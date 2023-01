„Polsko není hloupé. Vojáky od vás nechce.“ O Babišovi s Polákem úplně jinak

Andrej Babiš ovládl mediální prostor výrokem, že v případě napadení by do Polska české vojáky nevyslal. Zatímco v České republice je to téma číslo jedna, v Polsku většina lidí ani nevěděla, že se zde konají prezidentské volby, řekl ParlamentnímListům.cz psycholog Jaroslaw Furtan, který je ve spojení s polskou vládní stranou Právo a spravedlnost. Polsko dle něj není „blbé“, aby v případě napadení Ruskem chtělo po Česku vojáky: Ty by žádalo od USA.

Jaroslaw Furtan vystudoval psychologii a ekonomii. Ve vládě Jaroslawa Kaczynského se v externím poradním týmu podílel na marketingové strategii a zpracovával sociálně-psychologické analýzy. Patnáct let žil v České republice, teď bydlí v Rakousku, kde provozuje psychologickou praxi. ParlamentnímListům.cz poskytl otevřený rozhovor, ve kterém se vyjádřil k Babišovu výroku i prezidentským volbám a popsal celkový vztah Polska k české politice.

„Žiju sice v Rakousku, ale jsem v intenzivním kontaktu s Polskem. Každý den sleduji polské zpravodajské portály. Převážně ty, které považuji za vlastenecké, jako třeba niezalezna.pl, ale pro přehled i ty, které podle mě nehájí polské zájmy.“ Furtan se považuje za polského vlastence: „Jsem na to hrdý. Vadí mi, když se dnes směšuje vlastenectví a nacionalismus dohromady. Děje se to v Polsku, Čechách i Rakousku. Je to chyba, kterou hojně prosazují eurofederalisté.“

Když jsme Jaroslawu Furtanovi poslali odkaz na prezidentskou debatu a následné články v českých i polských médiích, reagoval překvapeně: „Já mám z těch posledních polských zpráv dojem, jako by Poláci ani nevěděli, že se v Čechách konají prezidentské volby. Téměř vůbec se o tom nepsalo,“ přiznal Furtan. „Až jsem se za to trochu styděl. Jsme přece sousedé, a na německých nebo rakouských portálech, které taky čtu, o tom texty normálně byly. Ale v Polsku opravdu téměř nic, až na souvislost s tímhle Babišovým výrokem.“

Furtan uvádí, že důvodem může být zahleděnost Polska do sebe: „Polsko má spoustu svých vlastních problémů, takže se tomu na jednu stranu nedivím. Na druhou stranu si ale myslím, že informovat víc o dění v České republice by Polsku prospělo.“

Furtan vysvětluje, že čeští politici jsou pro běžné Poláky spíš neznámé a neviditelné osoby: „Normální občan nemá ponětí, kdo je to Andrej Babiš. Možná to jméno někde slyšel, ale ihned si ho nezařadí. Trochu možná vstoupil do povědomí, když se řešil Turow, jinak ale ne. A co se týče Petra Pavla, tak to se lidi nechytají už vůbec. Můžeme to tedy brát edukativně, že díky výroku Andreje Babiše se Poláci aspoň dozvěděli, že v České republice nějaká volba prezidenta vůbec probíhá,“ říká s lehkým úsměvem pro ParlamentníListy.cz Jaroslaw Furtan.

Jako někdejší zákulisní tvůrce Kaczynského marketingové strategie pak hodnotí Babišova slova kladně: „Je úplně jedno, jaké je vnímání Poláků. Pro něj je zásadní vnímání Čechů. Ti ho budou volit. Líbí se mi, jak jasně a opakovaně deklaroval, že chce mír. Koneckonců, ten jeho výrok byl pochopen zkratkovitě – já jsem ho pochopil tak, že válka v Polsku je nesmysl, a že rozhodně nebude vojáky nikam posílat, protože zásadní je usilovat o to, aby žádná válka vůbec nevznikla.“ Furtan přiznává, že i jemu, coby Polákovi, se to líbilo: „Takový postoj je otcovský, ochranitelský, je to postoj zodpovědného politika. Ta otázka navíc byla hrozně zavádějící, hypotetická a a docela nefér. Není důvod si myslet, že by Rusko zaútočilo na státy NATO. Když ale ve fantazii připustíme, že by taková situace opravdu nastala, tak Polsko není blbé. Rozhodně by po České republice nechtělo vojáky, ale spíš zdravotní a humanitární pomoc. Pokud by o vojáky žádalo, obrátilo by se spíš na Američany,“ myslí si Furtan.

Co se týče Babišovy následné komunikace, kdy svůj výrok vysvětloval a uváděl na pravou míru, i to vnímá náš polský zdroj jako skvěle zvládnutou komunikaci: „Hlavním cílem bylo v hlavním vysílacím čase oslovit lidi, kteří mají úzkost z války a pomocí opakovaných tvrzení je uklidnit. To se mu povedlo. Post factum se pak omluvil těm, kterých se to dotklo, resp. kteří to špatně pochopili. Ale hlavní zpráva byla předána. Mluví o tom celá republika. Na twitteru pak sice napsal, že bude něco dodržovat, ale to už se dostane jen k lidem, kteří si to chtějí vyhledat. Běžní občané, kteří nemají čas vysedávat celé dny u twitteru, pochytili hlavní sdělení – jsem pro mír. To je opravdu mistrovský tah.“

Furtan bere předvolební debaty s rezervou: „Je to tvrdý boj o moc, takže podobné kontroverzní výroky vnímám jako součást strategie a moc si z nich nedělám. Já jsem se pro zajímavost díval na polské portály, a po několika hodinách už tam o tom nebyla ani řádka. Prostě se o tom napsalo, a pak Babiš zase upadl do zapomnění. Žádný mezinárodní skandál, jak se to prezentuje u vás v českých médiích, tedy rozhodně nehrozí,“ uvádí to na pravou míru. Je také přesvědčen, že Andrej Babiš vychází ve své komunikaci z dat: „On se o data vždy opíral, není důvod si myslet, že je teď něco jinak. A tak si zřejmě taky zjistil, že v české společnosti už lidi mají dost vysokých cen, nejistoty spojené s válkou atd. a poradil se s experty, jak tyto lidi účinně oslovit. Podle mě naprosto jasně ví, co dělá.“

A jak Jaroslaw Furtan odhaduje výsledek voleb? „Uvidíme, jak se to vyvine, netroufám si dnes jmenovat vítěze. Bude to nepochybně ještě zajímavé. Petr Pavel je navíc nemocný, to ho může dost omezit. Je pravděpodobné, že to Andrej Babiš využije, aby soupeře předstihl. Ale to je prostě politika, tvrdý boj, není třeba mu to mít za zlé. Generál by se zachoval jistě stejně.“ Jak by takové využití mohlo podle Furtana vypadat? „Není třeba za tím hledat nějaké podrazy, jak zmiňoval Pavel. Stačí, že Andrej Babiš opanuje mediální prostor, třeba i takovými kontroverzními výroky. Vzpomeňme si na Miloše Zemana. Slušně rozjetého Karla Schwarzenberga rozdrtil těsně před volbami, když už nebyl čas na nějaké vysvětlování. Andrej Babiš si v této kampani od Zemana hodně vzal, a tak bych se vůbec nedivil, kdyby to i letos přineslo podobný výsledek. Je stále reálné, že to Andrej Babiš vyhraje,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Jaroslaw Furtan.

