„Prohnilá je politická sféra, nikoli dopravní podnik,“ myslí si Dočekal

„Mám dojem, že opět zažívám to nejhorší z 90 let. Konspirační byty, kokain, roztahovačky, šifrované telefony,“ tak hodnotí aféru spojenou s pražským dopravním podnikem Jan Dočekal, místopředseda Svobodných a zastupitel městské části Praha 6. „Selhání jednotlivce bych možná i pochopil. Ale zde těch jednotlivců bylo tolik, že by v pohodě vytvořili fotbalové mužstvo,“ myslí si Dočekal, podle kterého politikům na pražském magistrátu šlo o klid v koalici a neřešili problém.

Podle policie docházelo v Dopravním podniku Praha (DPP) k nebývale rozsáhlé trestné činnosti, kterou mnozí označují za učebnicový příklad mafiánských praktik a prorůstání organizovaného zločinu do politiky. Co si o této kauze myslíte?

Bohužel to tak vypadá. Mám dojem, že opět zažívám to nejhorší z 90 let. Konspirační byty, kokain, roztahovačky, šifrované telefony .... Všichni zúčastnění se tváří, že s tím nemají nic společného, ale namočení v tom jsou všichni ze současného i předchozího vedení radnice. Ať se Piráti, nebo Praha Sobě kroutí jakkoliv, tak odpovědnosti, minimálně politické, se nezbaví. Přispělo k tomu i hnutí ANO svévolným odstraněním vedení DPP v čele s ředitelem Ďurišem, které mělo nejlepší ekonomické výsledky v historii a podnik uklidnilo a stabilizovalo. Dosadili si tam svého nominanta, pana Gillara, který o podniku nevěděl nic a můžeme se jen domýšlet, co bylo hlavním cílem, když JUDr. Hlína, který toto zařizoval, nyní obhajuje jednoho z obviněných v této současné kauze (Maroš Jančovič).

Šlo podle vás pouze o osobní selhání několika jednotlivců, nebo jde o systémový problém?

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18542 lidí Selhání jednotlivce bych možná i pochopil. Ale zde těch jednotlivců bylo tolik, že by v pohodě vytvořili fotbalové mužstvo. Dokonce možná i B klub. Takže to je spíš systémový problém jak v hnutí STAN, tak v celé vládní koalici na magistrátě. STAN mělo celou řadu signálů, že to je za hranou a nedělalo absolutně nic, stejně tak pražská koalice Pirátů a Prahy Sobě. Šlo jim o klid v koalici a neřešili problém. Něco podobného vnímám i na Praze 6 ve společnosti SNEO, kde chybí jednoznačně definované kontrolní systémy. U této společnosti mi přijde i zvláštní likvidace představenstva a jeho redukce na jednu osobu, která se tím pádem stává v této městské firmě téměř neomezeným pánem. Shodou okolností je tento člověk taktéž členem hnutí STAN. Náhoda?

Čím to je, že právě Dopravní podnik Praha a lidé na něj napojeni jsou tak často zapleteni do podobných problémů? Není to důvod k tomu zamyslet se nad tím, co dál s Dopravním podnikem Praha?

To není vina DPP, ten podnik je jen žádaná kořist. Zákonitě. Tam, kde se točí miliardy, je pro „šikovného“ člověka vždy jednodušší odklonit část peněz příslušným směrem. Ten podnik za to nemůže. Věřím, že je v něm spousta srdcařů, poctivých a slušných lidí. Problémy vždy vznikají z politických nominací. Prohnilá je politická sféra, nikoli DPP. Nicméně audit kontrolních mechanismů by nyní asi nebyl úplně od věci.

Aktéři zapletení do současné trestní kauzy už přišli o své veřejné funkce. Nepadá však stín politické odpovědnosti podle vás také na další představitele hlavního města?

Jednoznačně ano. Již jsem to zmínil v předchozích odpovědích. Snaha vykroutit se z politické odpovědnosti je tragikomická. Primátor i náměstek pro dopravu se chovají jak nedospělé děti, které někdo chytil za stohem s cigaretou. Všechny jejich výroky k této kauze mají společného jmenovatele: Já nic, já muzikant. Ale kdo jiný, než právě oni dva nesou největší část zmíněné politické odpovědnosti?

Trestní stíhání bývalého náměstka primátora Petra Hlubočka za hnutí STAN však má už dopad také do vládních kruhů. Kvůli stykům se stíhaným lobbistou rezignoval ministr školství Petr Gazdík, ale ministr vnitra, pod kterého spadá policie, o rezignaci neuvažuje. Je to podle vás správně?

Z médií se mi zdá, že hnutí STAN má dvě frakce. Jedna o těchto praktikách věděla, nebo minimálně se tvářila, že je nevidí, a druhá o nich neměla tušení. Myslím si, že pan Rakušan patří zřejmě k těm druhým. Ale to neznamená, že svůj díl odpovědnosti nenese. Minimálně je alespoň v morální rovině jako předseda zodpovědný za své hnutí, za své lidi a za jejich činy. Bohužel ale to, že se jedná o ministra vnitra, jej v této souvislosti staví do špatného světla. Pochybnosti zde vždy budou a pro politiky prostě platí presumpce viny. Osobně bych na jeho místě vyvolal jednání o rekonstrukci vlády s cílem, aby tento silový resort připadl jiné straně zastoupené ve vládní koalici. Rezignace pana Gazdíka je zcela v pořádku. V celé kauze je několikrát zmíněn a jeho vazby na jednotlivé její účastníky jsou nezpochybnitelné.

Jak se podle vás projeví tato kauza na nadcházejících komunálních volbách v Praze? Z minulosti víme, že podobné zásahy orgánů činných v trestním řízení těsně před volbami vždy zásadním způsobem zamíchaly kartami.

Ano máte pravdu. Věřím, že tentokrát voliči spravedlivě zhodnotí roli každého zúčastněného subjektu i osob a nebudou volit „ze setrvačnosti“ ty, kteří nám zanechali chaotickou Prahu se zdevastovanou infrastrukturou. Prahu, přes kterou projet autem je utrpení. Prahu, kde chátrá řada nemovitostí. Prahu, která nebere ohled na své obyvatele a soustředí se na zákazy popíjení v noci v parku a pohyb lidí v kostýmu pandy. Prahu, která místo toho, aby dobudovala vnější okruh, zakazuje novoroční ohňostroje a pořádá Gay Pride. Doufám, že voliči upřednostní patrioty, lidi, kteří se zde narodili, kteří zde žijí, pracují a vychovávají své děti. Doufám, že bude zvolené zastupitelstvo, které neřeší mezinárodní politiku, ale stará se o počet škol, domovů důchodců, zodpovědně hospodaří a naslouchá potřebám svých obyvatel. Alespoň na Praze 6 takový subjekt kandiduje.

