„Občané neznají pravdu.“ Levné potraviny od SPD: Ivan David po sprše od novinářů

Velkou pozornost vyvolaly vaše NOVINY SPD, které dostane do schránek většina domácností, a to proto, že ceny potravin, které se budou prodávat na Českých jarmarcích během vaší volební kampaně, jsou prý neúměrně nízké. Na iDNES a Seznam Zprávy vyšly články tvrdící, že jde o podvod a populismus.

Jak každý ví, iDNES rozhodně nepodporuje SPD a Seznam Zprávy jdou po nás velmi ostře. Ceny jsou naprosto v pořádku, jen o málo vyšší než výrobní ceny zemědělských a potravinářských podniků, které vyrábějí efektivně. Někteří občané stále nepochopili, že ceny, na které jsou zvyklí, tvoří obchodní řetězce. Jejich přirážky jsou v desítkách až stovkách procent. Občané také nevědí, že „výrobní ceny“ zahrnují i ceny obalů a dovoz do prodejen. Ziskovost zemědělské výroby byla zahraničními obchodními řetězci zatlačena k jednotkám procent a někdy i pod výrobní cenu. Proto bude možné nabízet potraviny v Českých jarmarcích na akcích SPD za tak „neuvěřitelné“ ceny, na kterých ale dodávající firmy neprodělají.

Současně tím ukazujeme, jak moc bohatnou z peněženek našich spotřebitelů a z práce našich zemědělců a potravinářů zahraniční řetězce. Lidé také uvidí, jak je poškodili poslanci za politické strany, které odmítly vyšší podíl českých potravin ve velkých obchodech. iDNES si jako „zástupce zemědělců“, kteří se k tomu vyjadřují, vybral prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu, který právě zastupuje zahraniční řetězce, bohatnoucí na předražování. Tyto firmy zaplatily miliony za kampaň, aby znemožnily zvýšení podílu českých potravin v řetězcích. Prezident Agrární komory Jiří Doležal konstatoval, že ceny jsou nízké, komentář k jeho výroku, že nemohou být pro zemědělce výhodné, už dodal redaktor IDnes. Také předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha jenom potvrdil to, co tvrdí SPD dlouhou dobu – výkupní ceny jsou velmi nízké.

Seznam Zprávy také oslovil „zemědělce“ předsedu Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka napojeného na KDU-ČSL a Piráty, který má velké příjmy z dotací a málo produkuje, proto tvrdí, že za „tuto cenu nelze vejce vyrobit“. Měl by ale poctivě říct: „Já to nedokážu“. Dalším zemědělcem je „agrární analytik“ Petr Havel, který jen dokazuje, že o cenách nemá přehled. Ať se chlapci od konkurence snaží, my se zase snažíme ukázat, za jaké ceny se vyrábí a za jaké se prodává. Kvalitu si může ověřit každý sám přímo na jarmarku.

Teď k jinému tématu. Evropský parlament schválil covid pasy. Jaký je váš názor na ně?

Nikdo nemá rád omezení. Všichni máme rádi svobodu, tedy nepřítomnost omezení. Jenže svoboda jednoho má končit tam, kde začíná svoboda druhého, jinak jde o svobodnou zvůli. Můžeme se přít, kde končí racionální ochrana před ohrožením, a kde začíná zneužívání nebo nadužívání moci. I na covidu přece někdo vydělává. Ale co když omezení vyžadují aerolinie, hotely, restaurace? Co když je více lidí, kteří tam chtějí být v bezpečí, než těch, kteří odmítají omezení vstupu. Co když jsou ohrožení i ti, kteří nikam nechodí, ale žijí ve společné domácnosti s někým, kdo chodí. Myslím, že opatření byla přehnaná a nevyvážená, ale jsem s dovolením aspoň lékař a kdysi jsem skládal zkoušku z epidemiologie a státnici z hygieny.

