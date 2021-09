„Nikdo nemá právo ptát se na očkování či test!“ Zkušený český lékař: Špinavá hra. Stydím se za kolegy

Bez hrubého selhání formálních lékařských elit – domácích i mezinárodních – by se žádná Covidgate nikdy nekonala. „Politické a byznysové elity by si musely najít jinou záminku pro tak obří manipulaci lidí,“ tvrdí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Vít Mareček, praktický a pohotovostní lékař. „Nikdo nemá právo ani zjišťovat, zda je člověk proti nemoci covid-19 očkovaný. Toto je ona klíčová informace pro všechny občany, kteří ještě nerezignovali! Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař, viz institut lékařského tajemství,“ uvádí.

Na startu podzimu je epidemická situace ohledně covidu-19 u nás mnohem lepší, než tomu bylo loni touto dobou, lidí s koronavirem je na nemocničních lůžkách zhruba třetina loňského počtu. Dá se vyloučit v situaci, kdy má v tuzemsku dokončenou vakcinaci téměř 5,9 milionu lidí a další mohou mít ochranu získanou proděláním onemocnění, opakování loňského tragického podzimu a zimy? Vděčíme za relativně poklidné období právě a jenom vakcinaci?

Když jsem byl před více než 34 lety medikem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, tak nás naši staří učitelé mimo jiné učili, že bez epidemie není pandemie. A taky striktně dbali na to, že každá nemoc musí mít příznaky – subjektivní a objektivní – a že diagnózu stanovuje, po pečlivém vyšetření, klinický lékař. A jak jsem před více než rokem, v srpnu 2020, napsal v Příloze číslo 3 svých Covid Gate Theses, tak pouze jenom zopakuji, že ani v září 2021 v žádné zemi světa nikdo nečelil žádné skutečné epidemii té nové nemoci covid-19, v některých zemích byl nanejvýš zvýšený výskyt pozitivně testovaných osob různými laboratorními testy na ten nově se objevivší RNA virus, nazvaný SARS-CoV-2. To je, prosím, realita, kterou dlouhodobě učím své zahraniční studenty – jak mediky, tak mladé doktory v tréninku. A u zkoušek to musí bezpečně znát. Stejně jako management pacientů s akutními respiračními onemocněními včetně pomocných laboratorních a zobrazovacích metod a taky následné léčby.

A jak jsem rovněž publikoval již v srpnu 2020 v Příloze číslo 4 svých Covid Gate Theses, tak tato nová infekce, která může některé pacienty skutečně vážně poškodit na zdraví, nebo je dokonce i usmrtit, dosud nemá takové závažné parametry, aby vůči ní byla jakákoliv vakcína vůbec jen vyvíjena, natož vyráběna, distribuována, či dokonce v tak masivním měřítku do nic netušících lidí bezskrupulózně aplikována. Jako starý a zkušený lékař se hluboce stydím za své kolegy, zejména tady u nás doma, kteří tvoří ony formální české lékařské elity. Buď zarytě mlčí. Nebo trapně mlží. Někteří i nepokrytě lžou. Jaká marnost. Bez obřího selhání těchto formálních českých lékařských elit by totiž žádná „pandemie strachu a šílenství“ nemohla již 18 měsíců probíhat a politické a byznysové elity za pomoci aktivistických Přírodovědců a všehoschopných presstitutů by nemohly naši medicínu takovým zrůdným způsobem ohýbat za účelem ukojení svých sobeckých zájmů.

Jak vysvětlíte to, čím si česká společnost prošla během loňského podzimu a zimy?

