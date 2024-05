„My se nevracíme, my se řítíme.“ Co znamená atentát na Fica. Vyoral prozradil

reklama

Na Slovensku byl spáchán atentát na premiéra Roberta Fica, dokonce dřívějším aktivistou proti násilí v politice. Co myslíte, že to značí? Vracíme se snad do 19. a začátku 20. století, kdy byly atentáty mnohem častější?

Naprosto děsivé. Bez jakéhokoliv pardonu a „ale“ odsouzeníhodné. A je jedno, zda s daným politikem souhlasím, či nikoliv. Jakkoliv očekávám spoustu věcí, z tohoto činu mě zamrazilo. Robertu Ficovi držím pěsti, ať je v pořádku fyzicky i duševně. Atentáty byly a budou. Tak jak byli a budou psychopati, spiknutí, falešné akce tajných služeb a mocných struktur. Nemyslím si, že se někam vracíme, spíše se pomalu někam řítíme. A jak se zdá v posledních letech, tak zřejmě do balastu lži, pokrytectví a nenávisti zahalené do falešného sametu pravdy a lásky.

Vládní politici okamžitě přispěchali s přáním brzkého uzdravení, ale také s rázným odmítnutím násilí v politice. Mohou mít špatné svědomí, vzhledem k tomu, jak nenávist mezi lidmi mnohokrát přiživili? Nebo je to obava o vlastní osud?

Jakkoliv opravdu nechci nikomu křivdit, tak si myslím, že u většiny jde především o povinné proklamace v rámci vlastního obrazu – tedy PR. S pojmem svědomí bych u drtivé většiny našich politruků, těch vládních zejména, vůbec nekalkuloval. Stejně tak s empatií. To jsou pro ně pojmy z vyšší dívčí.

A ještě jedna otázka na toto téma: V zahraničním tisku byl Fico prezentován jako populista a proputinovský premiér. Naznačují tím snad tamní novináři, že si atentát zasloužil?

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4090 lidí To byste se musel zeptat jich. Samozřejmě jsem takové náznaky – a nejen je – očekával, a to i u našich politruků. A když tak zůstalo jen u náznaků, třeba jako dle mého u Pávka. Kolem a kolem co se mediálního hlavního proudu týká, není rozdíl mezi zahraničním a tuzemským. Všichni drží jeden prorežimní směr, jednu nótu, jednu ideologickou levicově liberální globalistickou linku. Kupředu levá, zpátky ni krok a kdo není s námi – tedy s těmi nad námi – je proti nám. Goebbels a Rudé právo byli proti nim žabaři. Za tím si stojím.

Pavel Novotný se zřejmě nakonec s ODS rozloučí. Nebo spíše se ODS rozloučí s ním. Jeho výroky o Aničce Slováčkové byly podle všeho poslední kapka. Nicméně soudí, že bez ODS přežije a ona bez něho také. Myslíte, že se bude o Novotného ještě někdo zajímat, když už bude „jen“ starosta?

Ale on není jen starosta. On je prominentní nosáč tankující kdo ví jaký super, který bude mít, pokud bude chtít, minimálně mediální prostor vždy. Neb mediální pologramoti hlavního proudu, ať už z důvodu oné pologramotnosti spojené se senzachtivostí a liberálně levicovým progresivismem, nebo z befélu seshora, budou mít o devianty, psychopaty a pravdoláskaře Novotného poddruhu vždy zájem. Jinak co se Novotného samého týče, tak ten ne, že měl být dávno vyhozen z jakékoliv strany, kde by potenciálně parazitoval, ale v kontextu toho, za co jsou lidé perzekvováni či odsuzováni současnou totalitou, měl dávno sedět v teplákách a podávat muklům mýdlo. Se vší neúctou k tomuto protežovanému zakomplexovanému mindráčkovi.

Vypadá to, že nám skutečně schválí korespondenční volbu. Myslíte, že to skutečně povede k větší účasti voličů v zahraničí?

Jisté je především to, že to povede k většímu potenciálu ovlivnění voleb. Takže ano, k větší účasti voličů ze zahraničí to povede, ovšem otázkou je, nakolik oni voliči budou reální. Ostatně vzpomeňme na ony pověstné zcela nepokrytě a očividně zfalšované poslední americké prezidentské volby, kdy se oba kandidáti stali rekordmany, přičemž zvítězil senilní Joe, který si pletl už tehdy svou vnučku s mrtvým synem. Nedivil bych se, že si doteď Joe myslí, že vyhrál ve Sportce vstupenku do VIP domova pro seniory či duševně choré. Kdepak by byl bez speciálního sčítání, přerušování a korespondenčních hlasů? Ačkoliv ja sám jsem už léta přesvědčen o slovech klasika, že kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Nechci brát čtenářům iluze, ale řada posledních voleb, ať už výše zmíněných amerických, nebo u nás parlamentních i prezidentských, ona slova, myslím, jen potvrdila. A i k přihlédnutí k nedávnému prakticky celosvětovému koronafašismu a „současnému“ protiruskému tažení mám dojem, že veškeré politické dění včetně válek je jedno velké „domluvené“ divadlo těch za zrcadlem. Které vždycky odse*ou běžní nevinní lidé.

Rusové otevřeli další frontu na severovýchodě Ukrajiny. Podle zpráv nemají ukrajinské ozbrojené síly dostatek lidí ani zbraní, aby jejich postup zastavily. Do toho už i prezident Pavel i Jana Černochová mluví o vyjednávání. Chýlí se válka ke konci?

Dle mého skromného názoru nechýlí, neb její vleklý průběh je ku prospěchu velkých hráčů. Ať už vojensko-průmyslového komplexu, všemožných globalčiků, kteří mohou opět odsávat bohatství od těch dole k těm nahoře a k sobě a kteří mohou osekávat další zbytky svobod. Jde jen o plynulé pokračování koronafašistické totality a tunelování nyní skrze zbožšťování ukrajinské vládnoucí junty v čele se Zelenskajou Grétou v tomto konkrétním případě v rámci americké imperialistické politiky a ruské reakce související se skutečnou národní bezpečnostní. Nikoliv tou orwellovskou, kterou se často ohání kde kdo. Jinak co se týká dvou bezpečnostních rizik pro ČR představovaných celoživotním páteř postradajícím oportunistou PePou stosedmičkou a hysterickou starou panou bez šedé kůry mozkové Černochovou, tak ti budou plácat páté přes deváté tak, jak zrovna dostanou aktuálně platné notičky.

