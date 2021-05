„Nové covidové náboženství! To si nedovolili ani komunisti. Je rok 2021!“ Napadený Patrik Nacher vrací úder

„Myslel jsem si, že se to bude lepšit a budeme používat zdravý selský rozum. A hlavně po totalitní zkušenosti, kterou máme, nebudeme vnucovat v uvozovkách dobro pro ostatní. Pro mě je naprosto šokující záležitost dospět do fáze, že kdo se nechce nechat očkovat, dostává vulgární urážky, které nepatří do žádné debaty,“ vysvětluje poslanec ANO Patrik Nacher, který schytal i vulgární kritiku, když na sebe prozradil, že se po prodělaném covidu nyní nenechá očkovat. „Nebaví mě ten boj mezi hysteriky a popírači. A pár lidí se zdravým selským rozumem, kteří stojí uprostřed mezi nimi, jsou ostřelovaní z obou stran. Neskutečné,“ okomentoval.

reklama

Poslanec Patrik Nacher na sebe na Dacebooku prozradil, že se nyní nenechá očkovat a vysvětlil i racionální důvody svého rozhodnutí. Přesto čelil nevybíravé kritice, v jednom případě až fekální.

Psali jsme: Fekální útok na poslance ANO. Doteď stojí s otevřenou pusou. A to prostě jen řekl...

Pražský poslanec ParlamentnímListům.cz vysvětlil, co si o tom myslí. „Mám proto relevantní důvody a ti kritici, kteří jedou kobercový nálet proti všem, mi připomínají fakt už sektu nebo nové covidové náboženství, sekce očkování. Hlavní důvod je, že jsem zcela jednoznačně prodělal covid, teprve teď se mi po necelých třech měsících vrací čich. Jinak jsem však celkem zdravý, ani věk nemám vysoký, 46 let. Kombinace těchto tří věcí mi použitím selského rozumu říká, že benefity očkování nevyváží možná rizika. Nikomu svůj názor nevnucuju, nikoho nepřemlouvám, nedělám žádnou kampaň pro či proti očkování. Jsem však alergický na to, když mi někdo řekne, co mám dělat se svým zdravím. Považuji za neuvěřitelné, co si občas lidi dovolí. To si nedovolili ani komunisti. Je to něco neskutečného v roce 2021.“

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 77% Nechci 15% Je mi to jedno 8% hlasovalo: 2486 lidí

„Myslel jsem si, že se to bude lepšit a budeme používat zdravý selský rozum. A hlavně po totalitní zkušenosti, kterou máme, nebudeme vnucovat takříkajíc v uvozovkách dobro pro ostatní. Pro mě je toto naprosto šokující záležitost dospět do fáze, že kdo se nechce nechat očkovat, dostává vulgární urážky, které nepatří do žádné debaty. Natož do debaty o zdraví, kdy se každý rozhoduje sám a má své důvody. Navíc já ty důvody vůbec nemusel říkat, přesto jsem je otevřeně řekl,“ sdělil.

Nebaví mě ten boj mezi hysteriky a popírači

Je to dle jeho názoru na hraně toho, co ještě patří do demokracie. „Paušální odsudky a pronásledování těch, co se nechtějí nechat očkovat a co jsem od některých zažil, si nezadá s tím, co se u nás dělo před rokem 1989. Nebaví mě ten boj mezi hysteriky a popírači. A pár lidí se zdravým selským rozumem, kteří stojí uprostřed mezi nimi, a jsou ostřelovaní z obou stran. Neskutečné,“ vypozoroval.

„Očkování je věc každého, jak to cítí. Někdo ho snáší lépe, někdo hůře. Někdo se nechává očkovat každý rok proti chřipce, jiní naposledy v mládí v rámci těch základních očkování. Nikomu do toho nemluvím. Velice pečlivě si hlídám veřejná vyjádření, vždy mluvím v první osobě. Nechci ovlivňovat ostatní a mudrovat o nich. O to víc jsem alergický, když někdo mudruje, že bych měl jít příkladem a nejlépe se měl nechat očkovat už dávno. A kdybych se nechal už dávno očkovat, zase by říkali, že jsem předběhl frontu a mám papalášské móresy,“ uvedl.