Za to ten Covídek skutečně nemůže. Vždyť on ani ve skutečnosti neví, že prý proti němu již tak dlouho bojujeme. Ty existenční trable českého zdravotnictví nezpůsobil žádný virus ani žádný jiný patogen, nýbrž právě a pouze nekompetentní lidé ve vedení českého státu ruku v ruce s dlouhodobě neschopnými organizátory českého zdravotnictví. Tato společenská zdravotnická tragédie se tady připravovala posledních cca 20–25 roků, kdy byly postupně erodovány a bořeny základy péče o zdraví lidu, kdy byla doslova rozbombardována dříve funkční soustava strukturovaných nemocnic s poliklinikami a ambulancemi, kdy byl tak nějak furiantsky rozvrácen dříve funkční systém postgraduálního vzdělávání lékařů, jakož i dalšího zdravotnického personálu. A aby toho nebylo dosti, tak současná vláda a Ministerstvo zdravotnictví ten zmar ve veřejném zdravotnictví v roce 2020 „pojistily“ tím, že rozdělily již tak nedostatečné kapacity veřejného zdravotnictví na dvě části – covidovou a necovidovou. A následně flek na hru daly tím, že všem našich chirurgům prakticky zakázaly operovat plánované operace nejméně po dobu 9 měsíců. Tož takové „morové rány“ by nezvládl ani zdravotnický systém mnohem bohatšího a vyspělejšího státu, než je naše Česko. A jako perličku uvádím, že ačkoliv jsme čelili ataku nové neznámé nemoci, tak prakticky žádní patologové žádné covidí mrtvoly nepitvali. Jaká marnost. A jako lékař se hluboce stydím za své kolegy, kteří dosud byli pokládáni za ty formální české lékařské elity, a kteří se na to „bezuzdné řádění“ politiků, byznysmenů a presstitutů jenom „dívali“. Jaká marnost.

Takže „vakcinaci“ proti té nové nemoci skutečně za nic nevděčíme. Jsme pouze nedobrovolnými svědky obrovské manipulace, vůči které jsou ale lidé téměř bezmocní. A, bohužel, ani Zdravé forum ani Žlutý špendlík, jakož i další iniciativy občanů s tímto obludným experimentem na lidech nejen naší země nic nezmůžou. Tak je dáno a tak bude.

Když vakcinace k nynějšímu relativně poklidnému období nepřispěla, prozradil byste, jaký je váš postoj k očkování?

Jako lékař nemohu z merita věci vystupovat proti metodě očkování. Vždyť tato úžasná léčebná metoda v minulém století zachránila stovky milionů životů na celém světě. Je ale důležitým úkolem a povinností nás klinických lékařů individuálně zvažovat kterého pacienta, jakou očkovací látkou, kdy a proč očkovat. Rozhodovat může pouze ten, kdo za pacienta nese skutečnost odpovědnost – morální i právní.

Od praktických lékařů přibývá poznatků, že nemocní, kteří odmítali očkování, se dožadují speciální léčby monoklonálními protilátkami Bamlanivimab nebo Regn-cov2, která je ovšem na stejném principu jako vakcinace. Zatímco za vakcínu společností Pfizer/BioNTech se ovšem platí kolem 500 korun, monoklonální protilátkové léky Bamlanivimab nakoupilo Česko za 20 tisíc a Regn-cov2 za 65 tisíc korun za dávku. Není tohle ukázkou toho, že odpor proti očkování je póza ve chvíli, kdy si dotyčný myslí, že jeho to nemůže potkat, ale když mu jde o život, tak mu monoklonální protilátky v podobě infuze jako lék najednou nevadí, ale společnost vyjde léčba takového odpírače mnohonásobně dráž než jeho očkování?

Pokud máte na mysli praktické lékaře z vyspělých okolních zemí, tak s vámi i souhlasím. Není mi ale dosud známo, že by se v mé rodné zemi nějak zvlášť moji kolegové o tuto léčbu monoklonálními protilátkami aktivně zajímali a svým registrovaným pojištěncům aktivně nabízeli. Jasně, vždycky se najdou nějaké světlé výjimky. A proč si to myslím? Protože v takovémto případě by nemohli v tak masivním měřítku již na jaře 2020 před svými trpícími pacienty doslova zabouchnout dveře svých ordinací a „léčit“ je „distančně“. Mnohým praktikům v Česku se navíc takováto humpolácká „medicína“ zalíbila a i nadále se svým pacientům řádně nevěnují. Jaká marnost.

