„Na tohle nejsou připraveny ani naše policie, ani zpravodajské služby, ani armáda.“ Temné varování analytika. Afghánistán to spustil

„Nejsou schopni zajistit nepřetržitý tok náhradních dílů, ani kvalitního paliva pro prostředky, které zajišťovali spojenci. Když nemáte palivo, díly ani munici, je vám technika na nic,“ neobává se dlouhodobého zneužití vojenské techniky západu v Afghánistánu vojenský analytik Jaroslav Štefec. Ponechání vybavení napospas Tálibánu bylo podle něj logické, dostávat vše zpátky by bylo náročné a vyvolalo by to odpor tehdejších vojáků armády. K tomu ale přidává varování. Dění v Afghánistánu zřejmě podnítilo sebevědomí islámu.

Často slýcháme, jak byla rychlost, s jakou převzal Tálibán vládu nad Afghánistánem, překvapivá. Už minule jste mi řekl, že vás nepřekvapila. Proč?

Pro mě nebyla překvapivá. My se vlastně tváříme na Afghánistán, jako by to byla podobná země jako třeba Německo, Francie, Itálie. Všechny tyto země kdysi dávno prošly slučovacím procesem a vytvořilo se v nich něco jako italský, německý a český národ. Dnes už, i když rozděleny na konkrétní země, samy sebe vnímají jako Němce, Italy – určitou homogenní masu lidí, která žije na přesně vymezeném území. To v Afghánistánu není. Afghánistán je tvořen obrovským množstvím národů, národností a vytváří velmi nehomogenní skupinu lidí, jež jsou dnes sjednocováni jednou základní ideou, kterou je islám a právo šaría.

Tálibán je na tom postaven a vyznávají to i jiné skupiny, které v Afghánistánu fungují. Dokonce i ty, které vůči Tálibánu bojují. Americká armáda, respektive skupina zemí, které se snažily tohle zlomit, přivést, jak říkal prezident Joe Biden, do Afghánistánu demokracii a západní způsob života… proti tomu nebyli schopni reálně postavit jinou nabídku. Oni žijí ve svém světě, jejich svět je definovaný tímto náboženstvím a zákonem a odmítají od toho upustit. Jestliže máte pevnou ideologii, jestliže máte náboženství, které vám skutečně funguje, fungovalo přes tisíc let a vytvářelo soudržné skupiny lidí, které koexistovaly vedle sebe - protože neexistuje nic jako afghánský národ - proti tomu je velmi těžké postavit něco, co by mohlo být přitažlivější. Neměli jim co nabídnout, a proto došlo k tomu, že to lidé odmítali. Odmítli to a vojáci afghánské armády, kteří byli vybaveni a vyzbrojeni západní technikou ze západních zemí a velmi dobře placení, to sami věděli. Věděli, že prostředí kolem nich je odmítá, a také se proto velmi rychle vzdali odporu vůči okolnímu prostředí, které bylo nepřátelské, i když oni sami z něho vzešli.

Poslední dobou se objevují tvrzení, že afghánská armáda existovala z většiny jen na papíře. Tedy, že do země mířily finance na výcvik i výbavu, ale ve skutečnosti putovaly jinam…

Může na tom určitě něco být. Vojáci, kteří v té armádě bojovali nebo byli jejími příslušníky, byli oproti okolní populaci královsky placení a v té armádě byla zahrnuta i spousta lidí, kteří formálně sice byli vojáky, ale ve skutečnosti jako vojáci nefungovali. Například proslulí tlumočníci, kteří nebyli vojáci, ale prostředníci. A někdy i nepřátelští z pohledu našich vojáků. Vzpomeňme, jak konkrétní tlumočník zastřelil jednoho z českých vojáků, psovoda, aniž by mu něco udělal. Údajně byli přátelé a on ho přesto zastřelil. Ve skutečnosti tedy mohla být armáda menší, než bylo deklarováno, a především byla slabší – vybavená západní výzbrojí, západní technikou, která je nesmírně náročná a do afghánského prostředí se vůbec nehodila. Afghánci s ní měli problémy zacházet a využívat její schopnosti. Z hlediska bojovných schopností byla afghánská armáda něco jako Potěmkinova vesnice, což bylo jasné minimálně od roku 2012 – 2013. A v reálu se to ukázalo právě v momentě, kdy Spojené státy Afghánistán opustily. Důvod k odchodu byl, že si toho Američané byli vědomi. Hraní si na to, že byli překvapení rychlostí, nevěřím, protože noční odlety a rychlost odletů ukazují, že jim bylo jasné, že to bude velmi rychlé.

Tálibán nyní disponuje americkou technikou i výzbrojí, která se k nim buď dostala přeběhlictvím, nebo zůstala v zemi po Američanech.

