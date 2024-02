„Pražáci ještě neví, co zažijí.“ Zemědělci v Praze: Odhaleno už úplně vše

reklama

No, dostáváme se k naší pravidelné relaci o den později, protože jsem chtěl počkat, co se semele kolem oznámení protestů zemědělců. Vy jste na tiskové konferenci seděl po boku pánů Dufka a Jandejska, čili jste „v tom“, a já dnes budu „rejpat“. Tak tedy, Asociace soukromého zemědělství, čili drobní farmáři, se od protestu distancují. Vadí jim, že v minulosti jste chtěli pád vlády a její nahrazení vládou úřednickou. Proč jste tyto drobné farmáře nezaujali?

Asociace soukromého zemědělství sdružuje přesně ty farmáře, kteří si za této vlády polepšili. V rámci deagrofertizace českého zemědělství jim na prvních sto padesát hektarů dost přidali na dotacích na úkor středních a velkých podniků. Tito drobní farmáři by se distancovali od protestů, i kdyby to organizoval Josef Lux a Ježíš Kristus osobně, a použili by jakékoliv argumenty, jen aby dál mohli sklízet především peníze a nemuseli se zdržovat produkováním a prodáváním pšenice. Buřičství a rozvracení republiky, plus dezinformace a proruská orientace, to jsou ty nejběžnější nálepky, a tak je používají.

Nám nevadí, že existují malí farmáři. Dokonce nám nevadí, že dostávají větší dotace. Nám vadí, že současný systém ničí střední podniky, které drží živočišnou výrobu a produkují drtivou většinu zemědělských produktů.

Pokud jde o ty dotace, tak je pravda, že vláda zvýhodnila malé zemědělce s tím, že větší či střední zemědělci dostali méně. Nebojují dnes ti, kteří budou blokovat Prahu, za své „dotační korýtko“?

Každý zemědělec vám řekne, že bojuje za rovné podmínky. My jsme si nevymysleli, že v Německu dávají na hektar třikrát tolik peněz než u nás. My jsme si nevymysleli, že v Polsku mají pracovníci v zemědělství tak výhodné daně, že drtivá většina polských herců jsou také papírově zemědělci. A bohužel jsme si také nevymysleli, že čeští zemědělci nemají ani výhodné daně ani vysoké dotace, ale musí být konkurenceschopní s okolními státy.

Pořád se tady oháníme volným trhem a kvůli tomuto evropskému volnému trhu existují statisíce regulátorů a miliony paragrafů. Jestli je něco definice šílenství, tak tohle.

Kdyby bylo po mém, já bych v celé Evropě dotace zrušil (a s nimi i všechny ty úřednické příživníky) a bylo by to. A pokud si na takový úkol naše vláda netroufá, zemědělci by se spokojili s tím, že budou mít stejné podmínky jako kolegové Poláci a Němci.

Stanovili jste si systém krajských koordinátorů. To je jistě rozumné, ale mnozí z nich nejsou zemědělci a občas na sociálních sítích sdíleli „dezinformace“. Čili nejen ty v uvozovkách, jež jsou jen jiný názor, ale i věci, ze kterých i mně zrak přechází. Nebylo to neopatrné?

Jakmile dáte k dispozici svůj telefon, rozjede se shitstorm a trollení podle těch nejlepších liberálních příruček. Že by se někdo hrnul do epicentra mediálních hnojometů, to zrovna ne. Koordinátoři si užili a ještě užijí svoje. Zemědělci mají traktory a umějí zablokovat Prahu. Koordinátoři umějí ustát mediální tlak. Jedna a jedna jsou dvě.

Agrární komora, čili největší reprezentant zemědělců, ohlásila vlastní protest na 22. února. V součinnosti se zemědělci z východní Evropy, kterým primárně vadí import potravin z Ukrajiny. Občan v tom má binec. Proč mají být dva protesty zemědělců?

Žádné dva protesty zemědělců nebudou. Bude jen jeden. Teď v pondělí. Agrární komora a Zemědělský svaz během své akce pěkně přijedou k nějakému hraničnímu přechodu, dají si pozor, aby nikoho neomezili ani neohrozili a aby nevznikla žádná kolona ani dovnitř ani ven, udělají si tam tiskovku a pojedou zpátky. Z toho se Výborný určitě sesype a hned těm dvěma splní všechna jejich přání. Ale co se divím... nějak nám tu zakořenila představa, že nejvíce dosáhnete mírností a devótností. Svatá prostoto!

Už jsem tu otázku pokládal, ale musím se zeptat znovu, protože organizace je v běhu a snad na to myslíte: Zabezpečíte, aby některému ze zemědělců neujely nervy a nepral se třeba s Pražany, kteří budou tvrdnout v kolonách? Anebo, co když vám implantují mezi protestující provokatéra, který něco způsobí?

