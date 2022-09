„Najednou vám má vláda utírat zadek? Nacibolševici z pódia.“ Ostrý ODSák ke stropům. Lítalo to

Vládní opatření jsou dostatečná, nikdo nezůstane bez plynu a elektřiny, chválí kroky Fialovy vlády člen ODS, právník a IT expert Ondřej Šimíček. Další demonstrace má za bezpředmětné. „Za covidu všichni dnešní odpůrci vlády řvali: ‚Covidoví fašisti, nestarejte se o nás, my víme, jak se o sebe postarat,‘ no a dneska ti stejní lidé chtějí, aby jim vláda snad utírala zadek. Jak se píše v evangeliu podle Matouše, 23 kapitole: ‚Farizejové, pokrytci!‘ Tak tohle přesně jsou ti, co roztleskávají lidi k nenávisti proti České republice a demokracii,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Ondřeji, vláda zastropovala cenu energií. Je to dost? Má Miroslav Kalousek pravdu, že kdo teď bude demonstrovat, demonstruje už jen pro „proruskou orientaci“?

V podstatě ano. Musíme si uvědomit, že v době, kdy Putin vede energetickou válku proti civilizovanému světu, zcela dobrá řešení neexistují. Vládní opatření je smysluplné, iracionální strachy těch, kteří jsou aspoň trochu schopní a ochotní vnímat realitu, můžou skončit. Nikdo nebude bez plynu a elektřiny. Máme strop, máme robustní sociální systém, pro každého existuje řešení. V kombinaci s tím evropským jsme na zimu připraveni.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14924 lidí

Každopádně, ono zastropování znamená přelití peněz obchodníkům coby kompenzace. Pavel Blažek mluvil o odvážnějším scénáři: Tlaku na výrobce a obchodníky, aby prostě za víc neprodávali. Dokonce mluvil o tom, že má právní nástroj, jak se bránit před minoritáři ČEZu. Neztratila nakonec vláda odvahu?

Každý takový krok znamená, že na tom někdo bude lépe a někdo hůře. Scénářů, které celou situaci řeší, je několik. Vláda zvolila ten, který je co nejjednodušší, nejrychlejší a jak uvádím výše, reálně pomůže drtivé většině lidí. Nemyslím si, že vláda ztratila odvahu, spíš našla kompromis. Každá mince má dvě strany, a kromě efektu pro domácnosti a firmy musí myslet také na rozpočet a případné škody, které tento model způsobí. Znovu opakuji, že ani jedno z řešení, které představovali nacibolševičtí mluvčí na Václaváku a která donekonečna na obskurních videích tlačí gazpromoví „experti“ není možné. Ti lidé buď spadli z Marsu, nebo aktivně úmyslně a zločinecky působí proti zájmům České republiky a bezpečnosti jejich občanů. Žádné hajlování s Gazpromem, žádné „konce ředění národa“ a jiné odporné kydy lobotomiků kolem Majerové, Rajchla a kolaboranta Vrábela, nic z toho nepřinese lepší život ani pro jednoho účastníka demonstrací.

Mimochodem, na Slovensku se stropuje touto technikou cena 62 euro/MWh. Sama Evropská komise navrhuje zastropování „neplynové“ energie na ještě nižší úrovni. Nemají kritici vlády tak trochu pravdu?

V podstatě se budu opakovat. Neexistuje univerzální řešení, které by bylo dobré. Každá země je na tom jinak. Pořád mluvíme o tom, co může či nemůže udělat vláda. Ale tam není zakopaný pes. To, co dnes nazýváme energetickou krizí, je soubor různých faktorů a vlivů, které ji způsobily. Můžeme donekonečna nadávat na chybná rozhodnutí v minulosti, ale zásadní je skutečnost, že v současné době může za nervozitu trhů s energiemi téměř výhradně zločinecká politika masového vraha Putina. Čas levných energií skončil a není to vina ani Fialy, ani Babiše, dokonce ani Okamury nebo Evropské komise. Je potřeba s tím začít pracovat a každý jeden z nás může energetickou náročnost svého života snižovat. Za covidu všichni dnešní odpůrci vlády řvali: „Covidoví fašisti, nestarejte se o nás, my víme, jak se o sebe postarat,“ no a dneska ti stejní lidé chtějí, aby jim vláda snad utírala zadek. Jak se píše v evangeliu podle Matouše, 23 kapitole: „Farizejové, pokrytci!“ Tak tohle přesně jsou ti, co roztleskávají lidi k nenávisti proti České republice a demokracii.

