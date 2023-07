„Někomu přeskočí. Vezme to vážně.“ Rajchl odhalil pravé důvody soudu s Etzlerem

Předseda strany PRO a advokát zastupuje Jordanku Jiráskovou v jejím soudním sporu s novinářem Tomášem Etzlerem, který ji na sociálních sítích nazýval „prokremelskou svoločí“ a jinak naznačoval, že slouží Rusku. Tento spor je podle něho zásadní, protože vymezí hranice. „Kolaborant“ je podle něho už za hranou. „To je člověk, který spolupracuje s cizí mocí proti zájmům vlastního státu. Pokud někoho takto nazvete, musíte mít důkazy,“ uvádí. A varuje před podobnými výlevy, jaké předvedl Etzler: „Je jen otázkou času, než někomu lidově řečeno přeskočí, vezme to vážně a zaútočí.“ Komentoval ale také současnou politiku vládu, summit NATO a případné plány do eurovoleb.

reklama

Influencerka Jordanka Jirásková podala žalobu na bývalého novináře Tomáše Etzlera, který ji nazval kolaborantkou a prokremelskou svoločí. Vy ji právně zastupujete. Přečetla jsem si v médiích, že „dost kulháte“ a nechápe vás ani soudkyně. Jak to vlastně máte s kariérou advokáta?

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 19613 lidí

Naopak soud, o kterém hovoříte, je zásadní. Musí nastavit hranice, co je možné, a co ne. Můžeme na sociálních sítích nesouhlasit, můžeme napsat, že je někdo hlupák nebo se nám jeho názory zdají odporné – ale ne to, že je kolaborant. Slovo kolaborant není hodnotící kritérium, má jasnou definici. To je člověk, který spolupracuje s cizí mocí proti zájmům vlastního státu. Pokud někoho takto nazvete, musíte mít důkazy. Pokud je nemáte, v danou chvíli opravdu podněcujete nenávist a spoustu negativních reakcí a nějakou formu násilí. Je jen otázkou času, než někomu lidově řečeno přeskočí, vezme to vážně a zaútočí.

Vůči mé klientce byla řada výhrůžek, včetně výhrůžek naprosto nechutného charakteru vůči jejím dětem. Pokud soud neposkytne ochranu proti naprosto neodůvodněným obviněním, pak jsme v zemi, kdy už si můžeme říkat cokoli? A pak vše propukne v nějaké násilí? To je věc, které bych chtěl zabránit.

Protiargumentem je, že právě vy jste ten, kdo násilí rozdmýchává, ne? Tak, jak jste náhradu újmy spočítal?

Nemajetková újma není náhrada klasické škody. U nemajetkové újmy se odhaduje odškodnění, které odpovídá tomu, jaká újma právě nemajetkového charakteru byla danému člověku způsobena.

Požadavek 20 tisíc jsme formulovali s klientkou vědomě velmi nízko. Nejde nám primárně o peníze, které by nota bene byly věnovány na charitativní účely. Jde především o omluvu a o to, aby soud skutečně vymezil hranice, kdy je to diskuse, a kdy konkrétní obvinění. Když o někom budu říkat bez důkazů, že je to pedofil nebo kolaborant, tak je to něco za hranou všech normálních skutečností. Stejně tak si myslím, že je to snad za hranou křivého obvinění. Zvažuji další kroky.

Co se týká výtek vůči mé osobě. V životě jsem žádné násilí nepodněcoval. To je absolutní nesmysl. Kdokoli to tvrdí, lže.

Fotogalerie: - Pitný režim a úsporný balíček

Můžeme se dostat postupně k dalším výtkám vůči vám v závěru rozhovoru. Ale pojďme zvednout jiné téma. Někteří sledovali se zájmem vaše aktuální vysílání na sociální síti. Zajímal jste se o to, že si snad kupujeme o stíhačku víc a Izrael nakupuje za polovinu. Část letadel budou vyrábět Izraelci sami? I kdyby tohle byla pravda, koho to ještě překvapí?