Fotogalerie: - Protest za demokracii

Se zavedením covid pasů nesouhlasí. „Obecně jde o zdraví a minimalizování toho přenosu. Není to tedy o covid pasu, protože je jednoznačně dokázáno, že člověk, který je očkovaný, může covid přenášet. Na druhou stranu, kdo covid prodělal, může mít imunitu větší. Je to nové a nikdo přesně neví. Vakcíny byly vytvořeny rekordně rychle, vynechaly se tam procesy některých ročních klinických testování. Což nekritizuji. Rozumím tomu, všichni po tom volali. Zároveň se ale nemůže tvrdit, že se všechno ví stoprocentně. Principiálně jde o to, aby se nemoc nepřenášela, aby se neohrožovalo zdraví své a všech ostatních. Když půjdu po podstatě, tak spíše jde o to, kolik má člověk protilátek. To mi přijde přesnější než očkování nebo prodělání nemoci. Protože dva lidi, kteří tím prošli, to pak mohou mít úplně jinak,“ domnívá se. „Covid pasy mi přijdou jako dělení lidí na různé kategorie, přičemž nikdo dneska přesně neví, jestli a jak může či nemůže očkovaný nemoc dál přenášet. Takovéto členění lidí z tohoto úhlu pohledu je podle mě nebezpečné,“ objasnil.

Psali jsme: Co u toho hulej nebo pijou? Hejma ví, jak to Kroupa provedl s Hamáčkem Ministr Kulhánek: Jednota EU je ve vztahu k Rusku klíčová Vyhodil jsem Vrbětice do povětří, směje se Ondráček. Aféra na světě Hrad: Lži! Pár kelímků se pokroutilo, ale celé to bylo jinak

Děti dostaly obrovský záhul. Byly doma, bez kontaktů, bez sportu, bez koníčků

Na Facebooku pražský poslanec i zastupitel také napsal, že souhlasí s výzvou ministru školství Plagovi požadující plošné nasazení PCR testů, které by mělo doprovázet konec rotační výuky ve školách. Proč? „Všechno ostatní můžete kompenzovat penězi, vynahradit, prodloužit, zjemnit, posunout – třeba daňovou povinnost. Jediné, co nemůžete kompenzovat a vynahradit, je vzdělávání. Dětí obzvláště. Děti dostaly obrovský záhul. Byly doma, bez kontaktů, bez sportu, bez koníčků. Je to pro ně obrovská zátěž. Potom, když se vrátí, jsou s kamarády, v tom prostředí, není to jen o učení, ale i o těch různých návycích a zvyklostech, v té chvíli je rotační výuka stejně pokračováním toho stresu,“ myslel si.

„Proto testy, které vedou k tomu, aby tam nebyla rotační výuka, což jsou PCR testy, mi přijdou pro děti smysluplnější. Byly pilotní projekty v Praze 9 a Praze 6. Podle mě mělo Ministerstvo školství tyto pilotní projekty dělat od února, března a testovat. I kdyby se ta škola měla otevřít o týden později, ale plnohodnotně a opakovaně děti nestresovat,“ uzavřel Patrik Nacher.

V této věci v posledních hodinách nastal posun. Od 17. května vláda rozhodla zrušit rotační výuku na prvním stupni základních škol a v polovině krajů i ve druhém stupni. O týden později, od 24. května, bude zrušena i ve zbylých krajích a studenti se vrátí i do středních škol.



Psali jsme: A zase: Vezměte migranty, chce po nás Brusel. Znovu se hromadí Vsetín: Hráče pétanque Na Lapači ochrání slunečník Teror v Česku: Putin aktivuje české muslimy. Jasné poznatky, píše Kmenta Prokažte své příjmy, vyzývají Piráti a STAN ministra Arenbergera

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.