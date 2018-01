„Pravicový aktivista“: Paradox! Ze strany Drahoše a Hilšera jsou deklamovány slušnost a noblesa. Přitom oni sami a jejich příznivci vulgárně útočí na Zemana kvůli jeho zdraví

Vy jste působil coby místopředseda pražských Svobodných, a i když už jste z této strany vystoupil, politika vás, předpokládám, stále zajímá. Jak na vás působí celospolečenská atmosféra před druhým kolem prezidentských voleb?

Jistě, politika je stále mým zájmem, i když nejsem členem Svobodných již dva a půl roku. Nadále se však účastním politických akcí, a to i jako spoluorganizátor demonstrací. V poslední době mi asi největší radost udělala konference pořádaná SPD Tomia Okamury, které jsem měl možnost se zúčastnit a vidět na vlastní oči lídry evropských vlasteneckých euroskeptických stran, jako jsou Marine Le Pen a Geert Wilders.

Co se týče atmosféry voleb, tak nemám dobrý pocit z nestrannosti mainstreamových médií, která takřka jako jeden muž vedou nenávistnou kampaň proti současnému prezidentovi Zemanovi. Oni se tím snaží rozdělit společnost, ne prezident Zeman, ačkoliv je mu to podsouváno.

Nepřipomíná to v mnohém minulé prezidentské volby? Také tehdy se český národ rozdělil na dvě nesmiřitelné poloviny. Může v tak napjaté atmosféře vůbec působit prezident, ať se jím stane kdokoli z obou pánů, jako sjednotitel?

Ano, minulé volby to připomíná, ale snaha části kulturní fronty a neziskového sektoru prosadit svoje kandidáty se stala mnohem agresivnější a urputnější. Možná je to tím, že si postupně uvědomují, že ztrácejí podporu veřejnosti, o to více napadají kohokoliv s jiným názorem na současnou imigraci nebo na členství ČR v Evropské unii.

Zejména na sociálních sítích je patrné, že někteří příznivci pánů Drahoše i Zemana až příliš podléhají emocím. Oba dva kandidáti jsou obviňováni z často absurdních skutků a tón, který je přitom používán, má velmi daleko do slušnosti. Přitom právě slušnost je příznivci Jiřího Drahoše zmiňovaná jako hlavní argument, proč podporují právě svého kandidáta...

Zde je zajímavý paradox, když ze strany kandidáta Drahoše či neúspěšného Hilšera jsou veřejně deklamovány hodnoty slušnosti, noblesy, ale zároveň oni sami a jejich podporovatelé opakovaně vulgárně napadají prezidenta Zemana kvůli jeho údajně křehkému zdraví. Lze tedy usoudit, že nic jiného zásadního na prezidenta Zemana nemají, což může být pro voliče signálem, že naopak Miloš Zeman je tím správným kandidátem na prezidenta.

Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra zase na svém facebookovém profilu naznačoval, že útok členky hnutí Femen mohl být jen provokací ruské strany...

To mi připomíná rčení „zloděj křičí: chyťte zloděje!“ Mnohem pravděpodobnější je spolupráce hnutí Femen s některými našimi lidskoprávními aktivisty.

Za zmínku jistě stojí i výzva Fero Feniče, podle kterého měli oba kandidáti vést debatu ve stoje. A to napsal, i když dobře ví, že Zeman má zdravotní potíže, které mu neumožňují delší dobu stát. Dokonce i Karel Schwarzenberg mohl při debatě s tehdy stojícím Zemanem na Nově sedět. Tehdy proti tomu ale pan Fenič neprotestoval...

Toto se mi ani nechce komentovat. Je to čirý hyenismus. Ale není to ojedinělý případ, například manželka kandidáta Jiřího Drahoše se též veřejně vysmívala prezidentu Zemanovi kvůli potížím s chůzí. Absolutně nechápu, kde se to v těch lidech bere. Stydím se za ně.

Vy sám jste mi těsně před naším rozhovorem navíc říkal o reakci koordinátorky mediálních aktivit Člověka v tísni Adriany Černé, která se v podstatě nad zmiňovaným útokem radovala. Přitom ten jinak odsoudili z politické sféry všichni Zemanovi odpůrci...

Původně užitečná neziskovka Člověk v tísni se změnila ve zpolitizovanou a elitářskou organizaci, která ač nemá k tomu žádný mandát, tak prosazuje svoje multikulti politické vidění světa, zřejmě pod zadáním svých sponzorů. Svoji roli určitě hraje Nadace Open Society Fund George Sorose, ale i Norské fondy. Jako příklad lidí, kteří tam působí, mohu uvést jejich koordinátorku mediálních aktivit Adrianu Černou. Tato slečna se neudržela a na Facebooku výskala nad napadením prezidenta ukrajinskou aktivistkou z hnutí Femen slovy „Riot! Bordel!“, čímž odkazovala na anarchistickou skupinu Pussy Riot, jejíž název český prezident správně přeložil do češtiny jako Vzbouřené kundy. Ale u toho tato zaměstnankyně ČvT nezůstala a pokračovala prohlášením, že kdo si dává do profilu českou vlajku, tak je většinou idiot.

A takoví lidé jsou placeni z našich daní, protože Člověk v tísni je z humanitárních neziskovek největším příjemcem darů od českého státu, tudíž od našich občanů.

Jako by minulé i letošní prezidentské volby, aspoň tedy z pohledu mediálního mainstreamu i umělecké sféry, představovaly střet mezi „dobrem a zlem“. Přičemž, ať do druhého kola postoupí kdokoli, tím zlem je vždy Miloš Zeman.

Tyto volby představují střet mezi dobrem a zlem. Ne tím pohádkovým, ale zcela konkrétním a nás se týkajícím. Prezident Zeman hájí zájmy našich občanů, je velkým odpůrcem islámu a přítelem Státu Izrael. Už pouhé tyto tři věci stačí, aby fanatičtí multikulti neomarxisté prezidenta nenáviděli. Když k tomu přidáme jeho politickou nekorektnost a nyní mírnou změnu jeho postoje k Evropské unii směrem k jisté skepsi vůči této nadnárodní organizaci, jeho ochotu uspořádat a respektovat výsledek referenda o setrvání v EU, tak je jasné, že mediální mainstream a „kulturní fronta“ přisátá na penězovody z EU budou vést proti Zemanovi doslova boj do poslední genderově neutrální osoby.

Co vy osobně říkáte na ta zásadní obvinění, která padají na jeho hlavu? Myslím tím například příklon k Rusku...

Zcela směšné obvinění, ale v dnešní době stačí k obvinění snad i znalost azbuky. Miloš Zeman se snaží budovat dobré obchodní vztahy všemi směry, je to důležité i z hlediska budoucích možných událostí. Nikdy není dobré být upoután jen na jeden směr, již dnes jsme snadno vydíratelní Německem. Navíc s Čínou i Ruskem čile obchodují všechny západní země, sankce proti Rusku zcela nepochybně obcházejí přes různé prostředníky.

Jako příklad neskutečné protiruské propagandy a stupidity slouží spolek Evropské hodnoty, kdy jejich ředitel Máca se zástupcem Jandou s naprosto vážnou tváří odhalovali údajné „agenty Kremlu“ podle toho, že někteří vlastenci z recese nosí na rukávu jistou nášivku. Též i tato organizace je financovaná z grantů EU a příspěvků českého státu.

Vzhledem k vašim odpovědím je asi zbytečné se vás ptát, koho budete volit...

Ale stejně to prozradím. Jsem hrdý na svého prezidenta Zemana a rád mu dám i letos svůj hlas.