Léčba nemoci covid-19, a to v jejím nejčasnějším klinickém stadiu, monoklonálními protilátkami je jistě dneska možná a dostupná i pacientům v mé rodné zemi. Jenom upozorňuji, že se stále ještě jedná o léčbu experimentální se všemi důsledky z toho vyplývajícími – pro pacienta i pro lékaře. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že u indikovaných pacientů tato experimentální léčba docela dobře zabírá.

Ve své otázce jste rovněž uvedl pro mě pozoruhodné tvrzení, že monoklonální protilátky jsou připraveny na stejném základě jako vakcíny. Výborný postřeh! Tady upřesním, že jde o tzv. mRNA vakcíny, které sami jejich tvůrci označují za tzv. „genové“ vakcíny. No, toto je skutečně vážný problém pro nás klinické lékaře. Po desetiletí jsme se učili definici vakcín, která byla diametrálně odlišná od definice léků. A najednou se nám to tak nějak promíchalo. Jako když pejsek s kočičkou vařili ten dort. Jasně že nikoliv nám zkušeným klinickým lékařům, my v tom i v té patálii covidí máme stále ještě jasno. Avšak ti četní covidisté, vakcionáři, taky teoretičtí lékaři, laboratorní lékaři a laboratorní přírodovědci včetně všelijakých těch preventivních lékařů, tož těm se to skutečně v těch jejich hlavičkách notně popletlo. Vysvětlení je přitom prosté. Experimentální látky, které jsou v současnosti vydávány za prý „schválené“ řádné vakcíny proti té nové nemoci, jsou ve skutečnosti experimentálními léky. A proto tyto falešné „vakcíny“ neplní a ani nemohou plnit svou základní funkci, tj. ochranu jedince před nákazou – infekcí, nýbrž jenom, a to ne vždy, před těžším průběhem nemoci covid-19 či před úmrtím na tuto novou nemoc. I v tomto lze tedy nepochybně spatřovat ono trestuhodné selhání nejen českých formálních lékařských elit. A naprosto vědomé a zrůdné poškozování obyvatel tolika zemí nejen našeho Západu, ale i Východu, na kterém se různou měrou podílí tamní politici, byznysmeni a média.

Znovu důrazně opakuji, a naléhavě varuji, že očkuje se zásadně proti skutečně smrtelným chorobám, a to ověřenými vakcínami, nikoliv experimentálními roztoky, které jsou pouze a právě jenom prozatímně schváleny EMA (na tzv. bezpečnostní výjimku – conditional marketing authorisation) a které dosud nemají řádně ukončenou III. fázi klinického hodnocení. Což mimo jiné v praxi znamená, že někteří očkovaní jedinci dostávají místo vakcíny jenom placebo. A vadí to snad tady někomu? Očkuje se zásadně ze zdravotních, nikoliv cestovatelských či jiných vypočítavých důvodů. A rovněž se očkuje ve zdravotnickém zařízení, nikoliv v nákupním centru či na nádraží.

Jste nemilosrdným kritikem stavu, ve kterém po většinu posledního roku a půl žijeme. Z různých vašich vyjádření jsem nabyl dojmu, že se žádná omezení a opatření proti šíření koronaviru přijímat neměla. Jak byste si tedy fungování české společnosti v průběhu epidemie představoval?

