„Nejhorší vláda od revoluce! Okrádá občany o peníze i svobodu.“ Koudelka už se neudržel

„Pokud bude šéfovat vládě někdo, pro koho je pochvala v cizině důležitější než cena, za kterou naši lidé kupují plyn a elektřinu, nic se nezmění,“ je přesvědčený Zdeněk Koudelka, respektovaný brněnský právník a člen Trikolory, který opakovaně porážel stát v případě nelegálních proticovidových opatření. „Vláda okrádá naše občany o jejich úspory a trpí, že je na cenách energie okrádají překupníci. Fialova vláda se zapojila i do okrádání občanů o jejich právo číst si, co chtějí, pokoutným pokusem zavést cenzuru. Je to nejhorší vláda po roce 1989,“ nebere si servítky Koudelka.

S nástupem kabinetu Petra Fialy bylo spojeno velké očekávání. Vláda se dokonce rozrostla o několik ministrů, mimo jiné i ministra pro legislativu. Byl to podle vás jako respektovaného právníka správný krok, který povede ke zkvalitnění právního systému?

Vládní návrhy zákonů vznikají na ministerstvech. Určující pro kvalitní legislativní návrh je tedy ministerstvo a může jej zásadně ovlivnit rezortní ministr, který stojí v jeho čele. Ministři bez ministerstva (bez portfeje), kam patří i tzv. ministr pro legislativu, žádné ministerstvo neřídí. Jsou to ministři druhé kategorie. Proto nic zásadně neovlivní.

Premiér Fiala se často brání tím, že řízení státu převzali ve velmi nelehké době spojené jak s dozvuky covidu, tak válkou na Ukrajině, a proto má jeho vláda jen málo prostoru věnovat se prosazování předvolebních slibů. Máte stejný názor, nebo byste od vlády po půl roce očekával něco jiného?

Spořivým lidem likviduje jejich životní úspory inflace, která je způsobena především drahými energiemi. Vláda by měla zajistit levnější plyn a ropu přímými nákupy od dodavatelů, jak to udělal perfektně maďarský premiér Viktor Orbán. Místo toho nakupujeme plyn z Německa několikanásobně dráž, než je do Německa dodáván Ruskem. A elektrickou energii, kterou sami levně vyrobíme, necháme z našich atomových elektráren převážně vlastněných státem prodávat do Německa, kde ji pak několikanásobně předraženou znovu nakoupíme. Vláda by měla okamžitě zrušit spotřební daň na benzín, naftu a plyn, což by bylo výrazně protiinflační opatření. Vláda okrádá naše občany o jejich úspory a trpí, že je na cenách energie okrádají překupníci. Fialova vláda se zapojila i do okrádání občanů o jejich právo číst si, co chtějí, pokoutným pokusem zavést cenzuru. Je to nejhorší vláda po roce 1989.

Patříte k těm právníkům, kteří byli v minulosti velmi aktivní v boji proti vládním opatřením souvisejících s bojem proti covid-19. Opakovaně jste byl se svými žalobami úspěšný. Poučila se podle vás současná vláda z chyb vlády předchozí?

Fialova vláda se nepoučila. To dokazuje, že Nejvyšší správní soud zrušil mimořádné opatření ministra zdravotnictví Válka, kterým zakazoval vstup neočkovaných do restaurací a hotelů. Nyní covid vyvanul. Ovšem stále platíme za covidové vakcíny, které lidé nechtějí a budeme je muset vyhodit. I to je okrádání občanů ve prospěch prodejců a výrobců covidových vakcín. Polská vláda již dodávky covidových vakcín vnucované Bruselem odmítla. Rozumná vláda by je Bruselu hodila na hlavu taky.

Řada lidí s menšími či většími obavami vzhlíží k podzimu a možnému návratu pandemie covid-19. Vláda si proto na začátku roku prosadila prodloužení účinnosti pandemického zákona až do listopadu. Byl to podle vás správný krok?

Vláda tento zákona prosadila povýšeně bez ohledu na zavedené zákonodárné procedury v Poslanecké sněmovně. K ničemu jej nyní nepotřebuje a v listopadu ztratí účinnost. Je to zbytečný zákon a příklad mocenské zvůle vládní věrchušky.

Když ještě zůstanu u covidu, poučili jsme se podle vás za dva roky trvající pandemie? Jsme na zvládání obdobných krizových situací v budoucnosti lépe připraveni?

Mezi vládní covidovou politikou Babiše a Fialy rozdíl nevidím s výjimkou toho, že Fialova vláda zrušila povinné očkování pro policisty, vojáky a hasiče. Ovšem jinak to byla přehlídka hloupých celoplošných opatření, které ruinovaly ekonomiku, zadělaly na inflaci a umožnily nekřesťanské zisky výrobcům vakcín, testů a roušek. Občané se stali obětí lobbistického tlaku na zbohatnutí několika málo osob za cenu zchudnutí značeného počtu lidí.

Přestože dnešní vládní politici kritizovali předchozí kabinet za nadužívání nouzového stavu, v této praxi pokračuji, v současné době kvůli zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Co si tom myslíte?

Je to příklad toho, že mezi Fialovou a Babišovou vládou není rozdíl v praktické politice. Zbytečně nadužívají nouzový stav. Copak nejsou schopni vládnout normálním způsobem, jako vlády předchozí?

Neměla by se pravidla krizového řízení v naší zemi přece jen zásadním způsobem přizpůsobit problémům dnešní doby?

Za vším je člověk. Pokud bude šéfovat vládě někdo, pro koho je pochvala v cizině důležitější než cena, za kterou naši lidé kupují plyn a elektřinu, nic se nezmění. Nepotřebuje nové zákony. Potřebujeme mít velké premiéry, jako byli ve své době Václav Klaus či Miloš Zeman a kterým je nyní v Maďarsku Viktor Orbán. Ovšem máme, co jsme si zvolili.

