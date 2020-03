„Muslimská invaze! Obávám se, že hranice EU bude prolomena.“ Poslanec od Okamury je silně znepokojen vřavou u řeckých hranic

ROZHOVOR „Vzhledem k vydatné podpoře tureckých bezpečnostních složek se obávám, že se migrantské invazi Řecko neubrání a hranice do EU bude prolomena,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř. K postoji EU k tomuto problému je, jak sám říká, skeptický. „EU musí konečně přitvrdit, a hlavně neposílat Erdoganovi další miliardy eur,“ říká také poslanec, podle kterého „Turecko nemá v NATO co dělat“. Na závěr se také vyjádřil k opatřením ohledně koronaviru.

reklama

Už několik dní sledujeme, co se děje v souvislosti s migranty na hranicích Turecka s Řeckem. Jak se situace podle vás vyvine?

Je to jen další horká fáze muslimské invaze do Evropy. Celá operace se odehrává přímo pod taktovkou tureckého sultána Erdogana. Je to z jeho strany v podstatě vyhlášení války EU.

Hrozí Evropě další vlna migrační krize? A pokud ano, ustojíme ji, nebo pro Evropu bude horší než ta předešlá?

Vzhledem k vydatné podpoře tureckých bezpečnostních složek se obávám, že se migrantské invazi Řecko neubrání a hranice do EU bude prolomena.

Ze strany SPD a Trikolóry padla před pár dny výzva vládě, aby pomohla Řecku s ochranou hranic před migranty. Jste spokojeni s reakcí vlády? A co říkáte na postoj celé EU v tomto problému?

Anketa Poslankyně SPD Maříková srovnala migranty s cizími druhy zvířat a rostlin. Za to jí hrozí stíhání policií. Co vy na to? Ano, má být stíhaná 2% Není to šťastný výrok, ale se stíháním nesouhlasím 3% Se slovy poslankyně souhlasím, stíhání je nehoráznost 95% hlasovalo: 26540 lidí

A jakým způsobem by měla EU dále postupovat ve věci Turecka? Máme v jednání s Erdoganem přitvrdit? A je toho EU schopna?

EU musí konečně přitvrdit, a hlavně neposílat Erdoganovi další miliardy eur. Peníze a podporu je třeba nasměrovat k Asadovu režimu, aby porazil islamisty, vyhnal turecké bandity a mohl urychleně obnovit infrastrukturu v Sýrii. Dále je třeba podpořit Kaddáfího generála Haftara, který má reálnou šanci obnovit pořádek v Libyi a zastavit migrační toky přes Středozemní moře.

Mimochodem, souzníte s návrhem, který také přišel od vaší strany, aby bylo Turecko vyloučeno z NATO?

Turecko nemá v NATO co dělat. V Sýrii spolu s islamisty útočí turecká armáda na armádu suverénního státu a terorizuje místní obyvatelstvo. To je chování banditů.

Z liberálně levicových kruhů v západní Evropě se již ozývají hlasy o tom, že by Řecko mělo neprodleně uprchlíkům umožnit další cestu. Co na to říkáte?

Tito neomarxisté se dlouhodobě chovají jako pátá kolona islamistů a usilují o výměnu obyvatelstva pomocí masové migrace.

Psali jsme: Soukromníci: Karanténa není nemoc, náhradu žádejte od státu Plzeň: Město dělá řadu preventivních opatření ohledně možné nákazy koronavirem Miroslav Macek: Ministr Vojtěch se rychle zaučuje. Už umí reagovat na povely sedni, lehni a jméno Chrudim: Desatero problémů - nemocnice, jezdecké schody, rozlučková síň a další

Objevují se dokonce nepotvrzené informace, že Turecko migranty k řeckým hranicím sváží v autobusech. Může jít ze strany Turecka o cílenou provokaci a eskalaci napětí, nebo takové informaci nevěříte?

Jak už jsem řekl. Celá operace se odehrává přímo pod taktovkou tureckého sultána Erdogana a jeho vlády. Je to z jeho strany v podstatě vyhlášení války EU a snaha vytáhnout z Bruselu další miliardy eur, aby mohl dále válčit a škodit.

Turecko před pár dny oznámilo, že spustilo vojenskou ofenzivu proti silám syrského prezidenta Bašára Asada na severozápadě Sýrie. Ankara ale zároveň oznámila, že si nepřeje vojenskou konfrontaci s Ruskem, které je v Sýrii přítomno. Co podle vás tato Erdoganova akce znamená?

Erdogan nelibě nese, že Asad za pomoci Ruska poráží jeho armádu džihádistů z Islámského státu, která mu mimo jiné umožnila bohatnout na ukradené ropě ze Sýrie a Libye a rozšiřovala jeho vliv v regionu. Proto se snaží vojensky udržet alespoň oblast Idlíbu, kde se tito islamisté ukrývají. Je mu jasné, že Asad a jeho bezpečnostní složky nebudou mít s těmito zločinci slitování; a hrozí, že vyplavou na povrch i zločiny Turků.

Souvisí s ní podle vás nějak dění na turecko-řecké hranici? Podle některých jde o kouřovou clonu…

Erdogan v Sýrii prohrává, tak se snaží mstít a rozpoutat další konflikty.

Když mluvíme o migrantech, zajímal by mě váš názor na slova poslankyně SPD Karly Maříkové, která před časem na sociálních sítích přirovnala migranty k „invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie“. Co na její vyjádření říkáte a co říkáte na to, že policie žádá vydání této poslankyně k trestnímu stíhání právě za tyto výroky?

Toto nesmyslné trestní stíhání je jen dalším důkazem toho, že nám sem znovu proniká totalita, tentokrát ze Západu. Znakem každé totality je totiž především konec svobody slova, konec svobody veřejně vyjadřovat svoje názory.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud porovnáme reakce Číny a evropských zemí v souvislosti s koronavirem, podle některých pozorovatelů zejména Itálie výrazně zaostala a krizi nezvládla, hovořil o tom i premiér Babiš. Ukázala se v souvislosti s tímto novým virem jakási akce neschopnost Evropy?

Myslím, že Itálie zareagovala pozdě a dost laxně. Evropská unie je dlouhodobě neakceschopná téměř ve všech směrech, klíčové problémy, jako je migrace a bezpečnost obyvatel, adekvátně řešit vůbec nedokáže.

Psali jsme: Zeman je srab. Na Hradě chrochtali o kavárně, zasr.ných elitách a kun.ách. O hnusné EU a skvělém Putinovi. O svinské ČT, pravil Zdeněk Šarapatka Humanitární bombardování. Vzpomínáte, paní Šojdrová? Zdeněk Zbořil se s tím nemazal Ani deku nemají! Chcete tam žít? Witowská v ČT dorážela na poslance SPD kvůli sirotkům. Ale ten se nedal Zhovadilost! Ukrajinci mají za stejnou práci brát více než Češi? Poslanec Hrnčíř se opravdu naštval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.