Ano, je tomu téměř tak, jak pravíte. Inu nelze zapřít vynikající výchovu v naší rodině a taky nelze ignorovat vliv mých drahých učitelů. Již jsem o tom hovořil výše. Jen si dovolím ještě podotknout, že jsem nikdy, opakuji nikdy, nezpochybňoval existenci nového viru a nové nemoci, jak se občas můžu někde o sobě dočíst či doslechnout. Jsem jeden z mála českých lékařů, který se začal tímto vážným problémem zabývat již 31. prosince 2019, jsa v tu dobu odpovědným starším konzultantem a profesorem v jedné velké emirátní nemocnici na Středním východě, kdy odpovědní čínští kolegové alarmovali docela laxní úředníky Světové zdravotnické organizace, a ta vydala právě na silvestra 2019 ono celosvětové varování, že čelíme možným závažným problémům s celosvětovým dopadem. Nikdy jsem nevystupoval proti indikovanému užívání osobních ochranných prostředků, tedy i těch různých roušek, respirátorů či dýchacích masek – vždyť s nimi žiji přes 40 roků. Rovněž jsem nikdy nevystupoval proti poznatkům moderní klinické epidemiologie, kterou tady již od jara 2020 prosazoval pouze jeden jediný odpovědný český epidemiolog – a tím byl pan profesor Jiří Beran. Nebylo mu však nasloucháno. Byl a jest naprosto skandálním způsobem umlčován. Nikdy jsem ve svém dlouhém profesionálním životě nevystupoval proti metodě očkování. Avšak nikdy bych žádnému svému pacientovi nepodal experimentální roztok, kterým ve skutečnosti jsou zatím všechny dosud na tzv. bezpečnostní výjimku Evropskou lékovou agenturou schválené „vakcíny“ proti té nové nemoci.

K tomu, jak tedy měla fungovat česká společnost v průběhu epidemie, mi nic nepovíte?

Pokud tato nová infekční nemoc i v naší zemi dosud neměla a ani nemá parametry skutečné epidemie, snad jen někde a někdy zvýšený výskyt případů, a to nikoliv nemoci, ale pouze pozitivně testovaných osob, tak jistě chápete, že vám nemohu na tuto otázku odpovědět.

Znovu a znovu je třeba našim lidem připomínat, že bez hrubého selhání formálních lékařských elit – domácích i mezinárodních – by se žádná Covidgate nikdy nekonala. Politické a byznysové elity by si musely najít jinou záminku pro tak obří manipulaci lidí. Následně by vlády tolika zemí Západu, ale i Východu, nemohly na jaře 2020 přijmout taková drakonická opatření, onen lockdown, která ve svém důsledku zničila lidem jejich dosavadní životy a národům a zemím jejich národní hospodářství, školství, zdravotnictví a kulturu v mnoha místech světa.

Často se mluví o diskriminaci neočkovaných a dělení obyvatel do dvou kategorií: očkovaný – neočkovaný. Nemá ale toto své opodstatnění při organizaci návštěv velkých sportovních a kulturních akcí, kdy se na malém prostoru shromáždí tisíce lidí, a pokud by většina byla neočkovaná, mohla by se epidemie znovu nekontrolovaně rozjet?

Nikdy v životě by mě nenapadlo, ani před těmi 32 roky, když jsem i já tak nadšeně cinkal těmi klíči, že obnovení demokratického a svobodného prostředí v mé rodné zemi bude trvat tak krátce. Experiment skončil. Svobodo, adieu! Jsme nedobrovolnými svědky umírajícího času, jsme na nevratné cestě od demokracie k nějaké soft formě autoritářského státu, jsme svědky zániku naší civilizace Západu. Nevnímám to jako nějakou dějinnou tragédii či katastrofu. Civilizace vznikají, rozvíjejí se, trvají – a pak po staletích či tisíciletích zanikají. To jsou ty dlouhé cykly. Jenom je mi tak nějak líto, že moje děti a moji vnuci již nezakusí ten slastný pocit svobody, který jsem před lety mohl zažít já, když jsem poprvé navštívil ty snad ještě svobodné a demokratické britské ostrovy. Tak toto je mi skutečně líto.

Jinak co se týče české společnosti, tak naše obyvatelstvo je již nepochybně rozděleno na dva nesmiřitelné tábory, na privilegované občany – a na ty druhé neprivilegované. A na vině zdaleka nejsou jenom politici. Ta nesvoboda a strach je stále v nás, občanech. Konkrétně se ptáte na očkování proti té nové nemoci. Pokud jsem cosi závažného nepřehlédl, tak i v tuto chvíli, kdy vedeme spolu tento rozhovor, je očkování podle zákona v naší zemi v kolonce „dobrovolné“. Co to prakticky znamená?