Překvapuje mě, kolik lidí má na věci „jasný názor“. Poslanci ze zemí žijících z turistiky byli většinou „pro“, vědí, že lidé nebudou jezdit tam, kde je nebezpečno. Nelze rozhodnout jasně dobře, je to volba mezi dvěma zly. Diskutovat můžeme do nekonečna. Každý přece musí vidět, jak si trojkoalice a dvojkoalice střídavě stěžovaly na nedostatečná a na nepřijatelně silná omezení. Stejně by se chovaly vládní strany, kdyby byly v opozici.

Na očkování proti covidu u nejstarší věkové kategorie se shodnou skoro všichni. Ale co očkování hodně mladých lidí či dokonce dětí? Je to správné?

To může rozhodnout někdo, kdo má věrohodná data a umí je analyzovat. Optimalizovat lze z několika hledisek. Čím méně vzdělání, informací a odpovědnosti, tím jasnější názor. Samozřejmě na očkování někdo těžce vydělává. Komerce ve zdravotnictví dává přednost co nejdelšímu a nejdražšímu léčení nebo profylaxi. Akcionáři to tak chtějí.

Evropský parlament také v minulém týdnu odsoudil střet zájmů premiéra Babiše. Co si myslíte o tom?

Zdržel jsem se hlasování jako skoro celá naše vlastenecká frakce Identita a demokracie. Zásadně nestrkáme nos do cizích záležitostí a nepřejeme si, aby někdo strkal nos do našich. I tak to EU činí víc než dost. Toto je věc České republiky, a pokud někdo zve k podpoře svých zájmů „cizí vojska“, víme, co si o něm myslet. Tragikomicky navíc působí dvojice předkladatelů návrhu z „Evropské lidové strany“, Moniky Hohlmaierové, což je dcera někdejšího ministerského předsedy Bavorska Franze Josefa Strausse s novou miliardovou korupční aférou a poslanec za KDU-ČSL slavný z pořadu ČT Černé ovce, kdy vystupoval jako zástupce firmy, která vybírala nevratné zálohy na půjčky. Záznam z archivu sice zmizel, ale já ho stále mám.

Pro návrh hlasovali za ČR Šojdrová a Zdechovský z KDU-ČSL, Polčák ze STAN, Pospíšil a Niedermayer z TOP 09 a Piráti, tedy ti, kteří hlasují pravidelně pro unijní diktát České republice, dále polovina poslanců ODS a Maxová, která byla zvolena za ANO, ale přešla do frakce „Socialistů a demokratů“. Pokud je premiér Babiš ve střetu zájmů, budiž s ním naloženo jako s každým, kdo zneužívá svého postavení.

Televizní stanice zemí EU hudou stále jednu a tu samou píseň – prý neslýchané omezování svobody práce novinářů, konkrétně zatčeného aktivisty Ramana Prataseviče, píšete na facebooku. Ale co Julian Assange?

Dvojí metr je přece jedna z hlavních „evropských hodnot“ a pracovní metoda „nezávislých novinářů“. Lukašenko rozhodně není vzorový demokrat, ale Bělorusko nedospělo k úrovni Ukrajiny vykradené místními oligarchy a zahraniční pomocí „demokratického Západu“. Ukrajina, aby dostala další půjčky nyní pod nátlakem od 1. července souhlasila s rozprodejem zemědělské půdy zahraničním zájemcům, následovat bude privatizace zbytku průmyslu do zahraničních rukou. Jak nazvat její vládu?

Raman Pratasevič mi velmi připomíná hrdinku „pokrokových zemí“, „marxistickou feministku“ Angelu Davisovou, která s velkou slávou v sedmdesátých letech cestovala po zemích „socialistického tábora“. Byla slavná, protože byla zatčena, neboť zbraně použité „Černými pantery“ byly registrovány na její jméno. Byla využita proti Západu, zejména USA. Raman Pratasevič je využit Západem, zejména USA, proti Rusku. Jestli se potvrdí jeho aktivní účast v bojích na straně fašistického Azovu na Ukrajině, bude to také zajímavé. Na Západě se to z médií hlavního proudu nedozvíme.

