„Mdlé ksichty v oblecích nestačí“. Vlivný Jurečko o své ODS

Volby jsou sice ještě relativně daleko, ale mnozí už de facto zahájili předvolební kampaň, zatímco jiní jsou přesvědčeni, že pojedou dál… Jak to vidíte?

Je logické, že když vládnete čtyři roky, že chcete pokračovat dál. Jde ale o to, jestli znovu uspějete ve volbách. Petr Fiala bude velmi pravděpodobně jeden z mála premiérů ODS, kteří dovládli do konce. V tom byla ODS vždy sebedestruktivní a povětšinou to tomu svému předsedovi pořádně opepřila. Jeden z bonmotů prezidenta Zemana hovoří o tom, že stupňování slova nepřítel je: první stupeň – nepřítel, druhý stupeň – úhlavní nepřítel, třetí stupeň – koaliční partner. Řekl bych, že ten poslední by mohl být leckdy i spolustraník. Často jako politik máte největší nepřátele právě uvnitř své vlastní strany.

Petr Fiala patří k nejméně populárním premiérům po roce 1989. Neměla ODS sebrat odvahu, a ještě před startem ostré kampaně lídra zavčasu vyměnit?

Není mnoho racionálních důvodů, aby nešel jako lídr do kampaně. Je současný premiér této země, který vede celkem stabilní vládu do poslední roku jejího volebního období. Dovládne. Otázka je, jestli to stačí. Osobně jsem asi jako spousta voličů SPOLU v roce 2021 měl mnohem větší očekávání od této vlády, jenomže ty zůstaly nenaplněné. Nemyslím si, že to našemu voliči, který je prakticky nejchytřejší a mnohokrát ho i malá drobnost donutí pochybovat, bude stačit.

V minulých parlamentních volbách propadlo kolem milionu voličských hlasů. Myslíte, že se SPOLU podaří sáhnout na některé z nich?

Upřímně, o tom silně pochybuji. Česká společnost je dnes silně rozdělena do dvou táborů a překryv mezi nimi je minimální. Tento milion hlasů patří spíše do vod, kde se pohybuje ANO, SPD nebo Motoristé sobě. Ano, vláda se snažila o sociálně smířlivou politiku, ale tu nekvitovala velká část našich voličů a nové se nám z toho milionu propadlých hlasů nepodařilo přesvědčit, ať už proto, že by nás stejně nikdy nevolili nebo protože jsme to dělali málo důrazně.

Druhá věc je tedy se obrátit na prvovoliče. Ale jsou to ti praví voliči ODS?

Politická strana, která má ambice na vítězství ve volbách do poslanecké sněmovny, by neměla pohrdat jakýmikoliv voliči, a navíc ODS tu vždycky byla pro mladé. Už od 90. let tu stranu tak formovali. Ano, možná ne tak výrazně jako Mladí sociální demokraté ČSSD nebo Mladí lidovci KDU-ČSL, což je ale dáno do velké míry stanovami naší strany. Spousta politiků ODS vyrostla z Mladých konzervativců, jako byl Martin Baxa nebo Jiří Pospíšil. Bohužel dnes mám pocit, že nám to s mladými moc nejde. Máme jen jednoho mladého poslance, kterým je Jiří Havránek. On je šikovný a třeba v oblasti stavebního zákona nebo kryptoměn toho udělal vážně moc, ale je jen jeden, což mi přijde na stranu naší velikosti strašně málo.

Nepřijde Vám, že ODS chybí nějaká osobnost, která by mladé oslovovala více než sucharský profesor v saku a jeden nepříliš výrazný poslanec ze středních Čech? Nemusí to být někdo nutně mladý. Svého času voliče do 35 let oslovil třeba prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg…

Jasně, kampaň, kdy postaršímu knížeti přimalovali punkáčské číro asi nejde zapomenout. Byl to výborný marketingový tah, ale Schwarzenberg byl především osobnost respektovaná veřejností už před jeho politickou dráhou. Takové osobnosti nám chybí. Mezi mladými je určitě spoustu pravicových voličů, ale ODS jim toho dnes moc nenabízí.

O posledních parlamentních volbách se obecně říká, že je rozhodli prvovoliči a mladí, kteří se přiklonili v klíčový moment ke SPOLU. Povede se to znovu?