Očkovaný nesmí být zvýhodněný. Neočkovaný nesmí být znevýhodněný. Nikdo nemá právo ani zjišťovat, zda je člověk proti nemoci covid-19 očkovaný. Toto je ona klíčová informace pro všechny občany, kteří ještě nerezignovali! Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař, viz institut lékařského tajemství. To platí v plném rozsahu rovněž pro školáky a jejich dětské lékaře.

Nikdo nemá tudíž právo v České republice vyžadovat jakékoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony Covid Pass, ani proti této nové nemoci covid-19, avšak ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci – pokud tak výslovně nestanoví zákon. Už chápeme?

V demokracii není přípustné, aby vláda, a na ně navázané byznysové skupiny, vynucovala očkování tím, že pro řadu běžných činností neočkované omezuje a vyžaduje test plošně od naprosto zdravých lidí. Je pozoruhodné, že vůči žádné jiné infekční nemoci – a že jsou jich stovky! – ministři zdravotnictví takto nepostupují. Je zřejmé, že se ve skutečnosti jedná o podivuhodnou podporu podávání těchto vakcín v rámci vládní covidistické ideologie, které stát ve velkém množství již nakoupil a o které lidé nemají z pochopitelných důvodů zájem.

Na druhé straně než vy, nebo členové platformy Zdravého fóra, stojí lidé, kteří hrozbu zveličují a budoucnost s covidem líčí jen v těch nejčernějších barvách. Patří mezi ně profesor Univerzity Karlovy Jaroslav Flegr, evoluční biolog. Sice mu nevyšly jeho loňské apokalyptické prognózy, ale nyní už zase tvrdí, že čtvrtá koronavirová vlna zasáhne neočkované děti, ať už budou chodit do školy, nebo ne. A že se nová vlna nejdříve bude projevovat v počtu nakažených, pak v počtu hospitalizovaných a pak v počtu umírajících. Většinu umírajících jsme si prý mohli ušetřit, kdybychom pořádně naočkovali naše seniory. Tím, že jsme se na to vykašlali, bude i letos mnoho seniorů zbytečně umírat. Co si o tom myslíte? A nedostává pan profesor v médiích tolik prostoru pouze proto, že se lidé rádi bojí a média jim to zprostředkováním výroků Jaroslava Flegra umožní?

Univerzitní profesor Jaroslav Flégr je mezinárodně uznávaným odborníkem v oborech parazitologie a evoluční biologie. A taky má rád ty kočičky. V minulosti jsem snad přečetl všechny jeho populárně-naučné knihy na tato zajímavá témata. O medicíně, zejména o klinické medicíně, neví nic, opakuji vůbec nic. Když se kdykoliv v minulosti děly ve světě různé velké otřesy (zánik Atlantidy, dobytí a rozbití starověkých říší Egypta, Řecka, Persie, Indie, Číny, či Říma, či z novějších dějin třicetiletá válka z počátku 17. století), tak se pokaždé v tom dějinném společenském kvasu vylouply nejen velké postavy, ale také šašci, klauni a mouřeníni. No a v naší době té „pandemie šílenství a strachu“ můžeme, a to nejen u nás, sledovat celou plejádu těch aktivistických „Přírodovědců“, kteří po desetiletích strávených v přítmí a osamění svých laboratoří, jsou náhle a nepřipraveně těmi presstituty a presstitutkami, z nejrůznějších důvodů, vytahováni na světlo a předváděni publiku – právě jako ti šašci, klauni a mouřeníni.

Jako chlapec na přelomu 60. a 70. let minulého století jsem rád navštěvoval svého dědu Rudolfa a babičku Anežku na staletém rodovém sídle Horáků a Fejkusů v Moravské Bráně – kde se dodnes majestátně tyčí hrad Helfštýn, kterou jakoby ledabyle protéká řeka Bečva, kterou nikdo a nic neotráví, kde v okolních lesích stále zní ozvěnou hudba velikánů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, či kde v prastaré lipnické synagoze jsem i já hltal mocnými doušky moudra a laskavost našeho rabího. A od těch dob bezpečně vím, že nejlépe se vládne lidu ustrašenému a porobenému. A taky, že mi nikdo nebude beztrestně srát na hlavu. Experiment zvaný demokracie po cca 200–250 letech v zemích naší civilizace Západu skončil. A před pár týdny, tak nějak symbolicky, byla naše křesťanská vojska na hlavu poražena vojsky muslimskými v tom dalekém Afghánistánu. Inu, má to všechno docela velké souvislosti a hluboké přesahy.

