„Občanská válka. To není jako rvačka v hospodě.“ Neplacení poplatků ČT: Kotrba varuje před střetem

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 2% Neohrožuje 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 308 lidí Když jste „slíbil“ podat trestní oznámení na iniciativu Nekrm hydru, která chce organizovaně neplatit poplatky za Českou televizi, stal jste se tak trochu „veřejným nepřítelem“. Docent Koudelka, právník, vás přirovnal k činovníkům britské koloniální správy v Indii, kteří zavřeli Gándhího za neplacení „solné daně“. Co tedy nakonec uděláte, či neuděláte?



Docent Koudelka je v prvé řadě účelově konající opoziční politik, spolustraník jednoho z organizátorů Petra Štěpánka, podporující z principu „Gándhího“, až pak je právník.



Štěpánek jako politický matador Klausovy modré ODS počítá, že lidé budou volit toho, kdo poplatek z nenáviděné ČT slíbí zrušit. Tomu pak i Václav Klaus požehná. Klaus přitom může být tou těžkou váhou, po které Vidlák volá… a která může mít ambici ten poslední zbytek socialismu definitivně zlikvidovat. Bude pak mít vynikající argument, že ČT není reakcí na selhání trhu a teoretici kapitalistické ekonomie neviditelné ruky trhu měli pravdu, když říkali, že společenské vlastnictví výrobních prostředků nemůže fungovat. Já se snažím dokázat, že může. Ještě třicet let po sametu a po rozsáhlé deregulaci trhu má ČT 30% podíl na publiku.

Fotogalerie: - Poplatky ČT se zvýší

I v ČSSD býval Koudelka takovým právníkem. Mohl by už za ta léta vědět, že neplatit daně je trestný čin. Případně přestupek, jde-li o malou částku. Vyzývat k trestnému činu neplacení daní či organizovat možné neplacení daní je také trestný čin. Rozdíl je, když vyzvete Frantu v hospodě, nebo když zatoužíte po organizaci a stotisícovém davu odhodlaných. Tam platí, že u každého jednoho půjde o přestupek, ale u svůdce – onoho „krysaře“, se částka už ve stadiu pokusu nakumuluje: 100 000 x 150 pro případ, že jeho „ovce“ nebudou platit jen jeden měsíc, a 100 000 x 150 x 12, když nebudou platit rok. A to už je dost peněz. Takže trestný čin. Ale Vidlák má frňák na pravdu, který mu nikdo nevezme. Doba je těhotná změnou a bude stačit malý impulz, aby se dějiny opět někam pootočily. Mnozí čekají.

Minule k tématu: Zastavte to, jinak trestní oznámení. Varování Vidlákově výzvě za neplacení poplatků ČT



Vzbouřit se znamená nechovat se podle zákona. To znamená překračovat zákony, které stojí za starou belu, které nefungují a které nevedou k lepší společnosti. Je to hrdinské. Justiční systém si bez skrupulí namaže neplatiče na chleba.



Naivní Vidlák hledá dopředné řešení pro téma pravicové politické kampaně Petra Štěpánka, bývalého zakladatele Občanského fóra a o dva roky později ODS v Hradci. V roce 1994 byl tiskovým tajemníkem předsedy vlády Václava Klause, v letech 1994 až 2003 členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za ODS… Reguloval. V letech 2006 až 2011 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu za tutéž ODS. Zase reguloval.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Pokud to Vidlák nemyslí vážně a k trestným činům (nebo k přestupkům, to posoudí státní zástupce) nevyzývá, pak je to podvod ve stadiu pokusu na těch, kteří z toho mohou mít ten dojem. Zmařená příležitost k revoluci. Nemyslím si, že by jako „krysař z Hamelnu“ byl sebevrah a chtěl by jít v čele davu na barikády. Stačí psát blog, a do ulic vyjdou jiní… Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Psychologická manipulace funguje. Těch, kteří šli v první linii, jsou plné hřbitovy. O těch vzadu se píší dějiny.



Stále platí, že neplatit daně je trestné. Ne protivládní, ale hloupě naivní. A Nejvyšší soud judikoval, že televizní poplatek je „daň nebo jiná dávka“ dle formulace trestního zákoníku.



Pokud Vidlákovým cílem není zlikvidovat ekonomicky Českou televizi jako instituci, ale „probudit“ ji, aby v oblasti oprávněně kritizovaného zpravodajství a politické publicistiky začala plnit, k čemu ji zákonodárci zavázali, tak svůj úmysl modifikuje a bude se věnovat špatnému plnění veřejné služby. To je ale práce. Analyzovat, kdy v jakém rozsahu a jak. Zdokumentovat to. Zaslat stížnost na adresu, kterou zákon k tomu určil: Radě ČT. Každý sám za sebe. Vyčkat rozhodnutí. A v případě pochybného rozhodnutí nebo nerozhodnutí v přiměřené lhůtě poslat odvolání vůči rozhodnutí Rady poslancům, kterým je Rada ČT ze zákona odpovědna. Moc práce, že? Revoluce je rychlejší a davy v ulicích jsou jednodušeji manipulovatelné… To věděl i Lenin či Mao.

Fotogalerie: - Modlitba za mír a český národ

Vy se na to díváte jaksi „právně pozitivisticky“, řeklo by se.



Ano, dívám. Ačkoliv s věcnou kritikou činnosti zpravodajství a publicistiky ČT plně souhlasím. Ale televize má nikoliv mandát ulice, ale mandát zákona, a tím i zákonodárců, které si nezvolila ulice, ale občané. Mezi davem na ulici a občanem-voličem je rozdíl. Zákon určil jak formu vlastnictví, tak obsah činnosti ČT a její řízení, tak způsoby její kontroly Radou a Dozorčí komisí Rady.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12117 lidí



Zákon a právní pozitivismus, víra v parlamentní pluralismus, nás dělí od občanské války. Protože názory jedněch i druhých na sporné otázky jsou dlouhodobě ukotvené, nesmiřitelné. Není žádný Smiřovatel, Sjednotitel. Příkopy jsou vykopané. Kanóny nabité. Generálové odhodlaní. Na obou stranách. Buď rozhodnou volby a my se podřídíme, nebo rozhodnou kvéry.



Ano, když se občané rozhodnou „revolučně zlikvidovat“ Českou televizi, protože se jim nelíbí, jak funguje, třeba se pak vrhnou na armádu i na policii.



Anebo se policie vrhne na ně. Před 24 lety jsme uklidňovali ministra vnitra Stanislava Grosse, že zásah policejního komanda proti vzbouřencům na Kavčích horách je potřebný, ale nebude nutný. Nakonec jsme tiše bez hluku přesvědčili s Pavlem Dostálem taťku Falbra, aby domluvil vzbouřencům a založil na pravicových Kavčích horách levicové odbory. Stalo se. Dodnes mám z té jízdy fotku a mám poťouchlou radost, že se duo Dub a Dekoj povedlo. Seděl jsem vedle řidiče. Tento krok zabránil následujícímu objektivně nutnému policejnímu násilí, protože ČT stále je strategický objekt. A omezil škody na pouhých 14 milionů.

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Jenže z věcného hlediska: Za armádu, policii či hasiče není alternativa. Zatímco set-top box nabízí občanovi desítky, stovky programů dokumentárních, zpravodajských i vzdělávacích. Čili za vysílání ČT má alternativu.



Alternativou není jeden dobrý pořad na Prima Zoom. Nebo dva, aby se neřeklo. Alternativa je dlouhodobá jistota, že dobrý pořad dostanete i zítra, i za rok. A že nebude vyhladověn zbytkem z talíře majitelů komerční televize, ale že se mu dostane té pozornosti, kterou očekáváte. Víte, to je to „rozhazování peněz“ u podniku, který má plnit službu, a ne kasičku majitele. Komerční televize odvysílá pouze to, co jí vydělá reklamou na dividendy pro vlastníka. To je jediný důvod, proč existuje. Proto se podbízí divákovi, proto vysílá jen to, co diváky přitahuje.



Argumentu „substitutu“ veřejné služby rozumím. Učí se na škole v kurzech ekonomie jako argumentace proti veřejným statkům. Za maják není substitut, proto je maják veřejný statek a jeho světlo je veřejná služba.



Soukromý statek se vyznačuje tím, že je vylučitelný ze spotřeby (člověku může být zabráněno ve spotřebě statku, pokud za něj nezaplatil) a konkurenční (užívání statku jedním spotřebitelem znemožňuje jeho spotřebu člověkem jiným). Kdežto veřejný statek je nevylučitelný ze spotřeby (v ekonomické teorii ten oblíbený maják) a nekonkurenční (vodovod). Co kdybychom všichni spotřebovávali veřejný statek bez toho, abychom za něj platili (problém černého pasažéra, free rider problem)? Takový statek by se zhroutil. Ale my nevycházíme z metodologického individualismu Hayeka či Randové. Naše společnost je budována na kolektivistických a solidaristických principech.

Psali jsme: „Poněkud řídké.“ Zahradil si popovídal s Foltýnem Konec 168 hodin: Nový spor, nová jména. Kolář a Witowská Jména, kolem kterých se v ČT našlapuje. Znalec rozebírá, jak to vzniklo Telefony drnčely. A po zrušení 168 hodin Fridrichové se prý půjde dál

Valná většina kritiky vůči ČT směřuje na zpravodajství a publicistiku. Angažované reportáže, selektivní výběr „expertů“, kteří někoho mají „poblít“, nálepkování opozice coby „proruských“ či „populistických“ struktur a podvědomé fandění určitým agendám.



Podvědomé, nebo vědomé. Být neutrálem v konfliktních situacích je strašně složitá věc. Své o tom vědí váleční fotografové. Fotit oběť s utrženou nohou, nebo jí zastavovat krvácení? Novinář nemá soucit, nemá vlast ani srdce. Má jen oči, uši, rozum a mozek. Má tužku a papír.



Ano, angažované reportáže, selektivní výběr „expertů“, kteří někoho mají „poblít“, nálepkování opozice coby „proruských“ či „populistických“ struktur a podvědomé fandění jedněm agendám a umlčování jiných jsou smrtelné hříchy, které přetrvávají v televizi už od sametu. Zákon vyžaduje neangažovanost. Zákon vyžaduje neutralitu, objektivitu a v moderování diskuse vyváženost. Ano, jeden Hitler a jeden žid. I židobolševik jako já má právo být v televizi veřejné služby slyšen. Těch hitlerčíků a quislingů je tam už moc.

Fotogalerie: - Mediální politika státu

Jestliže ale zpívá jedna operní diva falešně, neznamená to, že půjdu zapálit Národní divadlo.



Nicméně, generální ředitel Jan Souček ve zdůvodnění konce pořadu 168 hodin – dle mého čtení – takové neduhy tepe. A schytává to od liberálních médií. Věříte Součkovi, že je schopen svou pozici ustát?



Kdyby své rozhodnutí neustál, byl bych první, kdo by ho vyzval k rezignaci.



Součkův problém je, že se chová jako právník, který chce dosáhnout co nejbezproblémověji cíle, ale pomíjí edukaci diváků i edukaci ostatních pracovníků redakce, které ještě nevyhodil. On neprohlásil „ex cathedra“, že Fridrichová a její dramaturg systematicky porušují Kodex ČT nevyvážeností. Že důvodem k propuštění je porušení kodexu. Přestože jsme jako spolutvůrci a schvalovatelé po velmi vášnivé diskusi do kodexů i do zákona v roce 2003 prosadili vazbu porušení ustanovení kodexu na porušení povinností dle zákoníku práce s jediným možným výsledkem – propuštěním. Já neodpouštím. Nejsem katolík. Televizní rebelie 2000 je dodnes nepotrestaná. Přitom byla zločinem vůči divákům. A už se nesmí opakovat.

Fotogalerie: - Média a moc

Kdyby měla iniciativa Nekrm hydru, ale i jiné spolky kritizující Českou televizi, třeba PRO Libertate, Součkovi v jeho „obrodné“ činnosti pomoci, co by měly udělat?



Zřídit analytické a monitorovací útvary z řad absolventů mediálních studií, doškolit je a zajistit právníky a sekretariát. Vytvářet a odesílat jednu profesionálně napsanou stížnost za druhou. Začerstva. V kopii rovnou do Sněmovny. V druhé kopii na internet. Jednu stížnost do koše hodit lze. Tisíc nikoliv. A deset tisíc už vůbec ne. Je nutno monitorovat a komentovat reakce poslanců. Nevolit ve volbách ty partaje, které to zvěrstvo budou omlouvat a bagatelizovat. K tomu vyzvat veřejnost.



ODS už se na likvidaci televize připravuje. Prozatím mluví o jejím napojení na státní rozpočet. Který stále ještě kontroluje. Ale to je právě ten problém. O státním rozpočtu rozhoduje v první řadě vláda. Ta dává návrh. Spolu s dalšími tisíci návrhy. Pro veřejnou službu je smrtelné, být pod kuratelou JAKÉKOLIV vlády. I kdybyste vládl vy. Jednou děvka, vždycky děvka. Vláda chce, aby o rozsahu a obsahu veřejné služby rozhodovalo Ministerstvo kultury. To je druhá etapa. Zajímavé pořady, nosné pro sledovanost, převezmou komerční televize, a zbyde televize zbytková. To není veřejná služba, to je cesta k zrušení a k privatizaci jako třetí etapě.

Fotogalerie: - Pochod na Českou televizi

Já tak trochu chápu nedůvěru v běžné instrumenty, kterými je možné něco změnit. Rada ČT napomínala exředitele Dvořáka, ten si s ní... víte co.



Vím. Rada ČT bojovala s Dvořákem, ale hloupě. Bez znalosti zákonů. Právnička ČT Markéta Havlová měla z bojovníků srandu, právem. Protože naivní Lipovské neradili právníci, ale pouze Jana Bobošíková. Rada ČT napomínala ředitele Dvořáka, ale nenašly se hlasy pro jeho odvolání. A dokonce sama porušila zákon, za což zaplatí televize. To je podoba parlamentní demokracie, kde i dobrým úmyslům vládnou zákony. Není meritokratorní. Je tvořená z laiků mandátem. Nerozhoduje se, hlasuje se.



Chcete zapálit parlament, když nebude hlasovat podle vašeho?

Anketa Je dobře, že Hlavní město Praha finančně podporuje Prague Pride? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5165 lidí Pak Rada zvolila Součka, ten se snaží, ale ty „angažované kolektivy“ novinářů Respektu, Deníku N apod. ho paralyzují.



Jo, Souček se snaží. Opatrně. Krok za krokem. Ale příliš opatrně, na můj vkus. Je sám… A přišel z Brna.



Stížnosti na Radu ČT a RRTV díru do světa neudělaly…



Málokdo byl jako já systematický a vytrvalý tak dlouho. Mé stížnosti se nakonec na pořad jednání mediálního výboru Sněmovny dostaly. Ano, mnohokrát jsem prohrál hlasování. Nestěžuji si. Přijal jsem prohry, protože k politice patří. Nebyla vůle, chyběla odvaha poslanců, nebyly hlasy. Mnozí hlasovali nohama a nepřišli. Jsou bojovníci jenom hubou. Politická práce je dřina. V mém případě trvající od roku 1996, kdy jsem se začal starat o digitalizaci.



A i kdyby přišla změna vlády jako na Slovensku, nastala by leda tak „spacáková revoluce 2“. Nemáte trochu pochopení pro občany, kteří už nevidí šanci zabetonovaný stav ČT měnit?



To není stav zabetonovaný v ČT, to je stav společnosti. Okoralý boj o LGBT+, o adopce dětí, o sňatek homosexuálů, o cyklostezky, o Green Deal. O podporu nepřizpůsobivých nelegálních migrantů z Afriky a Středního východu, kteří si přejí změnit demokracii v chalífát. O zbraně na pokračování války na Ukrajině, čímž jen konflikt prodlužujeme a zvyšujeme počet mrtvých Ukrajinců. O sankce vůči Rusku, na které nejvíce doplácíme my. Ve skrytu pak boj o moc nad rozdělováním příjmů státu.

Fotogalerie: - Dotace zemědělcům

Všimněte si, kolik hlasování ve Sněmovně je dnes většinově konsenzuálních – na kolika se domluvila koalice i s opozicí. Prakticky vše se hlasuje silou. A stejnou silou se za pár měsíců budou tyto zákony rušit. To není doba na revoluce. To jsou dvě společnosti v jedněch hranicích.



Když už mluvíme o tom Slovensku, tak ministryně kultury Martina Šimkovičová se snaží o změny nejen ve veřejnoprávní TV a rozhlasu, ale i v dalších státních kulturních institucích. Nechce, aby v nich vládli jen liberálové a liberální agenda. Za mě záměr zajímavý, ale provedení nešikovné. Jak to udělat lépe?



Najít ministryni, která by nebyla mentální „true blonde“. Která by rozuměla tématům a agendám, které řídí. Která by neargumentovala pouze mocí, ale i znalostmi. Kultura je tanec v minovém poli.



Většina tvůrčích pracovníků jsou kreativně asertivní volnomyšlenkáři. Už od Marcela Duchampa, který postavil hajzl doprostřed galerie. Ať se ti zapšklí akademici třeba poserou. Zapsal se tím do dějin. Svázat současné umění ideologií nelze. Nešlo to ani za Stalina. I tehdy výtvarníci nerespektovali požadavky komunistických ideologů na socialistický realismus. Postavili hajzl (či cokoliv jiného) doprostřed galerie a nazvali to socialistickým realismem. A hloupý komunistický funkcionář přikyvoval. I ten Pomník osvobození Československa Rudou armádou od Konráda Babraje je nádherná sochařská práce… Dnes by už takového panáka nikdo neuměl udělat. Tupá formalistická schematická díla Čumpelíků a Šveců skončila vzápětí po smrti Stalina.



Vzývat dnes národ a národovectví v době internetové globalizace je stejně zpozdilé a stejně marné. Vytvořit nosnou ideu znamená definovat estetiku. Říci, co je krásné. A proč. Co tvoří kulturu. Říci zároveň, co krásné není a proč. Co je kýč. To znamená mít nosnou politickou ideu. A nosnou filozofickou ideu. Mít moc. Ne tu tvrdou, kterou donutíte ohnout hřbet. Tu měkkou, nosnou, povznášející. Kterou následujete. Nevzpomínat pouze nostalgicky na Jánošíka či na Antona Bernoláka nebo Ľudovíta Štúra. Půjde paní ministryně v kroji i nakoupit? Asi ne.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Ficova vláda je při regulaci kultury neuvěřitelně nekulturní, i když má pravdu, že zpravodajství a publicistika RTVS se proti ní pustila z politických pozic SaS a Progresivného Slovenska do politického boje, ve kterém se šermovalo zločinnými policejními útvary, hrozbami kriminálu a očerňovacími kampaněmi. Skandální porušování zákona policajty, státními zástupci i soudci, prolínání žurnalistiky s policejními provokacemi… Něco jako v Česku pád vlády kvůli úkolování rozvědky milenkou premiéra. Nebo kauza Srba. Tehdy také pravda nikoho nezajímala. Co napsala Slonková byla pravda?



Pojďme si ještě trochu zaprovokovat. Příznivci vlády považují „ótéenku“ České televize za jakousi svou baštu. Pamatujete si, jak ODS ještě za Nečasovy vlády přemýšlela o privatizaci ČT?



Pamatuji si, že ODS stála i v pozadí televizní rebelie. Ano, pravici, té opravdové pravici (za jakou považuji i politického matadora ODS Petra Štěpánka) jsou veřejnoprávní korporace a veřejné statky obecně trnem v oku. Protože hyzdí pohled na čistý kapitalismus, který nemá konkurenci. Na trh bez přívlastků, ve kterém je zisk jediným měřítkem.



V kultuře – a Česká televize je vrcholnou institucí české kultury – není nikdy zisk jediným měřítkem.



A když se Nečasova vláda zhroutila, ODS spadla na 8 % a pod Fialou začala „bruselovatět“, začala jí ČT být dobrá. Jak to vnímáte v průběhu času, jako pamětník?



Kdybych byl romantický naivka, řekl bych, že teprve tehdy ODS uviděla smysl veřejné služby v proporcionalitě svých vlastních preferencí… Ne, neuviděla. Jen ty televizní děvky v tu chvíli potřebovala, aby se kyvadlo nezhouplo doleva. A tak vzniklo nerozborné přátelství Toma a Jerryho.

Fotogalerie: - Náhradníci složili slib

A ještě jedna provokace. Kromě té „pevnosti ČT“ a v zásadě i „pevnosti ČRo“, kde ředitel Zavoral ustoupil nátlaku na jmenování Jitky Obzinové šéfkou zpravodajství…



Musím vám skočit do řeči. Jmenování Jitky Obzinové šéfkou zpravodajství už v roce 2006 byla personální chyba. Jedna z velmi mála, kterých se ředitel rozhlasu dopustil. Druhou chybou bylo ji obsadit do bojové zóny vnitropolitického zpravodajství Radiožurnálu o tři roky později. Třetí chybou bylo to vše nevidět, nezhodnotit a pokusit se o její comeback poté, co flagrantně selhala při komunikaci s podřízenými na Primě. Kdyby si René Zavoral zavolal psychologa, zjistil by, že Jitka Obzinová je pro jakoukoliv řídicí funkci nevhodná. Nejen politicky, protože je názorově silně vyhraněná a optikou svých názorů vidí svět a prosazuje je jako samozřejmou pravdu. Je nevhodná osobnostně. Nemá cit, nemá empatii, nemá sociální inteligenci. Je ostrá jako břitva. V její blízkosti máte strach, že přijdete o vše, co lze uříznout. Šéfem zpravodajství musí být trpělivý empatický profesionál, člověk bez politického názoru. Jinak nedospějete k vyváženosti nikdy.



... Liberálové mají k dispozici Seznam Zprávy a jejich odnož Novinky.cz, média koncernu Economia, Deník N (financovaný skupinou kolem generála Pavla) a jiná média. Proč se tak drží té ČT? Vždyť jejich agendu vyznávají i soukromá média, která by jistě Moravce nebo Fridrichovou mohla zaměstnat.



Hospodářské noviny skoro nikdo nečte, dosah je mizivý. Deník N také ne. Nezaměstnají nikoho. Maximálně budou propouštět. Podívejte se na osud Lidových novin, to je první dějství vraždy Slavníkovců v Čechách. Česká televize je stále letadlová loď české mediální krajiny. Má 30 procent publika 15+, je mínkotvorná, je autoritou, vzorem pro mnohé. ČT24 má skoro 5 %, což je obdivuhodné i v rámci Evropy. Ztráta pozice v tak silné instituci či její převzetí protivníky je z hlediska liberálního PR vražedná.

Fotogalerie: - S.O.S. Česká televize

A už úplně nejhorší provokace z mé strany. Zmínil jsem skupinu kolem Deníku N. Jeho zakladatelé zároveň financovali, jak jsem uvedl, kampaň prezidenta Pavla. Financovali i neziskové organizace s liberální a „atlantistickou“ agendou, která byla prosazována v rámci tzv. boje s dezinformacemi. Je to „zdravě demokratické“, nebo to není normální?



Deník N je na rozdíl od České televize soukromé médium, které si vydefinovalo cílovou skupinu a tu oslovuje. Stejně jako svou niku oslovuje neviditelný Deník Referendum, Alarm či Argument. Vy chcete svým ideovým protivníkům zakázat, co byste sám rád dělal? Připomínám Voltaira: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“



Mají národně-konzervativně orientovaní miliardáři také zakládat svá média, své neziskovky a „sypat“ svým kandidátům?



To, že národně konzervativní je umolousaný Protiproud, je ostuda miliardářů. Hájek není osobnost. Hájek je stále duší úředník, Klausův podržtaška. On není Klaus. To, že národně konzervativní intelektuální komunita se schází na louce u nějaké vesnické zbořeniny, jí buřty, pije levný teplý víno a zvětralý pivo, je ostuda národně konzervativních miliardářů. Teda… pokud vůbec nějací takoví jsou. Já si ale nemyslím, že by byli. Pravicoví to jo, ale globalističtí. Jejich revírem je trh Evropské unie a světa, ne česká kotlinka. Tady podnikatelskou hru s miliardami neuplatníte.



Národ je ve své podstatě východní narativ. Rusko, Mongolsko, Čína, Japonsko, Korea. My byli křižovatkou kontinentu. Země, kterou v historii prošlo tisíce potulných obchodníků, několik armád a zanechalo tu své sémě v podobě potomků, jazyka, náboženství i kultury, není národ. Ani česká šlechta nevytvořila český národ. Němci, Švýcaři, Francouzi, Italové… Máme společný jazyk, ale nemáme společnou hrdost. Máme společný daňový domicil a pas. To je všechno. Někdo má euro, někdo korunu, jiný dolar. Bivoje město nepřijme, protože je to vidlák. Kafku nepřijme vesnice, protože to byl židák. Žižku nepřijme nikdo, protože to byl lapka. A Koniáše si nezamilují ani cenzoři od Foltýna. ODS kdysi na jedné konferenci hledala pomocí Bednáře českou státní ideu. Nenašla, a tak opustila i své počáteční protievropanství, protože neměla alternativu. Tak nezaplevelujme veřejný prostor ani jednorožci, ani dvouocasými lvy.