Fotogalerie: - Babiš před soudem

Vláda chápala poslední demonstraci na Václaváku tak, že lidé jsou „vystrašení“. Nebylo to spíš tak, že byli spíš naštvaní za to, že musí nést následky politiky, se kterou nesouhlasí? Ať už jde o vztahy s Ruskem nebo rozdílu mezi výrobní a prodejní cenou energií. 49 % občanů dle průzkumu Kantaru pro ČT chce jednání s Ruskem stran dodávek plynu. A přece jen, i po zastropování bude elektřina dvakrát tolik drahá jako loni. Není naděje, že už „bude klid“, přece jen marná?

Energie budou drahé už nadlouho. Minimálně na několik příštích let. Spousta lidí vystrašených byla. Na Václaváku přátelé potkali člověka, který tam byl kvůli energiím, a přitom sám chtěl, aby se do války vložilo NATO a Rusáky vypráskalo za Ural. Nebyli tam jen proruští pomatenci. Průzkumy veřejného mýlení, jak je nazývám, nevypovídají vůbec o ničem. Říkám ale otevřeně: Kdo chce vyjednávat s teroristickou zemí o dodávkách energií, je zločinec a vlastizrádce. Naše země má se stepními bandity svoji zkušenost. Respektuji jiné názory na daně, sociální systém, mnohé kulturní války (kde patřím ke konzervativnějšímu křídlu) atd., ale nikdy nesmějí dobří lidé připustit, aby pod vlivem vymývání mozků kremelskou propagandou ovlivňovala pátá kolona zahraniční směřování naší země. Příznivci Ruska jsou v dnešní době úplně na stejné úrovni, jako kolaboranti s nacistickým Německem za II. w. w. Pamatujme na Rwandu. Hutové–Tutsiové. Kdybychom brali demokracii podle „průzkumů“, tak většina země – Hutové – si přála vyvraždit Tutsie. Je to absolutně demokratické. Ale nepatří to do civilizovaného světa. Demokracie bez práva a svobody nefunguje. Přečetl jsem si pečlivě diskusi pod mým posledním rozhovorem a mohu říct, že kognitivní disonance těch lidí je neuvěřitelná. Neberu jim jiné názory, ale oni mi nadávají za pravdu, za konkrétní fakta, která nemají jak vyvrátit. Je to velmi zábavné a moc rád to čtu. Člověk si pak uvědomí, že vzdělávání v naší zemi opravdu pokulhává.

Fotogalerie: - Manifestace PRO

Ukrajinská protiofenziva u Charkova úspěšně postupuje. A příznivci Ukrajiny začínají snít o tom, co „provést“ s Ruskem po konci války. Jaké jsou v tom směru vaše sny?

