Vidlákova výzva Rakušanovi boří vše, co dosud padlo

Tak, Dane, bylo vidět, že ta věc, kdy na vás vybafl Oganesjan, vás překvapila. Popravdě, kdo by to čekal. Pojďme se podívat nejdřív na to, jak ministr Rakušan vynadal Kateřině Konečné, že ho nemá úkolovat, když vaše lídryně tvrdila, že policie Oganesjana chrání. Co byste ideálně od policie a ministra Rakušana v tomto případě čekal?

Já si prostě ještě nezvykl, že policie v této zemi dopouští řádění gangů. Mimochodem, včera měla Kateřina Konečná debatu s občany v Opavě a když přišla k autu, tak jí chyběla poznávací značka, ale zato tam stála Oganesjanova bojůvka a kochali se pak jejími problémy, když nemohla odjet z besedy domů. Je z toho moc pěkné video, jak se novonácíček chová k lidem a vodí si policii.

Co bych od policie čekal? Aby prostě zakročila ve prospěch spořádaného občana a ne ve prospěch grázla, který je na nejlepší cestě k české verzi britských znásilňovacích gangů. Nebo chce pan ministr, aby občané vzali právo do vlastních rukou? Chce, aby se takovým zmetkům bránili sami? Aby pak nezjistil, že se budou bránit sami i jiným zmetkům. Nejenom této pouliční bojůvce Fialajugend.

Média mluví o nenávisti ve společnosti. Mohou si přečíst na twitterových profilech lepších lidí, jak mají radost z toho, že nás Oganesjan zkouší šikanovat. Hemží se to tam výzvami k věšení. Komunisti totiž podle nich nejsou lidé... Stejně jako kdysi (a vlastně i dnes) Rusové nejsou lidé. Ale už alespoň víme, jak se to hnědnutí společnosti dělá. Úplně jednoduchou dehumanizací. A jde to dobře, výsledek se dostavil, a pokud nebude zastaven, tak už ho zastavit nepůjde.

Na svém kanálu Oganesjan podobné výstupy pojímá jako humornou show. Přišlo by vám vtipné něco takového provést Fialovi, STANu nebo Pirátům?

Já jsem z těch, kteří nahlas protestovali. Jsem z těch, kteří chodili na demonstrace a sypali hnůj před Strakovu akademii. Ale nikdy by nás nenapadlo někoho šikanovat. Charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová k „bezvýznamným“ lidem. K těm, kteří jsou na chvostu společenského žebříčku. My sakra ani nechodíme na besedy pravdy a lásky, abychom jim tam škodili pískáním nebo ukazováním červených trenýrek.

Na začátku bylo házení vajíček na Paroubka, dneska na nás už posílají recidivisty a kriminálníky. Pokrok nezastavíš.

Jinak, v Praze proběhl Pochod pro život. Ne že bych byl nějaký odpůrce potratů, ale zablokovat někomu jeho politickou akci proto, že si myslím, že nemá právo něco říkat, to je celkem husté. A zase, co ta Policie ČR, která se chlubí, že zabránila střetu?

Ano, pravda a láska se chlubila, že přes ně neprošly rodiny s dětmi a kočárky... Skvělé vítězství evropských hodnot v plné šíři jejich tolerantnosti a demokracie. Takhle mi dědeček vyprávěl, že to začínalo v třicátých letech. Vypadá to, že tyto volby budou poslední šance na reparát z demokracie. Buď si vezmeme naši zemi zpátky, nebo nám ji Gregorová s Oganesjanem brzy zapálí.

Ony podobné věci mohou před volbami eskalovat. A může přituhnout, to už jsme zde řešili. Bude to tak, že vy budete někde něco vykládat lidem z pódia na náměstí, do toho bude pořvávat nějaká parta, možná bude i házet dýmovnice a policisté budou dělat „my nic, my muzikanti“?

Jestli policie nezačne konat, tak si brzy lidé řeknou, že žádnou policii nepotřebují. A podle toho se zařídí, protože zákon silnějšího bude pořád lepší zákon než bezpráví. Ale co si stěžuju... tento stát neumí stavět, neumí vyrábět elektřinu, neumí digitalizovat... proč by policie měla být výjimkou, že?

Blíží se 8. a 9. květen, to bude další „dávka emocí“. Vy prý podporujete Ladislava Vrabela a jeho demonstraci, psala paní Brodníčková. Podporujete?

Já osobně budu na Klárově devátého května. Většina mých kolegů ze STAČILO! tam bude také. Ale samozřejmě nejsme žádní diktátoři ani šmíráci, abychom se pídili u našich podporovatelů, kterých oslav, demonstrací či manifestací se chtějí zúčastnit. Nejsme tady od toho, abychom lidi vychovávali. Hnutí STAČILO! přišlo sloužit, nikoliv napomínat nebo zakazovat.

Abychom se vzdálili z našich českých „komunálních záležitostí“, tak proběhl pohřeb papeže Františka, na kterém se sešel Trump se Zelenským. Macron byl odstrčen. Proč asi?

Protože je součástí problému, nikoliv součástí řešení... to je jednoduché. Donald Trump nesdílí evropskou válečnou rétoriku, Starmer už to pochopil, Macron ještě ne. Němcům se to rovnou nařídí... ať žije kancléřský akt. A Ukrajina dopadne špatně za všech okolností. A já žasnu, kolik ještě existuje lidí s vysokoškolským titulem, kteří si myslí, že když bude Ukrajina dál krvácet a Spojené státy dál dodávat zbraně, tak to Putin jednoho dne vzdá. Ono se zpravidla ukáže, že když se Rus zdá být na kolenou, tak si jen zavazoval boty. Naštěstí Trump s Vancem to chápou.

Ona ta celá výměna mezi Trumpem, Evropou, Ukrajinou a Ruskem, vypadá tak: Trump a Rusové se shodnou, že Ukrajina musí výrazně ustoupit. Evropa a Ukrajina začnou naříkat, že to je kapitulace. A tak to jde pořád dokola. Jak z toho ven, dle názoru STAČILO!?

Za měsíc bude muset Ukrajina ustoupit zase víc. A za půl roku ještě víc. Ale zato bude mít mnohem větší dluhy a mnohem víc mrtvých. Stojí to za to? Ven se z toho dalo vyjít nejpozději na začátku války. Ale to přece ruské armádě docházely granáty, lidi, technika, nafta i jídlo.... Jak z toho teď ven? Otočit válečnou rétoriku k mírové, poslat na smetiště dějin všechny chciválky a zkusit zachránit, co se dá. Bohužel, už toho moc nebude.

Nicméně, ODS teď nastoluje velké téma. Že prý je možné zvýšení daní. Jenže daně chce zvyšovat levice včetně vás?

ODS chce udělat standardní nepopulární opatření – zvýšit daně chudým. To oni dělají vždycky. My chceme udělat nepopulární opatření obchodním řetězcům, nadnárodním korporacím, bankám a zbrojařům. Těm, kteří se krmí z nemravných marží, bankovních poplatků a vládní válkychtivosti. A že by nám ty korporace odešly ze země? Ať jdou. České banky uvítají, když jim uvolní trh. Polské obchodní řetězce rády převezmou dnešní Kauflandy a nebudou mít problém investovat své zisky zde v České republice.