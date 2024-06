„Prošla by mu i vražda.“ Vyoral k Novotnému, kterému v ODS „odpustili“

Tak nám Pavel Novotný zůstává v ODS. Ani opravdu hloupé kecy o rakovině zřejmě na vyhazov nestačí. A Marek Benda říká, že se musí umět odpouštět. Jste překvapen?

Nikoliv. Ba naopak. Vrána k vráně, svůj k svému. Občanská demagogická strana, pod vedením politického eunucha a strojeného panáka Fialy a dalších kolaborantů typu Vondry či celoživotního prominenta a nemakačenka Bendy, jen potvrzuje, do jakých bažin zabředla. Slušný pracující občan s konzervativním pravicovým smýšlením by se jich nedotkl ani klackem a neopřel si o ně ani kolo. Obdobně jako o samozvaně „mladou a krásnou“ a slovy hranatého tureckého klasika kvalitně blbou Nerudovou. Se vší neúctou ke všem výše zmíněným. Prominentnímu, zakomplexovanému Řeporyjci a nosáči tankujícímu kdoví jaký super matroš by myslím prošla i vražda. Novotný nejenže už dávno neměl být v žádné slušné straně – tudíž v ODS je vlastně jeho setrvání pochopitelné – ale už dobu měl podávat ve sprše mýdlo odsouzeným úchylům a labilním psychopatům jeho poddruhu. Mám za to, že tady by starý Petr Novotný udělal pro celou republiku nebetyčnou službu, kdyby toho času onen siflík nyní jménem Pavel před desítkami let utřel do deky, prostěradla či toaletního papíru. Ovšem kdyby byly v řiti ryby, nebylo by rybníka, strčil by som prst do řiti a vytáhl kapříka.

Tak nám skončily eurovolby. Co na ty výsledky říkáte?

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 22% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10134 lidí

Co podle vás stojí za tím, že SPD měla tak mizerný výsledek?

Nahradili ji jiní s podobným „protestním“ či režim kritizujícím programem. Že je Okamura politickým byznysmenem, bylo jasné dávno. Že je možná řízenou opozicí, je docela dost dobře pravděpodobné. Tím jak Okamura a SPD kromě protestních řečí neudělali reálného prakticky nic... Ať už za koronafašismu, nebo nyní za ukrofašismu, prezidentskou volbu ani nemluvě, postupně zdiskreditoval svá jakože protestní stanoviska proti režimu. Protože ne podle slov, ale podle činů poznáte je.

Myslíte, že Danuše Nerudová STANu spíše pomohla, nebo uškodila?

Danuše Nerudová dle mého skromného názoru nemůže pomoci nikdy a nikde. Tedy krom své účasti v chráněných dílnách při sjednávání dotací na jejich svěřence... Jinak jde o typický příklad svazačky a kvalitně blbé, sic ambiciózní škodné. Ovšem stejně jako u Novotného a ODS jsou i Nerudová a STAN zcela vypovídajícím obrazem o současném polodementy pokřiveném světě.

Z jižní Ameriky k nám prý přicestoval sabotér, najmutý Ruskem, aby zapálil autobusy dopravního podniku v Praze. Není to poněkud neuvěřitelná zápletka z pera tajných služeb a vlády?

Nikoliv jen poněkud neuvěřitelná, ale zcela směšná. Možné je samozřejmě skoro všechno, ale Koudelkovo čučkaři, Rakušanovo mlžiči a další naši tajní nezřídka bohužel pracující za zahraniční žold jsou natolik zdiskreditovanou, nedůvěryhodnou a průhlednou chátrou, že jim lze těžko věřit i jen pouhé zasalutování. Ona tragikomická snaha našich nekompetentních soudruhů západu prvoplánově naroubovat na Rusko i špatné počasí, nebo deset let staré povodně se dle mého začíná u lidí, jež mají hlavu nejen na to, aby jim nepršelo na mandle, míjet účinkem. Chvála bohu... osvoboď nás od zlého.