Víte, všichni ti Přírodovědci a Presstituti mě zajímají mnohem méně než moji vážení kolegové lékaři, kteří toto „běsnění živlů“ ve skutečnosti dopustili. A je mi dokonale fuk, jaké k tomu měli důvody či „důvody“. Už chápete?

Co se týče očkování těch našich seniorů. No, snad ano – ale řádně odzkoušenými a registrovanými vakcínami, že? Letos bude, z hlediska účinnosti, nikoliv bezpečnosti, docela velkou loterií ta chřipka – a případné očkování proti ní. Ale to je na jiný rozhovor.

Jste nejen členem občanské platformy Zdravé fórum, ale byl jste také iniciátorem vzniku „Občanského fóra 2.0“. Co si od těchto aktivit slibujete?

Nejsem a nikdy jsem ani nebyl členem žádného občanského spolku, tedy ani toho „Zdravého fóra“. Pouze jsem souhlasil s tím, abych byl jmenovitě s fotkou uveden mezi podporovateli, neboť se mi jejich základní myšlenka, tj. návrat našich dětí do škol bezpodmínečně, líbila.

Ano, jsem iniciátorem občanské aktivity, kterou jsem pracovně nazval „Občanské fórum 2.0“. Avšak přišel jsem s touto, podle mého názoru nezbytnou, ideou příliš brzy. Tak nějak jsem to asi uspěchal. Téměř nikoho z oslovených jsem totiž nijak neoslovil, prostě je to v tuto chvíli nezajímá, jsou zahaleni a zahlušeni vlastními starostmi, bolestmi a obavami až nad hlavu. Je třeba vyčkat dalšího zhoršení politické, ekonomické, společenské a obecně kulturní situace v naší zemi. To už bude nejspíše dosti pozdě, stejně jako přišla pozdě docela užitečná aktivita zpěváka Daniela Landy nazvaná Žlutý špendlík, neboť dnes už je vymalováno. Ale opět – není to žádná tragédie; zpovykaní a rozmazlení lidé si ve skutečnosti nepřejí žít ve svobodném a demokratickém světě, většině našich spoluobčanů stačí plný nákupní košík a nedělní knedlíková pohoda – inu na nákupní frontě klid!

Ochránit děti před tím, v čem už více než rok a půl žijí, je evidentně vaší prioritou a hlavním cílem. Zaregistroval jsem váš výrok, že to je trvalý úkol na příštích cca 15–20 roků. To čekáte, že tak dlouho budeme my dospělí žít s různými opatřeními a omezeními?

Naše generace padesátníků a šedesátníků je podle mého názoru již ztracená, část je přeprogramovaná, větší část bohužel již zdegenerovaná. A kde nic není, tam ani smrt nebere. Naší nadějí do budoucna jsou naše drahé děti – zejména ty malé a ještě menší. Snad se bude dát zachránit taky alespoň část dětí – a taky jejich rodiče – z věkové skupiny 12+. No a ta výchova a vzdělávání malých dětí nám bude trvat právě těch uvedených cca 15–20 roků. Tak je dáno a tak bude.

Jsem realista, jako lékař léta léčím reálné pacienty, nelze se tudíž nedomnívat, že ten tzv. „hygienicko-epidemický skanzen“ jen tak skončí. Chápu naše politiky, a na ně navázané byznysové skupiny, že jsou si „svou věcí“ tak nějak jistí. A praxe posledních 18 měsíců jim přece dává za pravdu, že?

