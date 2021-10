„Lopatu, krumpáč do ruky a tvořit hodnoty!“ Tomáš Vyoral se rozpálil nad klima aktivisty. Blokovat sanitku? To je moc

reklama

Týden před volbami zjistili zahraniční novináři v rámci kauzy Pandora Papers, že premiér Andrej Babiš si měl údajně v roce 2009 přes offshorové společnosti poslat cca. 400 milionů na nákup nemovitostí na Francouzské Riviéře. Jak na vás celá kauza působí?

Nijak mě nepobuřuje. Z pohledu toho, že se Andrej Babiš sám zaštiťoval třeba bojem s daňovými úniky – skrze EET a podobně, může náš slovenský, nejde o přeřeknutí, premiér vypadat pokrytecky. Na druhou stranu z pohledu byznysmena je tento krok bohužel pochopitelný a učinil ho dva roky před vstupem do politiky. Jinak snad si nikdo nemyslí, že Andrej Babiš je svatoušek, anděl strážný, který bojuje za naše lepší zítřky a do politiky šel jen s čistými úmysly. Kdyby nešlo o jeho zájmy, o zájmy jeho byznysu a firem, tak by byl blázen, kdyby se nechal na politické scéně takhle vláčet. A to on zcela jistě není.

Je načasování čistě náhodné? Může opozici zacílení na tuto kauzu před volbami pomoct?

Těžko říct. Ale samozřejmě to zavání předvolební masírkou ze strany pologramotných lepších novinářů zvoucích sebe sama za investigativní. Opozici nechci radit, ale hloupá je na to dost, aby se zase chytla nějakého toho stébla a la Čapák.

Nutno podotknout, že Babiš v té době nebyl politikem. Hraje to podle vás v celém případu roli?

Značnou. Jak jsem říkal výše. Ale hlavně na onom, byť kontroverzním, kroku nevidím zatím nic nelegálního.

Ivan Bartoš s Vítem Rakušanem jsou hlavními hvězdami nové předvolební písničky s názvem „Pirátostan“. Co na tento hudební počin opoziční koalice říkáte? Stálo to za to?

Pirátostán je děsivý název už sám o sobě. Natož v písni, která sice není úplně pitomá, ale v rámci kampaně působí dost trapně. Zejména Bartošův Rammstein hlásek a pseudolidový Rakušan, coby jinak typický lepší člověk, za bicími.

V posledních dnech se začalo opět spekulovat o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Údajně po Sněmovně kolují fámy o tom, že má vážné zdravotní problémy a veřejnost by v takto napjatém volebním čase měla vědět, jak na tom jejich prezident je. Souhlasíte?

Co říkáte na spekulace, například ze strany Džamily Stehlíkové, které prezidentu Zemanovi přisuzují nejrůznější choroby a potíže, například metabolický rozvrat v důsledku cirhózy jater? Nemám ani tolik na mysli obsah, ale spíše formu. Zároveň mě zajímá, pomohlo by podle vás od těchto spekulací, kdyby Hrad sdílel více informací stran stavu prezidenta?

Ano, Hrad by měl sdílet více informací, aby přesně předešel takovým spekulacím a vzal vítr z plachet a ostré náboje právě takovým individuím, které se přiživují na zdravotním stavu a obraze svých oponentů. Forma vyjadřování je přímo úměrná charakteru, a to, co člověk říká nebo píše o druhých, vypovídá daleko více o něm než o nich. A to platí i pro mě samozřejmě.

Německá agentura pro životní prostředí má pro obyčejné lidi doporučení – nejíst tolik masa. Každý Němec by se ideálně měl uskromnit, z řízku by se měl stát řízeček, neboli z denní konzumace cca. 160 gramů masa by se mělo ustoupit na nějakých 44 gramů. A to není všechno. Plánovači chtějí, ať se změní i vytápění v nových domech, skončí „špinavé“ elektrárny a „špinavé“ motory. Co byste plánovačům pověděl?

Rakouský kancléř Sebastian Kurz je podezřelý z korupce a zpronevěry kvůli podivnému financování volebních průzkumů ještě v době, kdy Kurz nebyl kancléřem. Akce, provedená na základě několik let starých skutečností, vzbuzuje mnoho otazníků. Jaké největší byste identifikoval vy?

Takzvané průzkumy veřejného mínění, jejichž účelem je veřejné mínění manipulovat a usměrňovat, nikoliv reflektovat, může brát vážně jenom blázen a idiot. Tím neomlouvám Kurze, ale dle mého neexistuje objektivní a nezávislý průzkum. Vždy má zadavatele, sponzora, ideologickou linku.

Velká Británie řeší krizi nedostatečného počtu řidičů a na něj navázané prázdné nádrže na benzinových pumpách, jakožto i jiné související problémy. Celou věc nyní výrazně zhoršuje také hnutí „Insulate Britain“, neboli „Zatepli Británii“. Skupině jde o to, aby vláda do roku 2025 zateplila veškeré sociální bydlení v Británii a do roku 2030 pak ostatní bydlení. Aktivisté se po vzoru Fridays for Future přilepují k vozovce a blokují provoz. Činí tak mimo jiné u vjezdů do Londýna a také na londýnském silničním okruhu, zablokovali už ale i přístav v Doveru. Jejich pondělní silniční blokáda ohrozila například i spěchající sanitku. Váš komentář?

Drtivá většina aktivistů by měla dostat do ruky lopatu, rýč nebo krumpáč a jít si trochu okusit skutečné práce, vytvořit nějaké reálné hodnoty. Alespoň já mám pocit, že z dlouhé chvíle nemají do čeho píchnout. Jsou nenaplnění a cítí se bezvýznamní – nikoliv omylem. Ať je to postižené Gréty Fridays for Future, ryšavého hitlerjugend Maxipsa Fíka Mináře Bambilion chvilek, čeští cenzorští elfi Kartouze nebo cokoliv jiného. Kdokoliv pak blokuje řidiče spěchající do práce a echt sanitku řítící se pomoci pacientovi, má být řádně vytrestán. Nějaké zateplení sociálního bydlení mi pak přijde logikou na úrovni elektromobility či absolutního odstoupeni od jádra ku prospěchu takzvaných obnovitelných zdrojů.