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15477 lidí

Každopádně přeběhlíci jsou na americkou techniku vycvičení a americkou vojenskou uniformu si podle fotek Tálibové obléci umí…

To si obléci umí, ale každopádně nejsou schopni zajistit nepřetržitý tok náhradních dílů, kvalitního paliva pro prostředky, které byly zajišťovány právě ze strany spojeneckých armád, které tam působily hlavně prostřednictvím Američanů. V momentě, kdy se vám na technice opotřebují některé věci, začnou docházet náhradní díly, munice a nemáte možnost to opravit a nemáte peníze na opravu, tak zjistíte, že je vám na nic. Je velmi smutné, že tam technika zůstala, ale nemyslím, že by to byla z vojenského hlediska zase taková tragédie.

Proč Američané techniku v Afghánistánu nechali?

První důvod je ekonomický, pokud by vše dopravovali a stahovali do Spojených států amerických, jednak by to bylo nesmírně časově náročné a jednak by to podnítilo, že afghánské vojenské jednotky, o kterých jsem hovořil, by se bouřily a odmítaly by techniku vydat. Ale tato technika se velmi rychle stane obtížně použitelnou, a to i přes pasivní pomoc z Turecka a Pákistánu, kteří tuto techniku také mají a přes různé kanály ji dostávají třeba do Saúdské Arábie. Nebudou ji umět využívat, natož efektivně, aby byla hrozbou, přestože jsou na ni někteří vycvičeni.

Tálibán uzavřel Kábulské letiště, tvrdí, že kvůli bezpečnosti. Evakuační lety přesto pokračují.

Uzavření jsem očekával. Bylo to s podivem, a zároveň to ukazuje, že došlo před odletem k nějakým dohodám mezi Spojenými státy a Tálibánem a jednalo se o nich už delší dobu. Je s podivem, že Tálibán to letiště neuzavřel v momentě, kdy bylo řečeno, že všichni američtí, čeští, němečtí a britští občané už jsou pryč a teď už se budou evakuovat jen uprchlíci.

Kdyby letiště uzavřeli hned na začátku, bralo by se to jako konkrétní akt války, který běžně nastává, když dojde ke státnímu převratu. Toto byl státní převrat, občanská válka, protože tam bojovala takzvaná vládní armáda proti Tálibánu a prohrála to s podporou spojenců. Bylo až s podivem, že to letiště neuzavřeli hned. Dobyli ho, mohli ho klidně uzavřít, prostředky na to měli.

Čeká Evropu další vlna migrace po tom, co se v Afghánistánu děje?

Bude to ještě horší. V první řadě Tálibán tím, že zvítězil v Afghánistánu a vlastně evropské jednotky - takzvané křesťanské – křesťanská aliance, která tam působila, odtud utekla, tak to výrazně pozvedlo sebevědomí islámských zemí. A nebudou to jen Afghánci. Dojde k tomu, že vlna islamizace, která se zvedla, podnítila celosvětově, o tom se zatím moc nemluví, sebevědomí islámu. Bude docházet k dalším snahám o vítězství islámu v zemích, kde ještě nevládne. Dojde k válkám a tyto války a hladomory a podobně, které to bude přinášet, rozjedou další migrační vlnu. Během dvou let se skutečně rozjede intenzivní migrační vlna a samozřejmě dnes je nejlepší destinací pro migranty z celého světa Evropa. Mají tady, na co si vzpomenou a jsou lépe placeni, určitě v České republice, než důchodci.

Je na to Evropa připravená? Respektive Evropská unie?

Absolutně ne. Vidím tu nepřipravenost v České republice, kde je to zoufalé. Česká republika na to není připravena vůbec. Bude to něco podobného jako s pandemií. Problém je v tom, že tady jsme mohli alespoň šít roušky a připadat si, že proti tomu něco děláme. Ale na tohle nejsme připravení vůbec. Ani policie, ani zpravodajské služby, ani armáda. Chybí jim základní prostředky, našemu státu chybí vůle se tomu postavit a základní prostředky, jak to udělat, a to se táhne napříč celou Evropskou unií. Napříč. Navíc tady máme velmi silnou imigrantskou pátou kolonu. V České republice je už přes 70 tisíc lidí z muslimských zemí. Když si to vezmete, tak tady máme téměř 800 tisíc imigrantů, kteří u nás legálně či nelegálně žijí, někteří pracují či nepracují, takže tady máme téměř desetinu migrantů.

Mělo by to jít napříč Evropou a je třeba jasně říci, že už tady migranty nechceme, nemáme na legální migraci kapacitu a ilegální migraci budeme tvrdě potírat. To jsou jediné cesty – tvrdě se začít stavět na úrovni jednotlivých zemí Evropské unie a samozřejmě v rámci celé Evropské unie. Pokud tohle Evropská unie nedokáže říci, jako nedokázala vůbec řešit pandemii, kdy se jen vezla, tak jsme jako Evropa skutečně ve velmi obtížné situaci a dopadne to tady špatně.

