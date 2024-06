„Několik set tisíc nábojů ztracená území zpět nevybojuje.“ Stín na Fialovu chloubu. Od zkušeného

Erik Prince je jedním z těch, kdo o invazi na Ukrajinu věděl s předstihem. „Moje zdroje z bezpečnostní komunity mi už v prosinci roku 2021 daly vědět, že Rusové zaútočí. Že to nebylo jenom jako,“ uvedl v interview s Tuckerem Carlsonem.

Tehdy také napsal, jak se dalo válce zabránit, například pokud by se Ukrajině dala vysloužilá americká letecká výzbroj, která měla zrezivět na poušti. A pak finanční podpora. A zároveň by Biden řekl, že Ukrajina nebude v NATO. Ale ve Washingtonu buď válku chtěli, nebo věřili, že jejich powerpointové prezentace Rusy odradí. Podotkl, že Rusům rozumí, protože kdyby Čína a Rusko chtěly přijmout Mexiko do aliance, USA by to také vadilo.

„Ta válka neměla ani začít, měli udělat dohodu, zmrazit linie po šesti měsících, ale Bidenova vláda věřila, že všechny ty americké zbraně zachrání situaci. Ale nezachránily a situace je ošklivá,“ řekl také.

„Střela Javelin, kterou daňovým poplatníkům Raytheon prodává za 200 000 dolarů za jednu, s odpalovacím zařízením za 300 000 dolarů, se dá použít jen na první střelu při přepadení. Když trefíte tank, tak ten bude horký, hoří a další střely se budou na toto horko navádět. Takže Ukrajinci místo 200 000dolarové rakety od Američanů začnou používat svoji za 29 000 dolarů a funguje stejně dobře,“ popsal.

Proto jsme Eriku Princeovi poslali otázky ohledně české muniční iniciativy, na které ParlamentnímListům.cz odpověděl.

Jste muž, který bude vědět, kdo má co, aby se tak řeklo. Velký povyk je kolem české muniční iniciativy, která by měla Ukrajině dodat 180 000 dělostřeleckých granátů a dalších 300 000 je prý v jednání. Původně to mělo být 800 000. Realisticky, komu se takové zásoby válí na skladě a byl by ochoten se jich zbavit? Řekové, Saúdové?

Zásoby přebytečné munice, které zůstávaly ležet ladem, již byly z velké části spotřebovány.

Jak pravděpodobné je, že se jedná o zemi, která hraje na obě strany? A jaké možnosti má Rusko takovou dodávku zastavit?

Ruské bezpečnostní služby velmi aktivně vyvíjejí tlak na zprostředkující země, aby se vzdaly spolupráce. A následky vyvozují způsobem, po kterém Evropané blednou hrůzou.

Změnilo by 180 000 nebo i 300 000 dělostřeleckých nábojů něco pro Ukrajinu?

Několik set tisíc nábojů ztracená území zpět nevybojuje. Nanejvýš by pomohly zabránit totálnímu zničení.