(smích) Já neříkám, že by tohle mělo někoho překvapit. Já říkám, že bychom s tím měli něco dělat. Skutečnost je tristní! Vidíme, jakým způsobem je rozebírán český státní rozpočet. Je otázka, jestli naši politici takto pracují s našimi společnými prostředky hloupě – nebo se záměrem. Nevím, jestli byste si řekla, pokud by vám každý den někdo z peněženky sebral dva tisíce korun, že vás to ani nepřekvapuje. Měli bychom si říct, že plundrování českých veřejných financí a našich společných prostředků, které všichni do pokladny dáváme, musí skončit.

Dotkl jste se ve svém vysílání na sociální síti i v souvislosti s nákupy ČR naší špatné hospodářské bilance a kritizoval jste současně s tím fungování nadnárodních korporací. Budete se chtít podílet na zastavení vývozu zisků z České republiky? Máme ho snad největší na světě...

Samozřejmě. To je věc, která je dlouhodobě největším problémem ČR. Je potřeba, aby se nadnárodní korporace, které skutečně tady vydělávají obrovské peníze, začaly podílet na nákladech tohoto státu. V současné době odcházejí stovky miliard z této země každý rok. Peníze, které vyprodukují naši občané – a jsme jeden z mála států, jenž proti tomu vůbec nic nedělá a dividendy nedaní. Způsobů je celá řada a k nějakému už musíme sáhnout, jinak nám budou dál odtékat obrovské peníze. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme na tom tak špatně.

Myslím si, že musíme brát peníze do příjmové kapitoly státního rozpočtu už nikoli z kapes obyčejných lidí, ale právě ze zisků a z příjmů korporací. To je základ.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návštěva ukrajinského prezidenta Zelenského nebyla k ničemu, jak jste tvrdil při svém vysílání. Má příslib dalších dodávek zbraní a náš hlas. V klidu jste konstatoval, že „jsme mu nastavili všechno“, to jsou vaše slova z vysílání na sociální síti. A teď, vy podezíráte profesora Petra Fialu, politologa, v podstatě vědce, že „už nastavil všechno“?

(smích) Já si myslím, že nejhorší je, když vládu vede vědec, a ne manažer a člověk, který to umí. Návštěva Volodymyra Zelenského nebyla k ničemu nám. Jemu samozřejmě ano. Odvezl si příslib dalších peněz, vrtulníků, simulátorů a příslib našeho hlasu pro vstup do NATO, i když se Německo a USA jasně vyjádřily ve smyslu, že v nejbližší době vstup Ukrajiny do NATO nebude možný. Já dokonce tvrdím, že by neměla být přijata Ukrajina do NATO, protože to bude jen zvyšovat napětí mezi NATO a Ruskem, což si nikdo normální nemůže přát.

Pan Zelenskyj dostal i aerotaxi a cestoval našim vládním letadlem po Evropě. Absurdní a unikátní. Ještě jsem v životě nezažil, že by jakýkoli politik jakéhokoli státu byl transportován vládním letadlem nějakého státu a cestoval by s ním po celé Evropě.

Psali jsme: Sundejte vlajku EU! Okamura žádal Pekarovou. Místo toho mu ji strčili pod nos a už je řev Fiala (SPD): Někdo ty důchody musí platit Zelenskyj nespokojen, chce pro Ukrajinu respekt. Ale s NATO to asi bude jinak Okamura (SPD): Státní rozpočet je postaven na nereálných příjmech a výdajích

Psali o vás, že „cílíte na byznysmeny a vidláky“. Že chcete být český Trump nebo Orbán. Na „vidláky“ ještě asi nikdo necílil, to je fakt, ale v případě Trumpa nebo Orbána to není nic nového. Proč chcete utéct do Bruselu? Teď směruji k vaší avizované kandidatuře do europarlamentu. Neměli bychom si nejdřív uklidit doma?

