor!“ Faltýnek vyložil, co se prý neví o Čapím hnízdě. Mluvil i o roli ČT

Jaroslav Faltýnek, druhý muž ANO a předseda poslaneckého klubu tohoto hnutí dorazil do našeho televizního studia. Faltýnek pronesl důrazná slova ke kauza kolem Čapího hnízda a žalobce Šarocha. Ten podle Faltýnka svůj právní názor nezměnil a zastavení stíhání Andreje Babiše měl v plánu už dřív, pokud policie nedodá hodnověrné důkazy.

„Po dlouhé letní pauze se schází Poslanecká sněmovna a věřím tomu, že jsme všichni odpočatí a plní optimismu. Že budeme pracovat efektivně. Je před námi nejdůležitější zákon letošního roku, respektive každého roku, to je státní rozpočet na rok 2020,” poznamenal úvodem k událostem následujících dní Faltýnek. Následně mimo jiné hovořil také o navyšování důchodů či o kumulaci funkcí politiků.

„Je otázka, jestli dvě práce lze dělat na 100 procent. Já se osobně domnívám, že ne. Já jsem třeba byl zastupitelem v Prostějově a radním. A v tom volebním období, kdy jsem se stal poslancem, tak jsem byl současně zastupitelem a neměl jsem čas tam chodit, protože jsem musel být ve Sněmovně, řešit prostě důležité věci, řídit klub. A neměl jsem na to časovou kapacitu,” poznamenal Faltýnek s tím, že každá práce by se zkrátka měla dělat na sto procent.

A co předseda poslaneckého klubu hnutí ANO míní o ústavní žalobě na prezidenta republiky, kterou schválil Senát? Na půdě Sněmovny se má projednávat koncem září. „Bude to ztráta času. Nicméně k demokracii patří, aby návrhy, které přijdou na stůl, se projednaly a diskutovalo se o nich. A k překvapení některých kolegů jsem to byl právě já, kdo na organizačním výboru Sněmovny, která dává dohromady vlastně program jednání, já navrhl zařazení tohoto bodu,” sdělil Faltýnek.

„Je to poměrně dlouhý materiál, a několikrát jsem to četl a kladl jsem si otázku, jestli předkladatelé, z nichž někteří mají dokonce právní titul, tak jsou schopni se pod takovou slátaninu a snůšku nesmyslů vůbec podepsat. Proto to nemá šanci na úspěch, ale je potřeba se o tom pobavit, a právě poukázat na to, o jakou jde slátaninu,” zmínil.

„Podle mého názoru to nemá šanci na úspěch, a i v Senátu to prošlo těsnou většinou. Mám pocit, že v Senátu pro to hlasovalo 45 ze 75 přítomných ve Sněmovně, aby ta žaloba mohla být podána, to potřebuje ústavní většinu, a to je absolutně bez šance,” dodal Faltýnek. Podle jeho slov jde zřejmě o další kampaň před prezidentskými volbami.

„Pan senátor Láska o tom hovoří jako o nutném gestu, ale ústavní žalobou za hrubé porušení ústavy zbavovat prezidenta jeho mandátu… Nechť si tedy každý udělá obrázek sám,” zmínil.

Dalším tématem rozhovoru byla kauza Čapí hnízdo. Státní zástupce Jaroslav Šaroch údajně navrhl nějaké rozhodnutí, že navrhuje zastavit trestní stíhání pana premiéra a dalších osob. „Víte, já si myslím, že já jsem jeden z mála lidí, který může nějakým způsobem objektivně tuto kauzu komentovat, protože jsem v ní sám byl dvakrát stíhán. Dvakrát mě Sněmovna vydávala. A já od začátku říkám, že celá kauza Čapí hnízdo je vlastně uměle vymyšlená kauza, která má jediný cíl, a to je poškodit pana Babiše a dostat ho ven z politiky,” dodal Faltýnek.

„A jsem o tom přesvědčen proto, protože policie mě obvinila z podílu na dotačním podvodu proto, a to je přesná citace z toho policejního obvinění, které dvakrát bylo ve Sněmovně, dvakrát jsem o něm diskutovali s poslanci na mandátovém výboru, následně mě Sněmovna vydala a mám pocit někdy v květnu loňského roku pan státní zástupce Šaroch zastavil moje trestní stíhání,” uvedl Faltýnek v celé věci, jenž je přesvědčen, že Šaroch má stále stejný názor jako ve chvíli, kdy zastavil jeho stíhání.

Celá věc mu připadá jako špatná komunikace v rámci státního zastupitelství. „Je lež a není pravda, že státní zástupce změnil názor a otočil o 180 stupňů,” řekl s tím, že státní zástupce vskutku zůstal věrný svému původnímu názoru. „Kde říká: Zastavuji Faltýnka, je to nesmysl, a u ostatních Babiš a spol., pokud doložíte důkazy ano, pokud nedoložíte, zastavím taky. A policie přece dvakrát požádala o odklad. O odklad, proto to trvalo 4 roky. No a myslím si, já to nevím, ale myslím si, že žádné důkazy nedoložili, já ten spis samozřejmě znám. Protože se týkal mě a ten je stejnej. Takže to je v podstatě o tom, že je to uměle vytvořená kauza, která má jedinej cíl, poškodit Babiše a dostat ho z politiky ven. To je všechno,” dodal Faltýnek a trvá na tom, že žádný skutek se nestal.

„Věřím tomu, že tady funguje spravedlnost a že pokud nemá státní zástupce důkazy pro konkrétní tvrzení policie, že to prostě zastaví. A argumenty, aby došlo k soudu, no, co je to za nesmysl? Mnohem větší právní váhu má rozhodnutí státního zástupce,” uzavřel Faltýnek.

V rozhovoru též osočil Českou televizi, že vykonávala nátlak na žalobce Šarocha, když ho její reportéři v minulých dnech „honili“ s kamerou. Celkově dle předsedy poslaneckého klubu ANO lze říci, že až do úniku informace o možném zastavení kauzy Čapí hnízdo byl Šaroch „miláčkem národa“. Po dotyčném úniku nastal pravý opak. A i v té souvislosti Faltýnek zmínil ČT.

Krátce došla řeč také na Faltýnkovu zálibu v malování obrazů. Poté, co před časem vystavoval své obrazy, se některá média ptala, co bude dělat s penězi za prodaná díla. Jaroslav Faltýnek nám řekl, že všechno věnoval škole v Prostějově pro postižené děti. „Vybralo se zhruba milion a půl a škola za to opravila díky těmto penězům celou fasádu. To mě motivovalo k další tvorbě a přemýšlím o druhé výstavě buď v průběhu prosince před Vánoci, nebo začátkem příštího roku. Zatím debatujeme o místě, kde to budeme pořádat. Za ten rok jsem namaloval spoustu věcí a je tam zase nějaký vývoj, věci jsou veselé, barevné a přemýšlím, že udělám další výstavu i s tím rizikem, že z toho bude mediální humbuk,“ uvedl šéf poslanců ANO.

autor: Radim Panenka