„Musíme se postavit na odpor a bojovat.“ Šéf SOCDEM Michal Šmarda o budoucnosti strany

Pane předsedo, blíží se krajské volby. Jaká máte očekávání? V eurovolbách jste nedopadli dobře. Do jaké míry budou tyto volby pro SOCDEM důležité?

Lidé si často myslí, že krajské volby nejsou tak důležité, ale už konkrétní zkušenost z minulosti nám ukázala, že to není pravda. Například v roce 2008, když základním tématem sociální demokracie v krajských volbách byly poplatky u lékaře, tak byla sice pravda, že je kraje nemohou zrušit, ale tlak, který se vyvinul i ze strany krajských zastupitelů, vedl k tomu, že se poplatky u lékaře podařilo zrušit a zachovat bezplatné zdravotnictví. Toto je konkrétní příklad, kdy krajské volby zcela otočily celostátní politiku.

Podle mého názoru je možné i dnes, kdy Sociální demokracie mluví o platech ve veřejné sféře, kdy pečovatelky v sociálních službách dneska berou po dvaceti letech práce dvacet tisíc. Totéž kuchařky ve školních jídelnách nebo školníci. Pokud toto téma, se kterým přišla SOCDEM, razantně zazní, je zde velká šance, že dojde k pozitivní změně. Vím, že kraje coby zřizovatelé to vyřešit nemohou. Nelze vzít peníze ze silnic a přidat je kuchařkám nebo sociálním pracovníkům. Ale platí, že když kraje vyvinou silný tlak, vláda bude muset ustoupit a situaci začít řešit. Stejně jako v roce 2008.

Nepochybně nejde pouze o to, s jakými tématy do voleb jdete, ale i jací lidé je budou prosazovat či prezentovat.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22360 lidí

Kdo třeba?

Například Martin Netolický v Pardubicích, Břetislav Štefan v Brně, Jiří Běhounek na Vysočině, Jiří Štěpán v Hradci Králové, Svatopluk Němeček v Moravskoslezském kraji anebo mladý Tomáš Polanský v Českých Budějovicích. Ti všichni teď bojují o to, aby dokázali, že budou prospěšní, užiteční a dovedou změnit život občanů k lepšímu. Zároveň ale mají šanci prokázat, že jsou kompetentními politiky. Mrzí mě, že se nezapojilo ještě víc bojovníků, ale strašně moc děkuji těm, kteří se do bitvy zapojili, a myslím, že právě oni jsou budoucností strany.

Na druhou stranu mezi těmi, kteří teď do voleb za SOCDEM jdou, je i několik představitelů „staré gardy“, kteří na rozdíl od jiných ve straně zůstali. Platí, že ve chvílích, kdy je daná strana úspěšná, chce se na kandidátky dostat leckdo, zatímco teď…

Je to pravda. Ti, kteří jsem jmenoval, se podle mého názoru zapojují právě proto, že vidí problémy lidí ve svém okolí a chtějí jejich životy změnit k lepšímu. Podívejme se například na Svatopluka Němečka (bývalého ministra zdravotnictví, pozn. red.). Ten by se dnes jako velmi úspěšný ředitel nemocnice v Bohumíně nemusel zapojovat do boje, kdyby neviděl, jak strašně k horšímu se mění situace lidí kolem něho. Vyrazil do boje s peticí proti drahé vodě, která je v Moravskoslezském kraji v rukou soukromého subjektu a rabiátským způsobem se tam toto bohatství země drancuje a zároveň s tím se zhoršuje lidem životní úroveň. Proto vyráží do boje, i když by nemusel a v klidu by se mohl věnovat své dosavadní profesi. Jde o příklad člověka, který chce zabojovat za lidi. Totéž Břetislav Štefan v Brně, který skvěle starostuje v Líšni, má spoustu aktivit a úkolů. Když ale vidí, co se na jižní Moravě děje se zdravotnictvím a plíživě je tam opět připravená privatizace zdravotnických zařízení, které je třeba zabránit, jde do toho.

Fotogalerie: - Za růst mezd v sociálních službách

Když je řeč o zdravotnictví, Sociální demokracie letos v květnu iniciovala petice za bezplatné zubní plomby kvůli zákazu amalgámu od roku 2026. Nakonec to prošlo a plomby bezplatné zůstanou. Nakolik to lze podle vás připisovat úspěchu petice?

Děláte-li politiku a neuspějete ve volbách, můžete mít pocit, že ta práce neměla smysl. Jestliže upozorníte na problém, sesbíráte několik tisíc podpisů mezi lidmi a nakonec si toho problému skutečně někdo všimne, začne ho brát vážně a donutíte tak odpovědné orgány, aby podle toho jednaly, jde o něco, co vám říká, že tato práce smysl má. Ukazuje se, že má smysl se na to nevykašlat a bojovat dál. Jsou to jednotlivé úspěchy, ale pro spoustu lidí jsou velmi důležité. Tuhle petici beru jako konkrétní příklad, že podobné snahy mají svůj smysl. Má smysl postavit se na odpor a říct, že tudy cesta nevede, a angažovat se v politice.

Médii rezonovaly spekulace o vaší možné spolupráci či jednání o takové spolupráci s koalicí STAČILO! Kateřiny Konečné. Posílali jste si vzkazy přes média. Jak to celé bylo? Jste nakloněni ke spolupráci s jinými?

Předsedkyně KSČM založila takový komunisticko-národovecký blok, se kterým uspěla v evropských volbách. Mnoho lidí to inspirovalo, aby o tom mluvili a spekulovali. Pro mě osobně nepřichází v úvahu, že bychom se s tímto blokem spojovali nebo s nimi spolupracovali. Je to pro mě nepřijatelné a řekl jsem to mnohokrát. Nicméně druhou věcí je, že se nám podařilo dát dohromady partu lidí ať už od Zelených, z Budoucnosti či Levice a Idealistů. Společně dáváme dohromady petici za ochranu práv zaměstnanců. Věříme, že budeme podobně úspěšní jako v případě petice za bezplatné zubní plomby. Taková iniciativa má smysl. V případě úspěchu s peticí docílíme toho, že pět milionů lidí, pět milionů zaměstnanců bude mít chráněno svá práva. Nikdo je nebude moci bezdůvodně vyhazovat z práce, brát jim spravedlivou odměnu a budou mít respekt, pokud poctivě pracují. Za tohle stojí dát dohromady skupinu lidí, vyrazit do ulic a ukázat, že si lidé nenechají všechno líbit.