„Proč to chce Evropská komise před miliony lidí tajit?!“ Europoslankyně Konečná zásadně k nákupu vakcín

ROZHOVOR „ČR si v létě řekla o vakcíny pro pouhých 30 procent obyvatel. Takže se nemůžeme divit, že Evropská komise také podle našich požadavků objednala tak málo vakcín,“ vysvětluje europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná a dodala, co dalšího podle ní vláda ohledně očkování podcenila. Rázně se ohrazuje proti „kamarádšoftům v rámci zdravotnictví či vakcinace“. Přečtěte si také, co řekla v souvislosti s ruskou a čínskou vakcínou a co si myslí o takzvaném „očkovacím pasu“. Na adresu odpůrců očkování, kteří si připnuly Davidovu hvězdu, padla slova jako „blbost“ nebo „nevzdělanost“. Na závěr nevynechala ani situaci v USA.

Paní poslankyně, Vy jste si v minulých dnech postěžovala, že ani Vy, ani další poslanci Evropského parlamentu nemohou vidět, až tedy na jednu výjimku, smlouvy s výrobci vakcín proti novému typu koronaviru. Kdo a proč tomu brání? A jaký největší problém v tom spatřovat?

Oficiálně tomu brání „obchodní tajemství“. V takto citlivé záležitosti, kde je navíc celá řada otazníků a veřejností se šíří desítky teorií o vývoji vakcín, jejich ceně, očkování a pandemii COVID-19 vůbec, mi to přijde jako nejapný vtip Evropské komise, že chce před miliony občanů něco tajit. Nehledě na to, že cokoli, co je tak důsledně před lidmi skrýváno, dává podnět k různým dohadům a konspiracím. Za KSČM musím říct, že si totiž na rozdíl od ostatních stran stojíme za tím, že zdraví nesmí být kšeft! A to platí i v tomto případě.

Jak jste spokojená se strategií, kterou ohledně očkování zvolila Česká republika? A co říci na kritiku EU, konkrétně tedy Evropské komise, která se ohledně dodávání vakcín snesla z řady států?

Jsem ta poslední, která by se kdy Evropské komise zastávala. Když si otevřete můj Facebook, tak tam najdete spoustu kritiky práce eurokomisařů – včetně Věry Jourové z ČR, nominantky hnutí ANO 2011, která nedokázala vyjednat zrušení dvojí kvality potravin, aby čeští občané nebyli nuceni jíst předražené šunty v českých obchodech. Nebyla to KSČM, která hlasovala pro tuto Evropskou komisi – na rozdíl třeba od europoslanců jmenovaného hnutí ANO 2011.

V tisku se objevují případy, ať už u nás (pracovníci Státního zdravotnického ústavu a jejich příbuzní a známí), nebo například na Slovensku, Polsku….., že někteří lidé dostali vakcínu přednostně, aniž by podle nastavených pravidel na ně už přišla řada. Co na to říkáte? Nehrozí, že se z vakcíny, dokud jí nebude dostatek, stane vlastně takové „podpultové zboží“ pro lidi s těmi správnými kontakty?

Jak jsem řekla před chvílí – zdraví není kšeft. O očkování – a zdravotní péči obecně – musí rozhodovat zdravotní stav pacienta a ne to, jestli má naditou peněženku nebo dobré známé na správných místech. Jestli někdo taková elementární pravidla poruší a umožní kamarádšofty i v rámci zdravotnictví či vakcinace, pak ve službách naší země nemá co dělat.

Zaujala mě informace v tisku, že ČR si sama nemůže schválit například použití ruské vakcíny. Proč to tak je? Vy jste naopak uvedla, že ruskou i čínskou vakcínu používá řada států….

Ano, několikrát jsem žádala vysvětlení, proč nemůžeme očkovat vakcínami vyvinutými v Rusku a Číně. Dle dostupných informací je totiž jejich účinnost naprosto srovnatelná (a v některých ohledech i lepší) s těmi, od nichž EU aktuálně vakcíny nakupuje. Jestliže tedy není lékařský důvod, pak jsou zřejmě důvody politické. Což je teda v případě, že jde o lidské životy, nechutnost! Ovšem opět jsem ze strany pana premiéra neslyšela návrh, že s tímto požadavkem přijde na jednání za svými kolegy z jiných členských států. Kritizovat umí, ale něco konkrétně vyjednat - tam je to horší.

Velmi diskutovaná je myšlenka takzvaného „očkovacího pasu“. Co vy na to říkáte? Mají pravdu ti, kteří v této souvislosti mluví o diskriminaci?

Sama nejsem příznivkyní očkovacího pasu, byť jedním dechem dodávám, že očkování je zatím jediná známá cesta, jak se dostat v rámci stavu, který už trvá skoro rok, do nějakého normálu.

Podle mě by to totiž reálně diskriminovalo občany, kterým kupř. jejich zdravotní stav neumožňuje bezproblémové očkování. A v tomto bych byla velmi opatrná. Očkování musí probíhat na dobrovolné bázi bez nátlaku v podobě očkovacích pasů a podobně. Nesmíme pokračovat v rozdělování občanů, měli bychom především jako politici lidi spojovat. A k tomu nám žádný očkovací průkaz nepomůže.

Je jasné, že vakcíny je zatím nedostatek. Jak to v tomto kontextu vidíte s cestováním za hranice v létě? Budou muset podle Vás mít ti, co nebudou očkovaní, negativní test? A souhlasíte i s myšlenkou, že by se testem nebo očkováním prokazovali například návštěvníci kulturních akcí, restaurací……?

