„My na lidi neposíláme vodní děla jako předchozí vlády.“ Slovenský poslanec Lučanský natvrdo. I o smrti otce

Hodně Čechů si myslí, že Slovensko se odchýlilo od demokracie a zvolilo si se současnou vládou autoritativní režim. Co vy na to?

Každá vláda má právo si zvolit své ředitele a lidi na úřadech, se kterými plní vládní cíle. Když nyní odvoláváme nějakého ředitele, tak jsme podle „červených deníčků“ nedemokratičtí a autoritativní. Nicméně, když se to dělo za Matoviče, když si ministři předvolávali řídící pracovníky a na místě jim dávali podpisovat výpovědi, nikomu to nevadilo.

Po vraždě Kuciaka a jeho snoubenky v roce 2018 se občanská společnost zlomila, naplno se projevila nenávist. Na protestech se přiživil každý, kdo mohl, stavěly se šibenice, skandovalo se „Fico do basy“. Vžila se kultura závisti a nenávisti.

Naopak na Slovensku jsem od některých vašich voličů slyšel, že skončila "demokracie jedné pravdy". Nebyl i atentát na premiéra výsledkem ideologie "demokracie jedné pravdy"?

Naše vláda nechává lidi protestovat. Ani na ně neposíláme vodní děla jako za předchozí vlády. Představitele opozice nečekají ozbrojené složky předtím, než přijdou na protest, jako kdysi Fica, kterého zadržely se slovy, že skončí v policejním autě „po dobrém či po zlém“. Také jim nenadáváme do dezolátů a média je různě nenálepkují. Jediné, co jim často chybí, jsou racionální argumenty. Čekat, že si s opozicí sedneme za jeden stůl, je fantasmagorie. Pěkné kecy s falešným úmyslem.

Společná jednání Petra Fialy s Robertem Ficem jsou u ledu. Jak moc to může narušit bratrské vztahy obou národů?

Robert Fico nevyloučil jednání s jakoukoliv zemí, které jde hlavně o vlastního občana. Důležité jsou činy a ne slova. To, že se z pohledu některých českých médií narušily vztahy, nemusí reprezentovat skutečnost, že národy Česka a Slovenska měly a budou k sobě mít vždy blízko. Uvidíme zanedlouho po volbách v Česku.

Jak moc se může do budoucna - v eurovolbách takřka po celé Evropě mají dost velké preference národovecké a eurokritické strany - změnit tvář Evropského parlamentu a dalších rozhodujících institucí v EU?

Nejvýše postavená osoba v čele Evropské unie je předseda Evropské komise. Von der Leyenová v roce 2019 dostala 383 hlasů z celkového počtu 747. Ke zvolení je potřeba nadpoloviční počet z celkového počtu europoslanců. Ke zvolení potřebovala 374 hlasů, takže jich má v rezervě jen devět.

Dá se předpokládat, že tyto eurovolby by mohli občané, kteří čekají i něco více než jen eurofondy a Schengen, vychýlit jazýček na vahách.

Nyní bych se rád zeptal na jedno pro vás velmi bolestivé téma. Už bývalá ministryně spravedlnosti Mária Kolíková prohlásila, že kauza smrti vašeho otce se politicky zneužívá. Jakýsi politolog napsal, že Danko a SNS skrze vás zneužívá jméno Lučanský. Jak se stavíte k těmto tvrzením?

Politika je špinavá hra. Je třeba si uvědomit, jak se dostal do vlády po smrti novináře a jeho snoubenky Igor Matovič a ostatní. Následně se se změnou zákona stala speciálním prokurátorem osoba, která na přechodu pro chodce zabila člověka, která veřejně vyhlásila politický boj a to i po jejím zvolení do funkce. Pak začal mediální lynč na každého, kdo se postavil na odpor takzvaným kajícníkům. Nehrálo roli „co je pravda, ale co je na papíře“. Jde o citaci vyšetřovatele politických kauz.

Nejdříve jsem měl možnost jako asistent europoslance zevnitř zjistit, jak funguje europarlament. Následně jsem dostal možnost kandidovat za národní síly, tedy lidi, kteří vidí, jak se pomalu plíží evropský federalismus. Nevidím v osobě Andreje Danka člověka, který by někoho nějak politicky zneužíval. A jinak, než přes nějakou politickou stranu, se do politiky nedostanete. Nejvíc si je třeba dát pozor, když někdo hlásá „nezneužívejme něco pro politické body“, protože je to právě to, co by bylo v opačném gardu zneužité na maximum.

Zažil jsem to v době, kdy byl hned po otcově smrti vyvinut neskutečný tlak na to, aby bylo potlačeno jakékoliv úsilí medializace z mé strany. Nakonec to asi bylo dobře, protože nyní bude možné v klidu publikovat nevyřčené a utajené, hlavně vydírání a další špinavosti.

Do jaké míry jste přijal knihu Smrt generála Lučanského od Gustáva Murína?

Pan Murín je v první řadě spisovatel. Vycházel jen z článků na internetu, přičemž jsem ani neměl možnost se k obsahu vyjádřit před zveřejněním. Taktéž pan Murín ani nečetl stížnost na konání vyšetřovatele a prokurátora. Je část celého příběhu, která zatím nebyla na veřejnost vypuštěna, jak už víc než rok stále čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky.

Vyšetřování smrti vašeho otce skončilo konstatováním, že ve své vazební cele spáchal sebevraždu. S tím jste se nikdy nesmířil. Jaké aktuální kroky v tomto ohledu podnikáte?

Čekáme, jak rozhodne již zmíněný Ústavní soud, protože vyšetřovatel s prokurátorem konali svévolně. Hlavně, když námi navržený svědek nebyl vyslechnut, při prohlídce těla byl „dodělán“ podpis znalkyně, která nebyla přítomná a sama to i konstatovala, ale i bachaře, který na místě činu při rekonstrukci sám zpochybnil své výpovědi. Mám za to, že smrt nastala následkem neléčení při operaci oka, která byla vykonána v Ružomberku. Nejjednodušší, jak uzavřít případ, je konstatovat, že „nikdo za nic nemůže“.

Za východními hranicemi Slovenska zuří válka. Mír je sprosté slovo a v Evropě se spíše přilévá olej do ohně. Přenese se válka za hranice schengenského prostoru?

Je až neuvěřitelné, jak je slovo mír démonizované. A také je neuvěřitelné, že vůbec taková válka, ve které nebude vítěze, probíhá. Hlavně, když je jedna strana konfliktu jadernou velmocí. Tyto volby do Evropského parlamentu určitě rozseknou dějiny.