Nevím, jestli to mohu nazvat sny. Sen by byl, kdyby Ruská teroristická federace nenapadla bezdůvodně suverénní zemi. To se ovšem stalo a světové společenství se s tím musí vyrovnat. Ti, co omlouvají zločinecké řádění stepních banditů, vymýšlejí pomatené nesmysly o ohrožení Ruska ze strany NATO a podobně, připomínají ty, kteří vidí znásilnění dítěte a místo eliminace násilníka mu dělají servis. Jsem přesvědčen, že Putin, stejně jako většina kremlobotů u nás, jsou zděšení, jak ta „úžasná neporazitelná ruská armáda“ je vlastně zkorumpovanou sebrankou barbarů, která se mentálně ani technologicky neposunula od poloviny minulého století. Ukrajina bojuje za svoji zemi a zvítězí. Z mého pohledu musí Rus vyklidit poslední centimetr ukrajinského území, zaplatit válečné reparace a rozhodně být vyloučen z Rady bezpečnosti OSN. Přestaňme si hrát na to, že je to velmoc či vlivný stát. Je to Burkina Faso, ležící na ropě a plynu, která chrastí atomovkama (omlouvám se tímto přirovnáním všem čtenářům z Burkina Faso). Ekonomicky ani vojensky nepatří už ani mezi prvních 30 nejdůležitějších světových hráčů. Nemá v radě bezpečnosti co dělat. A samozřejmě vydat Putina do Haagu. To jsou moje minima, která jsou samozřejmě nereálná. Putin poletí z okna dříve, než opustí poslední ruský barbar ukrajinské území. O tom jsem přesvědčen.

Psali jsme: Už nejde smazat: Den před Václavákem i dříve. Fiala a Síkela. Obíhá Českem Turistický spolek Lipenska: Vítkův hrádek bude mít od října nové sociální zařízení pro návštěvníky „Omlouvám se rodině pana Babiše.“ To zaznělo u soudu Stát pomůže 8 tisícům firem, oznámil Síkela. Dá 30 miliard

Jsme svědky procesu s Andrejem Babišem. Jaký výsledek kauzy Čapí hnízdo si přejete? Odradilo by dle vás nepravomocné odsouzení Babiše od kandidatury na prezidenta? A odradil by podobný verdikt voliče ANO od podpory opozičního hnutí?

Napsal jsem k tomu článek pro info.cz, kde jsem razantně odsoudil nechutné divadlo Milionu chvilek před budovou soudu. Taky jsem za to schytal od spousty lidí s právním bezvědomím. Nemám v tomto procesu žádná přání vyjma jednoho: Aby byl řádný a zákonný. To je totiž jediné, na čem by nám mělo záležet. Neznáme spis, neznáme výpovědi svědků. Důležité je, že od chvíle, kdy Babiš není premiér a je tak ochromená i část holdingových milicí uvnitř Policie ČR, to nemá ve svých rukou. Už nemůže manipulovat, už nemůže úkolovat Schillerovou, aby na MF zdržovala součinnost s OČTŘ (viz reklamní větev Čapího hnízda, která se vrátila do hry). Babiš má evidentně strach, je hysterický, podrážděný. Sype se mu to. Přes hnojomety od jeho holdingových maňásků na všech sítích jsou preference v době největší krize od roku 1989 v podstatě v mezích statistické chyby. Což je mimochodem odpovědí na směšné průzkumy, odkud brát plyn.

Do voleb chybí něco přes týden. Vy se účastníte kampaně. Jak lidé reagují? Na co se ptají? Jaký máte pocit?

Jsem homo politicus. Kampaň je bezvadná, miluju kontakt s voliči. Občas nám vynadají, nebo mi řeknou, že jsem kokot. Nic na tom není. Ale opravdu drtivá většina přichází s úsměvem, prohodí pár slov, popřejí hodně štěstí anebo se rovnou ptají, co já konkrétně mohu udělat proto, aby se jim v naší městské části žilo lépe. Komunální volby mají mnohá specifika, třeba jmenovité křížkování kandidátů. Proto, až na Prahu a možná částečně Brno a Ostravu, nemají celostátní preference a skutečnosti takový vliv, jako v jiných volbách. Těším se na poslední týden kampaně, je to náročné, moc toho nenaspím, ale je to pro každého politika ten nejzábavnější čas.



Psali jsme: Hejtman Kuba: Jihočeši získali celkem 44 cenných kovů a obsadili sedmé místo Dušek (STAN): Dagmar Havlová a Praha 5 plánuje na Barrandově novou katedrálu pro skejťáky Nadace ČEZ: Děti v Hojné Vodě na Novohradsku mají nové Oranžové hřiště Kuba: Zastropovat na koruně? Kde na to vzít? Komu to nestačí, je zde síť dávek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.