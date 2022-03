„Premiér si jezdí pro pochvalu do EU a USA místo řešení problémů občanů,“ nebere si servítky Zadražil

Podle místostarosty města Chýnov Evžena Zadražila nás čekají těžké časy. Vláda sice řeší válku na Ukrajině, ale přehlíží eskalující problémy, které trápí občany naší země. „Navíc sem přicházejí především ženy a děti. O ně se bude muset naopak někdo postarat a sociální systém naší země toto unese jen těžko,“ říká Zadražil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Premiér dojede kamsi, zřejmě však ne do Kyjeva, aby ho USA a EU podrbaly za ouškem, že dělá skvělé PR. Pak vláda rozhodne o dodávkách zbraní na Ukrajinu, které tam budou vytvářet jen další násilí, v mnoha případech i do nepovolaných rukou,“ nechápe komunální politik.

reklama

Sotva se svět vymotal z pandemie covidu-19, pro změnu řeší válku na Ukrajině. Co je podle vás na celém konfliktu nejhorší?

Nejhorší na tom je, že je to vše dopředu naplánované těmi, kteří ovládají svět, a obyčejní lidé jsou neustále udržováni ve lžích. Probíhá cenzura a každý, kdo vysloví jiný názor, než média chtějí, abychom si mysleli, tak je ihned označen za dezinformátora. Tohle je ovšem totalita, bohužel… Myslíte, že když masmédia plnila lidem hlavy o covidu, že se ve stejnou dobu na Ukrajině nezabíjeli lidé a neprobíhaly tam dlouholeté ozbrojené spory? To víte, že zabíjeli, bohužel… Jen se o tom nemluvilo, a hlavně to tu nikoho nezajímalo. Lidem se valily do hlav lži o covidu a nezbytném očkování. A tak je to pořád dokola. Brzy nastane čas, kdy zase přijde na řadu nějaká nová varianta covidu. Nemohu zkrátka dnes věřit těm samým médiím, která nám poslední dva roky servírovala „pravdu“ o covidu.

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 49426 lidí

Přestože se válka odehrává na Ukrajině, s jejími následky se potýkáme a potýkat budeme i u nás. Na co se podle vás musíme připravit?

Nejsem ekonom ani vojenský analytik, ale i pouhým selským rozumem je už nyní jasné, že na to doplatíme především ekonomicky. Stále více obyčejných lidí nebude mít na energie, na PHM, ale brzy možná ani na nájmy či potraviny. Někteří lidé mohou ztratit i zaměstnání, nebude buď z čeho, anebo pro koho vyrábět. Začnou se množit exekuce, neboť celý společenský systém je bohužel postaven na dluzích, a lidé zkrátka budou mít hluboko do kapsy. Bude to vše složitý běh na dlouhou trať, ale má intuice mi říká, že zalézat do atomových krytů snad nebude nutné.

Jak v tomto ohledu hodnotíte kroky české vlády? Jsou dostatečné a zaměřené správným směrem?

Řekl bych, že se orientují úplně opačným směrem, než je ten pro naši zemi dobrý. Problémy obyčejných občanů nikoho nezajímají, premiér dojede kamsi, zřejmě však ne do Kyjeva, aby ho USA a EU podrbaly za ouškem, že dělá skvělé PR. Pak vláda rozhodne o dodávkách zbraní na Ukrajinu, které tam budou vytvářet jen další násilí, v mnoha případech i do nepovolaných rukou. Dokonce jsem zahlédl na ukrajinských serverech již i kšeftování se zbraněmi. A budou přicházet o životy další a další lidé. Jsem pacifista a tento krok rezolutně odsuzuji! Byl jsem se nedávno podívat v Maďarsku, mluvil jsem tam s lidmi a přesvědčil jsem se, jak se vláda o lidi stará a je v postoji kolem Ukrajiny daleko shovívavější než ta naše. Ukrajinskou vlajku tam nikde nenajdete a například naftu natankujete bezmála o 20 korun na litr levněji než u nás, což mluví, myslím, za vše. Stačí se podívat i na další země kolem nás. Všude se učinily alespoň nějaké vládní kroky k tomu, aby se za současných stále horších ekonomických podmínek peněženkám obyčejných lidí nějak ulevilo. Jen u nás jsem zatím nic takového nezaznamenal, bohužel.

Fotogalerie: - Křídla pro Ukrajinu

Česká republika čelí obrovské migraci válečných běženců z Ukrajiny. Podle odhadů může do ČR doputovat až 400 tisíc uprchlíků. Jsme na něco takového připraveni?

