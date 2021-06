„Rusko ovlivnilo volby v USA? Někomu hrabe!“ Advokát si vyšlápl proti Jourové

Bezskrupulózní lež vyhrává volby. Tímto vyjádřením doprovodila eurokomisařka Věra Jourová zveřejnění souboru pravidel, díky kterým se má on-line prostředí vyčistit od lží a smyšlených zpráv. Evropská komise se tímto Kodexem proti dezinformacím obrací na digitální firmy a vyzývá je, aby ověřovaly informace, které šíří. Advokát Jaroslav Ortman chápe, že všechno, co přichází z Evropské unie, musí být voňavé a posvátné, ale s tvrzením o lži vyhrávající volby rozhodně nesouhlasí. Ze sociálních sítích by se mělo odstraňovat jen to, co jde proti zákonům dané země, nikoli názory odlišné od těch prosazovaných.

Jak se díváte na utahující se šrouby ohledně toho, co se může zveřejnit na sociálních sítích? Měl by mít kdokoli právo i možnost zveřejňovat názory, které považuje z hlediska informování veřejnosti za potřebné a prospěšné? Nebo je nutné informace filtrovat, hodnotit je jako pravdivé či dezinformační a ty nepohodlné potlačovat?

Právo říci svůj názor má každý. Omezení může být jen z hlediska trestního zákoníku, kdy by šlo o nebezpečné pronásledování, podněcování k nenávisti vůči jednotlivci či skupině obyvatel nebo hanobení rasy, národa, etnické či jiné skupiny. Také pokud by někdo šířil nějaké pomlouvačné řeči, tak to těžko může provozovat na sociální síti. Obecně platí, že každý má možnost zveřejnit své názory, ale musí to mít svá pravidla.

Jak na ty cenzurní zásahy, tedy mazání příspěvků, na sociálních sítích pohlížet? Lze je nechat na libovůli provozovatele, aby mazal to, co je podle něj samotného nevhodné?

Podobně argumentují zastánci mazání a regulace příspěvků na sociálních sítích, že jejich provozovateli jsou soukromé společnosti, které si mohou nastavit vlastní pravidla a uživatelé jsou povinni je respektovat. Připodobňuje se to k hospodě, odkud je ten, co se v ní chová nepatřičně, napadá hosty slovně i jinak, vypoklonkován. V Česku tak dopadl poslanec Volný, který neuspěl ani se snahou profil si znovu založit, dopadl tak i prezident Trump. Dá se to takto brát?

Když vstoupím na Facebook nebo jinou sociální síť, kterou zřídil nějaký provozovatel, tak ten má právo určit si pravidla. Není možné se chovat jako někde ve westernech a kovbojkách. A když se mi ta sociální síť nelíbí, tak si můžu najít jinou. Nelze si vynucovat, že vtrhnu na sociální síť a tam si budu diktovat podmínky.

Ve společnosti je ale vnímána i druhá strana mince, že jsou potlačované nepohodlné názory. Ostatně i bývalý prezident USA Donald Trump byl brán jako nepohodlný. Nehrozí, že kdo se znelíbí, bude odstřižen od tohoto způsobu komunikace s ostatními lidmi?

Ale u amerického exprezidenta to je něco jiného. Trump vyzýval k násilí proti Kapitolu. Trump obhajoval pachatele násilností. Trump šel proti zákonu. Takže to není o šíření názoru a potlačování demokracie. To by pak někdo mohl na sociálních sítích vyzývat k vyhlazování celých sociálních skupin. A to přece není možné. Trump se dopustil protiprávního jednání, takže to není tak, že on hájil demokracii.

Polský návrh zákona z prosince minulého roku ukazuje cestu, jak by se dalo legislativně ošetřit, aby nebylo možné jen tak názory kohokoli cenzurovat. Podle něj nebudou sociální sítě moci odstranit příspěvek nebo zablokovat profil, pokud obsah neporušuje polské právo. A pokud ano, poškozený uživatel bude moci podat podnět k rozhodnutí soudu, který musí rozhodnout do 7 dnů. Jestliže internetová služba nesjedná nápravu, může být pokutována až do výše 1.8 mil eur. Co té základní myšlence – mazat se nesmí nic, co neporušuje polské právo – říkáte?