Také jsem říkal, že je otázkou, jestli osobně budu kandidovat. Určitě včas oznámím. Jednoznačně a jasně říkám, že mojí prioritou jsou volby v roce 2025. Věřím, že vytvoříme takový tlak na vládu, že padne dřív.

Co se týká evropských voleb, vydám k tomu samostatné prohlášení na tiskové konferenci, kde budeme oznamovat kandidátku. Cíl je Česká republika a musíme si udělat pořádek doma. Rozhodně nikam neutíkám, to je špatná interpretace.

Zkuste si na chvíli představit, že jste opravdu poslancem Evropského parlamentu. Česká republika přijala nejvíce uprchlíků v Evropě, kteří utíkají před válkou. Jsou zaměstnaní, odvádějí sociální a zdravotní pojištění. Moc se to o nás snad ani neví. Lze od vás očekávat, že v Evropském parlamentu zviditelníte český postoj vůči Ukrajině?

Naše strana bude jednoznačně hájit principy, které hájíme už teď. Budeme jasně prosazovat české národní zájmy a to, aby pomoc byla adresná, aby se týkala lidí, kteří na Ukrajině trpí. Nebudeme podporovat ty, kteří si sem jezdí pro dávky drahými západními vozy. To je věc, kdy se jedná o dotační turistiku.

Celý náš postoj je zřetelný. Chceme deeskalovat napětí a nechceme dospět k tomu, že by byla Česká republika jakkoli zneužívána v rámci hloupě nastavených dotací. Některé peníze nejdou potřebným, ale lidem, kteří si na tom založili vlastní byznys.

Vrátím se k výhradám vůči vaší osobě. Další argument je, že nemáte na to, být český Trump nebo Orbán. Že prostě neumíte hrát se „světovými kartami“. Co vy na to?

To se teprve uvidí. Orbán a Trump také nějak začínali. Myslím si, že pro Českou republiku by bylo dobré, kdyby se mi to povedlo.

Opakující výtka je, že jste jen inspirováni Sládkem, republikány anebo Okamurou. Že působíte jako „podomní prodejce hrnců“. Prodáváte „politické hrnce"?

Ne, vůbec ne. Absolutní nesmysl. Tohle říkají oponenti, kteří nemají žádné věcné argumenty. Když někdo nemá věcné argumenty, sahá ke hloupým nálepkám. Za prvé, se Sládkem nemáme nic společného. Směšná záležitost.

Co se týká Tomia Okamury a SPD: Strana PRO se nebojí řešení, která nejsou populistická a jsou založená na naprosto jasné strategii. Vždycky nabízíme řešení. Kdykoli někdo bude na jakémkoli mém mítinku a setkání s voliči, uslyší řešení. Jsme stranou, která chce oslovovat všechny lidi, kteří chtějí řešit současnou situaci racionálně, kteří mají na prvním místě zájmy České republiky; nikoli zájmy Evropské unie nebo nadnárodních korporací.

Z mého pohledu se situace čím dál víc zhoršuje. Vidíme migrační pakty, smlouvu DCA, zavazování České republiky na mnoho a mnoho let dopředu, které bude znamenat zásadní problém pro naši budoucnost. Vidíme, že máme takové snížení reálné mzdy jako nikdo v celé Evropské unii.

Je nezbytné pracovat na tom, aby tato vláda ČR co nejdříve skončila, protože pokud se to nepodaří, hrozí propad nejen na bázi ekonomické, ale i z hlediska budoucího vývoje naší suverenity, svobody a svrchovanosti.

Pevně věřím, že lidé si tohle uvědomí a že situaci zastaví, protože do roku 2025 nemáme čas čekat.

Psali jsme: Pusto prázdno v trezorech. Banky nechtějí dopadnout jako Rusové Havlíček (ANO): Premiér Fiala ještě v říjnu minulého roku říkal, že žádné daně se nezvednou Babiš oprášil staré téma. „70 000 migrantů!“ Pak šel po Fialovi s Rakušanem Úředníci v EU budou mít méně práce. Svobodní nabídli jiný pohled na unijní rozpočet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama