„Pávek o všem věděl.“ Koudelka z BIS pod vlivem? Koho si to Pavel vzal na Hrad? Vladimír Hučín odhaluje

"Divím se, že Pavel s manželkou něměli natolik soudnosti, že do toho šli. Vždyť oba vědí, co mají za sebou. Ne všichni jsme totiž zaslepeni flanelovými košilemi," řekl nám mimo jiné antikomunista Vladimír Hučín. Jak dodal, je jediným účastníkem třetího odboje se statutem válečný veterán v období normalizace.

Po svém zvolení upozornil Petr Pavel na bezpečnostní rizika spojená s loňským působením agentury 3D Security na Hradě. Služby stejné firmy si však loni v září najal i jeho předvolební tým, aniž by to uvedl ve výdajích na kampaň. Zjistil to Janek Kroupa z webu Seznam Zprávy. Není to absurdní?

Je. A myslím si, že Pávek o všem věděl. Tajné a bezpečnostní služby k sobě mají blízko. Hra s informacemi je jejich chlebem a dokáží se v každém prostředí změnit v to, co je potřeba. Normální občan, který by si měl udělat vlastní názor, se v tom absolutně nevyzná.

Oni si k sobě najdou kontakty. Já tedy především apeluji na morální aspekt, že člověk s takovou kolaborantskou minulostí by na Hradě být vůbec neměl. On dělal kariéru jako člen KSČ a já seděl v nejtěžší věznici. Je to hrozný pocit. Vybírali jsme ze dvou zel, což se vůbec stát nemělo. Měl by existovat zákon, že by takoví lidé vůbec na prezidenta kandidovat nesměli.

Jeho vyjádření o "nebezpečnosti Hradu" přišlo poté, co se setkal s šéfem Bezpečností informační služby (BIS) Michalem Koudelkou, ale tam se o tom prý nebavili...

Již několikrát byla zpochybněna bezpečnostní prověrka prezidenta Petra Pavla. Historik Petr Blažek pro Novinky.cz řekl: "Nechápu, jak je možné, že jimi prošel vzhledem ke své minulosti, a je to pro mě nepochopitelné i vzhledem k roli jeho otce. Prověrky byly zřejmě jen formální." Jak to berete vy?

Neměl bych proti tomu nic, kdyby byl na ministerstvu obrany nějakým odborným poradcem nebo instruktorem. Jako politického vězně se statutem válečného veterána mě uráží, že takový člověk může být prezidentem. To je zcela nenormální stav a přestože je historik Blažek na můj vkus až příliš opatrný, takový úřednický, tak v tomto jsem mu vysekl poklonu.

Nechápu, jak může Pavla tolik disidentů a rozumných lidí podporovat. Vždyť udělal kariéru na kolaboraci s komunistickým režimem a nyní, v tom rádoby demokratickém, ji dělá ve velkém stylu dál. Nebyl to žádný řadový člen KSČ, ale byl už celkem vysoce postaveným činovníkem armádních složek, rozvědčíkem a jeho druhá manželka politrukyní. Mladým lidem to dnes už sice nic neříká, ale spousta jeho voličům by mělo. Pávek na Hrad nepatří a pro politické vězně je to plivanec do tváře.

Napadá mě bohužel jen jedno jméno současného prezidenta ve světě, který se pohyboval ve zpravodajských strukturách. Vladimir Putin. Není to smutné, že bývalí zpravodajci jsou v nejvyšší funkci v Česku a právě v Rusku?

Mají stejné kořeny a ideologické vazby. Ale dál bych nezacházel. Nicméně se divím, že Pavel s manželkou něměli natolik soudnosti, že do toho šli. Vždyť oba vědí, co mají za sebou. Ne všichni jsme totiž zaslepeni flanelovými košilemi a mužnou postavou, což většinou fascinuje hlavně ženy. Na druhou stranu je vidět, že byl ve zpravodajském řemesle dokonale vyškolen a dokáže se infiltrovat i do velmi odlišných prostředí a získat si tam důvěru. To prostě umí. A navíc má i ten dar, protože všechno se v tomhle oboru naučit nedá. Na to musí mít talent, jako dobří herci.

Nicméně si říkám, že když přijeli po volbách domů a zbavili se těch vlezdoprdelků, tak si museli říkat: "Ten národ je blbej, že to víc nejde."

U nás v Přerově jeden člen konfederace politických vězňů, když byl postaven před volbu, tak mi říkal: "Vladimíre, u toho nechci bejt. Su rád, že su tak starej, že brzo umřu. Ale volit mezi Babišem a Pávkem, tak radši umřu." Bylo mu přes devadesát a mohl si to už dovolit. A po volbách opravdu zemřel. Hned jsem svolal naši pobočku konfederace a řekl jim to. Všichni u nás už ale ztrácejí víru a naději. Musel jsem je povzbuzovat, že je to přechodná situace, že se něco stane.

Na svých webových stránkách jste napsal, že současný prezident Petr Pavel dělal asistenta generálovi Radovanovi Procházkovi, jenž byl ve své podstatě ochráncem bývalých příslušníků StB, které jako údajné odborníky vracel do řad vojenského zpravodajství. O něm se ale píše jako o polistopadové legendě zpravodajských služeb...

Mně ten člověk nikdy nic moc neříkal, ale v konfederaci politických vězňů zastával docela důležitou pozici, kterou si však vybudoval především ve svazu protifašistických bojovníků. A u této informace jsem vždy zbyštřil. Protože organizace byla jednak předmětem mé zpravodajské činnosti, neboť měla vazby na pracovníky ruských tajných služeb, konzulát a levicové extremistry všeho druhu. Prostě zapadala do problematiky levicového extremismu, kterou jsem rozpracovával u Bezpečnostní informační služby téměř deset let.

Když se dostal k moci Miloš Zeman a jeho lidi, tak jsem začal mít v BIS značné problémy. Především proto, že jsem měl takzvané zbytkové tresty a dostával jsem se do střetů s takovými lidmi jako byli třeba Jan Princ a další. Začínaly být vidět hluboké rozdíly mezi mnou a bývalým disentem. A Procházka v tom viděl jistou šanci, jak se zbavit kritika svazu protifašistických bojovníků. On byl šéfem vojenského obranného zpravodajství a začal mě dehonestovat na různých poradách tak, abych o tom nevěděl. Jenže několik členů konfederace mi to sdělilo.

Poté, co jsem byl zatčen, skoro rok ve vazbě a propuštěn, začal soud v utajeném režimu. Procházka to obhajoval. A jiní jako Oldřich Kaiser a někteří senátoři chtěli veřejný soud, aby se vědělo, co jsem zač, co jsem udělal. Nakonec se to podařilo. Po propuštění z vazby jsem přijel jako místopředseda Konfederace politických vězňů z Přerova s pár kolegy na jednu poradu. Moc jsem si ho nevšímal. On se před námi zastavil a prohlásil: "Každý normální člověk, když slyší jméno generál Radovan Procházka, tak klekne a smekne!" Tehdy jsem ještě nevěděl, že sice velel vojenskému zpravodajství, ale že tam už měl Pávek značný vliv.

Takže Petr Pavel byl chráněncem generála Procházky?

Růžek byl nejbližším člověkem Procházky a oni potřebovali konfederaci natolik paralyzovat, aby se mě nezastávala. Tak udělali tajnou poradu, kde bylo asi dvanáct osob. Mezi nimi i Otakar Rambousek a tam připravovali mé zatčení. Pravě Rambousek volal Devátému s tím, že se na Hučína něco chystá. Nejprve mě chtěli pozvat na jednání do Prahy a zatknout. Bylo by to méně komplikované, protože na Pankrác je odevšad blízko. V Přerově, který znám, je to komplikovanější. To jim nevyšlo. Na přípravu zatčení měli dostatek času, ale báli se protestu politických vězňů, který se pak na Václavském náměstí opravdu odehrál. Bylo tam jen několik stovek lidí.

Tak to jsou Růžek, Procházka a Pávek alias Pavel, s nímž jde legenda, jak dobrý kredit má u politických vězňů. Před Procházkou mě od počátku varoval Jiří Křižan. Říkal mi, jak se s Havlem dostává do sporů, protože Procházka dělal armádě ostudu. Chtěl třeba znovu opevňovat a renovovat bunkry v pohraničí s Německem. A do vojenského zpravodajství opravdu tahal zpátky lidi z III. správy SNB. Chápal jsem, že to byli a jsou svým způsobem odborníci na zpravodajskou činnost, oproti Stárkovi nebo Princovi velcí profesionálové. Nicméně morálně podprůměrní.

Dost jste se pozastavil nad tím, že bude bezpečnostní odbor prezidenta Pavla řídit Mlada Princová, dcera někdejšího šéfa olomoucké pobočky BIS Jana Prince?

Princ byl spolu se současným ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Jiřím Langem jedním z hlavních svědků proti mně u soudu. U mě doma byly totiž při domovní prohlídce nalezeny kopie pasů Prince a jeho manželky, které prokazovaly, že před listopadem 1989 jezdili celkem frekventovaně na Západ. To bylo neuvěřitelné. Také Stanislav Devátý mi stále nadával, že jsem mu to neukázal dřív.

Princ byl ostatně jako zpravodajec velmi vtipná postavička. Neměl řidičák, měl fóbie z výšek a výtahů a vůbec to byl člověk, který nejradši seděl na prdeli v kanclu. Nicméně využíval vlivu, že se s manželkou znali z Charty 77 s Václavem Havlem.

Princ byl přestěhován do Olomouce, kam ho dal Růžek proto, aby připravil mé zatčení. Připravovali ho od počátku roku 2000. Chtěli mě dostat na ty bombové útoky, které nejsou doposud objasněny. Potřebovali partu z vojenského zpravodajství, protože ti těmto věcem rozumí.

Uznávám, že děti nemohou za své rodiče. Pakliže však Princová podědila morální kvality po svém otci, tak potěš Pán Bůh. Ostatně se u ní všude uvádí, že je z rodiny disidentů. Je to podivná shoda náhod. Budí to ve mně takové podezření a pohoršení, že jsem se na tom musel na svých stránkách vyjádřit.

Z vašich slov vyplývá, že bývalé nomenklaturní kádry, se stále snaží ochránit svou existenci v novém režimu a mají k tomu dost pomocníků?

Vždy jste hovořil o amatérech z disentu v polistopadových zpravodajských službách. O administrativě prezidenta Pavla se v souvislostech se zmíněnou bezpečnostní agenturou a prvními zahraničními cestami také hovoří jako o dost nejisté až amatérské...

Podle mě je fakt, že Princová bude velet bezpečnostnímu odboru Hradu, důkazem, že to tak je. Ale Pavel se může těmi lidmi obklopovat i cíleně kvůli dojmu jeho ideologického přerodu. Kdyby se totiž obklopil sobě rovnými starými soudruhy, tak by to bylo moc nápadné.

Nicméně svou osobou napomáhá i "dezolátům", protože ti mají dost snadný cíl. Nyní je třeba slyšet o ekonomovi Miroslavu Ševčíkovi, který na VŠE nepatří už vzhledem ke své minulosti aktivního člena KSČ a zájmové osoby kontrarozvědky bývalého režimu. To už mu ale nikdo nepřipomíná, protože by mohl odvětit: "A to vám nevadí prezident, takový komunistický kádr jako Brno?"

