„Nejsme žádní hajzlíci!“ Komentátorka stírá křičící umělkyni z Letné: Je to herečka, víc za tím nehledejme

ROZHOVOR Protesty proti Babišovi? Člověk je okolím nucen přidat se na jednu nebo na druhou stranu, protože pokud to neudělá, obě strany ho automaticky označí za přívržence té druhé, myslí si komentátorka Karolina Stonjeková, která se věnuje i proslovům, které na Letné zazněly. „Zajímavé, že pan Svěrák necítil zápach hniloby v době, kdy pánové Šlachta s Ištvanem svrhávali demokraticky zvolenou vládu kvůli kabelkám paní Nagyové, což pak bezprostředně vedlo právě k nástupu Andreje Babiše,“ říká Stonjeková k vystoupení známého českého dramatika a scénáristy. Podle komentátorky také demonstranti příliš nepromysleli, jaké následky by Babišova demise a předčasné volby přinesly pro některé opoziční strany.

Na Letné proběhla obří demonstrace. Organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali se svým okolím, vysvětlovali své názory a získávali další lidi pro svou věc. Myslíte, že půjde skutečně o vzedmutí podpory pro jasný cíl – odchod Andreje Babiše? Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl vás pro tento cíl „získávat“, co byste mu řekla?

Že dělá zbytečnou práci. Já do fanklubu pana premiéra rozhodně nepatřím, takže by to bylo zbytečné plýtvání energií. Vyzývat někoho, aby diskutoval se svým okolím, je v pořádku, jen mi jaksi nejde na rozum, že by si organizátoři nevšimli, že tahle diskuse tu už přece drahnou dobu probíhá. A jejím jediným výsledkem není to, že by Andrej Babiš už balil kufry, ale že se prohlubují příkopy ve společnosti. Ani jedna ze stran ve skutečnosti neposlouchá, co říká ta druhá. Je to dialog mezi hluchými, který ukončí až další parlamentní volby. No,… A nebo ho taky naopak prodlouží.

Ale nejhorší na tom je, že člověk je vlastně okolím nucen přidat se na jednu nebo na druhou stranu, protože pokud to neudělá, obě strany ho automaticky označí za přívržence té druhé. Přitom tady není žádná pozitivní varianta, ke které se přiklonit, protože Babiš je za osmnáct a hlavní tváře demonstrací za dvacet bez dvou.

Šlo o demonstraci, která by skutečně byla pro všechny odpůrce Andreje Babiše, nehledě na jejich politickou orientaci?

Zjednodušeně řečeno, šlo o demonstraci kdekoho proti kdečemu. Proti Babišovi, proti Zemanovi, proti Číně, proti Rusku, pro klima, pro EU, pro nepolitickou politiku a krajní levice tam dokonce demonstrovala i za znárodňování kapitálu, což už je vysloveně úlet. Takže zkrátka každý si tam mohl najít to své. Zajímavé na tom ale je, že nikdo nedemonstroval proti tomu, co celý stávající problém způsobilo: Tedy proti nesmyslnému socialistickému systému dotací, proti celé bruselské přerozdělovací mašinerii, která vlastně není nic jiného než institucionalizovaná korupce. Ostatně – jak by se proti tomu mohlo demonstrovat, když řada účinkujících divadelníků je na dotacích do jisté míry sama závislá…

Jak se vám líbily projevy organizátorů?

V téhle souvislosti jsem si vzpomněla na takovou humornou veršovanou verzi pohádky o Smolíčkovi, která končí slovy: „A jak potrestat Smolíčka Pacholíčka? Opíše projevy Grebeníčka.“ Dlužno podotknout, že kdyby měl Smolíček opisovat projevy letenských aktérů, zvláště některých, byl by to trest zhruba stejně krutý, jako s tím Grebeníčkem. Tím si myslím, že jsem na vaši otázku, jak se mi projevy líbily, dostatečně odpověděla.

„Aby někdo veřejně ponižoval paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé. A to jsem na světě 64 let,“ nechal se slyšet Babiš. Domníváte se, že protestující Marii Benešovou ponižují? Nebo jde ze strany premiéra o přehnanou reakci?

Já bych v tomto případě asi nebyla tak útlocitná jako pan premiér. Paní Benešová je politik s letitou zkušeností a politik s negativní reakcí veřejnosti zkrátka musí počítat. Navíc musela dopředu velmi dobře vědět, do čeho jde, když vládní angažmá v Babišově kabinetu přijímala. Už tehdy muselo být Marii Benešové jasné, že bude pod palbou, a pokud ministerské křeslo i přesto přijala, jistě tak činila s vědomím, že bude takovou situaci schopná ustát.

Bohumil Kartous z organizace EDUin se na pódiu opřel do prezidenta Miloše Zemana, zejména kvůli jeho náklonnosti vůči Číně. Šlo i o demonstraci vůči Miloši Zemanovi?

Jak už jsem řekla na začátku, šlo o demonstraci proti všemu a všem, co se nelíbí, a tak „logicky“ muselo dojít i na Čínu, potažmo Rusko. Možná by měl pan Kartous jít udílet lekce o vztahu k Číně spíše do Elysejského paláce k panu Macronovi nebo do Spojených států, jejichž je Čína významným věřitelem. Zkrátka celý vyspělý svět, na který se jinak demonstranti tak rádi odvolávají, má k Číně velmi pragmatický vztah, v němž dominují faktory ekonomické a ne emocionální, jen pan Kartous a spol. to stále jaksi nepochopili.