Jasně, že světlo na konci tunelu existuje! Ale pouze pro ty, kteří ho chtějí hledat a nacházet. Teď hovořím o cca 10–15 procentech populace včetně kojenců a starců v zemích naší západní civilizace. Na rychlé změny v řádu měsíců či jednotek roků to pochopitelně nestačí. Avšak na dlouhodobé změny v řádu desetiletí to rozhodně stačit může. No a i proto jednou, byť později než by bylo nezbytné, bude v naší zemi založeno ono „Občanské fórum 2.0“. A jeho prvním úkolem bude ihned ukončit ty mezinárodní pandemické hry na našem území, pochytat všechny lapky – a postavit je před soud.

Co je na dění kolem covidu-19 tak zásadního, že štěpí v pohledu na něj nejen společnost, ale i lékařskou či vědeckou obec? A to už ani nemluvím o tom, že se kvůli němu vracíme před rok 1989 a k trestání za názor. Mám tím na mysli to, že děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a poradce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha Rastislav Maďar neprodloužil úvazek na Lékařské fakultě na další školní rok respektované mikrobioložce a viroložce Haně Zelené, protože dlouhodobě šíří o covidu-19 informace, které jsou v rozporu s těmi oficiálními.

Podívejte, covidová totalita nemilosrdně dusí naši zemi. Jedná se o objektivní autodestruktivní proces, probíhající mílovými kroky v mnoha zemích naší civilizace Západu. One way ticket only. Od začátku té „pandemie šílenství a strachu“ nejde o medicínský problém. Ten bychom my, lékaři, měli již dávno vyřešený. Problém vznikl v politice a byznysu, podotýkám, že ve světové politice a ve světovém byznysu, a tak jedině tam je řešitelný.

No a dění na Lékařské fakultě Ostravské univerzity je v těch všech covidích souvislostech a přesazích jenom pouhou nevýznamnou epizodou. Takové plácnutí dětské tlapky do louže na chodníku. Co taky dělat s akademiky, kterým dlouhodobě nevadí, že v čele této univerzity stojí opakovaně usvědčený plagiátor a že děkan její nejprestižnější fakulty ví o akademické medicíně kulový, opravuji kulový s přehazovačkou? A tím je to dané. Navíc OU je jednou z mnoha regionálních vysokých škol v naší malé zemi, kde se takovéto zhůvěřilosti dnes a denně dějí, ano mám na mysli i mnohem významnější české univezsity včetně té Karlovy, Masarykovy či Palackého. Jenom se o tom nikde nepíše. A zase ti Presstituti, že? Inu, kde není žalobce, není ani soudce.

V demokratickém světě, na obou březích Atlantiku, nyní probíhá naprosto nevídané umlčování kritiků. Jiný názor je automaticky označován za hoax, konspiraci, dezinformaci, lež. Odsouzeníhodnou roli zde sehrávají média – psaná, mluvená i obrazová. Rovněž jsme svědky naprosto bezprecedentního potlačování demokracie ve jménu expertokracie. A proto: Nebojme se virů, bojme se lidí! Pravda jednou vyjde na povrch jako olej na vodu, jak nás učíval Jan Antonín Baťa.

Čekáte, že by situaci v naší zemi mohly změnit blížící se parlamentní volby? Jak? Existuje podle vás nějaká strana s reálnou politickou silou, která by se o to alespoň pokusila?

Ne, nic takového skutečně nečekám. Ani náhodou. Jsem realista. V podrobnostech vážné zájemce odkazuji na vynikající publikaci Institutu Václava Klause na toto téma nazvanou „Volby 21 – budou o něčem?“. Tam pan prezident a jeho tým ekonomů a společenskovědních vědců, tu naši politickou a společenskou mizérii popsali naprosto přesně a brilantně. No, je mi z toho jakožto hrdému a svobodnému občanovi mé rodné země smutno, dokonce velice smutno. Ale je to realita. Jiná tady není. Tož nebudu brečet nad rozlitým mlíkem, že? A jestli tady existuje nějaká politická strana s reálnou politickou silou, která by mohla této dlouhodobé mizérii aspoň trochu čelit? Ale ano – jsou to Svobodní Berani – takže já budu i letos opět volit tuto skutečnou konzervativní politickou sílu – budu volit číslo 8.