S velkou pravděpodobností skutečně některé země ony diskutované očkovací pasy, nebo průkazy, zavedou a budou vyžadovat jejich striktní respektování i od cizinců. Je pak tedy logické, že ten, kdo takovou zemi bude chtít navštívit, se jím bude muset prokázat. To z úrovně ČR neovlivníme. Každopádně u akcí s větší koncentrací lidí na jednom místě – zvláště v uzavřených prostorách – bude nutné zřejmě ještě nějakou dobu situaci monitorovat, aby nedošlo k rychlému šíření. Ale jak jsem uvedla výše, jsem ráda, že očkování v ČR je dobrovolné a nechci dělit možnosti lidí, kromě velikostí peněženek, což se teď bohužel děje, na ty, kteří mají v kapse očkovací průkaz, a na ty, kteří ho nemají.

Někteří z odpůrců očkování si na své oděvy připnuli žlutou Davidovu hvězdu, která má odkazovat na oběti Holocaustu. Nevkusné? Za hranou zákona? Jak k této věci přistupovat?

Připnout si Davidovu hvězdu jako symbol odporu proti vakcinaci se mi hnusí a ti, kteří ji takto nosí, upozorňují pouze na svoji nevzdělanost, neomalenost a blbost.

Minulý týden se na Staroměstském náměstí uskutečnila demonstrace proti vládním covidovým omezením. Mezi zhruba 3 000 účastníků byl i exprezident Václav Klaus, ekonom Miroslav Ševčík, zpěvák Daniel Landa a další. Iniciativa Chcípl PES chce Česko otevřít a upozornit na existenční problémy podnikatelů a živnostníků. Vláda prý boj nezvládá. Souhlasíte se záměrem a tvrzením pořadatelů?

Souhlasím s tím, že celá řada nejen podnikatelů (hlavně živnostníků), ale i občanů – rodičů, kteří musí být se svými dětmi doma, nebo zaměstnaných v provozovnách, které jsou uzavřeny, je na hranici existenčních možností. Ostatně naplno se ukázalo v celé nahotě, jak finančně a materiálně zabezpečená je naše společnost „blahobytu“. V rozhovoru, který jsme spolu dělali k výročí Listopadu 1989, jsem poukazovala na fakt, že až polovinu domácností finančně položí nenadálý výdaj ve výši 20 tis. Kč. Za třicet let nám zde kapitalismus vytvořil vrstvu deseti tisíc nejbohatších a desetimilionovou armádu chudých lidí (byť si to někteří z nich nikdy nepřiznají). Jako KSČM již dlouho říkáme, že je nutné, aby občané měli ve svých peněženkách více peněz. Není možné, aby živnostník nebo pracující ze svých zisků v důsledku platil vyšší procentuální daň než nadnárodní korporace. Žádáme zastavení odlivu stovek miliard korun do zahraničí, protože právě o ně jsou ochuzováni čeští občané. Jen pro ilustraci jsou to tak obrovské peníze, že by každý důchodce mohl dostávat o 10 tis. měsíčně více!

Takže s tímto vším souhlasím. I s tím, že vláda celou řadu věcí nezvládá, rozhodnutí jsou chaotická a nesmyslná. Nicméně protest, jaký zvolili výše jmenovaní pánové, zdá se mi býti nešťastným. A když se podívám do dnes již většiny přeplněných nemocnic s personálem, který situaci zvládá jen s vypětím všech sil, myslím, že to byl způsob především neskutečně nezodpovědný.

Jak Vy sama vnímáte současnou situaci ohledně epidemie v ČR? Co říci na to, že jsme prý mezi zeměmi, které se s covidem nejhůře vyrovnávají? V posledních dnech před námi varovalo Německo, Polsko…..

Na to nelze nic říct. Je to bohužel smutná realita. Věřím a doufám v to, že se situace brzo zlepší.

Když se na závěr podíváme ještě do Spojených států, co říkáte na poslední události? Jak s odstupem doby hodnotit to, co se 6. ledna stalo v Kongresu? Vy sama jste se na Facebooku podivila, jak je možné, že se demonstranti na toto místo vůbec dostali….

USA tak dlouho vyvážely demokracii po světě, až jim doma žádná nezbyla. Bohužel tentokrát to „neodnesl“ jen majetek, ale byly zde i oběti na životech.

Byly události z Kapitolu signálem, že americká demokracie je v ohrožení? A co říci na přístup samotného Donalda Trumpa?

O žádné demokracii v Americe v současné době nemůže být řeč. Ve skutečnosti jsou prezidentské volby v USA závodem miliardářů, nadnárodních koncernů a vlivných rodin, které podporují své loutky. Myslet si, že Trump byl nějaká výjimka, je naprosto bláhové. V jednom ze svých článků jsem napsala: „Místo demokracie, kterou první americký prezident Abraham Lincoln definoval jako vládu lidu, skrze lid a pro lid, Trump realizuje vládu miliardářů, skrze miliardáře a pro miliardáře.“ Nechci předjímat, ale myslím, že když si místo jména Trump za pár měsíců dosadíte jméno Biden, bude toto tvrzení platit i nadále.

Podle mého názoru to D. Trump v případě podněcování rabování v Kapitolu přepískl. A snad si to uvědomil i on sám. Mimochodem stát se toto v Číně, Rusku, Bělorusku nebo v nějakém státu Latinské Ameriky, který se nehrbí před USA, tak už by na ČT jelo mimořádné vysílání o tom, jak nedemokratické dané země jsou, v EU se schylovalo k sankcím a Petříček psal rezoluce.

Americká Sněmovna reprezentantů podpořila návrh ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Váš komentář?

Pár dní před koncem mandátu? Podle mě naprosto prázdné gesto, které jen dále prohloubí příkopy v americké společnosti.