Nevím, jakou strategii zvolíme, abychom tyto lidi oslovili. Myslím, že je nejvíce bude zajímat bydlení a zodpovědná revize Green dealu. Jenomže když jim to budou vykládat mdlé ksichty v oblecích neautentických padesátníků, tak našim řešením, předložíme-li nějaké, budou jen stěží věřit. Minulé volby mladé lidi přivedli nakonec k urnám youtubeři jako Kovy, vlastník jménem Karel Kovář, nebo Mikýř, vlastním jménem Martin Mikyska, což jsou slušní prodemokratičtí mladí lidé, kteří tu nechtěli další čtyři roky vládu Andreje Babiše. Doba jde dál, nechápu, proč je nezkusíme oslovit a nabídnout jim místo na kandidátce nebo aktivní zapojení do kampaně, ale headhunting osobností nám obecně poslední roky moc nejde. Vždyť ani neumíme přesvědčit Martina Kubu nebo Jana Grolicha, aby za nás kandidovali.

Mládí bylo vždy rebelské. Nemyslíte, že SPOLU tehdy mladí volili jako protest proti chaotické vládě Andreje Babiše než, že by SPOLU nějak extra fandili sami o sobě?

Samozřejmě, protestní hlasy tu vždy budou, ale to nejen mezi mladými. Několik stran si takové voliče snaží rozdělit, ať už to jsou Piráti nebo na druhé straně spektra třeba SPD, ale nikdo mě nepřesvědčí, že by nějaká větší skupina lidí volila protestně slušného akademika v saku, to by byl asi vážně takový protest po česku.

Když se ale podíváme na aktivity členů vlády, tak kdo jezdí mezi lidi? Chvíli to byl Vít Rakušan, ale i toho to nakonec omrzelo a kdo dál?

Je to šíleně málo. Lidi mají pocit, že vláda je odtržená od reality obyčejné každodennosti a někdy se obávám, že oprávněně. Spousta jejích členů nedokáže vyslechnout kritiku od vlastních spolustraníků, natož od občanů na ulici. Tehdy, jak Rakušan jezdil mezi lidi, byl dost nepopulární, ale byl to jeho největší trénink, který by si měl vyzkoušet každý vládní poslanec. Chybí jim však energie a odhodlání, ale bez toho ty volby vyhrát nejde. Jak chcete uspět, když pro vaše vítězství nemaká ma sto procent ani váš poslanecký klub?

Máte pocit, že je to v regionech lepší? Tady v Plzeňském kraji jste v opozici a vládne ANO, STAN a PRO Plzeňský kraj. Jak jste zatím spokojen s novým hejtmanem?

Myslím, že v kraji si všechno ještě sedá, volby byly relativně nedávno. Já jsem si vždy přál, aby politik reprezentoval. Jsem k Josefu Bernardovi kritický, ale musím uznat, že reprezentoval. Kamal Farhan mi přijde, když jej sleduji, že kraj reprezentuje a uvidíme, jak bude komunikovat s vládou, krajskými úředníky, ale i voliči. Myslím, že ještě toho spoustu ukáže čas.

PRO Plzeň ovládá váš bývalý spolustraník Petr Štrunc, který provozuje kromě jiného v Plzni i ubytovny. Když hovoříme o něm a jeho hnutí, nelze se nezeptat, jak je to s jeho žalobou proti vám za slova, která jste vyřkl v minulých rozhovorech?

Majitel hnutí PRO Plzeň Petr Štrunc tvrdil, že podá na moji osobu a na osobu pana Vozobuleho z TOP 09 žalobu. Ten prý dostal nějaké vyrozumění, ale já jsem zatím nic neobdržel. Nicméně se různě uvádí, že jsem „pseudopodnikatel, kterému se příliš nedaří“ a podobně. Kde najednou přišla taková zášť? Když se za sebou ohlédnu, a je mi 58 let, tak co jsem dělal, dělal jsem dobře. Před nějakou dobou jsem se začal věnovat muzeu veteránů Depo Moto Art Plzeň a podívejte, teď v lednu ho server Seznam Zprávy zařadil mezi top 12 muzeí v České republice, a to i přes vysokou konkurenci v takové společnosti, jako je Národní technické muzeum, Muzeum Tatra Kopřivnice nebo Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi, které existují desítky let. A my jsme se tam dostali za jeden rok činnosti! Takže ať si každý udělá obrázek, protože já se rozhodně nemám za co stydět.