„Právo na korigované informace? Co to je?!“ Komentátor se zhrozil nad Fialovým výstupem

reklama

Petr Fiala prohlásil, že lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány, protože svět prý čelí dezinformační kampani cizí velmoci. Ale zároveň chce chránit svobodu slova. Nejsem ústavní právník, ale o právu na korigování informací jsem ještě neslyšel. Co vy?

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12008 lidí

Jenomže Petru Fialovi nejde o pravdu. Petr Fiala pouze slouží propagandě a manipulaci, která je v současném takzvaně liberálně-demokratickém režimu po něm požadována navzdory pravdě a realitě. Proto jeho vláda zcela bezprecedentně vypíná a blokuje nežádoucí weby, proto takřka kriminalizuje nežádoucí názory nesouladící s těmi vládními a je zcela nepokrytě pro cenzuru a omezování svobody slova.

Přitom stačí si rozebrat prakticky jakýkoliv projev ať už Fialy, Rakušana, Válka, Černochové, Pekarové Adamové. To jsou co do demagogie, polopravd i lží takřka příklady dezinformačních kampaní.

Na českém internetu se šíří fotka, v níž je obyčejné máslo od Madety v supermarketu zavřeno v očipované, plastové krabici, která normálně slouží k tomu, aby výrobek nemohl nikdo pronést přes bezpečnostní rámy bez placení. Dle cenovky takové máslo stojí 70 korun. Troufnete si odhadnout, zda se jedná o ojedinělý případ, kdy se v nějakém regionu objevili máselní zloději, nebo bude takových opatření přibývat?

Neviděl jsem. Nevím, zda jde o realitu. Ale vzhledem k procesům, které globalisté rapidně eskalovali Hrou na covid a nyní proukrajinskou hysterií, je podobný obrázek časem velmi reálný u řady – ne-li většiny – dalších produktů. Postupná příprava na chudobu, nedostatek spotřebního zboží, potravin…

Psali jsme: FOTO: Máslo v krabici, aby ho neukradli, šíří se internetem. Důkaz, že jsme v ...

O generálu Pavlovi promluvil jeho bývalý spolužák Pavel Beneš, který tvrdí, že dokud byli komunisté u moci, byl k nim Petr Pavel loajální, i v roce 1989. A generál už prohlašuje, že se o něm „šíří lži“. Má jeho prohlášení šanci nějak odvést pozornost od faktu, že podle zveřejněných informací Petr Pavel sloužil věrně tomu, kdo byl zrovna u moci? A naopak, má připomínání tohoto faktu u jeho skálopevných zastánců šanci mu ublížit?

O tom, že Petr Pavel věrně slouží vždy aktuálně vládnoucímu režimu, myslím, není pochyb. Sám sebe v jednom z rozhovorů, které jsem četl, označil za kariérního komunistu. Sic jinými, vzletnějšími slovy. Myslíte, že by jestřábi z NATO do svého čela jen tak zvolili bývalého komunistického vojáka ze země, kterou považují – bohužel oprávněně – za svého vazala?

Jinak co se týká ublížení obrázku Pavla u jeho skálopevných zastánců – opět se v drtivé většině jedná o sortu takzvaných „lepších lidí“, tak podobně jako v jiných pravověrných až mytizovaných případech typu Havel, Albrightová, Schwarzenberg, moje rouška chrání tebe či vyvěšování ukrajinských vlajek se o Pavlovi nepochybuje. Je to jako náboženství, dogma nekriticky převzaté za pravdu, které se nezpochybňuje, nenabourává a už vůbec nekritizuje. Ublížit mu to ale může u nerozhodnutých občanů a těch, kteří nejsou dogmaticky přikloněni k žádnému z kandidátů.

Důležité je rovněž pamatovat na to, kdo za Petrem Pavlem v prvopočátku stál, a to exdiplomat a proamerický lobbista Petr Kolář, jenž toho času spoluvytvářel mýtus zvaný Drahoš.

Blíží se nám americké parlamentní volby. A podle průzkumů nejsou republikánští voliči zdaleka tak naklonění sponzorování Ukrajiny, jako byli na začátku války. Nemluvě o tom, že Donald Trump prohlašuje, že by s Vladimirem Putinem uzavřel dohodu a jeho hnutí má mezi republikány značnou míru vlivu. Měl by se dle vás premiér Fiala pomalu připravovat na to, že z Washingtonu bude znít jiná píseň?

Těžko říct. Jinak, myslím, že befély na Petra Fialu nechodí jen z Washingtonu, ale taky z Berlína, Langley nebo Bruselu, takže jde o souhru vícera faktorů. I kdyby teda na výše zmíněné došlo, pak Petr Fiala nemá problém podobně jako dnes rozebíraný Pavel ze dne na den otočit o 180 stupňů.

Rozpočet ministerstva obrany na rok 2023 má být 112 miliard korun, tedy 1,5 % HDP. Je toto navýšení oprávněné, když Českou republiku drtí krize a inflace? Zvláště, když podle médií přece Rusové prohrávají, na Ukrajině nepostupují, tudíž by Česká republika neměla být v bezprostředním nebezpečí. Navíc, není rozpočet tak velký čistě proto, protože spousta vybavení zmizela na Ukrajině?

Navýšení by možná bylo oprávněné, kdyby finanční prostředky šly skutečně na obranu České republiky. Což tak – jak víme – není. Prostředky v důsledku poslouží pouze zájmům zahraničních válečných štváčů.

28. října bude prezident Miloš Zeman naposledy udělovat vyznamenání. A také naposledy nepozve některé své kritiky na Hrad, například Markétu Pekarovou Adamovou nebo Miloše Vystrčila. Na obřad však dorazí premiér Fiala, ačkoliv je mu to nepřáteli Miloše Zemana vyčítáno. Má podle vás prezident právo si „osobovat“ tento svátek a nezvat i vysoké činitele?

Právo na to evidentně dle současného průběhu má. Ale nemyslím si, že je to v pořádku. Naopak, jak praví kritici – není to svátek jeho. Prezident by se měl umět povznést a ve výjimečných okamžicích, jakým je třeba svátek při příležitosti vzniku republiky, pozvat všechny navzdory rozepřím. Jedinou výjimku bych viděl v případě, že by dotyční dopředu avizovali, že pozvánku nepřijmou, nebo třeba ostentativně z akce odejdou.

A v Evropské unii se jede agenda jako obyčejně. Europoslanci si odhlasovali podporu infrastruktury pro elektromobily, nabíječka má být každých 60 km na hlavních tazích a každých 100 km by pak měla být čerpací stanice na vodík. Europoslanci nakonec neschválili sankční mechanismus tisíc euro za každou chybějící stanici, ale i tak budou muset státy do roku 2024 předložit plán, jak těchto cílů dosáhnout a do roku 2026 by mělo být hotovo. Co na to říkáte?

Tak to bude, protože tak je to správně a tak to má být, soudruzi. V plánování, nařizování, omezování a filosofování jsou štědře placení politruci v bruselském politbyru prakticky nedostižní. Slovy klasika: pravda a realita nesmí stát v cestě dobrému příběhu.

Psali jsme: Otřes na burze. Miliardové propady hodnoty firem? „Záměr!“ Tomáš Vyoral prohlédl vládní „hru“ Že by premiér otočil? Vyoral se trefoval do Fialy. A také do Černochové Myslíte, že světové dění skutečně řídí politici? Komentátor ukazuje na Bidena: Tak se podívejte... Vláda se o občany postará? To si Rakušan spletl Čechy s Ukrajinci. Tomáš Vyoral naostro

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.