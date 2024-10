„Nevěřila jsem svým vlastním očím. Vždyť to odkývali.“ Konečná se pustila do Fialy kvůli motorům

„Ty kecy kolem automobilového průmyslu se už nedaly poslouchat! Ti, kteří jej dovedli k úpadku, tak naráz ho chtějí zachraňovat,“ napsala jste na svůj fb. Můžete to prosím i pro naše čtenáře trochu rozebrat?

V Evropském parlamentu se opět řešily otázky týkající se automobilového průmyslu. Čím dál víc se totiž ukazuje, že sázka pouze na elektromobilitu evropské automobilky sráží k zemi. A ti, kteří chtěli ještě více elektriky, kteří chtěli ještě dřívější termíny na ukončení výroby spalovacích motorů, tak ti naráz couvají a mluví o tom, že by europarlament měl do Green Dealu promítnout reálné možnosti a racionálnost. No, tak to jim tleskám, že po několika letech prozřeli. Bohužel za ta léta už byly napáchány nevratné škody.

Nevěřila jsem svým vlastním očím, když jsem si přečetla, že česká vláda hledá cestu, jak překazit zákaz spalovacích motorů v roce 2035. Vždyť to byla právě Fialova – tehdy ještě – pětidemolice, která ten zákaz Bruselu a Ursule odkývala. To se už opravdu ti lidé zbláznili, nebo jen dělají z občanů blbce?

Jen chvíli poté, co jste gratulovala Janě Maláčové ke zvolení předsedkyní SocDem, začalo se ze všech možných stran spekulovat o možné spolupráci mezi SOCDEM a KSČM, potažmo se STAČILO!. Takže, mohla by toto být cesta ke spojení levice? Mluvila jste na toto téma už s Janou Maláčovou?

S Janou Maláčovou jsem od jejího zvolení ještě nemluvila. Předpokládám – a ona se tak sama vyjádřila – že teď bude mít pár týdnů dost starostí s konsolidací své strany.

Právě kvůli tomu, kam se prý chystá směřovat sociální demokracie, odešel po letech ze strany bývalý ministr Petříček. A je jedním z iniciátorů manifestu Progresivní Česko, jehož cílem je prý vytvořit alternativní blok pro ty, kteří si nepřejí pokračování současné koalice, ale nechtějí ani, aby vládla současná parlamentní opozice. Jak se vám takový manifest jeví?

Petříček a jeho politika byla a je jedním z důsledků, jak pošramocenou pověst levice v naší zemi má. Ne nadarmo o něm mnozí členové – tehdy ještě ČSSD – v kuloárech mluvili jako o členovi TOP 09 u „socanů“. Ale jinak jim přeji, ať takový blok založí. Jestli dostatečně nepochopili, že politiku těch, kteří stojí u zrodu Progresivního Česka, občané několikrát odmítli, tak ať si klidně po X nebo pražských kavárnách debatují a sní svůj sen, že se jednou vrátí do nějaké funkce.

Nějakou dobu jsme spolu nemluvili, a tak se vrátím ještě k tomu, co se odehrálo mezi premiérem Fialou a ministrem Bartošem. Co na to říkáte a co říkáte na to, co se dál děje kolem Pirátů?

Velmi mne baví to, jak během pár desítek hodin Piráti otočili výhybku a jedou kritiku toho, čemu 3 roky sloužili, pro co 3 roky zvedali ruce. Je vidět, jakou mají – nebo spíše nemají – páteř. Kdyby premiér nesebral fleka kolosálně neschopnému Bartošovi, tak samozřejmě ve vládě Petra Fialy sedí spokojeně dál a bez řečí si chrochtají u svých korýtek.

„Propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou (v Evropě) do ruky,“ napsal na sociální síť režisér Jan Hřebejk v souvislosti s oslavou narozenin Miloše Zemana na Hluboké, kde byl mezi hosty například slovenský premiér Fico, maďarský premiér Orbán, polský prezident Duda, Andrej Babiš, ale také třeba vy. Jan Hřebejk své vyjádření následně smazal, ale i tak… Co byste panu režisérovi vzkázala?

Pan Hřebejk je zřejmě esence hodnot pravdy a lásky. Zakladatel těchto hodnot mimochodem také neměl problém s bombardováním. Jinak je tento tweet tak ubohý jako autor sám.

Jen mě překvapuje ten dvojí metr přístupu orgánů činných v trestním řízení. To, že si někdo vezme nějakou nášivku nebo tričko, tak je velký problém a spustí to úřední mašinérii, ale to, že tady někdo vyzývá k bombardování je v pořádku? Ať si vaši laskaví čtenáři sami vyhodnotí, co je „společensky škodlivější“.

Velkou diskusi vyvolaly informace, že Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší „finanční náhrady“ pro partnerku nebo partnera hlavy státu. Mluví se o částce přes 90 tisíc. A mluví se i o hrazení sociálního a zdravotního pojištění. Bylo by toto všechno na místě? Překvapila vás ta velká vlna odporu, kterou tato informace vyvolala?

V první řadě bych chtěla říct, že je to výsměch všem, které tato vláda a její prezident na Hradě obrali. Důchodce, pracující, hendikepovaní. Ušetřeni byli jen energobaroni, banky, zbrojaři a nadnárodní korporace.

Za druhé – první dáma placená státem samozřejmě je. Bere výsluhy. A chtěla bych paní první dámu vyzvat, ať zveřejní, v jaké výši. Myslím, že mnohý senior by si svůj důchod s první dámou rád vyměnil.

Za třetí – nikdy v historii nebyla funkce manželky prezidenta státem placena. Myslím, že jestliže v minulosti první dámy byly schopny vystačit z platu a náhrad prezidenta, které mimochodem v současnosti činí více než 600 tisíc korun měsíčně a od nového roku by mělo k této částce přibýt dalších 40 tisíc za každý měsíc, mohla by to zvládnout i první dáma současná.