„Chceme zůstat nadstranickým občanským hnutím, politikům jsme dali prostor jen jednou. Teď jsme chtěli občanskou oslavu,“ uvedl o protestu na Letné Mikuláš Minář z Milionu chvilek. Je pravdou, že politici na pódiu tentokrát nemluvili. Povedlo se organizátorům dodržet záměr nadstranického a občanského hnutí?

Organizátorům se hlavně podařilo to, co se povedlo už v minulé prezidentské volbě – tedy totálně upozadit etablované politické strany, které už nejsou hybatelem politických událostí, ale jen jejich pozorovateli. Přece hlavní tváří odporu proti politikovi Babišovi má být politik! Politik Fiala nebo někdo jiný, ale zkrátka politik. Ne vysokoškolský student, ne herec nebo samozvaný internetový cenzor! Má to být politik! Politici se ale namísto aktivního konání jen vezou na této vlně a čekají, co z toho získají, co pozitivního jim to přinese. Ve skutečnosti ovšem nezískají nic, protože jen znovu upozadí klasickou politiku před nepolitickou politikou, kterou se v posledních letech nechávají stále častěji vytlačovat. Ano, některým lidem se takový stav určitě líbí. Já k nim ovšem ani v nejmenším nepatřím.

Projevili se i umělci. Herečka Sandra Pogodová křičela do mikrofonu: „My nejsme žádní votlemení hajzlíci, my jsme občani této země!“ Považujete takové „mobilizační“ projevy za šťastné?

Paní Pogodová by si předně měla uvědomit, že „občani této země“ jsou zrovna tak i voliči a podporovatelé pana premiéra. Občané této země jsou zrovna tak i voliči komunistů nebo třeba SPD. Zkrátka všichni jsme občané této země a všichni jsme si formálně rovni, byť máme často velmi, velmi rozdílné názory na politiku i chod společnosti. Ale používat to jako argument mi moc smyslu nedává. Berme to tak, že paní Pogodová je herečka a herce mohou velká jeviště svádět k velkým prohlášením. Víc bych za tím nehledala.

„Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese,“ citoval Zdeněk Svěrák písničku z pohádky Lotrando a Zubejda, ke které napsal scénář. Podle něj lidé cítí zápach státní hniloby, o čemž svědčí i hojná účast na demonstraci. Ztotožňujete se s pohledem Zdeňka Svěráka?

Zajímavé, že pan Svěrák necítil zápach hniloby v době, kdy pánové Šlachta s Ištvanem svrhávali demokraticky zvolenou vládu kvůli kabelkám paní Nagyové, což pak bezprostředně vedlo právě k nástupu Andreje Babiše. Že pan Svěrák cítí hnilobu dnes, a ještě to umí doprovodit i pěknou veršovánkou, je děsně bezva. Horší ovšem je, že tu hnilobu nebyl schopen rozeznat už tehdy.

Svěrák ale také projevil obavu, aby demonstrující ve svém snažení v budoucnu nepolevili. Domníváte se, že protesty spíše vyšumí do ztracena?

Já moc nerozumím přání pana Svěráka, aby protesty nepolevily… I když nepoleví, co se stane? Vezměme v úvahu ideální růžový letenský scénář: Babiš se děsně polekal a podal demisi. Teď vynechme, že prezident někoho znovu pověří sestavením vlády a že to znovu bude pan Babiš. Vynechme všechny věci okolo a představme si, že padne vláda a budou předčasné volby. Jak ty volby dopadnou? No dopadnou tak, že vyhraje znovu Babiš. A to s velkým náskokem. Kromě toho skončí volby fiaskem pro TOP 09 nebo STAN, tedy pro strany, k nimž má pan Svěrák nejblíže. Uvědomují si tohle demonstranti, uvědomuje si tohle pan Svěrák?

Mimochodem přesně proto stále říkám a zopakuji to teď znovu, že Babiše je třeba porazit politicky. Ne na ulici, ale politicky!

Ve středu se má ve Sněmovně vyhlašovat vládě nedůvěra. Jde vzhledem k poměru sil spíše o gesto, nebo je možné, že se několik poslanců vládní koalice překvapivě rozhodne vládu shodit?

Klíč má v rukou sociální demokracie. Vlastně žádná jiná strana v historii neudělala pro Andreje Babiše tolik, jako právě ČSSD. Začalo to před mnoha lety Stanislavem Grossem, věrnou Babišovou politickou spojkou, pak pokračovalo Bohuslavem Sobotkou, který nechal ANO vyrůst a na stříbrném podnose mu naservírovat většinu svého elektorátu. No a dnes to zdárně pokračuje panem Hamáčkem, který si je moc dobře vědom, že riskovat tuhle vládu znamená riskovat jasný politický konec. Je možné, že se někde najde nějaký odvážlivec, který bude hlasovat proti „své“ vládě, aby si na tom udělal jméno. Ale že vláda nedůvěru ustojí, považuju za naprosto jisté.