Pochopitelně že nejsme. Ale to přece vůbec nevadí, rozkaz zpoza oceánu zněl jasně! Plně chápu pomoc lidem, kteří to potřebují, jsem založením humanista, ale čím dál tím více mám pocit, že sem přicházejí lidé, kteří to vůbec nepotřebují, jen zneužívají situace. Mám na Ukrajině dlouholeté kontakty v Charkově a ve Lvově, situace tam skutečně není jednoduchá, obyčejní lidé mnohdy ani pořádně nevědí, kdo proti komu bojuje, ale civilním cílům se boje naštěstí zpravidla vyhýbají a zásobování tam prý funguje dobře, lidé si více než dříve vzájemně pomáhají. Tito lidé navíc ani nevyslovili potřebu pomoci i navzdory několika nabídkám.

Starost o válečné běžence nedopadá až tak na vládu a ministerstva, ale především na jednotlivé radnice. Jak se podle vás daří tuto situaci zvládat?

Funguje to jako pyramida. Všichni chtějí do velkých měst. To pochopitelně není možné zrealizovat, takže dochází k tzv. redistribuci osob. Od hejtmanů jednotlivých krajů již přišly do měst a obcí v návaznosti na usnesení vlády č. 207, po vyhlášení nouzového stavu, pokyny k vyčlenění ubytovacích kapacit. Krajským krizovým štábům se musí nahlásit zmapování osob ubytovaných na území obcí a další povinností je zajištění ubytování stanoveného počtu vysídlených osob podle velikosti obcí. Ministerstvo financí momentálně připravuje metodiku pro proplácení příspěvků za ubytování, současný příspěvek státu nyní činí 200 Kč za osobu a den. Uprchlická logistika tak už zasáhla i mnoho menších měst a obcí. V některých jsou podle aktuálních statistik už dokonce větší počty přistěhovalců než stálých obyvatel! A to zřejmě nebude dělat dobrotu... Zatím se sice jedná spíše o výjimky, ale situace se bude podle mého zhoršovat. A pomoci si v tom budou muset samosprávy samy. Domnívám se, že současná solidarita bude ubývat a lidem postupně začne mnoho věcí vadit, ty signály mám už nyní.

Velký nápor doslova nečekaných starostí teď čekají také školy, od mateřských po vysoké, kam budou přicházet děti z Ukrajiny, často s žádnou nebo minimální znalostí češtiny. Co s tím?

Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 32% Ne 60% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 40690 lidí

Tak velké množství válečných běženců bude mít také dopad na trh práce. Jedni z toho mají strach, druzí o lidech z Ukrajiny mluví jako o příležitosti pro restart české ekonomiky. Jak to vidíte vy?

Určitě vznikne větší konkurence na trhu práce. Budou obsazena i místa, kde se dlouhodobě nedaří zaměstnance sehnat. Vidím to ale tak, že boom, jaký zažilo třeba Západní Německo s Turky, kteří německou ekonomiku napumpovali v poválečných letech, zřejmě nezažijeme. Možná na tom vydělají někteří zaměstnavatelé v podobě levnější pracovní síly, jisté signály ze zahraničí tu už bohužel vidět jsou, ale nemyslím si, že by tu chtěli všichni dotyční pracovat. Navíc sem přicházejí především ženy a děti. O ně se bude muset naopak někdo postarat a sociální systém naší země toto unese jen těžko. V naší společnosti už poslední dobou chyběly peníze z ekonomických ztrát způsobených během covidu a kde je asi tak bude státní kasa brát nyní? Prostě na hodně věcí nebude a je potřeba se s tím zcela vážně smířit!

Důležité bude také zvládnout občanské soužití ... Podaří se to? Co by v této věci pomohlo nejvíce?

Nejvíce by pomohlo, aby naše vláda začala hájit zájmy své země a svého lidu, a nikoli zájmy někoho jiného. To je alfa a omega všeho. Touto cestou se však bohužel už dlouhou dobu neorientuje v České republice vůbec nic… Budeme si muset sáhnout hodně hluboko do kapsy, abychom pochopili, že západní liberalismus už dnes není to pravé ořechové a že americká vlajka na džísce motorkáře už dávno neznamená „easy riders“. Svět se významně mění, to už je jasné systematickou akcí „covid“ a nyní situací na Ukrajině. Nicméně i když jsem poslední dobou hodně skeptický, tak jsem stále optimista.

Psali jsme: Političtí hochštapleři. Fiala, Pekarová, Rakušan? Solidarita není nafukovací, varuje Zálom Média mlčí: Covid pas čeká prodloužení. Už je to v pohybu ODS jako Zelení. Green Deal by byl průšvih i bez Putina, obává se předseda Svobodných. A má rady, jak se zabezpečit Nic se po volbách nezměnilo, s nadsázkou jen čísla účtů... Politik z regionu tvrdě o vládě za pandemie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.