Já se spíš bojím toho, že ujedou nervy nějakému Pražanovi. Informační servis velkých médií je totiž nějaký slabý. Většina Pražáků si ještě nedovede představit, co se v pondělí může stát. Totiž, že uvíznou. Stejně tak nejspíš uvíznou všichni, co ten den budou mířit do Prahy. Jedno z jaké strany. Upozornili jsme média veřejné služby, aby udělala to, za co dostávají ty koncesionářské poplatky a aby informovala především ty, kteří těmto médiím pevně věří a na dezolátské weby nechodí, protože by si tam přečetli něco, co nechtějí slyšet. Zatím ale mám pocit, že si v České televizi řekli, že to zkusí také vymlčet. Když o tom nebudou informovat, tak se to nebude konat.

My každopádně budeme informovat ze všech sil, že se v pondělí do Prahy nikdo nedostane jinak než vlakem a metrem. V pondělí v Praze kolabuje doprava i bez traktorů. Pokud média budou mlčet, vyrobí hodně naštvaných lidí...

Ale upřímně... běžný uvízlý naštvaný řidič nejspíš žádný traktor neuvidí ani z dálky. Bude stát někde u Chodova, bude se chtít prát, ale kolem sebe nebude mít nikoho jiného než další uvízlé Pražáky.

Na Malostranském náměstí budete rozdávat lidem guláš, pochopil jsem. Nebudete si je tím kupovat? A jinak, jak je to vlastně s finančním zabezpečením protestu? Nafta něco stojí, organizace něco stojí...

Když jsem zemědělcům navrhoval, že by se měla zřídit veřejná sbírka na naftu a na pokuty, hrdě mi řekli, že doteď vše organizovali ve svém volném čase a ze svých peněz, a že tak to také zůstane. A že si budeme lidi kupovat gulášem? Vždyť to je přímo ztělesnění mého blogování! Já si také všechny zvu na dobré jídlo, protože nad bůčkem se lidé pohádají mnohem méně pravděpodobně než nad politickým manifestem. Pevně doufám, že bude nejen guláš, ale bude z toho festival chutí a vůní, jaký tu ještě nebyl. Já sám chci přivézt kupu dobrých taliánů.

Bohumír Dufek jako odborář s gustem řekl, že trvání protestu i po pondělku závisí na splnění požadavků. No, Green Deal se asi v pondělí nezruší. Jak to tedy bude v dalších dnech příštího týdne? Kde zemědělce ubytujete? Myslíte, že budou mít chuť v Praze zůstávat?

Vše, co se stane po pondělku, bude záležet na reakci vlády a ministra zemědělství. Není vina zemědělců, že teď tlačí a spěchají. Vláda měla dva roky na to, aby jim naslouchala. Ministr zemědělství nemusel „deagrofertizovat“. On prostě mocinky chtěl, a nadělal tím spoustu problémů. Zemědělci chtějí v Praze zůstat, aby zjistili, jak se vláda k jejich protestu postaví. Pak řeknou, co bude dál.

Ještě k těm požadavkům: Ani kdyby vláda byla vaše, tak je přeci nemůžete příští týden splnit... Tam jde o úroveň EU.

Ale kroky začít dělat může, ne? Může se usnést, že odchod od grýndýlu není zase tak špatný nápad. Může oznámit na Radě ministrů, že přehodnotí svůj postoj ke grýndýlu. To by pro začátek asi i stačilo. Chceme po vládě, aby změnila svůj názor na grýndýl a aby začala konat.

Když jsme nakousli ty ukrajinské potraviny, které vadí i „velké“ Agrární komoře: Co všechno se sem vozí? Jde opravdu o takové objemy, abychom nemohli dát Ukrajině vydělat?

Jo, v jiném světě by to šlo. Ale my jsme třicet let budovali zemědělství, které generuje tři miliony tun obilovin přebytků, které musíme exportovat. A když trhy nasytí ukrajinská pšenice, tak ta naše prostě zůstane ležet. Jídlo má totiž jednu nepříjemnou obchodní vlastnost. Ať stojí hodně, nebo málo, lidi jedí pořád stejně.

Navíc, EU ve své nekonečné moudrosti vymyslela, že se ceny budou určovat na komoditních burzách. Pak stačí i malé množství levné pšenice z Ukrajiny, aby to shodilo ceny všem. Ukrajinská pšenice umí shazovat ceny pod výrobní náklady, a to žádný zemědělec dlouho nemůže vydržet.

Vyrobili jsme si svět, který je velmi efektivní, ale málo robustní. Byl to svět pro dobré a klidné časy. Teď bychom spíš potřebovali robustní svět, který je dobrý na špatné časy. Zemědělci se teď svými protesty snaží honit bycha a chtějí, aby všem došlo, že dobré časy už minuly, a pokud nechceme špatně dopadnout, je zapotřebí přehodnotit spoustu sluníčkových vizí.