Julian Assange naopak doložil zveřejněním tajných dokumentů USA, jak zneužívají moc. Assange se naopak Západu, zejména USA, vůbec nehodí. Máme znát pravdu, abychom se mohli správně rozhodovat, pokud jsou pronásledováni ti, kteří ji přinášejí, znamená to, že žijeme stále v totalitě.

Brusel chce, aby zemědělci měřili, jak jim prdí krávy, píšete ve svém textu. To jako vážně?

Ale ano, jedna velmi kvalifikovaná odbornice mi psala, že se na takovém výzkumu podílela. Znám lékařku, která získala vědeckou hodnost za analýzu střevních plynů lidí. Lobbistické skupiny v Evropském parlamentu, zejména Zelení, Levice a Socialisté usilují o snížení chovu dobytka a přechod na „rostlinnější stravu“ doplněnou hmyzem pod praporem ochrany zvířat, zdravější výživy, snížené nemocnosti a ochrany životního prostředí, neboť krávy vypouštějí střevní plyny s vysokým obsahem metanu, což přispívá k oteplování planety. Současně ale podporují mokřady, z nichž se uvolňuje metanu mnohem více, ale hlavně bez chlévské mrvy a hnojení, které zavrhují, se nutně snižuje biodiverzita, za kterou „bojují“.

Nejpodstatnější je, že podobné nápady nikde na celém světě nesdílejí a EU netvoří ani celé jedno procento povrchu planety a daleko větší vliv má vodní pára. Ve čtvrtohorách se planeta silně oteplila a zase ochladila nejméně devětkrát a mírněji i v historické době, i když více než nyní, aniž by existoval průmysl a masový chov krav – i bez šílených nápadů fanatických aktivistů. Tož tak.

Ve svých textech si všímáte i německých Zelených, kteří by teoreticky mohli i vyhrát volby. Co by to znamenalo?

Dočetl jsem se, že vážně, i když bez úspěchu, prosazovali zákaz Nord Stream II, že ho Německo, které ruší atomové elektrárny, nepotřebuje. Jak může dopadnout země řízená fanatiky? Hlavní známkou fanatismu je neschopnost brát vážně v úvahu realitu. Všechny nesmyslné projekty by se začaly realizovat ještě rychlejším tempem. Němci jsou, jak víme, velmi ukáznění. Dlouho trvá, než se vzepřou.

V Česku zase preference vedou Piráti (v koalici se STAN). Co by znamenalo podle vás jejich vítězství pro Česko? Opravdu by u nás vzniknul multikulturní ekofanatický Pirátostán, jak se obává premiér Babiš?

Někteří lidé si neumějí představit, že by se situace mohla s jinou vládou ještě zhoršit. Někteří jiní lidé si to představit dovedou, a proto Piráty ani na ně nalepený STAN volit nebudou. Pan premiér sice projevuje obavu, ale nevím, jak by novým iniciativám podporujícím imigraci vzdoroval on. Jisté je, že Piráti a STAN budou imigraci podporovat. Pokud by snad vyhráli volby a podařilo by se jim sestavit vládu, tak tím více.

Sám ale mám k průzkumům nedůvěru. Piráti to prý umějí na sociálních sítích. Ale podíváte-li se na jejich články, velká většina komentářů jim nadává. Dosah článků na facebooku například poslankyně EP za Piráty Gregorové příkladně z 5. června má odezvu 190 osob, 70 komentářů a 22 sdílení, většina komentářů jí nadává, tentýž její obrázek z demonstrace na mém FB má reakci 2,2 tisíce, 1,5 tisíce komentářů a 1,3 tisíce sdílení, dosah 160 000 a zájem 30 000. Komentáře jsou téměř bezvýhradně negativní. Takže, kdo a jak vlastně se o Piráty zajímá, a kdo je podporuje? Ti, kteří nic nečtou, nejsou na sítích a politika je nezajímá? Proč je tedy podporují?