Ano, z toho by se dalo vyjít. V úvodu jsem řekl, že příspěvky nesmí být proti trestnímu právu, respektive právnímu řádu České republiky. To je základní podmínka. Žádný příspěvek by neměl jít proti trestnímu právu. A pokud by nešel, tak by neměl být smazán. Je mi proti srsti, aby se zveřejňovaly pomlouvačné, vulgární, hanlivé výroky na adresu nějakého člověka a vydávaly se za projev svobodné vůle. Svoboda končí tam, kde omezuje někoho jiného.

Více než pomlouvačná vyjádření se diskutují případy, kdy jsou mazány názory odlišné od těch oficiálně přijímaných, což se týkalo i těch reagujících na koronavirovou pandemii. To je něco, co by se odstraňovat nemělo?

Pokud má někdo jiný názor, jak bojovat s covidem nebo jak se mu bránit, tak to by mu smazáno být nemělo. To je něco jiného než urážet jiné lidi nebo hanobit národ či rasy. Na jiné názory, třeba i ohledně pandemie, má každý přece právo, na tom není nic špatného. Můžu říct svůj názor na očkování, můžu ho říct na cokoli, ale nesmí to překročit zákonnou úpravu.

Vidíte rozdíl mezi deklarovaným bojem s dezinformacemi a cenzurou?

Cenzura je silné slovo. Cenzura znamená omezování a bránění jinému názoru a projevu. Šíření dezinformací je šíření zjevných nepravd. Cenzuru vidím jako silnější a nebezpečnější zásah.

Ptám se proto, že Evropská komise zveřejnila soubor pravidel, díky kterým se má on-line prostředí vyčistit od lží a smyšlených zpráv. Jde o Kodex proti dezinformacím, který se obrací na digitální firmy a vyzývá je, aby ověřovaly informace, které šíří. Eurokomisařka Věra Jourová vznik kodexu doprovodila slovy, že se dostáváme do situace, kdy bezskrupulózní lež vyhrává volby. Cítíte to tak v Česku, v Evropě, ve světě?

Rozhodně ne. Ale všechno, co přichází z Evropské unie, musí být voňavé a posvátné. Já si nemyslím, že by lež vyhrávala volby, že by se mělo takto omezovat, jak s tím přichází Evropská komise. Informace nesmí jít proti zákonům dané země, jinak jestli bude člověk podporovat to či ono, je jeho věc.

Věra Jourová rozehrála tu oblíbenou linku, že všechno ve světě ovlivňuje Ruská federace, například že ovlivnila zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016. Také v Evropě se mluví o ruském zasahování do voleb. To nevnímáte jako hrozbu?

To už skutečně někomu hrabe myslet si, že Rusko ovlivnilo volby ve Spojených státech. Ukazuje to slabost toho, kdo takové karty rozehrává. Nevěřím tomu a nedokážu si představit, že Rusko ovlivní volby ve Spojených státech a určí si, kdo tam bude prezident. To by Američani museli být blázni, a to nejsou.

Kancelář prezidenta republiky oznámila, že nebude poskytovat informace některým médiím s odůvodněním, že šíří dezinformace. Se skrývanou dávkou ironie se odkázala na boj s dezinformacemi. Ale protože se to týká médií, k nimž se netají náklonností Věra Jourová, tak tento přístup označila eurokomisařka za cenzorní a v rozporu s českými zákony, zejména s Listinou základních práv a svobod a se zákonem o přístupu k informacím. Neilustruje tenhle případ to, že komu se to hodí, bude jemu nepohodlná média označovat za dezinformační?

Nemělo by se takhle rozlišovat mezi médii. Každý ať si sám přebere, která jsou objektivní a která neobjektivní. Objektivní číst budete, neobjektivní ne. Já si práce novinářů vážím a nikdy jsem nedělal rozdíl mezi novinářem z té či oné redakce. A když to dělá Hrad, škodí tím sám sobě, protože bez novinářů by nebylo informací. Novinář je garant toho, že se veřejnost dozví, že se něco děje a co se přihodilo.

